Das University College Dublin verrät seine Studenten, indem es sich mit dem israelischen Technion zusammentut

11. März 2025

Die UCD hält ihre Studenten über ihre Zusammenarbeit mit Israel im Dunkeln. (Alejandro Escario Méndez/Flickr)

Eine irische Universität hat sich als heuchlerisch erwiesen, indem sie sich einem von der Europäischen Union finanzierten Projekt mit zwei israelischen Partnern angeschlossen hat, und das weniger als ein Jahr, nachdem sie ihre Wut über die Gewalt gegen Gaza zum Ausdruck gebracht hatte.

Das University College Dublin (UCD) ist Teil des Konsortiums, das an Cataloop teilnimmt, einem neuen Forschungsprojekt zur künstlichen Intelligenz. An dem Projekt, das von der EU mit fast 3 Millionen US-Dollar gefördert wird, sind auch das Technion – ein israelisches Technologieinstitut – und die Ben-Gurion-Universität des Negev beteiligt.

Die Bereitschaft der UCD, weiterhin mit Israel zusammenzuarbeiten, lässt Zweifel daran aufkommen, ob die Hochschulleitung es ernst meinte, als sie sich gegen den völkermörderischen Krieg gegen Gaza aussprach.

Nachdem Studierende ein Zeltlager aus Solidarität mit den Palästinensern errichtet hatten, gab die UCD im Juni 2024 eine Erklärung ab. Darin hieß es, die UCD sei „empört über die anhaltende Massentötung von Zivilisten“ und „besonders entsetzt über die Zerstörung aller Universitäten in Gaza und die Angriffe auf ihre Studierenden, Lehrkräfte und Mitarbeiter“.

In den früheren Phasen des völkermörderischen Krieges war Orla Feely, die Präsidentin der UCD, dafür kritisiert worden, dass sie keine starke oder klare Position bezogen hatte. The University Observer – eine von UCD-Studierenden herausgegebene Zeitung – stellte fest, dass die Hochschulleitung sich über ihre „bestehenden und öffentlichen Verbindungen zu Hochschuleinrichtungen in Israel“ ausschweigt.

Die Zeitung wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen der UCD und dem Technion besonders problematisch sei. Die Abteilung für Luft- und Raumfahrttechnik des Technion ist praktisch ein Laboratorium für Israels führende Waffenhersteller.

Die Beteiligung der UCD-Verwaltung am Cataloop-Projekt ist ein Akt der Unverschämtheit. Die UCD beleidigt nicht nur ihre eigenen Studenten, sondern deutet auch an, dass der Schock über die Zerstörung der Universitäten im Gazastreifen möglicherweise nicht echt war.

Doppelzüngigkeit

Die UCD hat kein Monopol auf solche Unverschämtheiten.

Die University of Galway – an der Westküste Irlands gelegen – ging letztes Jahr angesichts von Studentenprotesten noch weiter als die UCD und versprach eine Überprüfung ihrer Beziehungen zu israelischen Partnern.

Die University of Galway brach den Geist und wahrscheinlich auch den Buchstaben dieses Versprechens und übernahm anschließend die Rolle des Koordinators in einem EU-Projekt zur „Integration von Meerwasseraufbereitung und grüner Wasserstoffproduktion“. Zu den weiteren Teilnehmern an diesem Projekt gehört das bereits erwähnte Technion.

Als Reaktion auf Beschwerden von Studierenden hat sich Helen Maher, Vizepräsidentin der Universität Galway, verpflichtet, dafür zu sorgen, dass eine „Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung“ für das Projekt durchgeführt wird. „Dies wird mit höchster Priorität durchgeführt werden“, versprach Maher in einer internen E-Mail, die mir vorliegt.

Es ist zwar positiv, dass die Universität Galway durch öffentliche Kritik zum Handeln gezwungen wurde, dennoch sollte die Frage gestellt werden, warum sie überhaupt einer neuen Vereinbarung mit dem Technion zugestimmt hat.

Wie Palästina hat auch Irland Kolonisierung, Unterdrückung und Teilung erlebt. Durch das Marschieren in großer Zahl haben gewöhnliche Iren deutlich gemacht, dass sie tiefes Mitgefühl mit den Palästinensern haben.

Unter Druck haben die Leiter der irischen Universitäten behauptet, ebenfalls Empathie zu empfinden. Diese Behauptungen werden dadurch zunichte gemacht, dass diese Hochschulen weiterhin mit israelischen Kollegen zusammenarbeiten.

Die Universitäten sollten nicht mit ihrer Doppelzüngigkeit davonkommen.

