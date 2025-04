https://www.richardsilverstein.com/2025/04/18/slaves-in-egypt-expelled-from-europe-and-turned-back-during-the-holocaust-we-are-all-immigrants/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Sklaven in Ägypten, aus Europa vertrieben, während des Holocaust zurückgeschickt: Wir sind alle Flüchtlinge

Richard Silverstein

18. April 2025

Amerikanische jüdische Gruppen haben uneinheitlich auf die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung reagiert. Die großen pro-israelischen Gruppen wie die ADL (siehe Tweet oben) haben sich voll und ganz für einen drakonischen Ansatz entschieden, bei dem Einwanderer und Studenten, einschließlich US-Bürger, aus beliebigen Gründen oder ohne Grund abgeschoben werden sollen.

In jüngster Zeit hat die ADL jedoch einen Wandel in der politischen Stimmung erkannt. Die Amerikaner, einschließlich der Juden, sind zunehmend empört über die Schlägertrupps der Einwanderungsbehörde ICE. Man könnte also erwarten, dass sie wieder zur Mitte zurückkehrt. Fast, aber nicht ganz. Ihr CEO, Jonathan Greenblatt, ein feiger Opportunist, verwendet in diesem Kommentar acht Absätze und Hunderte von Worten, um den pro-palästinensischen Kundgebungen an Universitäten Antisemitismus vorzuwerfen. Im neunten Absatz gibt er eine schwache Zustimmung zu dem, was er als „ordentliches Verfahren“ bezeichnet. Das geht in etwa so: Diese Einwanderer mögen sich der Verbrechen schuldig gemacht haben, die ihnen vorgeworfen werden. Aber wir schulden ihnen zumindest eine Anhörung, bevor wir sie abschieben. Mit anderen Worten: Ein ordentliches Verfahren bedeutet, der Trump’schen Tyrannei ein Feigenblatt zu bieten.

Eine weitere wichtige Gruppe, das American Jewish Committee, gab diese entsetzliche Erklärung zu dem Fall des Columbia-University-Studenten Mahmoud Khalil ab. Er wurde letzten Monat von der Einwanderungsbehörde ICE entführt und ist seitdem verschwunden. Er vegetiert nun in einem Gefängnis in Louisiana, in dem Häftlinge ohne Gerichtsverfahren und ohne das Recht auf einen Anwalt auf unbestimmte Zeit festgehalten werden:

Das AJC ist entsetzt über die Ansichten und Handlungen von Mahmoud Khalil. Universitäten haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass antisemitisches Verhalten wie das seine nicht zu Einschüchterung und Belästigung jüdischer Studenten führt.

Das US-Recht ist eindeutig, was die notwendigen Voraussetzungen für eine Ausweisung angeht. Nach diesem Recht besteht ein Unterschied zwischen geschützter Meinungsäußerung, auch wenn sie verwerflich ist, und Äußerungen und Handlungen, die eine Ausweisung rechtfertigen.

Sollte die Regierung ihre Vorwürfe in einem zügigen und öffentlichen Gerichtsverfahren beweisen und Khalil ein ordentliches Verfahren gewährt werden, dann wäre eine Ausweisung voll und ganz gerechtfertigt.

Wir verabscheuen ihn und alles, wofür er steht. Er ist ein widerwärtiger Antisemit und verdient es, des Landes verwiesen zu werden. Aber es gibt da eine Kleinigkeit namens „US-Recht“ (eigentlich die US-Verfassung, aber wer will schon Haarspalterei betreiben). Deshalb wollen wir alle Formalitäten einhalten, bevor wir ihn rauswerfen.

Das ist Antisemitismus…?

Dieser Ansatz nutzt falsche Antisemitismusvorwürfe pro-israelischer Gruppen und der israelischen Regierung in den letzten Jahren aus. Indem sie diese nicht reale Realität schaffen, glauben sie, Israel einen Gefallen zu tun. In Wirklichkeit tragen sie jedoch dazu bei, die Freiheiten und Rechte zu zerstören, die vor 250 Jahren in unseren Gründungsdokumenten verankert wurden. Unsere Großeltern kamen wegen dieser Segnungen in dieses Land, die es vielen von uns ermöglichten, wohlhabende und stolze Bürger ihres neuen Heimatlandes zu werden. Jetzt sind Gruppen wie das AJC willige Partner in Trumps (bislang erfolgreichen) Versuchen, diese Prinzipien zu zerstören und mit Füßen zu treten. Wessen Interessen dienen wir damit?

Dämonisierung von studentischen Demonstranten und Einwanderern

Die führende Nichtregierungsorganisation, die Hunderte von Synagogen im ganzen Land mit Sicherheitsdiensten versorgt, das Secure Community Network (SCN), veröffentlichte im Januar dieses Jahres eine abscheuliche Erklärung, in der „Ausländer ohne Staatsbürgerschaft“ (d. h. legale Einwanderer) als Terroristen kriminalisiert werden. Darin wird gefordert:

…Sofortige Maßnahmen zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft und aller Amerikaner durch …die Abschiebung von Nichtstaatsangehörigen, die bestimmte terroristische Organisationen wie ISIS und Hamas materiell unterstützen oder Amerikanern Schaden androhen.

Der CEO der Organisation schrieb in einem Brief an Trump Folgendes und forderte die Ausweisung von protestierenden College-Studenten, die nichts anderes getan hatten, als gegen einen Völkermord in Gaza zu protestieren – eine durch die Verfassung geschützte Meinungsäußerung, die geschützt ist, egal ob man Staatsbürger oder „Ausländer ohne Staatsbürgerschaft“ ist. Er fordert den Präsidenten auf:

…die Gesetze durchzusetzen und alle Nichtstaatsangehörigen auszuweisen, die Terrorismus unterstützen. Dazu gehören auch diejenigen, die in den Straßen Amerikas und auf unseren Campus für ausgewiesene ausländische Terrororganisationen wie die Hamas und die Hisbollah demonstriert haben.

Wie ich bereits oben geschrieben habe, handelt es sich hierbei um eine völlige, vorsätzliche Verzerrung der Gaza-Kriegs-Camps. Nur wenige der Studenten unterstützten die Hamas oder die Hisbollah. Sie haben sich gegen den Völkermord ausgesprochen. Sie haben Palästina unterstützt. Auch dies ist durch die Verfassung geschützte Meinungsäußerung. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Schaden dieser Hass einem Land zufügt, das so gut zu uns gewesen ist. Was werden Sie tun, wenn ein anderer Präsident gewählt wird, der Juden hasst und es auf uns abgesehen hat? Dann werden Sie schreien, dass Ihnen Unrecht getan wurde. Aber dann wird es zu spät sein, wie Pastor Niemöller so treffend gesagt hat.

Der CEO schließt mit der Aufforderung, Amerika wieder groß zu machen, wie es der große Führer gesagt hat: ein Land zu werden, in dem ICE-Agenten mit Vorschlaghämmern die Autoscheiben einschlagen, Menschen an den Haaren aus ihren Autos zerren und sie in Gefängnisse verschleppen, die eher Konzentrationslagern ähneln. Das ist eine ganz besondere Art von Größe.

Der jüdische Widerstand

Bis vor kurzem schien niemand in der jüdischen Gemeinde bereit zu sein, gegen den Besuch des israelischen Terrorministers Itamar Ben Gvir zu protestieren. Es schien eine Wiederholung der Ambivalenz gegenüber Trumps Einwanderungspolitik zu sein. Aber die liberale zionistische Gruppe Unxeptable plant eine große Protestaktion:

*AUFRUF ZUM HANDELN – SAGT NEIN zu Kahanismus und Ben Gvir in den USA*

*Schweigen ist keine Option* – Schließen Sie sich UnXeptable, den Familien der Geiseln und führenden jüdischen Organisationen an und erklären Sie Ben-Gvir zur persona non grata

*Unterzeichnen Sie jetzt den Brief* – ITAMAR BEN GVIR IST UNERTRÄGLICH https://bit.ly/Itamar-Ben-Gvir-is-beyond-the-pale

*Merken Sie sich den Termin vor: Protest in NYC während seines Aufenthalts* – Donnerstag, 24. April, 12:30 Uhr, Upper East Side, NYC https://facebook.com/events/634313436092591/

*Treten Sie der WhatsApp-Gruppe bei*, um die neuesten Informationen und weitere Kundgebungen in Washington D.C. und Miami zu erhalten: https://bit.ly/Ben-Gvir-Is-Not-Welcomed

Er repräsentiert uns nicht als Juden oder Israelis.

Er ist in unseren Gemeinden NICHT willkommen.

Wir werden nicht schweigen, während er Hass verbreitet und Geiselabkommen sabotiert.

*Kämpfen Sie mit uns für den Charakter Israels!*

*Bitte erwägen Sie eine Spende, um diesen wichtigen Kampf zu unterstützen:*

https://zeffy.com/en-US/donation-form/unxeptable

Die wachsende Opposition veranlasste eine Chabad-Gruppe aus Brooklyn, die Siedler in Hebron unterstützt, eine Spendenaktion für die Siedlung mit dem judäo-terroristischen Minister Itamar Ben Gvir abzusagen. Sie behauptete, die Absage sei auf „unvorhergesehene Änderungen im Terminkalender des Ministers“ zurückzuführen. Angesichts der Tatsache, dass er während seines Aufenthalts nur drei Termine hat, ist dies jedoch unwahrscheinlich. Was andere mögliche Gründe angeht: Da die Gruppe einige der gewalttätigsten Extremisten im Westjordanland unterstützt, hat sie die Veranstaltung sicherlich nicht abgesagt. Entweder hat das Museum oder die Chabad-Hierarchie, die möglicherweise sensibel auf die wachsende Kontroverse um den Besuch reagiert hat, dies angeordnet.

Eine rechtsgerichtete „intellektuelle Gesellschaft“ mit Sitz in Yale und unter der Leitung eines ehemaligen Chabad-Rabbiners bleibt auf seinem Programm. Obwohl die Anhänger der Gruppe Yale-Studenten sind, ist Shabtai nicht offiziell mit der Universität verbunden. Ihre Vorgehensweise ist das, was ultraorthodoxe Gruppen wie Chabad als keyruv bezeichnen: „Annäherung“. Das bedeutet Missionierung – säkulare Juden zum orthodoxen Judentum „bekehren“. Seltsamerweise wurde ich vor Jahren eingeladen, vor der Gruppe zu sprechen (bevor sie erfuhren, dass ich im Pazifischen Nordwesten lebe). Als ich mehr darüber erfuhr, lehnte ich ab.

Zurück zum Thema Einwanderung: Eine jüdische Menschenrechtsgruppe namens T’ruah brachte fast 300 Rabbiner zusammen, die ihre Abneigung gegen die hasserfüllte Rhetorik von SCN zum Ausdruck brachten. Sie schrieben:

„Es ist gut dokumentiert, dass die Haupttäter des inländischen Terrorismus in den Vereinigten Staaten, insbesondere gegen Juden, weiße amerikanische Staatsbürger sind. Wir leugnen nicht, dass Einwanderer unter bestimmten Umständen Terroranschläge verübt und versucht haben. Aber sie als primäre Bedrohung für die Sicherheit der Juden darzustellen, ist nicht nur moralisch unverantwortlich, sondern auch gefährlich für das jüdische Volk und die amerikanische Gesellschaft.

Man fragt sich, warum die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft ihr Vertrauen in eine solche rassistische Organisation setzt. Sicherheit ist eine Sache. Aber sich in Hass gegen Einwanderer zu sonnen, ist etwas ganz anderes. Wollen jüdische Führer, dass ein Schläger, eine jüdische Version der ICE und ihr Braunhemd-Chef Tom Homan, ihre Institutionen schützen? Oder wollen sie Schutz, der auf den jüdischen Werten der Solidarität mit Fremden basiert? Synagogen, Gemeindezentren und andere Institutionen sollten ihre Zusammenarbeit mit dem SCN überdenken. Stattdessen geben sie dieser unwürdigen Gruppe einen Freifahrtschein. Anstatt sich ihr anzubiedern, wie in der Erklärung von T’ruah: „Wir brauchen Sie, damit Sie Ihre wichtige Arbeit fortsetzen, um die Sicherheit der jüdischen Gemeinden zu gewährleisten.“

