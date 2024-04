Shai Davidai: Der jüdische Professor, der Studenten, die gegen den Gaza-Krieg protestieren, ins Visier nimmt

Shai Davidai: The Jewish professor targetting students protesting Gaza war The Israeli-American academic gained notoriety when he sought the National Guard to forcibly remove pro-Palestine activists from the Columbia University campus and even dubbed them ‚terrorists‘.

Der israelisch-amerikanische Akademiker erlangte Berühmtheit, als er die Nationalgarde einsetzte, um pro-palästinensische Aktivisten gewaltsam vom Campus der Columbia University zu entfernen, und sie sogar als „Terroristen“ bezeichnete.

26. April 2024

Der in Israel geborene Shai Davidai entstammt einer prominenten zionistischen Familie. Foto mit freundlicher Genehmigung: Columbia Spectator

Shai Davidai, ein weiterer israelisch-amerikanischer Professor, der außerhalb der ruhigen akademischen Kreise kaum bekannt ist, erlangte innerhalb weniger Wochen weltweite Berühmtheit, als er – neben vielen anderen Dingen – forderte, dass die US-Nationalgarde eingesetzt wird, um pro-palästinensische Demonstranten gewaltsam vom Campus der Columbia University in Manhattan zu entfernen.

Davidai, Assistenzprofessor an der Columbia Business School, hat seit vielen Monaten eine seltsame Wut im Bauch. Er hasst die Antikriegsdemonstranten – viele von ihnen sind seine eigenen Studenten – so sehr, dass er sie als „Terroristen“ und „Nazis“ bezeichnet hat.

Die besondere Zielscheibe seines Hasses sind die Hunderte von aktiven Studenten, die auf dem Columbia-Campus und in seiner Umgebung gegen Israels Krieg gegen den Gazastreifen protestieren, in dem seit Oktober mehr als 34.300 Palästinenser, meist Frauen und Kinder, getötet wurden.

Die von Studenten geleiteten Proteste haben sich inzwischen auf eine Reihe von Universitäten im ganzen Land ausgebreitet.

Für Davidai sind diese studentischen Aktivisten nicht nur Kriegsgegner, die ein sofortiges Ende der wahllosen Bombardierung des dicht besiedelten Gazastreifens fordern.

Er behauptet, die studentischen Demonstranten seien darauf aus, die Hamas anzustacheln, „jüdischen Studenten auf dem Campus zu schaden“ – genau wie Adolf Hitlers Chefpropagandist Joseph Goebbels, der die antisemitische Ideologie propagierte, aber „nie eine Waffe in der Hand hatte“.

Er schweigt jedoch auffallend zu den israelischen Bomben und Kugeln, die den Gazastreifen verwüstet haben und dabei eine unglaubliche Anzahl von Zivilisten getötet haben, die nichts mit der Waffe zu tun hatten.

Seine Behauptung, dass Studentenaktivisten Antisemiten seien, ist nachweislich falsch, denn viele von ihnen gehören dem jüdischen Glauben an.

Bei ihrem Gaza-Solidaritätslager auf dem Campus haben sie lediglich gefordert, dass die Universität ihre Investitionen aus israelischen Unternehmen abzieht, um den zionistischen Staat zu drängen, den brutalen Krieg in Palästina zu beenden. Es habe keine einzige antijüdische Demonstration auf dem Campus stattgefunden, sagte der Präsident der Columbia University, Minouche Shafik, letzte Woche vor einem Kongressausschuss.

Eine der Organisationen, die sich aktiv an den Protesten beteiligen, nennt sich Jewish Voice for Peace. Davidai hat ein Verbot der Organisation gefordert, weil sie „nicht genehmigte“ Proteste auf dem Campus abhält, obwohl der Name der Organisation selbst „jüdisch“ enthält.

Nachfahre des Zion

Der in Israel geborene Davidai stammt aus einer prominenten zionistischen Familie. Einem Online-Bericht zufolge war sein Großvater einer der Gründungsdirektoren von El Al, der nationalen israelischen Fluggesellschaft.

Der Krankenhaustrakt, in dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im vergangenen Jahr eine Herzbehandlung erhielt, ist nach Davidais Eltern benannt.

Wie jeder wehrfähige israelische Staatsbürger über 18 Jahren leistete er seinen obligatorischen Militärdienst ab. Nach eigenen Angaben entschied er sich für eine Tätigkeit als Sanitäter bei der Marine, um dem Dienst im besetzten Westjordanland zu entgehen.

Sein Doktorvater nannte ihn einen „Peacenik“ und einen „überzeugten Anhänger“ der Zwei-Staaten-Lösung.

Er erwarb 2009 seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie an der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel und ging anschließend in die Vereinigten Staaten, um in demselben Fach zu promovieren. Nachdem er 2015 an der Cornell University promoviert hatte, verbrachte er ein weiteres Jahr als Postdoktorand an der Princeton University.

Seit 2019 unterrichtet Davidai als unkündbarer Assistenzprofessor für Management an der Columbia Business School.

Eskapaden: grenzwertig verrückt

Beim jüngsten öffentlichen Ausbruch in der vergangenen Woche verlangte Davidai, dass die Columbia University ein Polizeiaufgebot von mindestens zehn Beamten anfordert, damit er einen Gegenprotest neben dem Gaza Solidarity Encampment auf dem Campus sicher abhalten kann.

Daraufhin bat ihn der Leiter der Columbia University höflich, seinen Gegenprotest auf dem Math Lawn in Anwesenheit von Beamten der öffentlichen Sicherheit durchzuführen, damit sie ihn und alle Studenten, die sich ihm anschließen könnten, schützen könnten.

Davidai beschuldigte den Universitätsbeamten, „die jüdische Gemeinschaft ins Gas zu setzen und zu entwürdigen“, und ließ auf der Social-Media-Plattform X ein Schimpfwort mit vier Buchstaben fallen, in dem er ihm in Großbuchstaben riet, „etwas f*****g Geschichte zu lesen“.

Dieser Ausbruch in der Öffentlichkeit ist der letzte in einer Reihe von Ausrastern vor der Kamera, die ihn bei pro-israelischen US-Medien wie Fox News beliebt gemacht haben. Er wurde auch von offiziellen Stellen der israelischen Regierung in den sozialen Medien markiert und gefördert.

Seine Neigung zu öffentlicher Bigotterie gegenüber jungen Kriegsgegnern ist höchst überraschend, wenn man bedenkt, dass sich seine akademische Forschung auf die psychologischen Kräfte konzentriert, die „die Wahrnehmung der Welt durch die Menschen formen, verzerren und verzerren“.

Laut der Website der Columbia University ist sein Hauptfachgebiet die Psychologie des Urteilsvermögens und der Entscheidungsfindung sowie das Nullsummen-Denken.

Er ist dafür bekannt, dass er sich verkleidet in Antikriegsdemonstrationen einschleicht, um protestierende Studenten heimlich zu filmen. Aufgrund dieser Mätzchen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, nachdem die Universität mehr als 50 Beschwerden von Studenten wegen Belästigung erhalten hatte.

„Ich weiß, er inszeniert Bilder, um es so aussehen zu lassen, als ob eine Anti-Völkermord-Demonstration eine Hamas-Unterstützerkundgebung wäre. Das ist sie aber nicht. Shai Davidai ist ein Kind“, schrieb ein Columbia-Student vor fünf Tagen auf der Social-Media-Plattform Reddit.

QUELLE: TRT Welt



