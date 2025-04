https://www.codepink.org/complicity_genocide



Sie alle kommen in die Hölle für den Völkermord an Gaza und die ethnische Säuberung der Westbank

5. April 2025

Die Leichen, die in einem Massengrab im Nasser Medical Complex im Süden von Gaza gefunden wurden, wurden am 25. April 2024 zur Identifizierung aufgereiht. Agence France-Presse – Getty Images

Von Oberst (a. D.) Ann Wright

Jeder einzelne von ihnen, der am Völkermord der USA und Israels an Gaza beteiligt war, wird in die Hölle kommen! Ich glaube nicht wirklich an die Hölle, aber ich hoffe verdammt noch mal, dass es sie jetzt gibt … denn viele Menschen müssen dorthin.

Was die israelischen Politiker und Militärs mit der Komplizenschaft der Präsidenten der Vereinigten Staaten, des US-Kongresses und des US-Militärs in Gaza angerichtet haben, verdient es, in die Hölle zu kommen!

Ich hoffe, dass jede einzelne Seele der Kinder, die durch die von israelischen Militärs abgeworfenen US-Bomben getötet wurden, jeden einzelnen der Täter des Völkermords an den Palästinensern in Gaza aufsuchen wird.

Ich hoffe, dass jede einzelne Seele der Mütter, Väter, Großmütter und Großväter, Brüder und Schwestern, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen, ganzen Familien, die durch die auf sie abgeworfenen US-Bomben ermordet wurden, jede Nacht die US-amerikanischen Unterstützer des Völkermords an den Palästinensern in Gaza aufsuchen werden.

Die katholische US-Präsidentschaft ist am Völkermord beteiligt

Nennen wir die Namen derjenigen in der Biden-Administration, die 17 Monate lang direkt für den israelischen Völkermord in Gaza verantwortlich waren.

Erinnern wir uns an all die „guten“ Katholiken in der Biden-Administration, die jede Woche zur Messe gingen und dennoch fromm den Völkermord unterstützten, indem sie Waffen schickten, die inzwischen über 60.000 Palästinenser getötet haben und Zehntausende noch immer unter den Trümmern begraben sind!

Papst Franziskus hat den Militäreinsatz Israels in Gaza verurteilt und die humanitäre Krise als „sehr ernst und beschämend“ bezeichnet. Wir können die Bombardierung von Zivilisten in keiner Weise akzeptieren. Wir können nicht akzeptieren, dass Kinder erfrieren, weil Krankenhäuser zerstört wurden oder das Energienetz eines Landes getroffen wurde.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Papst die Rolle einzelner Katholiken beim Völkermord benennt und verurteilt. Im Jahr 2017 bat Papst Franziskus um Vergebung für die Rolle der katholischen Kirche beim Völkermord in Ruanda und räumte ein, dass einige katholische Priester und Nonnen „dem Hass und der Gewalt erlagen“, indem sie sich an den Morden von 1994 beteiligten.

Ein Drittel von Bidens Kabinett sind Katholiken.

Erinnern wir uns zunächst an den frommen katholischen Präsidenten Joe Biden und seine Frau Jill.

Dann erinnern wir uns daran, dass ein Drittel der Kabinettsmitglieder und Sonderberater Bidens katholisch waren. Es handelt sich um:

Verteidigungsminister Lloyd Austin

Administratorin von USAID Samantha Power

Minister für Veteranenangelegenheiten Denis McDonough

Minister für Gesundheit und Soziales Xavier Becerra

Landwirtschaftsminister Tom Vilsack

Handelsministerin Gina Raimondo

Energieministerin Jennifer Granholm

Klimabotschafter John Kerry

Frauen in der Biden-Administration Mitschuld am Völkermord in Gaza

Vergessen wir nicht die 36 hochrangigen Frauen, Mütter und Großmütter in der Biden-Administration, von denen viele Anwältinnen waren, Menschenrechtsanwältinnen, die aktiv dabei halfen, Israel Waffen zu liefern, um so viele Palästinenser wie möglich zu töten.

Mitglieder der Trump-Administration sind mitschuldig am israelischen Völkermord in Gaza.

Und nun hat Präsident Donald Trump, nur zwei Monate nach Beginn seiner „Friedensregierung“, die Mitschuld der USA am israelischen Völkermord in Gaza und an der ständig zunehmenden Vertreibung und gewaltsamen ethnischen Säuberung der Palästinenser im Westjordanland übernommen.

Um es positiv zu bewerten: Trumps Waffenstillstand durch seinen Sondergesandten Steve Witkoff hat dazu beigetragen, eine dringend benötigte Atempause von den 17 Monaten israelischer Bombardierungen zu ermöglichen. Die Israelis ließen etwas Nahrung, Wasser und Zelte nach Gaza, aber nie in den Mengen, die im Waffenstillstandsabkommen festgelegt waren. Hunderttausende Palästinenser kehrten in ihre ausgebombten Häuser zurück, werden nun aber aufgefordert, ihre Häuserruinen zu verlassen, da das israelische Militär seine brutalen Angriffe auf die Palästinenser in Gaza wieder aufnimmt.

Trump hat das politische Klima zu Beginn seiner Amtszeit vergiftet, indem er den Bau einer „Trump-Riviera“ an der Küste des Gazastreifens ankündigte und erklärte, dass die Palästinenser während des Wiederaufbaus und vielleicht für immer woanders hinziehen müssten.

Tragischerweise gaben die USA, als die zweite Phase des Waffenstillstands in Kraft treten sollte, in der Israel sein gesamtes Militär aus dem Gazastreifen abziehen sollte, der israelischen Regierung grünes Licht, um die Bombardierung des Gazastreifens fortzusetzen und den Völkermord an der Bevölkerung fortzusetzen. Die Trump-Regierung beabsichtigt, 35.000 2.000-Pfund-Bomben nach Israel zu schicken. Jede dieser 2.000-Pfund-Bomben hat einen verheerenden Explosionsradius von einer Viertelmeile. Die 2.000-Pfund-Bomben haben ganze Wohn- und Universitätsgebäude zerstört und Hunderte von Palästinensern getötet, von denen viele noch immer unter den massiven Trümmern begraben sind.

Der israelische Premierminister Netanjahu kontaktiert nun Länder auf der ganzen Welt, um Palästinenser dauerhaft zu übernehmen und das langjährige Ziel der israelischen Regierung zu erreichen, Palästinenser in Gaza und im Westjordanland loszuwerden und das gesamte Land für Israel zu übernehmen.

Kurze Liste von Beamten der Trump-Administration, die wegen ihrer Beteiligung am israelischen Völkermord in Gaza zur Hölle fahren sollten

Dies ist die kurze Liste der Personen in der Trump-Administration, die zur Hölle fahren sollten, weil sie die Komplizenschaft der USA beim Völkermord in Gaza durch Waffenverkäufe an Israel fortsetzen, die seit dem Bruch des Waffenstillstands durch Israel vor drei Wochen über 750 Menschen getötet haben.

Präsident Donald Trump

Vizepräsident JD Vance

Außenminister Marco Rubio

Finanzminister Scott Bessent

Verteidigungsminister Pete Hegseth

Direktor des Nationalen Geheimdienstes Tulsi Gabbard

Direktor der Central Intelligence Agency John Ratcliffe

Stabschef des Weißen Hauses Susie Wiles

Sonderberater Elon Musk

Kandidat für das Amt des US-Botschafters in Israel Mike Huckabee

Alle Mitglieder der israelischen Regierung sollten zur Hölle fahren

Die Namen derjenigen in der israelischen Regierung und im israelischen Militär, die den Völkermord in Gaza und die ethnische Säuberung im Westjordanland geplant und durchgeführt haben, gehen in die Zehntausende, zu zahlreich, um sie einzeln zu nennen.

Aber zweifellos werden die Seelen der von der israelischen Regierung Ermordeten jeden einzelnen von ihnen aufsuchen, um sie an die von ihnen verursachten Schrecken zu erinnern und sie für den Rest ihres Lebens zu verfolgen.

Ann Wright diente 29 Jahre lang in der US-Armee/Armee-Reserve und schied als Oberst aus dem Dienst aus. Sie war 16 Jahre lang US-Diplomatin und arbeitete in US-Botschaften in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien, Afghanistan und der Mongolei. Im März 2003, vor 22 Jahren, trat sie aus Protest gegen den Irakkrieg der US-Regierung bei. Sie ist Mitautorin von „Dissent: Voices of Conscience“.

Übersetzt mit Deepl.com

