Settlers gunning for second Nakba in the West Bank Hundreds of Palestinians have been driven from their homes, with herding communities the most vulnerable.

Ein Palästinenser löscht am 11. Oktober in Qusra, einem Dorf in der Nähe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland, ein Feuer nach einem Siedlerangriff, bei dem drei Palästinenser getötet und ein vierter von einem Soldaten getötet wurde. Wahaj Bani Moufleh ActiveStills

Siedler schießen für eine zweite Nakba im Westjordanland

Von Tamara Nassar

31. Oktober 2023

„Ihr wolltet Krieg, also wartet auf die große Nakba“.

So stand es auf Flugblättern, die letzte Woche von jüdischen Siedlern in einem Dorf im nördlichen besetzten Westjordanland verteilt wurden.

Die israelischen Siedler lösen damit ihr Versprechen ein, eine weitere Nakba oder Katastrophe heraufzubeschwören. Damals wurden 800.000 Palästinenser 1948 von zionistischen Milizen vertrieben oder flohen aus ihren Städten und Dörfern, um in einer massiven ethnischen Säuberungskampagne Platz für den entstehenden Staat Israel zu schaffen.

Seit dem 7. Oktober, als die Hamas dem militärischen und strategischen Establishment Israels die Nase blutig schlug und Israel zu einer Massenmordkampagne im Gazastreifen veranlasste, organisieren israelische Siedler Angriffe gegen palästinensische Hirtengemeinschaften, um sie von ihrem Land zu vertreiben.

Israelische Siedler und die von den israelischen Besatzungstruppen durchgesetzten Zugangsbeschränkungen haben nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA seit dem 7. Oktober fast 800 Palästinenser aus ihren Häusern und Gemeinden vertrieben.

Das sind fast 100 Haushalte in 15 verschiedenen Hirten- und Beduinengemeinschaften.

Israelische Siedler bedrohen Palästinenser mit vorgehaltener Waffe, verwüsten ihr Eigentum, behindern ihren Zugang zu Wasser, zerstören ihre Bäume, beschädigen ihre Fahrzeuge, stehlen ihr Hab und Gut und schüchtern sie ein und greifen sie körperlich an.

Siedler hängten sogar mit Blut bespritzte Puppen in der Nähe einer Schule für palästinensische Kinder westlich von Jericho im besetzten Jordantal des Westjordanlandes auf, um sie einzuschüchtern und zu bedrohen.

Dies zwingt die palästinensischen Gemeinden, die größtenteils aus Familien und Kindern bestehen, ihre Gebiete aus Angst vor tödlichen Angriffen zu verlassen.

„Es besteht die Gefahr, dass in den kommenden Tagen noch viele weitere Menschen zur Flucht gezwungen werden, wenn nicht sofort etwas unternommen wird“, erklärten israelische Menschenrechtsgruppen am Sonntag in einer Erklärung, die von mehr als 30 Organisationen mitunterzeichnet wurde.

Sie schlugen Alarm wegen einer „staatlich unterstützten Welle von Siedlergewalt, die zur Zwangsumsiedlung von palästinensischen Gemeinden im Westjordanland geführt hat und führt“.

Die israelische Regierung unterstütze aktiv Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und tue nichts, um sie zu stoppen, so die Menschenrechtsgruppen.

„Minister und andere Beamte der Regierung unterstützen die Gewalt, und in vielen Fällen ist das Militär anwesend oder beteiligt sich sogar an der Gewalt, auch bei Vorfällen, bei denen Siedler Palästinenser getötet haben“, so die Gruppen weiter.

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat Waffen an israelische Zivilisten verteilt, auch an solche, die in jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland leben.

Nach Angaben von OCHA haben Siedler seit dem 7. Oktober fast 170 Angriffe auf Palästinenser verübt. In diesen Zahlen sind sowohl Verletzungen von Palästinensern als auch Sachbeschädigungen enthalten.

Bei mehr als einem Drittel der Angriffe bedrohten die Siedler die Palästinenser mit Schusswaffen, einschließlich Schüssen, so OCHA.

Bei der Hälfte dieser Angriffe begleiteten israelische Besatzungstruppen die Siedler oder nahmen aktiv an den Angriffen teil.

„Auf diese Weise nutzt der Staat die Kämpfe im Gazastreifen aus, um Zwangsumsiedlungen im Westjordanland zu fördern“, erklärte B’Tselem im Zusammenhang mit einem Vorfall.

Mindestens sieben Palästinenser wurden von Siedlern getötet, die von Israels oberster Führung mit der Durchführung von Pogromen beauftragt worden waren.

Die südlichen Hebron-Hügel

Ein großer Schwerpunkt der Vertreibung waren die Hirtengemeinschaften in den südlichen Hebron-Hügeln.

Fast 4.000 Palästinenser leben in Bauern- und Hirtengemeinschaften in den Süd-Hebron-Hügeln, die im so genannten Gebiet C liegen, den 60 Prozent des Westjordanlandes, die unter vollständiger israelischer Militärkontrolle stehen und Israels größte Siedlungen umfassen.

Israel verhängt ein nahezu vollständiges Bauverbot für Palästinenser im Gebiet C und zwingt die Palästinenser, ohne Genehmigung zu bauen und in ständiger Angst zu leben, dass ihre Häuser von israelischen Bulldozern demoliert werden.

Die israelische Armee verfolgt außerdem eine Politik der „Nicht-Durchsetzung“ gegen die Gewalt der Siedler in diesen Gebieten. Israelische Siedler werden nach israelischem Recht als Zivilisten behandelt, während die Palästinenser einer repressiven Militärherrschaft unterworfen sind.

Die Siedler greifen auch palästinensische Gemeinden nahezu ungestraft an, oft mit Hilfe und in Begleitung der Besatzungstruppen.

Dies ist Teil der unerbittlichen Bemühungen Israels, die demografischen Verhältnisse in dem Gebiet so zu verändern, dass eine jüdische Mehrheit gewährleistet ist. Israel arbeitet Hand in Hand mit seinen Siedlern und vertreibt die Palästinenser von ihrem Land, um Fakten zu schaffen und diese Gebiete schließlich zu annektieren.

„Mit vorgehaltener Waffe bedroht“

Am Samstagabend bedrohten Siedler palästinensische Familien in der Gemeinde Khirbet Tuba, die etwa zwei Kilometer vom Dorf al-Tuwani in Masafer Yatta in den Süd-Hebron-Hügeln entfernt liegt.

Siedler stürmten das Haus einer palästinensischen Familie, verwüsteten ihr Hab und Gut und forderten sie zum Verlassen auf. Die Siedler bedrohten einen 15-jährigen Jungen mit einer Waffe, als er versuchte, den Angriff zu dokumentieren.

Anschließend kehrten sie im Morgengrauen maskiert zurück, stahlen das Telefon des Jungen und die Schafe der Familie und beschädigten eine Wasserleitung, die der Familie gehörte.

Am Wochenende wurden Berichten zufolge mehr als 250 Palästinenser, die in Khirbet Zanuta, einer Siedlung südlich von Hebron im südlichen besetzten Westjordanland, leben, nach wiederholten Angriffen, Schikanen und Drohungen durch israelische Siedler zwangsumgesiedelt.

Ein Angriff bewaffneter Siedler zwang am 21. Oktober eine 16-köpfige Familie, eine andere Gemeinde in den südlichen Hebron-Hügeln zu verlassen. Die Siedler zerstörten ein Wohnhaus, einen Tierstall und eine Solaranlage der Familie in Khirbet al-Ratheem.

„Wir wurden mit vorgehaltener Waffe bedroht, nachdem sie unser Eigentum verwüstet hatten“, sagte Abu Safi, ein 76-jähriges Familienmitglied, gegenüber OCHA.

„Es war die einzige Möglichkeit für mich zu gehen, um meine Familie zu schützen.“

Bei einem Vorfall trugen die Siedler die Kleidung von Reservisten der israelischen Armee und schossen mit scharfer Munition auf Palästinenser:

Die israelischen Menschenrechtsgruppen erklärten, es habe mehrere Vorfälle gegeben, bei denen Siedler palästinensische Gemeinden angegriffen hätten, „während sie Militäruniform trugen und von der Regierung ausgegebene Waffen benutzten.“

[1] Yesh Din und 30 israelische Menschenrechts- und CS-Organisationen rufen die internationale Gemeinschaft auf, dringend zu handeln, um die Zunahme der vom Staat unterstützten Siedlergewalt zu stoppen, die zur Zwangsumsiedlung palästinensischer Gemeinden im Westjordanland führt und führen wird. pic.twitter.com/tfhBEHs6mV

– Yesh Din English (@Yesh_Din) October 29, 2023

Am 9. Oktober drohten israelische Siedler den Palästinensern in der Gemeinde al-Ganoub im Süden Hebrons, dass sie getötet würden, wenn sie nicht innerhalb einer Stunde die Gemeinde verlassen würden“, so OCHA.

Israelische Siedler setzten zwei Wohnhäuser in Brand, in denen sich das gesamte Hab und Gut der Familien befand, und stahlen ihr Vieh. Fünf Haushalte mit insgesamt 40 Palästinensern wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.

„Mein Zelt und meine Ziegen waren das, was mich hier gehalten hat“, sagte der 75-jährige Abu Jamal aus der Gemeinde gegenüber OCHA.

„Nachdem Siedler unser Zelt angezündet und meine Ziegen gestohlen hatten, zerstörten sie alles, was mich hier gehalten hat.

Am 12. Oktober bedrohten bewaffnete Siedler eine Hirtengemeinschaft in Nablus mit vorgehaltener Waffe und vertrieben mehr als 50 Menschen.

Die Siedler drohten der Gemeinschaft, ihre Zelte in Brand zu setzen und sie zu töten. Abu Ismail, 52, sagte gegenüber OCHA, er habe „keine andere Wahl gehabt, als alles zurückzulassen, um meine Kinder zu schützen“.

Bewaffnete Siedler griffen die palästinensischen Bewohner von Wadi al-Siq, einer Beduinengemeinde im besetzten Westjordanland, an, bedrohten und schüchterten sie ein, bis sie die Gemeinde verließen. Nachdem die Siedler die Gemeinde vertrieben hatten, stürmten sie die örtliche Schule und plünderten alles, was sie zurückgelassen hatten.

[1] Letzte Woche, als die Aufmerksamkeit der Welt auf den Gazastreifen gerichtet war, griff eine bewaffnete Gruppe von Siedlern die Gemeinde Wadi a-Seeq an. Sie schlugen, bedrohten und plünderten das Hab und Gut der Hirten. Die israelischen Behörden im Westjordanland unternahmen nichts und ließen sie schutzlos zurück. pic.twitter.com/iOOcBOf2tM

– Yesh Din English (@Yesh_Din) October 18, 2023

Mehr als 120 Palästinenser wurden zusätzlich im besetzten Westjordanland gewaltsam vertrieben, nachdem israelische Streitkräfte ihre Häuser unter dem Vorwand einer fehlenden Baugenehmigung oder unter Strafandrohung abgerissen hatten.

Im Rahmen der Politik der Strafabrisse zerstört Israel die Familienhäuser von Palästinensern, die es beschuldigt, Anschläge auf Israelis verübt zu haben. Oft sind ganze Familien obdachlos, was diese Politik zu einer Form der kollektiven Bestrafung macht.

Der Anstieg der Siedlergewalt erfolgt vor dem Hintergrund, dass das israelische Feuer seit dem 7. Oktober mindestens 115 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet hat.

Sechsunddreißig palästinensische Kinder wurden in dieser Zeit im besetzten Westjordanland getötet, wie aus den von DCIP gesammelten Unterlagen hervorgeht.

Olivenernte

Mit Beginn der jährlichen Olivenernte im Oktober haben Siedler im gesamten besetzten Westjordanland Oliven gestohlen und Bäume beschädigt.

Siedler griffen auch palästinensische Bauern an, die versuchten, ihre Oliven zu ernten.

„Palästinensische Bauern sind zu dieser Zeit, während der jährlichen Olivenernte, besonders gefährdet, denn wenn sie ihre Oliven nicht ernten können, verlieren sie das Einkommen eines ganzen Jahres“, so die oben zitierten israelischen Menschenrechtsgruppen.

Angriffe von Siedlern sind zu einem vorhersehbaren Teil der Olivenerntesaison geworden und stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Leben und die Lebensgrundlagen der Palästinenser dar.

Am Samstag erschossen jüdische Siedler einen palästinensischen Landwirt, als er auf seinem Land in der Stadt al-Sawiya im nördlichen besetzten Westjordanland südlich von Nablus Oliven erntete. Übersetzt mit Deepl.com



