Sibirisierung und das Streben nach einer neuen zivilisatorischen Plattform

Tariq Marzbaan

Nora Hoppe

Quelle: Al Mayadeen English

8. Juni 2025

Prof. Sergey Karaganov skizziert in einem Interview mit Nora Hoppe und Tariq Marzbaan den zivilisatorischen Wandel Russlands: die Ablehnung des westlichen Liberalismus, die Hinwendung zu seinem multiethnischen spirituellen Erbe, die Zukunft Sibiriens und seinen Weg nach Osten, um eine Mission des Dienens statt des Konsums wiederzubeleben.

Nach unseren ersten beiden Interviews hier und hier möchten wir uns erneut an den angesehenen Politikwissenschaftler und hochrangigen politischen Berater Professor Sergey A. Karaganov* wenden, um über die historischen Zivilisationen Russlands, Sibirien und den Prozess der Sibirisierung sowie über das Wesen einer neuen Zivilisationsplattform für die Russische Föderation zu sprechen.

* * *

Die historischen Zivilisationen Russlands

HOPPE/ MARZBAAN: Sie haben in unserem letzten Interview mit Ihnen erwähnt, dass Russland der stolze Erbe zweier großer Zivilisationen ist – der mongolischen und der byzantinischen Zivilisation…

Das Erbe der Byzantiner…

Was hat Russland neben dem orthodoxen Christentum und dem Einfluss auf Kunst und Architektur noch von Byzanz geerbt?

PROFESSOR KARAGANOV: Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir, wenn wir zu den tiefen Wurzeln der Identität Russlands, der Russen und anderer Völker des Russischen Reiches und der UdSSR sowie vieler anderer Völker Eurasiens vordringen wollen, bis zum Ende des ersten Jahrtausends v. Chr. und zum Beginn des ersten Jahrtausends n. Chr. zurückgehen müssen. Damals wurden die weiten Gebiete von der Mongolei bis zu den Karpaten und darüber hinaus, dann weiter in Richtung Iran und sogar Indien bis zu den Wäldern des heutigen Russlands von skythischen Stämmen durchstreift, die eine bedeutende kulturelle Schicht und eine Vielzahl von Grabhügeln hinterließen. Die Skythen waren ein sehr interessantes Volk. Leider haben sie keine literarischen Texte hinterlassen, aber sie hinterließen viele Haushaltsgegenstände, die von ihrer hohen Kultur zeugen. Bekannt ist auch das berühmte skythische Gold. Diese Stämme, die ein loses Reich bildeten, legten den Grundstein für die meisten Völker in Zentralasien, von der Mongolei über den Iran, Phönizien, Byzanz und Südrussland bis etwa zum heutigen Ungarn. Die Skythen sprachen eine Sprache, die offenbar ostiranische Wurzeln hatte. Heute entdecken wir in uns diese Wurzeln wieder, die uns mit den Völkern Eurasiens verbinden.

Viele russische literarische Beiträge sind den Skythen gewidmet. Das skythische Erbe und die Leidenschaftlichkeit wurden in der russischen Kultur und Ideologie lebhaft verkörpert.

Für einige Zeit, zu Beginn oder in der Mitte des ersten Jahrtausends, wurden die Skythen durch die Hunnen ersetzt, die in einem Gebiet lebten, das sich ungefähr vom heutigen Norditalien bis zur Ukraine erstreckte. Sie hinterließen kleinere Spuren in unserer Kultur, obwohl die Hunnen ganz Europa in Angst und Schrecken versetzten.

Am Ende des 8. und zu Beginn des 9. Jahrhunderts musste die Alte Rus sich für eine Religion entscheiden. Es gab drei Optionen: Judentum, Islam und Christentum in seiner byzantinischen Form. Die russischen Fürsten, die Russland tauften, entschieden sich für Byzanz, das zu dieser Zeit reichste, am weitesten entwickelte und intellektuell blühende Land in Mitteleurasien, das weitaus weiter entwickelt war als Europa. Ich glaube, dass es viel weiter entwickelt war als die jüdischen oder muslimischen Staatsverbände. Die kluge Entscheidung der russischen Fürsten für Byzanz bestimmte weitgehend die russische Kultur, die russische Architektur und natürlich die russische Religion, also unsere Orthodoxie. Wir blieben der Orthodoxie auch nach der Spaltung des Christentums in Orthodoxie und Katholizismus treu. In diesem Sinne sind wir also in gewisser Weise Altgläubige und können sogar sagen, dass wir wahre Christen sind.

Byzanz schenkte uns die Ikonenmalerei, die Architektur – die frühe russische Architektur vor der Mongolenherrschaft ist großartig, und wenn man sie mit der europäischen Architektur jener Zeit vergleicht, ich spreche hier vom Beginn des letzten Jahrtausends, sieht sie natürlich viel schöner und raffinierter aus. Sie zeigt einen sehr starken byzantinischen Einfluss.

Zu dieser Zeit kam das russische Schriftsystem aus dem heutigen Griechenland. Griechische Mönche – Byzantiner – hatten den stärksten Einfluss auf die Entstehung der grundlegenden russischen Kultur. Das frühe Russland kämpfte häufig mit Byzanz, profitierte aber viel mehr davon. Darüber hinaus verlief die sogenannte Handelsroute von den Warägern zu den Griechen, von Skandinavien nach Byzanz, durch die Alte Rus, was nicht nur die russischen Länder bereicherte, sondern auch den stärksten Einfluss auf die russische Kultur hatte.

Das Erbe der Mongolen…

HOPPE/ MARZBAAN: Die mongolischen Invasionen in Asien sind bekanntlich rücksichtslos und verheerend gewesen… Und doch soll die PAX MONGOLICA, die in den Gebieten unter fortgesetzter mongolischer Herrschaft folgte, viele positive Entwicklungen mit sich gebracht haben, wie z. B. umfangreichere Handelswege, verstärkten kulturellen Austausch sowie wissenschaftliche und technologische Entwicklungen usw.

Darüber hinaus führte die Besetzung Osteuropas durch die Goldene Horde sogar zur Vereinigung Russlands: Vor der mongolischen Herrschaft lebten die russischsprachigen Völker der Region in verstreuten Stadtstaaten, und um sich vom mongolischen Joch zu befreien, mussten sie sich zusammenschließen. In dieser Zeit blühte auch die Seidenstraße auf.

In den meisten westlichen Geschichtsbüchern und in der heutigen allgemeinen westlichen Sichtweise werden jedoch die Mongolen, die „Goldene Horde“ (nur eines der vielen Khanate des Mongolischen Reiches), „Horden” (was zu einer abwertenden Bezeichnung für große Gruppen wurde) im Allgemeinen und oft sogar die Tataren als Volk (die Herkunft der Bezeichnung „Tatar” ist aufgrund vieler unterschiedlicher Interpretationen unklar) werden miteinander verwechselt und allgemein als brutal und in jeder Hinsicht rückständig angesehen.

Wie würden Sie die „Begegnung“ der Russen mit den Mongolen und später mit der Gründung der Goldenen Horde beschreiben? Wie wird das Mongolische Reich heute von den meisten Bürgern der Russischen Föderation gesehen? Gibt es viele unterschiedliche Meinungen?

PROF. KARAGANOV: Bis vor kurzem dominierte die westlich geprägte Sichtweise auf das Mongolische Reich die russische Geschichtsauffassung. Die moderne russische Geschichtsschreibung begann im 18. und 19. Jahrhundert und war sehr stark von der westlichen Kultur beeinflusst, sodass alles, was aus Asien kam, negativ wahrgenommen wurde.

Bis vor kurzem war dies die vorherrschende Erzählung im russischen Geschichtsbewusstsein. In den letzten Jahrzehnten begann sich dies zu ändern. Wir beginnen immer mehr zu verstehen, dass die Mongolen Russland nicht nur geplündert und seine materielle Entwicklung verzögert haben, sondern auch einen enormen positiven Einfluss auf Russland hatten. Erstens ermöglichte die Abhängigkeit von den Mongolen dem Großfürsten Alexander Newski, einem der wichtigsten Helden der russischen Geschichte, der im 13. Jahrhundert regierte, die Teutonen zu besiegen. Er entschied sich für die Mongolen, weil sie religiös tolerant und kulturell offener waren als die katholischen Teutonen. Damit bestimmte er weitgehend den Verlauf der russischen Entwicklung. Das Mongolische Reich prägte auch die russische Geschichte tief, weil es multikulturell und religiös sehr tolerant war, und hier liegt meiner Meinung nach (auch wenn unter Historikern darüber keine vollständige Einigkeit herrscht) der Ursprung der einzigartigen kulturellen, religiösen und nationalen Offenheit der Russen, des dominierenden Volkes im ehemaligen Russischen Reich und in der UdSSR.

Die Macht der Horde war ziemlich einzigartig. Russland war ihr Vasall, aber die Horde mischte sich nicht konkret in die inneren Angelegenheiten Russlands ein. Russland war ein Vasall, aber keine Kolonie. Die Mongolen erhoben Steuern, plünderten und verzögerten die materielle Entwicklung, aber sie verzögerten nicht die kulturelle und geistige Entwicklung. Vielleicht hat der Druck von außen sogar die Entwicklung der russischen Kernkultur um die orthodoxe Kirche herum vorangetrieben.

Dennoch gibt es zu diesem Thema noch keine vollständige Einigkeit. Ethnische russische Nationalisten lehnen unsere mongolischen Wurzeln in jeder Hinsicht ab. Auch sogenannte liberale Westler, die eine vollständige Angleichung Russlands an Europa wünschen, lehnen dies ab. Wie so oft in der Geschichte, und das ist eine historische Ironie, haben sich liberale Westler und Ultranationalisten in dieser Frage zusammengeschlossen. Aber die Debatte ist in vollem Gange und trägt wesentlich zu unserer geistigen Entwicklung bei. Ich denke, dass wir früher oder später zu einer ausgewogeneren Sichtweise auf die mongolische Zeit gelangen werden. Bislang wurde diese Zeit hauptsächlich als „Kampf des russischen Volkes gegen die Mongolen” beschrieben.

Tatsächlich wurde der russische Nationalcharakter weitgehend in seinem Kampf gegen die Mongolen einerseits und gegen die Teutonen und andere potenzielle Angreifer aus dem Westen andererseits geprägt. Der russische Nationalcharakter, der Charakter des Kriegers, wurde in diesen Kämpfen geboren.

HOPPE/ MARZBAAN: Können Sie die „vertikale Macht” und das „globale Denken” beschreiben, die von den Mongolen übernommen wurden? Und was hat Russland noch von den Mongolen geerbt?

PROF. KARAGANOV: Ich denke, dass es, wie ich bereits sagte, zu einer Neubewertung unseres mongolischen Erbes kommen wird. Umso mehr, als wir uns jetzt endlich dem Osten zuwenden, aber darüber werden wir etwas später sprechen. Wir beginnen zu verstehen, dass wir ohne dieses mongolische Erbe vielleicht gar nicht zu dem geworden wären, was wir sind, und dass die Mongolen uns das Konzept der vertikalen Macht vermittelt haben, das Russland geholfen hat, ein riesiges Land, ein De-facto-Imperium zu werden.

Die Mongolen hinterließen uns ein einzigartiges Straßennetz, auf dem Gesandte in nur wenigen Monaten auf ständig wechselnden Pferden vom heutigen China bis ins heutige Ungarn reisen konnten. Das ist eine sehr faszinierende Periode der Geschichte, mit der wir uns derzeit beschäftigen. Eine der interessantesten Entdeckungen, die ich persönlich erst kürzlich gemacht habe, ist, dass der große russische Herrscher Alexander Newski, der Fürst, der die Teutonen besiegte und den russischen Staat in vielerlei Hinsicht geistig begründete, irgendwann zwischen 1247 und 1248 in die Hauptstadt des Mongolischen Reiches, Karakorum, reiste, um ein Jarlig [ein schriftliches kaiserliches Dekret] zu erhalten, um regieren zu können.

Alexander Newski und vielleicht – aber das wissen wir nicht mit Sicherheit – sein Vater waren die ersten russischen Sibirier. Er durchquerte fast ganz Südsibirien und lebte dann mehrere Monate in Karakorum. Das Interessanteste daran ist, dass der Kronprinz des Mongolischen Reiches, Kublai Khan, oder Hubilai, wie er in Europa durch Marco Polo bekannt ist, zu dieser Zeit in Karakorum war. Damals war er nur ein Anwärter auf den Thron des Großkhans. Einige Jahre nach ihrem fast sicheren Treffen und vielleicht sogar nach vielen Gesprächen wurde er Großkhan, Einiger Chinas und Gründer der Yuan-Dynastie. Wir haben also gemeinsame historische Wurzeln mit China. Weder russische noch chinesische Historiker haben sich bisher mit dieser Periode unserer Geschichte befasst. Aber das ist eine interessante Aufgabe für die Zukunft.

HOPPE/ MARZBAAN: Können wir vielleicht die positiven Aspekte der Pax Mongolica für eine Renaissance Eurasiens, für die BRICS, für eine multipolare Welt nutzen?

PROF. KARAGANOV: Offensichtlich reicht unsere große Fähigkeit zum komplexen Denken bis in die Zeit zurück, als Russland Teil des Mongolischen Reiches war, als es über das Mongolische Reich und davor über das gemeinsame skythische Erbe mit verschiedenen Völkern von China bis zum heutigen Osteuropa in Kontakt stand, als die russischen Fürsten fast ganz Eurasien bereisten. Das war unsere tiefste Wurzel. Diese Fähigkeit zum komplexen Denken wurde ab dem 16. Jahrhundert weiterentwickelt, als die Russen erneut nach Asien aufbrachen. Diesmal überquerten sie den Ural und begannen mit der Eroberung und Erschließung Sibiriens, einer der glorreichsten Episoden der russischen Geschichte, die letztlich die Größe Russlands und seinen nationalen Charakter begründete.44

Natürlich können und sollten wir die positiven Aspekte der Geschichte der Pax Mongolica und des Mongolischen Reiches nutzen, um die Einheit Eurasiens zu untermauern. Und wie ich zu Beginn unseres Interviews gesagt habe, müssen wir uns ebenso auf das Erbe der Skythen stützen, die die Vorfahren so vieler Völker in Groß-Zentralasien waren.

Eurasien erlebt eine Renaissance, und natürlich müssen wir unsere gemeinsame Geschichte studieren, die viel reicher ist, als sie bisher erschien, als wir sowohl in Russland als auch in Asien die Welt weitgehend mit den Augen der Europäer betrachteten. Wir lasen europäische Bücher und hielten Byzanz für schmutzig und rückständig. In Russland gab es sogar den Begriff „vizantiyshchina”, der Intrigen und Ineffizienz bedeutete, obwohl Byzanz damals viel weiter entwickelt war als Westeuropa.

Aber das Mongolische Reich und die Skythen verbinden uns mit dem Iran, mit den Phöniziern, mit den Mongolen und mit Nordindien. Tatsächlich waren sie erstens das mächtigste Reich in der Geschichte der Menschheit und zweitens legten sie den Grundstein dafür, dass Eurasien zum Zentrum der Welt wurde, was es während des Mongolischen Reiches auch war, das übrigens der Seidenstraße, die sich von China bis in den Westen erstreckte, Schutz bot.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Erbe des Mongolischen Reiches zur Untermauerung der Entwicklung der BRICS herangezogen werden kann und sollte. Schließlich sind die BRICS ein globales Phänomen. Sie umfassen Länder in Lateinamerika und Afrika, aber unser mongolisches Erbe eignet sich sehr gut zur Untermauerung der Entwicklung der SCO sowie der paneurasischen Entwicklung und des Sicherheitssystems, das wir gerade aufzubauen beginnen.

Heidnische Wurzeln und Vermächtnisse…

HOPPE/ MARZBAAN: Bevor die Byzantiner und Mongolen kamen, waren die Rus‘ heidnisch (z. B. Fürst Oleg der Weise, der den Grundstein für den Staat der Kiewer Rus‘ legte) – somit ist der Heidentum auch eine Wurzel des russischen Volkes der Rus‘ (ganz zu schweigen von der Wurzel der Nicht-Rus‘ Russen)… Gibt es positive „heidnische Vermächtnisse“ für das heutige Russland?

PROF. KARAGANOV: Wir haben eine Vielzahl nationaler Bräuche und Feiertage, die uns mit der Zeit verbinden, als wir noch Heiden waren. Viele christliche, orthodoxe Feiertage stehen in direktem Zusammenhang mit Feiertagen aus heidnischer Zeit. Wenn man genau hinschaut, kann man in unserem Land deutlich sehen, dass heidnische Traditionen oft in Regionen erhalten geblieben sind, in denen offiziell die orthodoxe Kirche und sogar der Islam vorherrschen.

Darüber hinaus haben in den letzten Jahrzehnten der Sowjetzeit und sogar heute noch die Traditionen der „kleinen Völker” [In der Russischen Föderation bezeichnet der Begriff „kleine Völker” (malye narody) die 40 indigenen ethnischen Gruppen, die im Norden, in Sibirien und im Fernen Osten leben, insbesondere diejenigen mit traditionellen Lebensweisen, die auf Subsistenzaktivitäten wie Fischfang, Rentierzucht und Jagd basieren, sowie lokale Traditionen breite Unterstützung und sind viel populärer geworden. Auf meinen Reisen durch den Ural und Sibirien habe ich oft sehr engagierte, sehr gebildete, formal orthodoxe Menschen oder sogar Atheisten getroffen, die dennoch heidnische Feiertage begehen. Der spannendste und schönste heidnische Feiertag ist jedoch die Pfannkuchenwoche im Frühjahr, in der wir Pfannkuchen mit allerlei gesalzenem Gemüse, gesalzenem Fisch, Süßigkeiten und Honig essen. Das ist der lustigste Feiertag in Russland, und er wird nicht nur von orthodoxen Christen begangen, obwohl er teilweise mit dem orthodoxen Kalender zusammenfällt, sondern auch von unseren muslimischen und jüdischen Brüdern. Es ist ein landesweites Fest. Natürlich ist es heute ein wenig ungesund, so viele Pfannkuchen mit allerlei eingelegtem Gemüse zu essen, aber es macht großen Spaß.

Sibirien und Sibirisierung

HOPPE/ MARZBAAN: Was ist „Sibirien” und wie lässt es sich heute definieren?

PROF. KARAGANOV: Überall auf der Welt und vor allem in Europa wird Sibirien mit Kälte, weiten Flächen, einem unbequemen Leben und harter Arbeit assoziiert. Russland hat eine andere Einstellung zu Sibirien. In Russland wird Sibirien auch mit Kälte assoziiert – das stimmt, auch wenn Sibirien wärmer wird: Die Zone, in der Landwirtschaft betrieben werden kann, dehnt sich aus, und das Klima wird milder. Aber in Bezug auf die russische Identität und im russischen Denken wird Sibirien vor allem mit grenzenlosen Weiten und unbegrenzten Möglichkeiten assoziiert, vor allem aber mit Freiheit, volya. Das ist russische Freiheit – Freiheit ohne Grenzen, die wir wahrscheinlich vom Mongolischen Reich geerbt haben. Für Russen bedeutet Freiheit eine Bewegung hin zur Weite, zur Unendlichkeit, zu Gott.

Die Eroberung und Erschließung Sibiriens lässt sich ohne Gottes Eingreifen nicht erklären. Wie konnten die Kosaken in nur 60 Jahren viele Tausend Kilometer vom Ural bis nach Kamtschatka zurücklegen? Dafür gibt es keine Erklärung. Sie suchten wolja, etwas Überlebensgroßes. Natürlich suchten sie auch „weiches Gold“ – Pelze –, aber keiner von ihnen wurde wirklich reich. Sibirien formte und stärkte jedoch die besten Eigenschaften des russischen Nationalcharakters: Beharrlichkeit, Fleiß, Kollektivismus, Internationalismus, Mut und das Streben nach Freiheit.

HOPPE/ MARZBAAN: Wir wissen, dass Sibirien reich an vielen verschiedenen Ressourcen und riesigen landwirtschaftlichen Flächen ist und eine große Vielfalt an Völkern beherbergt … es hat also schon jetzt viel zu bieten für den Rest Russlands.

Können Sie beschreiben, was Sibirien dem Rest Russlands noch zu bieten hat – kulturell, spirituell? Welche Stadt oder Städte werden Ihrer Meinung nach die aktivsten Zentren oder zukünftigen Hauptstädte Sibiriens werden? Und welche Städte würden welche Aktivitäten repräsentieren?

PROF. KARAGANOV: Sibirien ist zweifellos ein einzigartiges Gebiet in Bezug auf kulturelle, religiöse und ethnische Offenheit. In diesem Sinne ist Sibirien, wie einige russische Schriftsteller sagen, der Ort, an dem das Beste des russischen Charakters entstanden ist, also eine Kombination aus all dem Besten und Stärksten, was es in Russland gibt. Dutzende von Völkern und Kulturen lebten in Sibirien zusammen: Muslime, Buddhisten, viele Heiden und natürlich orthodoxe Christen lebten Seite an Seite. Für ganz Russland und die ganze Welt sollte Sibirien ein Beispiel für einzigartige Freundschaft zwischen den Völkern sein, eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Kulturen – südasiatischen, ostasiatischen, chinesischen und europäischen. Es hat einfach alles.

Meine schönste Erinnerung an Sibirien ist, als ich vor einigen Jahren in die erste Hauptstadt Sibiriens, die im 17. Jahrhundert gegründete Stadt Tobolsk, reiste. Ich war zu einem klassischen Orgelkonzert in einer örtlichen katholischen Kirche eingeladen. Diese war von Exilanten erbaut worden, die offenbar nach der Niederschlagung der polnischen Aufstände in Tobolsk gelebt hatten und in großer Zahl nach Sibirien verbannt worden waren. Übrigens lebten dort auch die von Alexander I. und Kutusow gefangengenommenen Schweden und Franzosen. In dieser im vorletzten Jahrhundert erbauten Kirche wurden wir also von der örtlichen armenischen Gemeinde begrüßt, die dieses Orgelkonzert organisiert hatte. Wir nahmen unsere Plätze ein. Es ist eine recht traditionelle und sehr schöne katholische Kirche.

Ein junger Mann kam heraus und sagte, er sei Armenier und sein Vater sei ein Bauunternehmer, der diese Kirche vor 20 Jahren wieder aufgebaut habe. Damals habe dieser junge Mann beschlossen, zum Katholizismus zu konvertieren, obwohl er zuvor orthodoxer Gläubiger gewesen sei. Dann setzte er sich an die Orgel und begann, Musik von Bach, Mendelssohn, Händel und Tschaikowski zu spielen. Ein orthodoxer Armenier, der in Sibirien zum Katholizismus konvertiert ist, spielt Bach und Händel für die armenische Gemeinde in einer polnischen Kirche und eine Gruppe von Besuchern aus Moskau… Das ist das Wesen Sibiriens.

Sibirien ist auch eine einzigartige ethnische „Legierung”. Als die Russen nach Sibirien zogen, konnten sie natürlich zunächst keine Frauen mitnehmen und mussten Frauen aus den lokalen Stämmen heiraten. Das Einzige, was von ihnen verlangt wurde, war, diese Frauen zuerst zu taufen. Deshalb haben die einheimischen Sibirier sowohl türkische als auch mongolische Gesichtszüge, die sie von den „kleinen Völkern” geerbt haben, mit denen die Russen sich vermischten. Diese „kleinen Völker” leben noch immer in Sibirien und genießen dort Unterstützung. Darüber hinaus wachsen einige dieser Völker zahlenmäßig, was für die gesamte Menschheit eine einzigartige Erfahrung ist. Daher kann es in Sibirien oder anderswo in Russland keinen Rassismus geben. Stattdessen herrschen Multikulturalismus, Multirazialismus, Multireligiosität und eine unglaubliche Offenheit.

HOPPE/ MARZBAAN: Was beinhaltet der Prozess der „Sibirisierung”? Glauben Sie, dass sich die Einstellung dazu in den letzten Jahren verändert hat?

PROF. KARAGANOV: Ende der 1990er Jahre erkannte ich die Notwendigkeit einer Hinwendung Russlands zum Osten, zu einer Zeit, als das Land vollständig auf den Westen fokussiert war, und versuchte, eine Gruppe von Personen aus der russischen Elite zu organisieren, um eine neue Strategie für die Entwicklung Sibiriens zu erarbeiten. Wir veröffentlichten mehrere Berichte, aber die Idee kam nicht in Gang. Ende der 2000er Jahre starteten meine jungen Kollegen und ich ein neues Projekt, das später „Die Wende nach Osten“ genannt wurde. Anhand von wirtschaftlichen Berechnungen und historischen Studien, vor allem aber anhand von wirtschaftlichen Berechnungen, zeigten wir, dass eine Hinwendung zum Osten, zu Asien, notwendig war, nicht nur weil sich die Lage im Westen unweigerlich verschlechtern würde – was ich damals niemandem sagte, da es einfach zu gefährlich war –, sondern auch weil sich für Russland im Osten und im Süden wahrscheinlich neue Märkte öffnen würden. Glücklicherweise wurden unsere Berechnungen und Berichte – zusammen mit denen von Sergei Schoigu, der heute unser Sicherheitsratsekretär ist, und seinen Mitarbeitern – umgesetzt. Und Anfang der 2010er Jahre kündigte Präsident Putin die erste Ostwendung an, und so begann sie.

Diese Ostwendung war teilweise erfolgreich. Es genügt zu sagen, dass 2009 die europäischen Märkte 56 bis 58 % des russischen Handelsumsatzes ausmachten und wir einseitig von ihnen abhängig waren. Bis Anfang der 2020er Jahre war ihr Anteil auf 35 % gesunken, während sich der Anteil Asiens verdoppelt hatte. Dies half uns, die Konfrontation mit dem Westen zu überstehen, die Anfang der 2010er Jahre begann, aber 2022 eskalierte.

Aber jetzt steht Russland meiner Meinung nach vor einer viel ehrgeizigeren Aufgabe: der geistigen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Russlands in östlicher Richtung bis zum Ural und Sibirien. Die westliche Ausrichtung unserer Politik und unserer wirtschaftlichen Beziehungen hat düstere Aussichten.

Natürlich möchten wir einige unserer wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa wiederherstellen, und wir waren nicht diejenigen, die sie abgebrochen haben … sie wurden und werden von verzweifelten europäischen Eliten abgebrochen, die totale Isolation und Selbstisolation anstreben, um in ihren Ländern militärische Hysterie zu schüren. Sie wurden von den Amerikanern zerbrochen, die Europa noch abhängiger von sich machen wollten. Dieser Bruch kommt uns nicht zugute, hat aber auch einige positive Aspekte: Wir haben uns endlich auf uns selbst konzentriert und befreien uns von der Kompradorenelite, dem Westzentrismus und dem Westernismus. Wir sollten uns jedoch nicht nur davon befreien, sondern auch vorwärtsgehen.

Unsere Zukunft hängt von unserer „Rückkehr nach Hause“ ab, und Russlands Heimat ist seit dem 16. und 17. Jahrhundert natürlich Sibirien. Ohne die Entwicklung Sibiriens gäbe es Russland als großen Staat und als multinationale, einzigartige Nation nicht. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen jetzt dorthin verlagern, zumal Sibirien aufgrund des Klimawandels zu einem viel angenehmeren Ort zum Leben wird. Dort eröffnen sich neue, fantastische Möglichkeiten für die Entwicklung der Landwirtschaft. Und Sibiriens Mineral- und Wasserreichtum sind absolut einzigartig. Deshalb zeigen und beweisen wir uns derzeit selbst, dass die vielen Wurzeln sowohl des russischen Nationalcharakters als auch der russischen Geschichte in Sibirien liegen.

Indem wir nach unserer Reise in den Westen – die Peter der Große vor mehr als 300 Jahren begann und die in den 1990er Jahren ihren Höhepunkt fand, als ein Teil unserer Elite den Verstand verlor und sich Hals über Kopf nach Europa stürzte – nach Sibirien zurückkehren, bringen wir unsere spirituelle, wirtschaftliche und politische Ausrichtung ins Gleichgewicht. Das nennen wir „Sibirisierung”.

Aber wir geben unsere europäischen kulturellen Wurzeln keineswegs auf. Wir schätzen sie. Darüber hinaus glauben viele von uns, dass wir jetzt, da Europa seine traditionellen Wurzeln, das Christentum und seine moralischen Werte aufgibt, echte Europäer bleiben. Wir werden zu dem, was wir waren und sein sollten, so wie Gott uns geschaffen hat; daher auch die enormen Anstrengungen unseres Volkes, das über den Ural gezogen ist und die Transsibirische Eisenbahn gebaut hat. Wir werden zu dem nord-eurasischen Volk, das wir schon immer waren, aber irgendwann vergessen haben wollten. Sibirisierung bedeutet also auch eine Rückkehr nach Hause, zu unserem wahren Selbst.

Ein Element im Prozess der Sibirisierung Russlands ist die Schaffung einer dritten russischen Hauptstadt, die absolut notwendig ist. Die erste ist politisch und weitgehend industriell geprägt, nämlich Moskau; die zweite, St. Petersburg, ist kulturell geprägt. Aber wir brauchen eine dritte Hauptstadt. Früher dachten wir, sie sollte im Fernen Osten liegen, aber jetzt sieht alles viel klarer aus: Sie muss in Zentralsibirien entstehen, und einige Ministerien, Behörden und die Hauptsitze großer Unternehmen, die in Sibirien tätig sind, müssen dorthin verlegt werden. Präsident Wladimir Putin hat bereits entsprechende Entscheidungen als Reaktion auf unsere Initiative getroffen.

