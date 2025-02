https://strategic-culture.su/news/2025/02/06/trump-hands-best-friend-israel-gift-for-false-flag-assassination/



Trump überreicht „bestem Freund“ Israel ein Geschenk für ein Attentat unter falscher Flagge

Finian Cunningham

6. Februar 2025

Trumps unüberlegte Äußerung, den Iran zu zerstören, falls er ermordet wird, hat Israel gerade eine schändliche, goldene Gelegenheit beschert.

Der Iran wird ausgelöscht, wenn er den US-Präsidenten Donald Trump ermordet. Er berichtete diese Woche Reportern von seinem „Totmannschalter“, während er in einer erneuten Kampagne mit maximalem Druck härtere Sanktionen gegen den Iran ankündigte.

Auf die Frage nach der Gefahr, von iranischen Agenten ermordet zu werden, schien Trump solche Befürchtungen zu verwerfen, gab aber bekannt, dass er seinen Beratern Anweisungen hinterlassen habe, den Iran im Falle seines Todes zu zerstören.

„Wenn sie das tun würden, wären sie ausgelöscht. Ich habe Anweisungen hinterlassen, dass sie ausgelöscht werden, wenn sie das tun, und dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt.“

Es ist unklar, wer die Berater sind, denen Trump die Anweisungen für Vergeltungsmaßnahmen anvertraut hat. Und es ist nicht gesagt, dass seine Befehle ausgeführt würden, wenn ein derart extremes Szenario eintreten würde.

Mehrere Nachrichtenmedien berichteten über seine dramatischen Äußerungen, darunter ABC, die New York Times und Sky. Die Associated Press veröffentlichte einen Leitartikel: „Wenn Trump ermordet würde, würde Vizepräsident J.D. Vance Präsident werden und wäre nicht unbedingt an die Anweisungen seines Vorgängers gebunden.“

Dennoch könnte der 47. Oberbefehlshaber das Schicksal herausfordern. Sein Todeswunsch für den Iran könnte von Israel als Gelegenheit für eine Operation unter falscher Flagge genutzt werden.

Um es ganz klar zu sagen: Wenn israelische Agenten Trump auf eine Weise töten würden, die den Iran in die Enge treiben würde, dann würden die Israelis ihren großen Preis gewinnen, nämlich die Islamische Republik von der Landkarte zu tilgen, so könnten sie kalkulieren.

Es wäre natürlich ein hinterhältiges Doppelspiel von Israel. Diese Woche empfing Trump den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, bei dem der amerikanische Präsident als der „beste Freund“ gelobt wurde, den Israel je im Weißen Haus hatte. Das Lob war eine Reaktion auf Trumps Vorschlag, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen in benachbarte arabische Länder umzusiedeln. Kein Wunder, dass Netanjahu vor Freude strahlte, da Trumps Vorschlag den lang gehegten Wunsch Israels nach einer ethnischen Säuberung der Enklave effektiv erfüllt.

Würden die Israelis also wirklich in Betracht ziehen, ihren „besten Freund“ Trump zu beseitigen?

Da die Israelis regelmäßig gegen das Völkerrecht verstoßen und ein Schurkenregime sind, das sich an Kriegsverbrechen ergötzt, ist dies nicht außerhalb ihrer Denk- oder Handlungsmöglichkeiten.

Operationen unter falscher Flagge sind per Definition so konzipiert, dass jemand anderem die Schuld für die üble Tat gegeben wird. Wenn ein „Exekutivauftrag“ gegen Trump gut ausgeführt würde, würde Israel nicht als Täter angesehen werden. Stattdessen würde sich die ganze amerikanische Wut gegen den Iran richten.

Für einen solchen Verrat gibt es einen Präzedenzfall. Am 8. Juni 1967 starteten israelische Streitkräfte einen tödlichen Angriff auf die USS Liberty im Mittelmeer, bei dem 34 Besatzungsmitglieder der amerikanischen Marine getötet wurden. Der Vorfall ereignete sich während des Sechstagekriegs zwischen Israel und arabischen Ländern. Die Israelis versuchten, Ägypten für den tödlichen Angriff verantwortlich zu machen, bis eine offizielle Untersuchung ergab, dass es Israel war. Die Israelis entschuldigten sich später und sagten, es sei ein Fehler im Nebel des Krieges gewesen. US-Besatzungsmitglieder sagten jedoch aus, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff eines vermeintlichen Verbündeten handelte.

Eine weitere mutmaßliche Operation unter falscher Flagge waren die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington, D.C., bei denen 3.000 Amerikaner getötet wurden. Einige Ermittler glauben, dass Israel diese Gräueltat inszeniert hat, um eine amerikanische Militärintervention im Nahen Osten zu mobilisieren und die arabischen Nationen zu schwächen. Ermittler wiesen auf den seltsamen Fall der „tanzenden Israelis“ hin – eine Gruppe von Mossad-Agenten, die die Flugzeuge aus der Ferne beobachteten, als sie in die Türme des Trade Centers stürzten, und das Spektakel gebührend feierten. Die offensiven Feiernden wurden von Zeugen gemeldet (die sie für Araber hielten) und später von US-Strafverfolgungsbehörden verhaftet, nur um Wochen später ohne Anklage freigelassen und nach Israel zurückgeschickt zu werden, wo sie in Fernsehshows gefeiert und als Mossad-Agenten entlarvt wurden.

Mehrere Analysten behaupten, dass es das vorrangige Ziel Israels ist, die Vereinigten Staaten in einen Krieg gegen den Iran zu verwickeln. Dies ist seit vielen Jahren de facto die Politik Tel Avivs, das den Iran als seine größte Bedrohung ansieht. Im vergangenen Jahr hat sich Israel durch die übermäßige militärische Unterstützung der USA und die Straflosigkeit trotz des Völkermords in Gaza und der Aggression gegen den Libanon und Syrien ermutigt gefühlt.

Da die von Iran angeführte „Achse des Widerstands“ im Nahen Osten durch einen unerbittlichen israelischen Angriff geschwächt wurde, könnten Netanjahu und die israelische Führung den Eindruck gewinnen, dass der Iran verwundbar ist. Doch die Feuerkraft des Iran ist gewaltig, denn in den letzten Monaten hat der Iran Israel zweimal mit groß angelegten Luftangriffen getroffen, die das israelische Verteidigungssystem durchbrachen.

Die Israelis wissen, dass sie den Iran nicht allein angreifen können. Sie brauchen die Unterstützung der USA für einen kalkulierten vernichtenden Schlag.

Während seines Wahlkampfs im vergangenen Jahr befürwortete Trump israelische Luftangriffe auf die iranischen Nuklearanlagen, aber selbst der impulsive Trump scheint nicht bereit zu sein, einen Krieg gegen den Iran vom Zaun zu brechen.

Hier könnten die Israelis versucht sein, eine gewagte Operation unter falscher Flagge durchzuführen, um Trump zu ermorden und darauf zu setzen, dass sein Todeswunsch, den Iran auszulöschen, erfüllt wird.

Der Iran wird bereits seit Januar 2021, als Trump während seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus die Ermordung des verehrten iranischen Militärkommandanten Generalmajor Qasem Soleimani in Bagdad anordnete, für die Planung eines Mordanschlags auf Trump verantwortlich gemacht.

Im vergangenen November behauptete das US-Justizministerium unter der Biden-Regierung, einen iranischen Mordkomplott gegen Trump aufgedeckt zu haben. Diese Behauptung wurde vom Iran als israelische Desinformation abgetan, um die Spannungen mit den USA zu verschärfen. Teheran hat jegliche Absicht, Trump zu ermorden, bestritten. Der Iran bezeichnete Trumps jüngste Spekulationen als „provokativ“.

Die Anschuldigungen des Justizministeriums bezüglich eines iranischen Komplotts waren fadenscheinig und nicht glaubwürdig. Aber, was Israel gelegen kam, könnten die Berichte in der Öffentlichkeit den Gedanken gesät haben, dass die Iraner Trump beseitigen wollen.

Israels Verbrechen gegen das Völkerrecht scheinen keine Grenzen zu kennen. Sein militärischer Geheimdienst arbeitet nach dem Prinzip „Krieg durch Täuschung führen“.

Seit der iranischen Revolution im Jahr 1979 betrachtet Israel die Islamische Republik als seinen Erzfeind. Alle indirekten Bedrohungen, die Israel umgeben, gehen vom Iran aus – dem „Kopf der Schlange“. Wenn der Iran ausgelöscht werden könnte, um ein gefügigeres pro-westliches Regime zu installieren, dann wird Israel sich frei fühlen, seine „Groß-Israel“-Ambitionen im Nahen Osten auszudehnen. Die Aussicht, den Iran für die Israelis auszuschalten, ist der ultimative Preis.

Trumps unüberlegte Äußerung, den Iran zu zerstören, falls er ermordet werden sollte, hat Israel gerade eine schändliche, goldene Gelegenheit beschert.

Wie der Iran sagte, ist Trumps loses Gerede über ein Attentat provokativ. Die Frage ist: Wen provoziert er damit?

