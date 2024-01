The U.S. can’t blindly support Israel and prevent escalation in the region at the same time The instability in the Middle East cannot be overstated as the region stands on the precipice. It all stems from Israel’s ongoing slaughter in Gaza and the Biden administration’s blind support of it.



Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant trifft den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in seinem Büro im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv. An dem Treffen nahmen auch der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Charles Brown, und der IDF-Stabschef Herzi Halevi teil, 18. Dezember 2023. (Foto: © Ariel Hermoni/Israel Mod via ZUMA Press Wire APAimages

Die Instabilität im Nahen Osten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, da die Region am Abgrund steht. All das ist auf Israels andauerndes Gemetzel in Gaza und die blinde Unterstützung der Regierung Biden zurückzuführen.

Die USA können Israel nicht blindlings unterstützen und gleichzeitig eine Eskalation in der Region verhindern.

Von Mitchell Plitnick

6. Januar 2024

Joe Biden und seine Regierung haben sich mit ihrer blinden Unterstützung für Israels völkermörderische und kriegstreiberische Aggression in Gaza und Libanon in eine schwierige Lage gebracht. Israelische Regierungsvertreter machen immer wieder deutlich, dass sie eine ethnische Säuberung des Gazastreifens beabsichtigen. Als Reaktion darauf haben die USA versucht, entsprechende Äußerungen von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir in den Vordergrund zu rücken, um solche Äußerungen als Randgruppen und nicht als repräsentativ für die Pläne der gesamten Regierung darzustellen.

Diese Bemühungen werden regelmäßig durch die Tatsache untergraben, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und viele Mitglieder seiner Likud-Partei – der so genannte „Mainstream“ Israels – die gleichen Dinge sagen. Zum Glück für Biden und seine Kader von Völkermordbefürwortern schweigen die gutgläubigen US-Medien pflichtbewusst über diese Aussagen, während sie die von Smotrich und Ben-Gvir hervorheben.

Aber es ist nicht nur die Diskrepanz zwischen dem, was die USA rhetorisch unterstützen, und dem, was sie in der Praxis unterstützen, die Biden und seine Komplizen verärgert. Ein echter politischer Punkt, der das Engagement der USA in diesem andauernden Völkermord vorantreibt, ist der Wunsch, die Kämpfe einzudämmen, um das Abschlachten auf die Palästinenser zu beschränken, deren Leben die Regierung keinen Wert beimisst. Sie wollen nicht, dass die Kämpfe auf den Rest der Region übergreifen.

Das Problem ist, dass es gar nicht so einfach ist, es einzudämmen, vor allem, wenn Israel ganz andere Vorstellungen hat. Obwohl die israelische Regierung darauf achtet, nicht zu offen auf einen größeren Krieg zu drängen, hat sie einige Ziele formuliert, die über den Gazastreifen hinausgehen, und hat einige rücksichtslose Aktionen unternommen, die mit Sicherheit eine Eskalation riskieren.

Die USA tun sich keinen Gefallen, wenn sie es zulassen, dass Israel den Lauf der Dinge diktiert, ohne sich zu wehren, abgesehen von einer gelegentlichen, leeren und milden Rüge. Sowohl die Hisbollah als auch Ansar Allah (gemeinhin als Houthis bezeichnet) unternahmen zunächst relativ unbedeutende Schritte, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck zu bringen, zweifellos in der Hoffnung, dass ihre Aktionen die USA dazu veranlassen würden, ihren israelischen Klienten dazu zu bewegen, von seinen völkermörderischen Angriffen Abstand zu nehmen. Sie hofften sicherlich nicht einmal, dass die USA Israel stoppen würden, aber es war vernünftig zu denken, dass die Drohung mit einer Eskalation die amerikanische Unterstützung verringern und dadurch die USA davon überzeugen könnte, Israel zu drängen, seine Angriffe zu verringern, was schließlich zu einem Waffenstillstand führen würde, wie es in früheren Konflikten der Fall war. Doch anstatt diesen offensichtlich vernünftigen Schritt zu tun, wie es frühere Regierungen getan haben, hat Biden seine Unterstützung noch verstärkt.

Israel eskaliert nun noch mehr. Die Ermordung von Sayyed Razi Mousavi, einem hochrangigen Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Syrien am Weihnachtstag war eine Provokation, die den Konflikt auszuweiten droht. Der Iran hat mit Vergeltung gedroht und wird in Zukunft wahrscheinlich einige Maßnahmen ergreifen, aber die Islamische Republik weiß, wie viel sie zu verlieren hat, wenn sich der Krieg auf die Konfrontation mit Israel und den USA ausweitet, und hat sich weiterhin zurückgehalten.

Ob Israel wirklich versucht, den Iran in einen umfassenderen Konflikt hineinzuziehen, ist umstritten, aber Israel hat seine Kriegsziele in Bezug auf den Libanon und die Hisbollah festgelegt. Israel hat deutlich gemacht, dass es will, dass die Hisbollah sich mindestens achtzehn Meilen von der südlichen Grenze entfernt zurückzieht und behauptet, nur so könnten die Bewohner der nordisraelischen Städte, die seit dem 7. Oktober evakuiert worden sind, zurückkehren.

Die Hisbollah ist natürlich nicht geneigt, Israels Forderung nach einem Rückzug auf die Waffenstillstandslinie von 2006 nachzugeben, solange der Gazastreifen angegriffen wird. Sie steht aber auch unter dem Druck der libanesischen Innenpolitik. So sehr sich viele Libanesen auch mit den Palästinensern solidarisieren, das Letzte, was sie in ihrem Land sehen wollen – das bereits unter jahrzehntelangem Bürgerkrieg, Korruption und dem jüngsten wirtschaftlichen Zusammenbruch leidet – ist eine neue Runde eines ausgewachsenen Krieges mit Israel.

Israel seinerseits würde die Hisbollah gerne zwingen, sich von der Grenze zurückzuziehen, ohne sich auf einen größeren Krieg im Norden einlassen zu müssen. Da sich die ethnische Säuberung des Gazastreifens als schwieriger erweist, als Israel zunächst dachte, und das internationale Unbehagen an Israels Aktionen wächst, zögert Israel wahrscheinlich, zumindest im Moment, das Blutbad, das es im Südlibanon anrichtet, zu sehr auszuweiten. Gleichzeitig hat seine Hingabe an militärische Gewalt als Lösung für seine Probleme dazu geführt, dass es echte Risiken für eine Ausweitung der Kämpfe eingeht.

Die Ermordung von Mousavi war ein Beispiel dafür. Ein anderes waren die jüngsten Anschläge, bei denen der Hamas-Führer Saleh al-Aruri und später der Hisbollah-Kommandeur Hussein Yazbeck getötet wurden. Da zahlreiche nordisraelische Städte evakuiert wurden, könnte Israel möglicherweise weitreichendere Angriffe auf die Hisbollah durchführen, obwohl dies das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen im übrigen Israel birgt. Es gibt keinen Ort in Israel, den die Raketen der Hisbollah – die den Raketen der palästinensischen Gruppen, einschließlich der Hamas, weit überlegen sind – nicht erreichen könnten. Doch wenn Israel wirklich entschlossen wäre, die Hisbollah zu treffen und sie von der Grenze zu vertreiben, könnte es das. Stattdessen begnügt man sich damit, die schrittweise Eskalation fortzusetzen, in der Hoffnung, dass der Druck, der vor allem von der libanesischen Öffentlichkeit ausgeht, seine Wirkung zeigt. Gelingt dies nicht, wird Israel die schrittweise Eskalation wahrscheinlich so lange fortsetzen, bis es sich in der Lage sieht, einen größeren Teil seiner Streitkräfte aus dem Gazastreifen in das nördliche Grenzgebiet zu verlagern.

All dies ist ein heikler Balanceakt, der durch andere Akteure leicht ins Wanken gebracht werden kann. Der Angriff in Kerman, Iran, während einer Zeremonie zu Ehren des ermordeten IRGC-Führers Generalmajor Qassim Suleimani, war ein deutliches Beispiel dafür. Viele kamen zu dem Schluss, dass Israel dafür verantwortlich war, obwohl sich der ISIL zu dem Anschlag bekannte. Die Motivation für diesen speziellen Angriff ist nicht klar, obwohl der ISIL im Laufe der Jahre viele Angriffe auf den Iran verübt hat. Ein Ergebnis war jedoch, dass die Spannungen im Iran und das Gefühl des wachsenden Chaos im Persischen Golf und am Roten Meer zunahmen.

In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten, dem rücksichtslosen Beispiel ihrer israelischen Partner folgend, Mushtaq Talib al-Saidia, den stellvertretenden Befehlshaber für Operationen in Bagdad der irakischen Hash al Sha’bi-Miliz, bei einem Angriff mitten in Bagdad ermordet. Der Anschlag war offenbar ein Racheakt für die jüngsten Angriffe auf US-Basen im Irak.

Hash al Sha’bi ist Teil der quasi-offiziellen Popular Mobilization Forces (PMF) im Irak und lehnt die US-Präsenz im Irak ab. Die PMF setzt sich aus einer Vielzahl von Gruppen zusammen, die das gesamte Spektrum der irakischen Identität abdecken, aber viele der ihr angehörenden Gruppen sind eindeutig pro-iranisch eingestellt. Die Präsenz der US-Truppen ist im Irak umstritten, und Aktionen wie diese werden die Spannungen dort mit Sicherheit verschärfen und zu vermehrten Angriffen auf US-Stützpunkte führen, anstatt sie abzuschrecken.

Die Vereinigten Staaten haben auch ihre Aktionen gegen die Ansar Allah im Roten Meer eskaliert und drei ihrer Boote im Roten Meer versenkt, die ein kommerzielles Containerschiff angegriffen hatten, wobei zehn Ansar Allah-Kämpfer getötet wurden.

All diese Eskalationen werden unweigerlich zunehmen, ebenso wie das Risiko eines Fehltritts oder einer vorsätzlichen Handlung eines Akteurs, die zu dem regionalen Krieg führt, den die meisten dieser Akteure vermeiden wollen. Und all dies kann vermieden werden, indem die ethnische Säuberung des Gazastreifens gestoppt wird, was von der Mehrheit der Welt, abgesehen von den Vereinigten Staaten und Israel, gewünscht wird.

Und dann ist da noch das Auslaufen des riesigen amerikanischen Flugzeugträgers USS Gerald Ford aus dem östlichen Mittelmeer in dieser Woche. Die Abreise des Schiffes selbst ist keine Überraschung; es befand sich länger als üblich an diesem Ort, und es ist üblich, dass Schiffe rotieren, damit ihre Besatzung nicht zu lange auf See bleibt.

Doch anstatt die Ford durch einen anderen Flugzeugträger zu ersetzen, beschlossen die Vereinigten Staaten, sie durch Schiffe zu ersetzen, die nur wenige Hubschrauber tragen und für die Beförderung von Marinesoldaten vorgesehen sind, die speziell für die Evakuierung von amerikanischem und verbündetem Personal ausgebildet sind. Die Ford hingegen verfügte über zahlreiche Flugzeuge, die Israel aus der Luft unterstützen konnten, und über eine weitaus größere Fähigkeit, Drohnen und Raketen abzufangen, falls es zu groß angelegten Angriffen aus dem Iran kommen sollte.

Diese Änderung spiegelt die – vielleicht übertriebene – Zuversicht der Amerikaner wider, dass das Risiko eines ausgeweiteten Krieges gesunken ist. Die Entscheidung, die Art der US-Präsenz zu ändern, wurde jedoch vor den jüngsten Eskalationen durch Israel getroffen. Der Zeitpunkt der israelischen Aktionen scheint darauf hinzudeuten, dass sie über diese amerikanische Neupositionierung besorgt sind. Außerdem haben die zahlreichen Zwischenfälle der letzten Tage die Regierung Biden veranlasst, die Gefahr einer Eskalation neu zu bewerten, was zu einer größeren Inkohärenz in ihrer Politik geführt hat.

Als Reaktion auf diese Bedenken hat Biden seinen Chefberater Amos Hochstein in die Region entsandt. Hochsteins Aufgabe ist es, die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze abzubauen. Hochstein wird zwar mit libanesischen Führern zusammentreffen und kann so Botschaften an die Hisbollah übermitteln, aber er kann nur direkt mit Israel sprechen. Bei diesen Treffen wird er wahrscheinlich versuchen, Israel zu versichern, dass die amerikanische Unterstützung nicht nachlässt und dass der Weggang von Ford nicht bedeutet, dass die USA Israels völkermörderische Aktionen in Gaza weniger unterstützen.

Die Instabilität, die durch das Zusammenwirken all dieser unzähligen Faktoren entsteht, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Region steht am Abgrund eines neuen Flächenbrandes. Und all das ist die Folge von Israels anhaltendem Gemetzel in Gaza und der blinden und herzlosen Unterstützung durch die Regierung Biden.

Möglicherweise sieht sich Israel endlich gezwungen, zuzugeben, dass die Welt nicht zulassen wird, dass es den Gazastreifen von seinen Bewohnern befreit, denn der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte am Donnerstag einen Plan an, der Israel die Gesamtkontrolle über den Gazastreifen überlässt, aber eine gewisse Kontrolle durch die palästinensische Zivilbevölkerung „zulässt“. Gallants Plan ist keine offizielle israelische Position, und seine Ankündigung scheint darauf abzuzielen, eine Biden-Regierung zu beschwichtigen, die besorgt darüber ist, eine ethnische Säuberung explizit zu unterstützen, während sie sich nicht dazu verpflichtet, irgendeinen Teil ihrer Verbrechen in Gaza zu stoppen.

Doch abgesehen von kolonialen Anmaßungen und politischem Theater ist die Gefahr einer regionalen Explosion nach wie vor groß und nimmt weiter zu. Es mag einige Zeit dauern, aber wenn die Vereinigten Staaten nicht von ihrem derzeitigen Kurs abrücken, die israelische Gewalt mit ihrem Schutz und mit eigener Gewalt und Gesetzlosigkeit zu unterstützen, wird es irgendwann zu dieser Explosion kommen, so wie am 7. Oktober.

