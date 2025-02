https://www.palestinechronicle.com/they-have-a-lot-of-land-netanyahu-suggests-palestinian-state-in-saudi-arabia/



„Sie haben viel Land“ – Netanjahu schlägt Palästinenserstaat in Saudi-Arabien vor

7. Februar 2025

Kronprinz von Saudi-Arabien Mohammad Bin Salman. (Foto: US-Außenministerium, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

„Die Saudis können einen palästinensischen Staat in Saudi-Arabien schaffen; sie haben dort viel Land“, sagte Netanjahu.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat vorgeschlagen, dass Saudi-Arabien auf dem Land des Königreichs einen Staat für Palästinenser errichten sollte.

„Die Saudis können einen palästinensischen Staat in Saudi-Arabien schaffen; sie haben dort viel Land“, sagte Netanjahu am Donnerstag in einem Interview mit dem israelischen Sender Channel 14.

Auf die Frage, ob ein palästinensischer Staat für eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien notwendig sei, lehnte Netanjahu diesen Gedanken ab und bezeichnete ihn stattdessen als ‚Sicherheitsbedrohung für Israel‘.

„Vor allem kein palästinensischer Staat. Nach dem 7. Oktober? Wissen Sie, was das ist? Es gab einen palästinensischen Staat, er hieß Gaza. Gaza, geführt von der Hamas, war ein palästinensischer Staat, und schauen Sie, was wir haben“, erklärte er.

Frage der Normalisierung

Netanjahu zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einer möglichen Normalisierung mit Saudi-Arabien kommen würde.

„Ich denke, dass ein Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien nicht nur möglich ist, ich denke, dass er kommen wird“, sagte er.

Das saudische Außenministerium bekräftigte am Mittwoch in einer Erklärung, dass es an seiner ‚festen und unerschütterlichen‘ Position zur Gründung eines palästinensischen Staates festhalte.

Es wurde erklärt, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud in seiner Rede zur Eröffnung des Shura-Rates im September 2024 betonte, dass sein Land „seine unermüdlichen Bemühungen zur Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt fortsetzen und ohne diesen keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen werde“.

Bemerkungen zur „Übernahme“ des Gazastreifens

Das Interview mit Channel 14 fand statt, während sich Netanjahu in Washington, D.C., aufhielt, wo er am Dienstag zusammen mit US-Präsident Donald Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz auftrat, berichtete Anadolu.

Trump sagte, die USA würden Gaza „übernehmen“ und die Palästinenser im Rahmen eines außergewöhnlichen Sanierungsplans, der die Enklave in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln könnte, an einen anderen Ort umsiedeln.

Er wiederholte seinen Vorschlag am Donnerstag und sagte, dass keine US-Soldaten benötigt würden, so der Bericht.

Der Vorschlag wurde von führenden Politikern weltweit scharf verurteilt.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …