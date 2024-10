https://thecradle.co/articles/sinwars-last-stand-what-lies-ahead-for-the-palestinian-resistance



Sinwars letztes Gefecht: Wie geht es mit dem palästinensischen Widerstand weiter?

Von Ibrahim Al-Madhoun

21. Oktober 2024

Das Märtyrertum von Yahya Sinwar, dem Drahtzieher hinter der Operation Al-Aqsa Flood, hat die Hamas vor eine ungewisse Zukunft gestellt. Doch sein Vermächtnis des unerschütterlichen Widerstands inspiriert weiterhin die Strategie der Bewegung, während Israel den Köder schluckt und an mehreren Fronten eröffnet.

Das Martyrium von Yahya Sinwar, dem mächtigen und intelligenten Hamas-Führer und „Architekten“ der Operation Al-Aqsa Flood, der im Kampf gegen die einfallenden israelischen Streitkräfte an der Front in Rafah starb, markiert einen entscheidenden Moment in der Geschichte der israelischen Besatzung Palästinas. Als einer der prominentesten militärischen und strategischen Anführer der Bewegung war Sinwar seit langem ein Hauptziel der israelischen Besatzungstruppen.

Jahrelang war er Israels meistgesuchte Person, da er eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Fähigkeiten des Widerstands und der Organisation strategischer Operationen spielte – insbesondere bei der jüngsten Al-Aqsa-Flut, die zum Tod von über 1.500 israelischen Soldaten und Siedlern und zur Gefangennahme von mehr als 200 weiteren führte, von denen die Mehrheit noch immer von den Qassam-Brigaden festgehalten wird.

Mit Sinwars heldenhaftem letzten Gefecht auf dem Schlachtfeld von Gaza steht die Hamas vor beispiellosen Herausforderungen in Bezug auf Führung und Kontinuität. Die gezielten Tötungen hochrangiger Führungspersonen durch die israelische Besatzung – Ismail Haniyeh in Teheran, Saleh al-Arouri in Beirut und nun versehentlich Yahya Sinwar in Gaza – haben ein Führungsvakuum geschaffen, das die Bewegung sowohl im Inland als auch im Ausland bedroht. Darüber hinaus wurden die langjährigen Beziehungen der Hamas zum Iran, die durch den Krieg in Syrien belastet waren, unter Sinwars Führung weiter gefestigt.

Die Lücke füllen, die Sinwar hinterlassen hat

Um diese Krise zu bewältigen, hat die Hamas mehrere Möglichkeiten. Die erste besteht darin, einen neuen Anführer aus ihren Reihen zu wählen. Khalil Al-Hayya, Khaled Meshaal und Zaher Jabareen gehören zu den wahrscheinlichsten Kandidaten. Berichte haben auch Licht auf Sinwars jüngeren Bruder, den hochrangigen Qassam-Kommandeur Muhammad Sinwar, geworfen. Israelische Medien spekulieren jedoch, dass er nicht für den Posten des Politbüro-Chefs in Betracht gezogen wird, sondern stattdessen die Führung im Gazastreifen übernehmen könnte.

Hayya, Sinwars Stellvertreter in Gaza, ist ein starker Anwärter auf die Führung. Er genießt innerhalb der Hamas beträchtliche Unterstützung, leitet das Büro für arabische und islamische Beziehungen und unterhält enge Beziehungen zum Iran und zu Ägypten.

Auch Maschal, Gründungsmitglied des Politbüros und Überlebender eines Attentatsversuchs, der vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu angeordnet wurde, verfügt über umfangreiche internationale Beziehungen und politischen Einfluss. Obwohl er zuvor angekündigt hatte, nicht in die Führung zurückzukehren, wird angesichts der aktuellen Krise immer lauter seine Wiedereinsetzung gefordert. Allerdings könnten die zukünftigen Beziehungen sowohl zu Syrien als auch zum Iran unter seiner skeptischen Führung und seiner Unterstützung der syrischen Opposition in Frage gestellt werden.

Zaher Jabareen, Gründungsmitglied des bewaffneten Flügels und Hamas-Führer im besetzten Westjordanland, ist eine weitere Schlüsselfigur. Er blickt auf eine lange Geschichte des Kampfes zurück und gilt als einflussreiche Kraft innerhalb der Bewegung. Dies ist von Bedeutung, da die Stärkung des westjordanischen Widerstands seit langem ein Ziel der Islamischen Republik Iran im Rahmen ihrer Unterstützung des palästinensischen Befreiungskampfes ist.

Kollektive Führung als tragfähige Strategie

Eine weitere Option für die Hamas ist die Einführung eines kollektiven Führungsmodells, bei dem die Macht nicht in einer einzigen Person konzentriert ist, um die Risiken angesichts der anhaltenden Morddrohungen zu minimieren. Diese flexiblere Struktur könnte dazu beitragen, die Last der Führung zu verteilen, und es Israel erschweren, die Bewegung zu enthaupten, wie es kürzlich bei der libanesischen Hisbollah der Fall war.

Ein dritter Weg besteht darin, sich auf die internen Institutionen der Bewegung zu verlassen, wie z. B. den Schura-Rat. Der Schura-Rat, der derzeit von Abu Omar Hassan Darwish geleitet wird, könnte ein stabiles, institutionalisiertes Führungsmodell bieten, das sich auch auf kollektive Entscheidungsfindung konzentriert.

Trotz der Herausforderungen verfügt die Hamas über eine starke Organisationsstruktur und Institutionen, die in der Lage sind, angemessene Entscheidungen zu treffen, wenn ein so wichtiger und erfahrener Anführer wie Sinwar fehlt.

Yahya al-Sinwars Reise in der Hamas begann Mitte der 1980er Jahre, als er unter der Aufsicht des verstorbenen Gründers Scheich Ahmad Yassin den Sicherheitsflügel der Bewegung mit dem Namen „Majd“ gründete. Es heißt, dass Sinwar Scheich Yassin traf und ihn um Unterstützung für die Bewegung im Kampf gegen die israelische Besatzung bat und sagte: „Wir werden sie bekämpfen, selbst mit Dreck.“

Dieses unerschütterliche Engagement für den Widerstand machte ihn zu einem engen Vertrauten des spirituellen Führers der Bewegung und er begann, den Kern des militärischen Flügels der Bewegung zu bilden, aus dem später die Qassam-Brigaden hervorgingen.

Im Jahr 1988, zeitgleich mit dem Ausbruch der Ersten Intifada, wurde Sinwar verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, aber trotz seiner Inhaftierung spielte er eine aktive Rolle bei der Aufdeckung der Agenten. Sinwar verbrachte über 22 Jahre in israelischen Gefängnissen, bevor er 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs, der als „Loyalität der Freien“ bekannt ist, freigelassen wurde. Dabei wurde der Besatzungssoldat Gilad Shalit im Austausch für mehr als 1.000 palästinensische Gefangene freigelassen.

Sinwars strategische Führung

Nach seiner Freilassung übernahm Sinwar neue Aufgaben in der Bewegung, wobei seine wichtigste Aufgabe darin bestand, sich im Exekutivkomitee der Hamas-Bewegung für die Qassam-Brigaden einzusetzen, d. h. für die Position des Verteidigungsministers in der Hamas.

Diese Phase war transformativ, da Sinwar damit begann, den Grundstein für eine umfassende Strategie zur Entwicklung der militärischen Fähigkeiten der Bewegung zu legen. Er arbeitete an der Entwicklung des Tunnel-Netzwerks, das zu einer der strategischen Waffen des Widerstands wurde, sowie an der Entwicklung des Raketen- und Panzerabwehrsystems, das sich bei der Konfrontation mit einfallenden israelischen Streitkräften als wirksam erwies.

Sinwar trug auch zur Gründung der Nukhba („Elite“) Force bei, die für Offensivoperationen hinter den feindlichen Linien konzipiert wurde. Eine seiner wichtigsten Leistungen in dieser Zeit war die Überwachung von Einsätzen „hinter den feindlichen Linien“ während des 51 Tage andauernden Krieges von 2014.

Die Nukhba konnte Dutzende erfolgreicher Operationen in den besetzten Gebieten durchführen, bei denen mehr als 100 israelische Soldaten getötet und zwei Soldaten gefangen genommen wurden, die sich bis heute in der Gewalt der Qassam-Brigaden befinden.

Sowohl 2017 als auch 2021 wurde Yahya Sinwar zum Chef der Hamas im Gazastreifen gewählt und arbeitete an drei strategischen Hauptachsen: Stärkung der militärischen Fähigkeiten der Bewegung, Streben nach innerpalästinensischer Versöhnung und Stärkung der Beziehungen zu Ägypten und anderen regionalen Mächten.

Sinwar gelang es, die Beziehungen zu Ägypten zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Verwaltung der Grenzübergänge und die Lockerung der Belagerung des Gazastreifens. Im Jahr 2018 leitete er die unbewaffneten „Great Return“-Märsche, die darauf abzielten, das Leid der belagerten Palästinenser hervorzuheben und friedlich ihr Recht auf Rückkehr einzufordern.

Näher an der Widerstandsachse

Trotz der brutalen israelischen Unterdrückung dieser Märsche konnte Sinwar einige Durchbrüche erzielen, wie die dauerhafte Öffnung des Grenzübergangs Rafah und die teilweise Lockerung der Belagerung, was zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Gaza beitrug.

Während seiner Zeit als Anführer des militärischen Arms der Hamas konzentrierte sich Sinwar auf die Stärkung der Beziehungen zur Achse des Widerstands, insbesondere zur Hisbollah und zum Iran. Diese Beziehungen führten zu einer erheblichen militärischen und logistischen Unterstützung für die Qassam-Brigaden, wodurch diese ihre Fähigkeiten qualitativ weiterentwickeln konnten.

Die Al-Aqsa-Flut war die größte Militäroffensive in der Geschichte des „Arabisch-Israelischen Konflikts“. Die israelischen Behörden waren davon ausgegangen, dass die Hamas dem Druck der anhaltenden Blockade nachgegeben hatte, aber Sinwar hatte diesen Angriff jahrelang akribisch geplant. Die Qassam-Brigaden fügten Israel schwere Verluste zu, indem sie die Gaza-Division des israelischen Militärs zum Zusammenbruch brachten und viele Soldaten töteten und gefangen nahmen, was Siedler und Beamte gleichermaßen schockierte.

Sinwar, der für seine überragende Fähigkeit bekannt war, sich zu verstecken und langfristig zu planen, gelang es, den israelischen Geheimdienst jahrelang zu täuschen, da alle Versuche, ihn zu erreichen, scheiterten. Selbst als er den Märtyrertod starb, hatte die Besatzungsmacht keine Kenntnis von seiner Anwesenheit im Gebiet Tal al-Sultan, wo er bei der Leitung einer Feldoperation getötet wurde.

Das Ende einer Ära, der Beginn einer neuen

Inmitten der widersprüchlichen Erzählungen über seine letzten Momente „unterscheidet sich Sinwar von seinen Vorgängern, die auf der Flucht ermordet wurden, dadurch, dass er in Kampfanzügen und einer Kampfweste getötet wurde, nachdem er auf israelische Soldaten geschossen und Granaten geworfen hatte und sogar mit einem Holzknüppel auf eine [israelische] Drohne einschlug, den er mit seinem einzigen noch funktionsfähigen Arm in einer letzten Geste des Trotzes warf“, bemerkt der Guardian.

Während eine Schlagzeile des Wall Street Journal lautet: „Im Tod könnte der Hamas-Führer mehr Unterstützung erhalten haben als zu Lebzeiten“, was die schwierige Position der von den USA unterstützten Regierungen in ganz Westasien unterstreicht, da Bürger und religiöse Autoritäten Sinwars Opfer für die palästinensische Sache offen anerkennen.

Das Märtyrertum von Yahya Sinwar ist zweifellos ein schwerer Schlag für die Hamas, doch es markiert ein ehrenvolles Ende für einen Anführer, der zum Synonym für Standhaftigkeit, Hingabe und Widerstand wurde. Unter Sinwars Führung wurde die Hamas zu einem zentralen Akteur im palästinensischen Kampf, hat ihre militärischen Fähigkeiten exponentiell ausgebaut und die palästinensische nationale Sache wieder auf die internationale Agenda gesetzt.

Sinwars Tod ist nicht nur das Ende des Lebens eines visionären Kommandanten, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels für die Hamas und den palästinensischen Widerstand im Allgemeinen. Während das palästinensische Volk einen existenziellen Kampf durchmacht, in dem die israelische Aggression auf regionale Fronten ausgeweitet wird, ist die Hamas wieder zu einem zentralen Mitglied an der Spitze der Widerstandsachse in Westasien geworden.

Die Bewegung steht nun vor der entscheidenden Herausforderung, ihren Zusammenhalt zu bewahren, israelischen Offensiven zu widerstehen und ihr Volk angesichts einer immer größer werdenden Völkermordkampagne zu schützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

