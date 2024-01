Safe zones: Israel’s technologies of genocide Designating safe areas in Gaza allows the Israeli army to carry out war crimes more efficiently and then to deny them.

Palästinenser evakuieren einen Ort, der von einem israelischen Bombardement in Rafah getroffen wurde,

Eine palästinensische Mutter rennt mit ihrem Kind aus dem von israelischem Bombardement betroffenen Gebiet in Rafah im südlichen Gazastreifen am 20. Dezember 2023 [Datei: Fatima Shbair/AP]

Die Ausweisung von Schutzzonen im Gazastreifen ermöglicht es der israelischen Armee, Kriegsverbrechen effizienter zu begehen und anschließend zu leugnen.

Sichere Zonen: Israels Technologien des Völkermords

Von Nicola Perugini

6. Januar 2024

„Diese Evakuierung erfolgt zu Ihrer eigenen Sicherheit“, erklärte das israelische Militär am 13. Oktober, als es 1,1 Millionen Palästinenser im nördlichen Gazastreifen aufforderte, ihre Häuser zu verlassen. Tausende befolgten die Warnung und machten sich auf den Weg nach Süden, nur um unterwegs und bei ihrer Ankunft bombardiert zu werden.

Der massive Evakuierungsbefehl war nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Ankündigungen und juristischen Techniken, die das israelische Militär und sein juristisches Team entwickelt haben, um die Gewalt gegen die palästinensische Bevölkerung zu organisieren und sie in ein verschleierndes Narrativ von Vorsichtsmaßnahmen des humanitären Völkerrechts zu kleiden.

Im November, kurz nachdem die israelische Armee ihre Bodenoffensive gestartet hatte, erklärte sie die wichtigste Nord-Süd-Route des Gazastreifens – die Salah al-Din-Straße – zu einem „sicheren Korridor“. Die Besatzungstruppen veröffentlichten eine Karte mit der Evakuierungsroute und unterstrichen damit ihre „humanitären Bemühungen“ zum Schutz der Zivilbevölkerung. Doch seitdem ist die Hauptverkehrsader des Gazastreifens zu einem Korridor des Grauens geworden, in dem Palästinenser wahllos bombardiert, hingerichtet, gewaltsam verschwinden gelassen, gefoltert und gedemütigt werden.

In der Zwischenzeit setzte die israelische Armee die Bombardierung des Gebiets südlich des Wadi Gaza fort, das sie wiederholt zum „sicheren Gebiet“ erklärt hatte, in dem Palästinenser aus dem Norden Schutz suchen können.

Als Ende November die Zahl der Todesopfer des Krieges 15.000 Palästinenser erreichte, von denen viele Zivilisten waren, die in den „sicheren Zonen“ getötet wurden, versuchte die US-Regierung, ihre Unterstützung für Israels wahllose Tötungen von Zivilisten mit einer kosmetischen Aufforderung zur „Ausweitung“ der so genannten sicheren Zonen zu verschleiern. Die israelische Armee reagierte daraufhin mit der Einführung eines neuen „humanitären Instruments“: dem Evakuierungsrastersystem. Sie veröffentlichte in den sozialen Medien eine Rasterkarte, die den Gazastreifen in 600 Blöcke unterteilt und angibt, welche Gebiete „evakuiert“ werden sollen und welche „sicher“ sind.

Anstatt die Sicherheitszonen für die Zivilbevölkerung zu vergrößern, hat das System – das eingesetzt wurde, während der Gazastreifen vom israelischen Militär von jeglicher Kommunikation abgeschnitten war – das Chaos und den Tod vergrößert.

Zuvor als sicher geltende Gebiete wie Khan Younis und Rafah wurden in städtische Schlachtfelder verwandelt. Infolgedessen wies Israel die palästinensische Zivilbevölkerung in diesen Gebieten an, sich in neue sichere Zonen zu begeben. Doch die Gebiete, in die die Palästinenser laut Evakuierungsplan fliehen sollten, wurden sofort vom israelischen Militär angegriffen.

Im Dezember enthüllte eine Untersuchung der New York Times, dass Israel in den ersten anderthalb Monaten des Krieges „routinemäßig eine seiner größten und zerstörerischsten Bomben in Gebieten einsetzte, die es als sicher für Zivilisten bezeichnete“. Die 2.000-Pfund-Bomben aus amerikanischer Produktion, die in den Sicherheitszonen abgeworfen wurden, stellten „eine allgegenwärtige Bedrohung für Zivilisten dar, die im südlichen Gazastreifen Schutz suchten“.

Dennoch hat die Regierung Biden Israel wiederholt für seine „Anstrengungen“ zum Schutz der Zivilbevölkerung gelobt.

Organisation von völkermörderischer Gewalt

Nach internationalem Recht, sowohl in den Genfer Konventionen als auch in den Zusatzprotokollen, müssen sichere Zonen in einem Abkommen zwischen den kämpfenden Parteien anerkannt werden. In Konflikten geschieht dies jedoch nur selten, und sichere Zonen – und die mit ihnen verbundenen Rechtstechniken – können zu Instrumenten für die Organisation von Gewalt werden.

Die Konzentration von wehrlosen Zivilisten in Gebieten, die auf einer Landkarte als geschützt ausgewiesen und abgegrenzt sind, kann von den Akteuren auf dem Schlachtfeld genutzt und ausgenutzt werden, um ihren Einsatz tödlicher Gewalt zu steuern und zu lenken.

Dies war der Fall in Bosnien mit der berüchtigten „sicheren Zone“ von Srebrenica. Das Gebiet wurde 1993 von den Vereinten Nationen eingerichtet, um die angegriffenen bosnischen Muslime zu schützen, doch die Entwaffnung der Sicherheitszone machte sie zu einer leichten Beute für die serbischen Kräfte. Sie behinderten zunächst die Lieferung von humanitärer Hilfe in das Gebiet und trieben dann Tausende von muslimischen Zivilisten zusammen und massakrierten sie.

Auch im Falle Sri Lankas wurden Schutzzonen tödlich: Die Regierung verhängte die Einrichtung tamilischer Sicherheitszonen, in denen sie Tausende von Zivilisten tötete, während sie die tamilischen Tiger beschuldigte, die in den Schutzzonen konzentrierten Flüchtlinge als „menschliche Schutzschilde“ zu benutzen.

In ähnlicher Weise bestimmt Israel in Gaza einseitig, was und wo für palästinensische Zivilisten „sicher“ ist. Dabei setzt es den Sicherheitsdiskurs und die damit verbundenen Rechtstechniken – Warnungen, sichere Zonen, sichere Korridore, Evakuierungsnetze – als tödliches Instrument ein, um die ethnische Säuberung der verschiedenen als sicher/unsicher bezeichneten Gebiete durchzuführen.

Als sicher definierte Gebiete oder Teile davon dienen dazu, die vertriebene Bevölkerung zu konzentrieren und die Militäroperationen und die Tötung von Zivilisten besser zu steuern. Wie eine ergreifende Reuters-Schlagzeile es ausdrückte: „Israel befiehlt den Menschen im Gazastreifen zu fliehen und bombardiert, wohin es sie schickt“.

Mit anderen Worten: Durch den Evakuierungsbefehl und die Entvölkerung großer Teile des Gazastreifens hat Israel die ethnisch gesäuberte Bevölkerung in schrumpfenden Zonen konzentriert, die es unmittelbar nach ihrer Ausweisung als „sichere Gebiete“ angreift. Dies zeigt die klare Absicht, die palästinensische Zivilbevölkerung nach ihrer Vertreibung zu liquidieren, und kann zu einem Instrument werden, das die Ausrottung noch effizienter macht.

In überbevölkerten Gebieten wie Rafah, die aufgrund des Zustroms von Vertriebenen aus dem nördlichen und zentralen Gazastreifen eine extrem hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, kann ein einziger Angriff eine große Anzahl von Menschen auf einmal töten.

Diese nekropolitische Vereinnahmung der humanitären Pflicht, Zivilisten zu warnen und sichere Räume zu schaffen, dient nicht nur einem eindeutigen militärischen Zweck, sondern ist auch Teil der juristischen Strategie Israels, sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Angesichts des kürzlich von der Republik Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereichten Antrags auf Völkermord, in dem Israel Handlungen vorgeworfen werden, „die darauf abzielen, einen wesentlichen Teil der nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe der Palästinenser zu vernichten“, ist es für die israelische Regierung umso dringlicher, sich als völkerrechtskonform zu präsentieren.

Israel hat immer versucht, seinen 75 Jahren ethnischer Säuberung und Enteignung einen Anschein von Legalität zu verleihen. Doch dieses Mal hat die von ihm entfesselte völkermörderische Vernichtungsgewalt ein so beispielloses Ausmaß erreicht – 2,3 Millionen Menschen sind konkret vom Tod bedroht -, dass sein juristischer Sicherheitsdiskurs seine völlige Missachtung des zivilen Status der Bevölkerung im Gazastreifen nicht verschleiern kann.

Nicola Perugini

Dozent für Internationale Beziehungen an der Universität von Edinburgh

Nicola Perugini ist Senior Lecturer für Internationale Beziehungen an der Universität Edinburgh. Er ist Mitautor von The Human Right to Dominate (OUP 2015) und Human Shields. A History of People in the Line of Fire (2020).

