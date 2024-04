From Vietnam to Gaza: Student-led protests that shook the world Young people have always been at the forefront of change through mass protests, sit-ins, and boycotts, as evident in the ongoing student-led pro-Palestine protests across the US.

Von Vietnam bis Gaza: Die von Studenten organisierten Proteste, die die Welt erschütterten

26. April 2024

Junge Menschen standen schon immer an vorderster Front, wenn es darum ging, durch Massenproteste, Sitzstreiks und Boykotte Veränderungen herbeizuführen, wie die anhaltenden Pro-Palästina-Proteste von Studenten in den Vereinigten Staaten zeigen.

Die Unruhen auf den US-Campus während der Zeit des Vietnamkriegs wurden stark vom studentischen Aktivismus beeinflusst, der dazu beitrug, die Antikriegsstimmung in der breiten Öffentlichkeit zu schüren. / Foto: Associated Press

Die Unruhen auf den US-Campus während des Vietnamkriegs wurden stark vom studentischen Aktivismus beeinflusst, der dazu beitrug, die Anti-Kriegs-Stimmung in der breiten Öffentlichkeit zu schüren. / Foto: Associated Press

Die Proteste gegen Israels brutalen Militärangriff auf den Gazastreifen, bei dem mehr als 34.000 Palästinenser – 70 Prozent von ihnen Frauen und Kinder – getötet wurden, breiten sich an den amerikanischen Universitäten aus.

Die Bewegung begann an der Columbia University in New York City, wo am 18. April mehr als 100 Personen verhaftet wurden, nachdem der Präsident der Universität, Manoush Shafiq, Beamte der New Yorker Polizei gerufen hatte, um ein von Studenten eingerichtetes „Gaza-Solidaritätscamp“ zu räumen.

Die Demonstranten fordern die Universität und viele andere Universitäten in New York City und im ganzen Land auf, sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu trennen.

Dies erinnert an eine lange Geschichte von Studentenprotesten auf der ganzen Welt und auf US-Campus – auch an der Columbia selbst, als 1968 Studenten Antikriegsproteste organisierten und ein Ende des Vietnamkriegs und der US-Militärintervention forderten.

Im Folgenden werden einige Studentenproteste vorgestellt, die große Auswirkungen hatten und zu weitreichenden Veränderungen geführt haben:

Soweto-Aufstand

Am Morgen des 16. Juni 1976 versammelten sich schätzungsweise 20 000 schwarze Schüler aus verschiedenen Schulen in Soweto, Südafrika, zu einer friedlichen Demonstration.

Die Schüler protestierten gegen den Plan der Apartheid-Regierung, den Schulunterricht in Afrikaans abzuhalten – einer westgermanischen Sprache, die im 17. Jahrhundert in den niederländischen Kolonien in Südafrika entstanden war -, wiesen aber auch auf tiefer liegende sozioökonomische Probleme im rein weißen System des Landes hin.

Der friedliche Marsch wurde gewalttätig, als er von der bewaffneten Polizei angegriffen wurde. Hunderte von Demonstranten wurden getötet – die Schätzungen reichen von 176 bis 700 Toten und mehr als 1.000 Verletzten. Unter den Opfern waren der 15-jährige Hastings Ndlovu und der 12-jährige Hector Peterson, die als erste von der Polizei erschossen wurden.

Verbundene Presse

Der südafrikanische Fotograf Sam Nzima posiert mit seinem ikonischen Foto von Hector Peterson, einem der jungen Schulkinder, die während des Soweto-Aufstands 1976 von der Polizei erschossen wurden. Im Jahr 2011 wurde Nzima für seinen Beitrag zur weltweiten Aufdeckung der Brutalität der Apartheid mit einem Foto geehrt, das seine Karriere beendete, weil die Polizei über die Aufmerksamkeit, die sein Bild erregt hatte, so empört war.

Trotz der gewaltsamen Niederschlagung organisierten sich die Studenten weiter und spielten eine wichtige Rolle im Kampf gegen die durch die Apartheid verursachte Ungleichheit und Unterdrückung.

Die Anti-Apartheid-Proteste erregten weltweit Aufmerksamkeit und verurteilten die von der weißen Minderheit kontrollierte Apartheid-Regierung, und die Anti-Apartheid-Proteste breiteten sich über das ganze Land aus.

Gruppen in aller Welt begannen bald, Druck auf die Universitäten auszuüben, sich von Unternehmen zu trennen, die die südafrikanische Regierung unterstützten, und ebneten so den Weg für das Ende der Apartheid.

Heute ist der 16. Juni in Südafrika als Tag der Jugend bekannt, um die Studenten zu ehren, die sich während des Soweto-Aufstandes 1976 gegen das Apartheidregime erhoben.

Die Samtene Revolution

Am 17. November 1989 nahmen Tausende von Studenten an der größten Anti-Regierungs-Demonstration in der damaligen Tschechoslowakei teil, die zum gewaltlosen Sturz des autoritären Regimes und zur Beendigung der mehr als 40 Jahre währenden kommunistischen Herrschaft in der so genannten Samtenen Revolution führte.

Die Demonstranten wählten dieses Datum, weil es der Internationale Studententag ist, der an die Prager Universitäten erinnert, die 1939 von den Nazis gestürmt wurden, wobei neun Studenten ums Leben kamen. Mehr als 1.000 weitere wurden in Konzentrationslager geschickt.

Zum Zeitpunkt der Proteste hatte die tschechoslowakische Regierung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von einer einzigen mit Moskau verbündeten kommunistischen Partei kontrolliert wurde, regierungskritische Äußerungen stark eingeschränkt und abweichende Meinungen unterdrückt.

In den Jahren vor den Protesten hatte die Stimmung gegen die Regierung aufgrund des Niedergangs der Wirtschaft des Sowjetblocks und des Erfolgs der demokratischen Bewegungen in Ländern wie Polen und Ungarn zugenommen.

Assoziierte Presse

Die Samtene Revolution beendete die jahrzehntelange repressive kommunistische Herrschaft. Sie begann mit feurigen Reden auf einem Prager Universitätscampus und inspirierte mehrere tausend Studenten, die in den folgenden Tagen im November 1989 auf den Wenzelsplatz marschierten.

Trotz der polizeilichen Unterdrückung breiteten sich die von Studenten angeführten Proteste auf andere Städte aus und gewannen erheblich an Schwung. Am 20. November füllten eine halbe Million Menschen die Straßen von Prag und demonstrierten auf dem Wenzelsplatz.

Acht Tage später trat die kommunistische Parteiführung zurück, und die Tschechoslowakei bereitete sich darauf vor, zum ersten Mal seit der kommunistischen Herrschaft im Jahr 1948 einen Präsidenten zu wählen.

Am 8. Dezember wurde Vaclav Havel, der bekannteste Schriftsteller und Dissident des Landes, als Präsidentschaftskandidat nominiert, bevor er am 29. Dezember Präsident wurde.

Anti-Vietnamkrieg-Proteste

Die Unruhen auf den Universitäten in den Vereinigten Staaten während des Vietnamkriegs wurden stark von studentischen Aktivitäten beeinflusst, die dazu beitrugen, die Antikriegsstimmung in der breiten Öffentlichkeit zu schüren.

AP

Bei einer Antikriegsdemonstration am 9. Mai 1970 an der Ellipse in Washington D.C. spritzt Wasser, während junge Leute bei 88 Grad Hitze herumtollen.

Im Mai 1970 fand eine der größten und am besten koordinierten Protestaktionen in den Vereinigten Staaten statt, bei der mehr als eine Million Studenten von mehr als 880 Universitäten ihre Solidarität mit der Forderung nach einem Ende des Krieges bekundeten.

Präsident Richard Nixon hatte in seinem Wahlkampf 1968 versprochen, den Krieg in Vietnam zu beenden. Ende April 1970 kündigte Nixon jedoch an, dass der Krieg mit der US-Invasion in Kambodscha ausgeweitet werde.

Dieser Schritt wurde von der internationalen Gemeinschaft schnell verurteilt und löste heftige Proteste an Hochschulen wie der Kent State University in Ohio aus, wo am 4. Mai einer der bekanntesten Proteste stattfand.

An diesem Tag endeten die Proteste tödlich, als Mitglieder der Nationalgarde, die zum Campus gerufen worden waren, um einzugreifen, das Feuer auf etwa 600 friedliche Demonstranten eröffneten und dabei vier Studenten töteten und neun weitere verletzten.

Verbundene Presse

Tausende von Kriegsgegnern versammelten sich am 4. Mai 1971 vor dem Justizministerium. Ein Jahr ist vergangen, seit die Nationalgarde an der Kent State University in Ohio vier Studenten erschossen hat.

Die Schießerei hatte tiefgreifende Auswirkungen und führte zu einem landesweiten Studentenstreik, der Hunderte von Colleges und Universitäten lahmlegte.

Zuvor, im April 1968, hatten Studenten der Columbia- und der Barnard-Universität ihren Campus besetzt und gefordert, dass die Universität ihre Verbindungen zu einem Institut des Pentagons, das Forschungen für den Vietnamkrieg durchführt, abbricht.

Es handelte sich um eine der größten Massenverhaftungen in der Geschichte von New York City, nachdem die Polizei hinzugezogen wurde und die besetzenden Studenten gewaltsam vom Campus entfernte, und die Demonstranten erreichten schließlich ihr Ziel.

Proteste gegen den Vietnamkrieg, wie die an der Columbia und der Kent State, veränderten den studentischen Aktivismus und inspirierten viele junge Menschen, sich aktiv zu betätigen.

A.B..

Mark Rudd, einer der Anführer des Studentenprotests an der Columbia University in New York City, wird vor der Lowe Memorial Library interviewt, Hintergrund, 25. April 1968, die seit dem 24. April von Studenten besetzt ist. Rudd sagte, der Zweck des Protests sei es, die seiner Meinung nach „rassistische und pro-imperialistische“ Politik der Universität zu „treffen“. Juan Gonzalez, einer der anderen Studentenführer, steht auf dem Sims in der Mitte, die Hände in den Taschen.

Der Sitzstreik von Greensboro

Am 1. Februar 1960 setzten sich vier afroamerikanische Studenten der North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, an einen „Whites-only“-Lunch-Counter im Kaufhaus Woolworth’s und lösten damit eine Welle friedlicher Proteste gegen die Rassentrennung in Unternehmen im ganzen Land aus.

Die Studenten, die als „Greensboro Four“ bekannt wurden – Franklin McKean, Ezell Blair Jr. (später bekannt als Gabriel Khazan), Joseph McNeil und David Richmond – protestierten gegen die Rassentrennungsgesetze, die Afroamerikaner diskriminierten und ihnen den Zugang zu bestimmten öffentlichen Einrichtungen verwehrten.

Damals durften Afroamerikaner zwar einkaufen und an der Snackbar essen, aber sie durften nicht am Mittagstisch sitzen. „Wir wollten die Welt nicht in Brand setzen“, sagte Khazan laut dem North Carolina Museum of History. „Wir wollten einfach nur essen.“

Sie baten höflich um Bedienung am Mittagstisch, aber das Personal lehnte ihre Bitte ab.

Der Restaurantleiter rief die Polizei, doch als diese eintraf, hatte Ralph Jones, ein weißer Geschäftsmann aus dem Ort, der mit den beiden sympathisierte, bereits die örtlichen Medien informiert.

Da sie nur ein paar Kleinigkeiten gekauft hatten, bevor sie sich zum Mittagessen in den Laden setzten, erklärten die Behörden, sie könnten nichts unternehmen, da die vier Männer zahlende Kunden seien und sich nicht provokativ verhalten hätten.

Die Medien reagierten jedoch sofort und veröffentlichten ein Foto der vier Männer aus Greensboro in den lokalen Zeitungen, woraufhin sich der Protest schnell ausweitete.

Assoziierte Presse

Schwarze Studenten warten am 20. April 1960 in der F.W. Woolworth-Filiale in Greensboro, North Carolina, vergeblich auf eine Essensausgabe.

Die vier Studenten kehrten in den folgenden Tagen mit weiteren Studenten in die Woolworth-Filiale zurück, aber jedes Mal weigerten sich die Angestellten, sie zu bedienen. Nach fast einer Woche der Proteste versammelten sich etwa 400 Studenten vor dem Geschäft, um zu demonstrieren.

Innerhalb weniger Wochen, als die Nachricht von den Sitzstreiks die Runde machte, organisierten die Demonstranten Sitzstreiks in Städten im ganzen Land.

Dies führte zur Integration der Restaurants im gesamten Süden, und im Juli 1960 wurde das Woolworth’s-Restaurant in Greensboro für schwarze Kunden geöffnet.

Die Sitzstreiks weiteten sich auf Hotels, Strände und Bibliotheken mit Rassentrennung aus, wurden zu einem Modell des gewaltlosen Widerstands und zu einem entscheidenden Wendepunkt im Kampf für die Bürgerrechte.

AP

Ehemalige Studenten der North Carolina A&T University, von links nach rechts, Joseph McNeil, David Richmond, Franklin McCain und Jibril Khazan, am 1. Februar 1980 im Restaurant F.W. Woolworth’s in Greensboro, North Carolina, anlässlich des 20. Jahrestag ihres historischen Sitzstreiks feiern. 1960 wurden die vier nicht bedient, aber ihre Aktion war der Startschuss für die Sitzstreikbewegung in mehr als neun Bundesstaaten.

Mai ’68 in Frankreich

Im Mai 1968 befand sich Frankreich in einer Zeit beispielloser sozialer Unruhen.

Die Besetzung der Sorbonne, einer der renommiertesten Universitäten Europas, durch Pariser Studenten wurde zum Symbol für die damaligen Unruhen im Land.

Der französische Präsident Charles de Gaulle war seit 10 Jahren an der Macht, und eine neue Generation sehnte sich nach Freiheit.

Assoziierte Presse

Am 14. Mai 1968 besetzten Studenten die Aula der Sorbonne und den größten Teil der Universität von Paris, nachdem die Polizei in der Nacht zuvor das Quartier Latin, das Herz des Pariser Studentenlebens, geräumt hatte.

Die Proteste weiteten sich schließlich auch auf die Arbeiter aus, und schätzungsweise 10 Millionen Menschen nahmen an der Bewegung teil.

Sie forderten demokratische und bildungspolitische Reformen, kulturelle Befreiung, soziale Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen.

Josette Prudhomme, die im Alter von 20 Jahren an den Protesten von 1968 teilnahm, erzählte dem National Public Radio: „Überall war alles verboten“, sagte sie gegenüber NPR und merkte an, dass die Ereignisse ihr Leben veränderten.

„In den Fabriken und Schulen musste man Befehlen gehorchen. Wir waren erstickt. Es gab ein enormes Bedürfnis zu reden und zu teilen. Jeder war genervt.“

AB

Bei einer Massendemonstration gegen die polizeiliche Besetzung der Universitäten Sorbonne und Nanterre blockieren Studenten am 7. Mai 1968 die Champs-Elysees in Paris, um ihre Macht zu demonstrieren. Die Bereitschaftspolizei wurde mobilisiert, nachdem die Demonstranten versucht hatten, zur Sorbonne zu marschieren, wo der Unterricht seit den Protesten vom 3. Mai eingestellt worden war.

Bei Studentenprotesten und Generalstreiks in Frankreich haben die Universitätsverwaltungen und die Polizei Gewalt angewendet, um Proteste zu unterdrücken, was zu Straßenschlachten im Quartier Latin in Paris führte.

Am 3. Mai versammelten sich Studenten und demonstrierten an der Sorbonne. Als die Polizei in die Universität eindrang, wurden Hunderte verprügelt und etwa 400 Studenten festgenommen.

Die Sorbonne wurde vorübergehend geschlossen, und als sie wieder geöffnet wurde, kehrten die Studenten zurück und begannen eine Besetzung, die mehr als einen Monat andauerte.

Assoziierte Presse

Ein Klavier steht unbewacht nach einem nächtlichen Jazzkonzert in der Sorbonne-Universität in Paris am 14. Mai 1968, als die Studenten das Gebäude am zweiten Tag besetzten, nachdem das Quartier Latin nach einer zehntägigen Belagerung von der Polizei geräumt worden war.

Auf dem Höhepunkt der damaligen Proteste, die als Mai ’68 bekannt wurden, kam die französische Wirtschaft zum Erliegen.

Laut dem Journalisten und Autor von Le Roman de May 1968, Jean-Luc Hesse, der in jenem Jahr 16 Jahre alt war, herrschte bei der Ausbreitung der Proteste „Aufregung und das Gefühl, dass sich etwas ändern könnte“.

Die Auswirkungen dieser Proteste ebneten den Weg für mehr soziale und politische Freiheiten, wie den Feminismus und bessere Arbeitsbedingungen in Frankreich.

Laut einer im Mai 2018 durchgeführten Umfrage sehen die meisten Franzosen den Mai ’68 heute als einen positiven Moment in der Geschichte.

Übersetzt mit deepl.com



