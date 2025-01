https://www.middleeasteye.net/opinion/austrian-far-right-victory-foreshadows-dystopia-muslim-population



Sieg der österreichischen Rechtsextremen lässt für muslimische Bevölkerung eine Schreckensherrschaft befürchten

Farid Hafez

26. Januar 2025,

Als führender Koalitionspartner der Regierung wird erwartet, dass die von Herbert Kickl angeführte Freiheitliche Partei (FPÖ) in Österreich eine noch härtere anti-muslimische Politik durchsetzen wird

Der rechtsextreme FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl spricht am 7. Januar 2025 in Wien, Österreich, vor den Medien (Lisa Leutner/Reuters)

Es ist ein historisches Novum.

Zum ersten Mal seit dem Ende des NS-Regimes hat der Vorsitzende der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) – einer politischen Partei, die von Ex-Nazis für Ex-Nazis gegründet wurde und sich seit Anfang der 1990er Jahre zu einer wichtigen Kraft in der österreichischen Politik entwickelt hat – die Chance, nicht nur als Partner einer Regierung beizutreten, sondern tatsächlich die Regierung zu führen, wobei ihr Parteivorsitzender der zukünftige Kanzler wird.

Dies geschah drei Monate, nachdem die Partei als Hauptsieger aus den nationalen Parlamentswahlen hervorgegangen war und die Koalitionsgespräche zwischen Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen gescheitert waren.

Meine erste und einzige Begegnung mit Herbert Kickl, dem derzeitigen Vorsitzenden der rechtsextremen FPO, fand 2009 statt. Zu dieser Zeit war er Generalsekretär der Partei und wir debattierten während einer Live-TV-Sendung über das Schweizer Minarettverbot.

Kickl war der Kopf hinter einigen der ersten antimuslimischen Slogans, die die Partei nach ihrer starken Fokussierung auf den Islam im Jahr 2005 übernahm

Im Gegensatz zu vielen anderen rechtsextremen Politikern seiner Partei, mit denen ich im Laufe der Jahre debattiert habe, stach Kickl heraus.

Die meisten von ihnen vertraten zwar kontroverse Ansichten, blieben aber auf persönlicher Ebene ansprechbar, und ihre Positionen wirkten eher kalkuliert als tief empfunden.

Kickl war jedoch anders.

Seine Rhetorik war zutiefst persönlich, durchsetzt von einer spürbaren Verachtung – wenn nicht gar von offenem Hass – gegenüber Muslimen, begleitet von Forderungen nach diskriminierenden Maßnahmen.

„Beispielloser Triumph“

Seit dem Zusammenbruch der Koalition der FPO mit den Konservativen im Jahr 2019 aufgrund eines Korruptionsskandals hat Kickl die Partei erfolgreich wiederbelebt und ihre bisherigen Wahlerfolge übertroffen.

Als ehemaliger Redenschreiber des berüchtigten langjährigen FPO-Führers Jörg Haider und später Innenminister von 2017 bis 2019 während der Koalition mit der Österreichischen Volkspartei (OVP) von Sebastian Kurz hat sich Kickl nun vollständig als Parteivorsitzender etabliert.

Er war der Kopf hinter einigen der ersten anti-muslimischen Slogans, die die Partei nach ihrer starken Fokussierung auf den Islam und Muslime im Jahr 2005 übernahm.

Ein Wahlplakat des rechtsextremen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache mit der Aufschrift „Islamisierung muss gestoppt werden“ ist am 11. Oktober 2017 in Hall in Tirol, Österreich, abgebildet (Dominic Ebenbichler/Reuters)

Als talentierter Autor entwickelte er Wahlkampfslogans wie „Daham statt Islam“ (Zuhause statt Islam) und „Mehr Mut für unser Wiener Blut“ (More courage for our Viennese blood), wobei er mit Überbleibseln des Nazi-Vokabulars spielte, die für viele Österreicher in Vergessenheit geraten sind.

Die Argumentation, dass der Islam in Österreich keine Heimat oder keinen Platz hat, kennzeichnet seit 2005 die Politik der FPO gegenüber Muslimen. Für die FPO können Muslime nur dann einen Platz haben, wenn sie als solche unsichtbar werden.

Das Jahr 2024 markierte einen beispiellosen Triumph für die extreme Rechte.

Die FPO sicherte sich sowohl bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juli als auch bei den nationalen Parlamentswahlen am 29. September mit fast 30 Prozent der Stimmen den Sieg.

Trotz des anfänglichen Versuchs des Präsidenten, die FPO zu umgehen, indem er eine Koalition zwischen der zweitgrößten Partei, der OVP, und den Sozialdemokraten (SPO) sowie der liberalen Neos-Partei anregte, sind diese Verhandlungen letzte Woche gescheitert.

Tatsächlich schwor jede einzelne Partei, keine Koalition mit der FPO einzugehen. Doch angesichts des Scheiterns der Verhandlungen blieb dem Präsidenten keine andere Wahl, als die FPO mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Die konservative OVP, die Kickl zuvor noch als radikalsten Parteiführer kritisiert hatte, schloss sich dennoch der FPO an.

Weit verbreitete Islamophobie

Was sich am Horizont abzeichnet, lässt sich am besten verstehen, wenn man nicht so weit in die Vergangenheit zurückblickt.

Unter der vorherigen Koalition von OVP und FPO (2017–2019) waren Muslime bereits zum zentralen Sündenbock geworden. Fast monatlich wurden neue Gesetze und politische Maßnahmen gegen den Islam und Muslime eingeführt.

Moscheen wurden illegal geschlossen, verschiedene Hijab-Verbote wurden verhängt, muslimische Bildungseinrichtungen wurden unter die Lupe genommen und das Dokumentationszentrum für politischen Islam wurde eingerichtet, um muslimische Vereinigungen zu überwachen, was manchmal sogar zu rechtlichen Schritten gegen sie führte.

Obwohl Gerichte, darunter auch das Verfassungsgericht, viele dieser Maßnahmen und Gesetze später aufhoben, blieben ihre gesellschaftlichen Auswirkungen bestehen.

Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Universität Wien ergab, dass 39 Prozent der Befragten der Meinung waren, dass christliche und muslimische Werte unvereinbar seien, und 31 Prozent befürworteten die Einschränkung muslimischer religiöser Praktiken.

Schon während die ÖVP, die SPÖ und die Neos von September bis Januar dieses Jahres über eine mögliche Koalition verhandelten, hatten sie sich bereits auf ein neues Kopftuchverbot geeinigt, was das Ausmaß der weit verbreiteten Islamophobie in der politischen Klasse Österreichs zeigt.

Eine Koalition zwischen der FPO und der OVP unter der Führung der ersteren würde jedoch wahrscheinlich noch weiter gehen.

Beide Parteien, insbesondere die FPO, sehen in Viktor Orban und seinem Modell der „illiberalen Demokratie“ ein nachahmenswertes Vorbild, und seine strenge Kontrolle über Medien und Gerichte gilt als vorbildlich.

In der Steiermark, wo die FPO kürzlich die Wahlen gewann und eine Koalition mit der OVP bildete, wurde rasch ein Hijab-Verbot im öffentlichen Dienst eingeführt.

Härtere Maßnahmen

Das Wahlprogramm der FPO zeigt die weitreichenderen Ambitionen: Verbot des „politischen Islams“, ein Euphemismus für die Eindämmung der muslimischen Zivilgesellschaft und der öffentlichen Sichtbarkeit, Streichung der Mittel für muslimische Vereinigungen, Eintreten für die „Rückführung von“ Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan und Intensivierung des „Kampfes gegen den Hijab“.

Dazu gehört auch die weitere Verschärfung des Islamgesetzes von 2015, das die Beziehung zwischen dem Staat und dem offiziellen Muslimrat regelt, der die Moscheen und Gottesdienste überwacht.

Die Plattform der FPÖ ist eindeutig: „Der radikale Islam stellt derzeit die größte Bedrohung für die Homogenität der Bevölkerung im Bereich der Einwanderung dar. Er konkurriert nicht nur mit dem Christentum, sondern widerspricht auch den demokratischen Werten und Freiheiten Österreichs. Deshalb müssen sich Muslime, wie alle anderen Einwanderer auch, unserer Kultur und unserem Wertesystem anpassen und die Entstehung von Parallelgesellschaften vermeiden.“

Kickl legte den Grundstein für mehrere Razzien gegen Muslime, insbesondere für die Operation Luxor, einen rechtswidrigen Angriff auf muslimische Führungspersönlichkeiten der Zivilgesellschaft

Die Aussage fasst perfekt zusammen, wie die Partei das, was sie als „politischen Islam“ bezeichnet, mit durchschnittlichen Muslimen gleichsetzt.

Während seiner Amtszeit als Innenminister legte Kickl den Grundstein für mehrere Razzien gegen Muslime, insbesondere die Operation Luxor, ein rechtswidriger Angriff auf muslimische Führungspersönlichkeiten der Zivilgesellschaft, der bis heute nachhallt.

Er führte auch eine Razzia in seinem eigenen Geheimdienst durch, um die Kontrolle der OVP über ihn zu beenden, was ihn für das politische Establishment besonders gefährlich macht.

Damals war die FPO ein Juniorpartner in einer Koalition. Jetzt ist die FPO unter der Führung von Kickl als Seniorpartner bereit, eine noch härtere antimuslimische Politik umzusetzen.

Mit Kickl an der Spitze droht der muslimischen Bevölkerung in Österreich eine neue Dystopie.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Farid Hafez ist Distinguished Visiting Professor für Internationale Studien am Williams College und Non-Resident Senior Researcher bei der The Bridge Initiative der Georgetown University.

