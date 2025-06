https://english.almayadeen.net/articles/opinion/-victory-or-martyrdom—the-liberation-of-al-quds-is-in-reac



„Sieg oder Märtyrertod“: Die Befreiung von Al-Quds ist in greifbarer Nähe

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

20. Juni 2025

Robert Inlakesh argumentiert, dass der Angriff „Israels“ auf den Iran nach hinten losgegangen ist und einen größeren regionalen Krieg ausgelöst hat, der zur Befreiung von Al-Quds führen könnte.

Der unprovozierte Angriffskrieg gegen die Islamische Republik Iran könnte eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt haben, die zu dem führen werden, was seit langem als „endgültiger Befreiungskrieg“ bezeichnet wird. Auch wenn dies übertrieben erscheinen mag, wird es, wenn der Krieg nicht bald beendet wird, nur ein Ende geben: einen Regimewechsel im Iran oder einen Regimewechsel im besetzten Palästina.

Die zionistische Entität scheint ihrer eigenen Propaganda zum Opfer gefallen zu sein und ist mit ihrem Angriff auf den Iran zu weit gegangen, in der Annahme, dass sie damit die Fähigkeit des Iran, schnell eine solide Reaktion zu organisieren, lähmen und einen eher begrenzten Schlagabtausch herbeiführen könnte. Es ist offensichtlich, dass dies eine katastrophale Fehleinschätzung war.

Während der 20 Monate des Völkermords an der Bevölkerung von Gaza ist es dem zionistischen Regime nicht gelungen, ein Bild des Sieges zu vermitteln. Trotz gelegentlicher taktischer Niederlagen gegen den palästinensischen Widerstand, die iranische Revolutionsgarde und vor allem die Hisbollah durch Attentate und Geheimdienstoperationen, die terroristische Taktiken anwenden, haben die Zionisten keine ihrer Gegner strategisch besiegt.

Stattdessen sind die Hamas und alle anderen palästinensischen bewaffneten Gruppen in Gaza noch immer lebendig und wohlauf. Die Hisbollah hat überlebt. Trotz der existenziellen Bedrohung für die libanesische Partei gelang es ihr, die israelische Bodeninvasion im Südlibanon unter den schlimmsten Umständen abzuwehren. Der Jemen hingegen zwang das US-Militär zum Rückzug und feuerte täglich weiter auf das zionistische Regime, um Gaza zu unterstützen.

Obwohl sie an keiner Front einen Sieg erringen konnten, hat die verabscheuungswürdige Ermordung unschuldiger Menschen, vor allem in Gaza, aber auch im Libanon, in Syrien und im Jemen, einen Großteil der Weltöffentlichkeit gegen das israelische Regime aufgebracht. Dies geschah, während das zionistische Projekt Zehntausende von Unternehmen, Investitionsverluste, die Flucht von rund einer Million Bürgern und einen steilen wirtschaftlichen Niedergang erlebte.

In Verbindung mit all dem begann der Premierminister des Regimes, Benjamin Netanjahu, alle kritischen Stimmen seiner Herrschaft zu unterdrücken und hochrangige Beamte durch Ja-Sager und persönliche Verbündete zu ersetzen. Unterdessen begannen die Risse innerhalb der israelischen Gesellschaft zu wachsen und führten regelmäßig zu Unruhen.

Das israelische Militär hat die Hamas und den palästinensischen Widerstand in Gaza nie wirklich vor Ort bekämpft. Bis heute gibt es praktisch keine Aufnahmen, die Israelis bei Nahkampfeinsätzen und direkten Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern zeigen. Stattdessen versteckten sie sich wie Feiglinge in ihren gepanzerten Militärfahrzeugen, eilten in Gebiete, um sichere Stellungen einzunehmen, und nutzten ihre Luftwaffe als Deckung, wobei sie nur gelegentlich Spezialeinheiten einsetzten.

Unterdessen führten die palästinensischen bewaffneten Gruppen gewagte Hinterhalte gegen die einfallenden Besatzungstruppen durch, während die Israelis ihre „Operation“ fast immer mit der Invasion eines großen Krankenhauses beendeten, das sie übernahmen und als Militärbasis nutzten.

Anstatt wie eine echte Armee frontal zu kämpfen, verübte die israelische Trophäenarmee, die 19-Jährigen den Rang eines Sergeanten verleiht, stattdessen einen Völkermord. Ihr Ziel? Die Gaza-Frage zu lösen. Sie glaubten törichterweise, dass die Vertreibung und Ausrottung der Zivilbevölkerung und die Unbewohnbarmachung Gazas letztendlich zum Zusammenbruch des Widerstands führen würden. Zu ihrer Überraschung rekrutierte der Widerstand jedoch nur noch mehr Anhänger und leistete mit begrenzten Mitteln weiterhin Widerstand.

Die Zionisten unterbrachen ihren Völkermord kurzzeitig, verstießen jedoch bald darauf gegen den vereinbarten Waffenstillstand und eskalierten ihre täglichen Massaker an Zivilisten. Die „Operation Gideon’s Chariots“ wurde der israelischen Öffentlichkeit als „Phase 2“ des Krieges gegen Gaza verkauft, doch schnell wurde klar, dass es sich lediglich um mehr vom Gleichen handelte. Der Unterschied bestand darin, dass die stark geschwächte israelische Armee nun versuchte, die sogenannte „Gaza Humanitarian Foundation“ zu nutzen, um eine neue Vertreibungs- und Aushungerungsagenda voranzutreiben, während sie ISIS-nahe Gangster anheuerte, um ihre Drecksarbeit zu erledigen.

In Syrien drang die zionistische Entität weiter in neue Gebiete im Süden vor und führte häufig Bombenangriffe im ganzen Land durch. Dies geschah trotz der Beiträge des neuen syrischen Führers Ahmed al-Sharaa zur Sicherheitskoordination mit den Israelis und trotz seiner Absichtserklärung, die Beziehungen zu normalisieren.

Im Libanon weigerte sich das zionistische Regime, den Süden zu verlassen, und beging seit dem 27. November 2024 weit über 3.000 Verstöße gegen den Waffenstillstand. Es entführte weiterhin libanesische Zivilisten, verübte Attentate, bombardierte den Süden und das Bekaa-Tal und griff sogar gelegentlich zivile Gebäude in Beirut an. Israelische Drohnen und Kampfflugzeuge kreisten täglich über dem Libanon, ohne dass die libanesische Armee ihnen mit einem einzigen Schuss Widerstand leistete.

Die verstörte Siedlerkolonie machte ihre expansionistischen Bestrebungen deutlich, und ihr Anführer Netanjahu redete ständig von einem „vollständigen Sieg“ in einem „Sieben-Fronten-Krieg“. Unterdessen sahen die Vereinigten Staaten und die meisten westlichen europäischen Staats- und Regierungschefs tatenlos zu und verurteilten dies nicht einmal, geschweige denn, dass sie den Handel einstellten oder Sanktionen verhängten.

Die Israelis wurden vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) glaubhaft des Völkermords angeklagt, und ihr Premierminister wurde vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als Kriegsverbrecher gesucht. Alle großen Menschenrechtsorganisationen, darunter B’Tselem, beschuldigten die zionistische Entität des Völkermords in Gaza. Millionen Menschen weltweit gingen Woche für Woche auf die Straße und forderten ihre Regierungen zum Handeln auf. Studenten in ganz Nordamerika und in verschiedenen Ländern Europas erhoben sich, viele opferten ihren Abschluss und mögliche zukünftige Arbeitsplätze.

Letztendlich musste die zionistische Entität keine wirkliche Strafe von der sogenannten „internationalen Gemeinschaft“ befürchten, abgesehen von gelegentlichen Erklärungen und einigen wenigen mutigen Führungskräften, die begrenzte Maßnahmen ergriffen, um einen Preis zu verlangen.

Was in den letzten 20 Monaten geschehen ist, ist der Tod des Völkerrechts und der Menschenrechte. Diese Konzepte liegen nun unter den Trümmern von Gaza, zusammen mit den Leichen Tausender Kinder, die noch nicht geborgen wurden.

Der Iran hat endlich die Samthandschuhe ausgezogen

Während dieser Zeit musste der Iran einen Schlag nach dem anderen hinnehmen. Seine Botschaft in Damaskus wurde bombardiert, der Hamas-Führer Ismail Hanniyeh wurde in Teheran ermordet, und hochrangige IRGC-Funktionäre wurden immer wieder ermordet.

Dann kam es zu den terroristischen Pager-Anschlägen im Libanon, bei denen Tausende verletzt wurden, darunter viele Zivilisten, und sogar Frauen und Kinder getötet wurden. Die Eckpfeiler der sogenannten „liberalen freien Presse“ des Westens, von der uns erzählt wurde, sie sei der Goldstandard des Journalismus? Sie lobten den Pager-Anschlag, den sogar der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta als Terrorismus bezeichnete.

Donald Trump trat sein Amt an, finanziert von einer Reihe zionistischer Milliardäre wie Miriam Adelson, und drohte daraufhin, Gaza zu übernehmen und in ein schäbiges Casino für die herrschende Klasse zu verwandeln. Der unseriöse, geistig unfähige Frontmann der Kriegsmaschinerie ermutigte den militaristischen Abenteuergeist Israels nur noch weiter.

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde Gaza weiter zermalmt werden, ohne dass jemand einschreiten würde, um dies zu verhindern, abgesehen von Jemen, das sich als einziges Land der Welt als so engagiert für die Sache der Gerechtigkeit erwies, dass es mit seinen begrenzten Mitteln aus der Ferne eine militärische Intervention durchführte. Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit breiteten sich in der Region aus, insbesondere nachdem die Hisbollah sich aus dem Kampf zurückgezogen hatte.

Doch als alles verloren schien, stand noch eine Macht dem blutrünstigen Plan des zionistischen Regimes im Weg, während dessen US-Verbündete mit Schaum vor dem Mund darauf warteten, sich über die Überreste des standhaften palästinensischen Volkes herzumachen: diese Macht war der Iran.

Das Endziel der zionistischen Entität war es, dem iranischen Volk einen Schlag zu versetzen, der zu einem allmählichen Regimewechsel führen könnte. Als das israelische Regime jedoch seine Schläge austeilte, ging es zu weit, und die Iraner reagierten stärker, als irgendjemand erwartet hatte. Genug war genug.

Die Fehleinschätzung Israels

Als das zionistische Regime seinen ersten Angriff gegen den Iran startete, beging es eine Reihe von Fehlern. Der erste war, dicht besiedelte Zivilgebiete anzugreifen, was zu schrecklichen Szenen führte, die das iranische Volk nie vergessen wird: ein Kleinkind lag tot auf der Straße, eine Mutter war unter den Trümmern begraben, unzählige Zivilisten wurden in Wohnkomplexen abgeschlachtet.

Der zweite große Fehler war die Annahme, dass die Ermordung wichtiger IRGC-Führer den Iran in einen Zustand der Verwirrung versetzen und vorübergehend handlungsunfähig machen würde. Alle Militärkontakte, mit denen ich damals sprach, schätzten, dass der Iran zwei bis fünf Tage brauchen würde, um sich zu erholen. Zur Überraschung aller ersetzte der Iran seine Führer, nahm seine Luftabwehr wieder in Betrieb und startete innerhalb von 15 Stunden seine ersten verheerenden Raketenangriffe.

Eine weitere Fehleinschätzung war die offensichtliche Überzeugung, dass man sich darauf verlassen könne, dass die Islamische Republik nur begrenzt und maßvoll zurückschlagen würde. Bislang scheint es, als sei die einzige Notfallmaßnahme für den Fall eines solchen Ereignisses gewesen, so schnell wie möglich verzweifelt einen Regimewechsel anzustreben.

Die IRGC erschütterte die ganze Welt mit ihren maximal wirkungsvollen Schlägen, gefolgt von einer Strategie, die israelisch-westlich-arabische Luftabwehr, die die zionistische Entität schützt, auszuschalten. Die Angriffe des Iran waren wirklich verheerend und schockierten selbst seine glühendsten Anhänger.

Ein Problem, mit dem die Israelis nun konfrontiert sind, ist, dass selbst wenn morgen ein Waffenstillstand unterzeichnet würde, ihre Bevölkerung wahrscheinlich zu fliehen beginnen würde und ihre „Sicherheitsmythen“ zusammenbrechen würden. Dies wird die übergeordnete Botschaft an die israelische Öffentlichkeit sein: Ihr seid von Feinden umgeben, die ihr nicht besiegen könnt und die dennoch entschlossen sind, euer ethnisch-supremacistisches Regime zu beenden.

Daher schien Benjamin Netanjahu schnell verzweifelt zu Option zwei überzugehen: Regimewechsel mit allen Mitteln. Die Israelis holten sogar ihre erbärmliche Marionette, den Sohn des gestürzten Schahs von Iran, hervor. Dieser von den Zionisten kontrollierte Kollaborateur hat wiederholt Videos veröffentlicht, in denen er behauptet, die Islamische Republik würde auseinanderfallen, und verzweifelt versucht, einen Bürgerkrieg anzuzetteln, um dem zionistischen Regime zu helfen, seine eigene Nation zu zerstören. Doch keine seiner Reden hat bisher auch nur zu einem einzigen Protest innerhalb des Iran geführt.

Aufgrund der brutalen Art des israelischen Angriffs auf iranische Zivilgebiete haben sich sogar viele Iraner, die ihre Regierung sonst leidenschaftlich hassen, auf die Seite ihrer Regierung gestellt, um sich gegen die Brutalität des zionistischen Regimes zu wehren, da sie verstehen, dass der Angriff darauf abzielt, sie zu vernichten.

Wenn wir versuchen wollen, die israelische Perspektive für den Angriff zu verstehen, müssen wir davon ausgehen, dass ihre Logik sich um ähnliche Argumente dreht, die in den führenden pro-Kriegs-Thinktanks Israels und der USA kursieren. Der einflussreichste Think Tank der Trump-Regierung, die Heritage Foundation, argumentierte in einem sechsseitigen Bericht, dass die Israelis die iranischen Nuklearanlagen angreifen und einen beherrschbaren Konflikt auslösen sollten.

Alle sogenannten Außenpolitikexperten wiederholten die gleiche Meinung, dass sie glaubten, das iranische Atomprogramm könne ohne einen totalen Krieg ausgeschaltet werden. Was die Zionisten wahrscheinlich zu einem so verheerenden Angriff auf zivile Gebiete in Teheran ermutigt hat, war die Überzeugung, dass der Iran zurückhaltend reagieren und die gleiche „strategische Geduld“ an den Tag legen würde, die er seit Jahrzehnten an den Tag legt.

Wenn er auch noch seinen eigenen Unsinn über die „Zerstörung der Hisbollah“ glaubt, wird ihn in Zukunft ein noch größerer Schock erwarten.

Zwar hat die von Iran angeführte Achse des Widerstands eine Zeit lang nicht die Ansicht vertreten, dass der andauernde Krieg an mehreren Fronten existenziell sei oder als „Endkrieg“ betrachtet werden sollte, doch die Aggression, die unvorstellbare Brutalität und die Rücksichtslosigkeit des zionistischen Regimes haben nun alle zu dieser Einschätzung gelangen lassen. Warum? Weil die Zionisten am 7. Oktober 2023 besiegt wurden und sich davon nie erholt haben, sondern durchgedreht sind und eine einzige taktische Niederlage zu einem existenziellen Krieg um das Überleben des Regimes gemacht haben.

Die Eroberung von Al-Quds?

Wenn es keinen Waffenstillstand gibt, der eine Anerkennung der strategischen Niederlage der Israelis bedeuten würde, wird der Krieg weiter eskalieren und sich hinziehen. Selbst die Beteiligung der USA ändert nichts an dieser misslichen Lage, sondern beschleunigt den Prozess sogar noch.

Es wäre töricht anzunehmen, dass die Israelis nicht noch weitere Tricks in petto haben, höchstwahrscheinlich in Form von Mossad-Operationen, Attentaten und Terroranschlägen. Sie könnten auch hybride Kriegsführung einsetzen und interne Unruhen schüren. Das sollte also nicht ausgeschlossen werden.

Eines ist jedoch sicher: Dies ist die Chance für alle, die jemals von der zionistischen Entität Unrecht getan wurde, sich in diesem historischen Moment zu erheben. Auch wenn der Funke von den iranischen Raketenangriffen ausgehen wird, muss die vollständige Niederlage der Israelis vor Ort errungen werden.

Wenn die israelische Luftabwehr erschöpft und ihre Flugplätze zerstört sind, was die Schlagkraft ihrer Luftwaffe erheblich beeinträchtigen würde, dann wird eine Bodenoffensive an mehreren Fronten erfolgreich sein. Eine solche Bodenoffensive müsste jedoch mit dem Ziel der Eroberung des besetzten Al-Quds geführt werden. Die Hamas und die Hisbollah müssten die Hauptakteure in diesem Bodenkrieg sein.

Alternativ, wenn die Gruppen nicht alles für eine solche Offensive riskieren wollen, besteht die Möglichkeit, dass die Hisbollah den Südlibanon befreit und ihr Ansehen zurückgewinnt, indem sie die Ermordung von Sayyed Hassan Nasrallah und aller gefallenen Söhne und Töchter der Nation rächt. Auf der anderen Seite könnte der palästinensische Widerstand eine Kampagne innerhalb des Gazastreifens starten, um das israelische Militär zum Rückzug zu zwingen. So oder so, alle Optionen werden kostspielig sein.

Wenn die Besatzungsmacht wirklich mit allen Mitteln um ihr Überleben kämpfen würde, würde sie um einen Waffenstillstand betteln, ja, sie hätte den Iran gar nicht erst illegal angegriffen. Doch ihre Arroganz hat sie überwältigt.

Tatsache ist, dass das, was diese kriminelle Siedlerkolonialmacht in den letzten 20 Monaten begangen hat, niemals verschwinden wird und die Menschen in der Region niemals aufhören werden, sich gegen ihre Tyrannei zu wehren. Mit jeder neuen Nation, die sie angreift, mit jedem Kind, das sie schlachtet, rückt ihr Ende näher.

In seiner ersten Rede nach Beginn der Operation Al-Aqsa Flood verglich der ermordete Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, den Krieg mit der zionistischen Entität mit einem Boxkampf. Er sagte: Bislang seien Punkte gegen den Feind erzielt worden, aber der Knockout-Schlag sei noch nicht gelandet.

Nachdem der israelische Gegner über viele Runden hinweg ermüdet wurde, landen nun die ersten schweren Schläge, und er taumelt. Jetzt warten wir auf den Moment, in dem der Haymaker landet und die Israelis zu Boden geht.

„Es ist ein Dschihad des Sieges und des Märtyrertodes“ lautet der Slogan der Palästinenser in ihrem Kampf gegen die Israelis während dieses Völkermords. Eine Zeit lang schien es, als sei der Krieg vorbei, aber der Iran hat nun den Menschen in Gaza neues Leben eingehaucht.

Nichts davon musste so sein, aber die Israelis haben sich für den Völkermord entschieden, und die USA haben sich entschieden, sie zu unterstützen. Die Mainstream-Medien und die meisten westlichen Regierungen waren ebenfalls voll und ganz mitschuldig; jetzt haben sie zugelassen, dass die Israelis sich von ihrer illegalen Aggression so mitreißen lassen, dass sie diesmal zu weit gegangen sind. Selbst wenn der Iran und der Libanon in Schutt und Asche gelegt werden, wird auch das zionistische Regime untergehen. Selbst Atomwaffen werden es nicht retten können.

Böse Terrorregime, die Völkermord begehen und versuchen, alle ihre Nachbarn zu erobern, sind nicht auf Dauer angelegt. Letztendlich zerfallen sie, weil sie den Fehler begehen, zu glauben, sie seien mächtiger als Gott und ihr Leben sei wertvoller als das Leben anderer. Alle Faschisten fallen irgendwann, weil die Menschheit letztendlich auf die eine oder andere Weise siegt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

