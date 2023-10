Israel Apologists Relentlessly Gaslight And Attack Our Sense Of Reality The Atlantic has a new Israel apologia article out titled „The Decolonization Narrative Is Dangerous and False“ – a noticeable change in tone from the outlet’s „Decolonize Russia“ sentiments of last…

Israel-Apologeten beleuchten schonungslos unser Realitätsempfinden und greifen es an

Von Caitlin Johnstone

30. Oktober 2023

The Atlantic hat einen neuen Israel-Apologetik-Artikel mit dem Titel „The Decolonization Narrative Is Dangerous and False“ veröffentlicht – eine deutliche Veränderung des Tons gegenüber den „Decolonize Russia“-Empfindungen des letzten Jahres.

Der gesamte Artikel wurde von einem Kommentator namens Sana Saeed Absatz für Absatz auseinandergenommen, aber für meine Zwecke hier möchte ich mich nur auf einen bestimmten Satz darin über Israels anhaltendes Massaker in Gaza konzentrieren:

„Das israelische Ziel in Gaza ist es – unter anderem aus praktischen Gründen -, die Zahl der getöteten palästinensischen Zivilisten zu minimieren.“

Wenn Sie nicht wüssten, dass der Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ein ehemaliger IDF-Gefängniswärter ist, der 2002 sagte, dass „die kommende Invasion des Irak als ein Akt tiefster Moral in Erinnerung bleiben wird“, würde es Sie erstaunen, dass ein solcher Satz jemals gedruckt wurde.

Man braucht sich nur die Satellitenbilder vor und nach der Bombardierung des Gazastreifens anzusehen, um sofort zu erkennen, dass Israel nichts tut, um die Zahl der getöteten Zivilisten zu verringern.

Man muss sich nur die Tatsache ansehen, dass fast 70 Prozent der Menschen, die bei diesen Luftangriffen getötet wurden, Frauen und Kinder waren, um sofort zu erkennen, dass Israel nichts tut, um die Zahl der getöteten Zivilisten zu minimieren.

Man muss sich nur anhören, wie israelische Offizielle selbst sagen, dass „der Schwerpunkt auf Schaden und nicht auf Genauigkeit liegt“ und „Gaza wird sich schließlich in eine Stadt aus Zelten verwandeln; es wird keine Gebäude geben“, um sofort zu sehen, dass Israel nichts tut, um die Zahl der getöteten Zivilisten zu minimieren.

Man kann nicht offen erklären, dass man ohne Rücksicht auf Genauigkeit eine Menge Schaden anrichten wird, ganze Stadtteile mit Teppichbomben in Schutt und Asche legen und dabei vor allem Frauen und Kinder töten wird, und dann sagen, dass man versucht, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. So etwas gibt es nicht.

Aber das ist genau das, was The Atlantic uns glauben machen will. Sie verlangen, dass wir ignorieren, was sich direkt vor unseren Augen abspielt, und dem misstrauen, was wir mit unseren eigenen Augen sehen.

Diese Art von Dingen sieht man immer wieder bei Israel-Apologeten. Sie erzählen Ihnen Dinge, von denen Sie genau wissen, dass sie nach Ihrer eigenen Wahrnehmung falsch sind, immer und immer wieder, in der Hoffnung, dass sie Ihren Verstand überwältigen können. Das ist es, was passiert, wenn sie Ihnen sagen, dass Israel sich „verteidigt“ und „die Hamas ins Visier nimmt“, obwohl diese hauptsächlich Frauen und Kinder tötet und ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legt, und das ist es, was passiert, wenn sie Ihnen immer wieder sagen, dass Sie Juden hassen und Terroristen lieben, obwohl Sie genau wissen, dass Sie das nicht tun.

Der Begriff „Gaslighting“ ist in letzter Zeit im modernen politischen Diskurs häufig missbraucht worden; man sieht oft, dass Leute diesen Begriff verwenden, um jemanden zu beschreiben, der lügt, oder sogar jemanden, der nur etwas sagt, mit dem er nicht einverstanden ist. Aber das ist nicht das, was der Begriff Gaslighting historisch gesehen bedeutet.

Merriam-Webster definiert Gaslighting als „psychologische Manipulation einer Person, meist über einen längeren Zeitraum, die das Opfer dazu bringt, die Gültigkeit seiner eigenen Gedanken, seiner Wahrnehmung der Realität oder seiner Erinnerungen in Frage zu stellen“. Das ist, wenn man die Realitätswahrnehmung einer Person mit solch anhaltender Aggression angreift, dass die Psyche des Opfers einfach aufgibt und annimmt, sie sei geistig nicht kompetent genug, um die Realität selbst zu interpretieren.

Und genau das ist es, was die Israel-Apologeten tagtäglich in Bezug auf diesen Konflikt tun.

Sie sagen einem, man solle an seinen eigenen Augen zweifeln, wenn man Berge von Beweisen dafür sieht, dass Israel High-Tech-Militärsprengstoff auf Gebiete regnen lässt, die bekanntermaßen voller Kinder sind.

Sie sagen Ihnen, Sie sollen an Ihren eigenen Ohren zweifeln, wenn israelische Beamte völkermörderische Rhetorik verbreiten.

Sie sagen Ihnen, dass Sie an Ihrer eigenen Intelligenz zweifeln sollen, wenn Sie über die vielen klaffenden Löcher in dem reden, was man uns über den 7. Oktober glauben machen will.

Sie sagen Ihnen, dass Sie an Ihrem eigenen Verstand zweifeln sollen, wenn sie verlangen, dass Sie unbestätigte Behauptungen über enthauptete und in Öfen gekochte Babys akzeptieren, während sie die Tausenden von Kindern ignorieren, die in Gaza massakriert werden.

Sie sagen dir, dass du an deinen eigenen Überzeugungen zweifeln sollst, wenn sie dir immer wieder sagen, dass du ein Antisemit bist, weil du Israel kritisierst, obwohl du weißt, dass du dem jüdischen Volk nichts als guten Willen entgegenbringst.

Sie sagen Ihnen, dass Sie an Ihren eigenen Motiven zweifeln sollen, wenn sie Ihnen wiederholt sagen, dass Sie den Terrorismus unterstützen und wollen, dass Juden getötet werden, selbst wenn Sie wissen, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.

Sie sagen dir, dass du an deinem Realitätssinn zweifeln sollst, wenn sie dir sagen, dass die Hamas für all den Tod und die Zerstörung verantwortlich ist, die du ganz offensichtlich durch israelische Bomben verursachst.

Sie sagen dir nicht nur, was du über die Welt glauben sollst, sie sagen dir auch, was du über dich selbst glauben sollst. Dies ist immer ein verräterisches Zeichen dafür, dass Sie psychologisch manipuliert werden. Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, der ständig daran arbeitet, Ihre Selbstwahrnehmung in negativer Weise zu verändern, sind Sie gut beraten, sich so schnell wie möglich von dieser Person zu trennen.

Israel-Apologeten müssen das tun, weil sie weder die Wahrheit noch die Moral auf ihrer Seite haben, sondern nur Manipulation. Sie arbeiten so hart daran, Ihre Wahrnehmung der Realität zu verzerren, weil eine klare Wahrnehmung der Realität für die israelischen Informationsinteressen höchst ungünstig ist.

Lassen Sie das nicht mit sich machen. Wann immer Sie das Gefühl haben, dass Sie von jemandem manipuliert werden, fangen Sie an, seine Worte zu ignorieren und beobachten Sie stattdessen seine Handlungen. Ihre Worte können Sie täuschen, aber ihre Handlungen, objektiv betrachtet, werden Ihnen alles sagen, was Sie über sie wissen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

