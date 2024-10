https://www.richardsilverstein.com/2024/10/04/iranian-missiles-strike-major-israeli-air-base/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Iranische Raketen treffen großen israelischen Luftwaffenstützpunkt

Richard Silverstein

4. Oktober 2024

Obwohl die israelische Zensur die Berichterstattung über die Schäden verbietet, die durch den jüngsten Angriff mit ballistischen Raketen des Iran verursacht wurden, zeigen Videos und Satellitenbilder die Schäden an Israels wichtigstem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im südlichen Negev. Es ist schwierig, das volle Ausmaß der Auswirkungen zu beurteilen, da Israel keine Berichterstattung vor Ort zulässt. Daher sind Journalisten und Sicherheitsanalysten gezwungen, sich auf Satellitenbilder zu verlassen, zu denen sie ihre Interpretationen abgeben, die sich manchmal widersprechen.

Ein Twitter-Nutzer, der sich auf OSINT (Open-Source-Intelligence) stützt, glaubt, dass es drei Raketenangriffe gab, die einen Hangar beschädigten, der seiner Meinung nach wahrscheinlich leer war. Er glaubt auch, dass eine oder mehrere Landebahnen getroffen wurden. Die israelischen Streitkräfte sagen, dass keine Flugzeuge beschädigt wurden.

Ein italienischer OSINT-Analyst bietet eine andere Darstellung. Er glaubt, dass die F-35-Hangars nicht getroffen wurden. Aber dass die Zone der Aufklärungs-, Transport- und Überwachungsflugzeuge sowie das Gebiet, in dem die Air Force One und die Privatjets Israels untergebracht sind, getroffen wurden.

Der Iran griff auch das Hauptquartier des Mossad außerhalb von Tel Aviv mit „Dutzenden“ Raketen an. CNN berichtete, dass mehrere das Gebäude oder die Umgebung trafen. Anderen Berichten zufolge trafen sie einen Parkplatz neben einem Hochhaus mit Wohnungen, das sich in der Nähe der Mossad-Basis befindet.

Die Times of India bietet eine Zusammenstellung von Videos, die Raketenangriffe auf verschiedene militärische Einrichtungen und andere Orte zeigen.

Das Außenministerium gibt an, mit Israel bei der Ermittlung iranischer Ziele zusammenzuarbeiten, die bei einem Vergeltungsangriff getroffen werden sollen. Axios bestätigt, dass die USA eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung dieser neuen Eskalation spielen werden:

… Israel … will seine Pläne wegen der strategischen Auswirkungen der Situation mit den USA koordinieren. Ein weiterer iranischer Angriff als Reaktion auf einen israelischen Vergeltungsschlag würde eine defensive Zusammenarbeit mit dem US-Zentralkommando, mehr Munition für die israelische Luftwaffe und möglicherweise andere Arten von operativer Unterstützung durch die USA erfordern, so der israelische Beamte.

Die USA drängen Israel, seinen Angriff auf Ölanlagen und möglicherweise Luftverteidigungssysteme zu beschränken. Sie warnen davor, Nuklearanlagen anzugreifen. Die Biden-Regierung ist sich darüber im Klaren, dass der Iran im Falle eines israelischen Angriffs mit ziemlicher Sicherheit alle Schäden beheben und dann mit maximaler Geschwindigkeit die Entwicklung von Atomwaffen und Trägersystemen vorantreiben würde. Jede Hoffnung auf ein erneutes Atomabkommen wäre dann wohl endgültig begraben.

Im Gegensatz zu dem, was die meisten Staats- und Regierungschefs denken würden, würde Netanjahu den Vorstoß des Iran in Richtung Atomwaffen begrüßen. So hätte er einen Feind, mit dem er die Israelis in Angst und Schrecken versetzen kann. Er regiert abwechselnd zwischen Angst und Bedrohung. Er versetzt die Israelis in Angst und Schrecken und bedroht die Feinde des Landes, die er zu Feindseligkeiten provoziert hat.

Was die Frage betrifft, ob Israel Biden nachgeben wird: Sie können sicher sein, dass Netanjahu unsere Wünsche genauso respektieren wird wie die vielen anderen Male, als wir ihn vor den roten Linien der USA gewarnt haben. Erinnern Sie sich an Rafah, die Rückkehr der Bewohner in den nördlichen Gazastreifen, die zahlreichen Waffenstillstandsabkommen? Alles ignoriert. Alles missachtet. Alles zeigt absolute Verachtung für die Biden-Regierung.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Israel Isfahan, Buschehr, Natanz und Fordo angreift? Ich würde sagen, ziemlich nahe bei 100 %. Wie wird der Iran reagieren? Soll das ein Scherz sein? Er wird seinen letzten Angriff eskalieren und zwei- oder dreimal so viele Raketen auf Israel abfeuern. Anstatt wie beim letzten Angriff nur begrenzten Schaden anzurichten, wird der nächste mit ziemlicher Sicherheit tödlicher sein. Obwohl Biden behauptet, die USA wollten keinen regionalen Krieg, tut er fast alles in seiner Macht Stehende, um einen solchen zu ermöglichen.

