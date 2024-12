Nach der abrupten und mysteriösen Veränderung der Umstände in Syrien lief die kollektive westliche Propagandamaschinerie auf Hochtouren, um die vorherige Regierung für eine Vielzahl von abscheulichen Verbrechen, echte und eingebildete, an den Pranger zu stellen. Die größtenteils erfundenen Horrorgeschichten, die nach dem 8. Dezember veröffentlicht wurden, sind von einer unverkennbar politischen Agenda geprägt. Sie dienen als zynisches Alibi für die völlige Verwüstung, die von terroristischen, kopflosen Banden in Syrien angerichtet wurde, die von eben jenen regionalen und ultramarinen Mächten ausgebildet, finanziert und entfesselt wurden, die an der Verbreitung dieser Unwahrheiten beteiligt sind.

Aufmerksame Leser werden sich an zahlreiche Falschmeldungen und Horror-Pornos über „Assad tötet sein eigenes Volk“ erinnern, die während des anderthalb Jahrzehnte andauernden Angriffs auf Syrien immer wieder auftauchten. Die meisten wurden schnell als üble Erfindungen entlarvt. Aber natürlich besteht der Zweck von Propaganda nicht darin, Fakten zu beweisen, sondern Wahrnehmungen zu beeinflussen und unauslöschliche unterschwellige Eindrücke zu erzeugen. Ein herausragendes Beispiel für diese berüchtigte Kategorie ist der angebliche Giftgasangriff auf syrische Zivilisten in Ghouta, der fälschlicherweise der Assad-Regierung zugeschrieben und anschließend entlarvt wurde. Der erfundene Vorfall wurde sorgfältig untersucht und letztendlich als substanzlos entlarvt, aber er zeugt von der Macht professionell durchgeführter Desinformation. Selbst viele Jahre nach der Entlarvung bleibt Ghouta ein lebendiges Propagandamem, das in der Öffentlichkeit fest als Gräueltat verankert ist, die die Bösartigkeit des „Assad-Regimes“ verkörpert.

Kaum waren die umbenannten Al-Qaida-Terroristen in Damaskus einmarschiert, begannen die westlichen Medien am 9. Dezember wie auf ein Stichwort hin einen aggressiven Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit von den siegreichen radikalen Schlägern und ihrer schmutzigen Vergangenheit abzulenken. Das Saydnaya-Gefängnis, das zuvor (wenn man von einer Erwähnung von Amnesty International aus dem Jahr 2017 absieht) ein nahezu unbekannter Ort war, wurde nun als „Schlachthaus des Assad-Regimes“ entlarvt und plötzlich in den Mittelpunkt einer sensationslüsternen Berichterstattung gerückt, die auf den ersten Blick absurd war. Angeblich, so die BBC, eine bekannte Quelle für vertrauenswürdige Informationen, handelte es sich bei Saydnaya um ein schreckliches Verlies, das aus mehreren unterirdischen Ebenen bestand, die jeweils durch elektronische Türen gesichert waren. In diesem Gefängniskomplex, so wurde weiter behauptet, seien „mehr als 100.000 Häftlinge, die auf Überwachungsmonitoren zu sehen sind“, gefangen und würden ohne Nahrung und Wasser und erstickt durch mangelnde Belüftung sterben, verlassen von sadistischen Assad-Wachen, die bei der Flucht vom Gelände böswillig die Codes mitnahmen, die zum Öffnen der elektronischen Türsysteme erforderlich sind.

Es bleibt ungeklärt, wie es über die Jahre hinweg möglich war, dass die logistischen Abläufe, die für den Unterhalt einer Gefängnisanlage von der Größe einer mittelgroßen Stadt erforderlich sind, den Luftüberwachungsplattformen entgangen sind, die während des Konflikts jeden Zentimeter des syrischen Territoriums beobachteten. Wie war es nach dem Regimewechsel möglich, die Daten der Überwachungskameras an nur einem einzigen Tag zu analysieren, um zu dem Schluss zu kommen, dass „über 100.000 Gefangene“ im Inneren gefangen waren? Und wenn diese Überwachungsdaten tatsächlich durchgesehen wurden, warum wurden sie dann nicht der internationalen Öffentlichkeit gezeigt, um die sich abzeichnende menschliche Tragödie von solch unvorstellbarem Ausmaß zweifelsfrei zu bestätigen? Sind die elektronischen Zugänge zu den unterirdischen Zellenkomplexen so uneinnehmbar, dass sie nur durch die Verwendung der nicht verfügbaren Codes im Besitz der Wachen geöffnet werden können, oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, sie zu öffnen und die gefährdeten Gefangenen zu befreien?

Die neuesten Nachrichten zu diesem Thema besagen, dass „die syrischen Rebellen nicht in der Lage sind, Assads Sednaya-“Rote Zellen„ zu öffnen, in denen Gefangene ‚ersticken‘.“ Das Problem ist, dass diese Nachricht vom 9. Dezember datiert ist, aber jetzt sind mehr als zwei Wochen vergangen. Seit dem 9. Dezember gab es keine weiteren Informationen darüber, ob es den Rettern gelungen ist, die elektronischen Türen zu öffnen und Zugang zu den Eingeschlossenen zu erhalten. Tatsächlich ist die beunruhigende Geschichte von Saydnaya seither so plötzlich, wie sie aufgetaucht war, wieder vollständig vom Nachrichtenradar der westlichen Medien verschwunden. Jetzt, da die schockierenden und unbegründeten Anschuldigungen ihre psychologische Wirkung auf die Öffentlichkeit entfaltet haben, herrscht völlige Funkstille.

Aber was hat Propaganda mit Logik und Kohärenz zu tun?

Nach den sensationellen Anschuldigungen ist es jedoch wichtig, was in Saydnaya tatsächlich passiert ist oder nicht, und das muss festgestellt werden, damit die internationale Öffentlichkeit nicht für dumm verkauft wird. Man kann davon ausgehen, dass nach mehr als zwei Wochen ohne Nahrung, Wasser oder Belüftung die überwiegende Mehrheit der elenden Gefangenen, von denen es nach übertriebenen Angaben über 100.000 sein sollen, inzwischen tot sein sollte. Der Gestank ihrer verwesenden Körper müsste in einem weiten Umkreis um den Gefängniskomplex unerträglich sein und vielleicht sogar bis ins 30 Kilometer entfernte befreite Damaskus reichen. Es ergibt keinen Sinn, plötzlich Stillschweigen über eine potenzielle Gräueltat von solch entsetzlicher Natur und Ausmaß zu verhängen, die in den Augen der ganzen Welt das „Assad-Regime“ unwiderlegbar überführen und gleichzeitig den gesamten Westen von der Mitschuld an den Verbrechen seiner Stellvertreter und an der grausamen Zerstörung Syriens entlasten würde.

Es wird nun immer deutlicher, dass die Saydnaya-Affäre nur als Ouvertüre für eine größere Propagandakampagne gedacht war, die folgen soll, um ein syrisches Srebrenica zu fabrizieren. Abgesehen davon, dass sie der langen Liste von Vorwürfen unter falscher Flagge und glatten Lügen, auf denen die Intervention des gesamten Westens in Syrien basierte, Glaubwürdigkeit verleiht, und nun mit dem scheinbaren Sieg der von ihnen gesponserten Terroristen gekrönt wird, soll die bevorstehende Operation „Syrisches Srebrenica“ auch Russlands Ansehen schmälern, weil es angeblich einen „Völkermörder“ beherbergt.

Wie berichtet wurde, werden die Propagandamittel, eines nach dem anderen, akribisch in Stellung gebracht. Fotos von riesigen leeren Flächen werden als „Tötungsfelder“ dargestellt, auf denen angeblich Hunderttausende von Assads Opfern begraben liegen. Personen, die behaupten, an den Massenbestattungen teilgenommen zu haben, werden hervorgeholt, um die fotografischen Bilder mit einstudierten Verdrehungen auszuschmücken.

Wir haben jedoch noch keinen einzigen exhumierten Leichnam gesehen, ganz zu schweigen von verlässlichen Beweisen für Zeitpunkt, Ursache und Art des Todes. Und selbst die wenigen Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden, sind durch zweideutige Formulierungen bedingt, wie z. B. dass Hunderttausende von Leichen von Opfern des Assad-Regimes „möglicherweise in einem Massengrab östlich von Damaskus begraben wurden“. Sie könnten dort begraben sein, aber vielleicht auch nicht. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise, die es derzeit nicht gibt. Bloße Behauptungen reichen nicht aus.

Ein verlässlicher Hinweis darauf, wie das Problem der vermissten Leichen gelöst werden soll und dass die Lösung bereits in Sicht ist, ist die beiläufige Ankündigung, dass die Untersuchung der „Todesfelder“ Syriens den berüchtigten Weißhelmen anvertraut werden soll. Sie sind eine gefälschte Zivilschutztruppe, die vom britischen Geheimdienst zu Beginn des Konflikts als humanitäre Organisation gegründet wurde. Es gibt eine genaue Parallele zwischen dem angekündigten Plan und der Art und Weise, wie in den 1990er und frühen 2000er Jahren die forensischen Fragen in Srebrenica behandelt wurden, um dem Haager Tribunal gefälschte Beweise für einen „Völkermord“ zu liefern. Die International Commission on Missing Persons (ICMP), die damals diese Aufgabe übernahm, wurde 1996 speziell zu diesem Zweck unter der strengen Kontrolle führender NATO-Mächte gegründet, und zwar mit der Maßgabe, dass der Vorsitzende der ICMP immer ein vom Außenministerium ernannter US-Bürger sein muss. Die ICMP hat die ihr übertragenen Aufgaben mit Bravour gemeistert, indem sie in ihren Labors einen Großteil der „Genozid“-Beweise für Srebrenica für das Haager Tribunal fabriziert hat.

Die vom MI6-Agenten James Le Mesurier gegründeten Weißhelme werden sich bei der Ausführung einer ähnlich unehrenhaften Aufgabe zweifellos ebenso gut bewähren.