So ist Israel seit 1948

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

12. August 2024

Wir sind jahrzehntelang über die Entstehung Israels belogen worden, schreibt Jonathan Cook. Es wurde in Sünde geboren, und es lebt weiterhin in Sünde.

Vertreibung von Tantura-Zivilisten nach dem Tantura-Massaker im Mai 1948. (Benno Rothenberg /Meitar Collection / National Library of Israel / The Pritzker Family National Photography Collection, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

„Israels Armee gibt neuen Räumungsbefehl für den nördlichen Gazastreifen heraus“. Diese Schlagzeile über eine weitere israelische Operation zur ethnischen Säuberung der Palästinenser in der winzigen, belagerten und völlig zerstörten Enklave Gaza wurde am Donnerstag in Middle East Eye veröffentlicht.

Als ich vor mehr als einem Vierteljahrhundert begann, mich mit der israelischen Geschichte zu befassen, wurden von angeblichen Experten viele Ausreden vorgebracht, um zu erklären, warum die Israelis nicht für die ethnische Säuberung von etwa 750 000 Palästinensern im Jahr 1948 verantwortlich gemacht werden sollten – was die Palästinenser als Nakba oder Katastrophe bezeichnen.

1. Mir wurde gesagt, dass die meisten Israelis nicht beteiligt waren und nichts von den Kriegsverbrechen wussten, die während der Gründung Israels an den Palästinensern begangen wurden.

2. Mir wurde gesagt, dass die Israelis, die an Kriegsverbrechen wie der Operation Besen zur Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat beteiligt waren, dies nur taten, weil sie durch ihre Erfahrungen in Europa traumatisiert waren. Unmittelbar nach dem Holocaust gingen diese Israelis davon aus, dass sie, wenn das jüdische Volk überleben sollte, keine andere Wahl hatten, als die Palästinenser massenhaft zu vertreiben.

3. Von anderen wurde mir gesagt, daß keine ethnische Säuberung stattgefunden habe. Die Palästinenser seien einfach bei den ersten Anzeichen eines Konflikts geflohen, weil sie keine wirkliche historische Bindung an das Land hätten.

4. Oder man sagte mir, die Vertreibung der Palästinenser sei eine unglückliche Folge eines gewaltsamen Krieges, in dem die israelischen Führer die besten Interessen der Palästinenser im Sinn hatten. Die Palästinenser seien nicht wegen der israelischen Gewalt gegangen, sondern weil sie von arabischen Führern in der Region dazu aufgefordert worden seien.

Tatsächlich, so hieß es, habe Israel viele der 750.000 Flüchtlinge aufgefordert, nach Hause zu kommen, aber dieselben arabischen Führer hätten ihre Rückkehr hartnäckig verhindert.

Jede dieser Behauptungen war Unsinn und wurde durch alle dokumentarischen Beweise direkt widerlegt.

Das sollte heute, da Israel die ethnische Säuberung und das Abschlachten des palästinensischen Volkes mehr als 75 Jahre später fortsetzt, noch klarer sein.

Jeder Israeli weiß genau, was in Gaza vor sich geht – schließlich stellen seine Kindersoldaten immer wieder Videos online, die die neuesten Verbrechen zeigen, die sie begangen haben, von der Sprengung von Moscheen und Krankenhäusern bis zum wahllosen Schießen auf Häuser.

Umfragen zeigen, dass nur eine kleine Minderheit der Israelis die Grausamkeiten gutheißt, die Zehntausende von Palästinensern, darunter auch Kinder, getötet haben. Ein Drittel von ihnen ist der Meinung, dass Israel in seiner Grausamkeit noch weiter gehen muss.

Im israelischen Fernsehen werden heute Debatten darüber geführt, wie viel Schmerz Soldaten bei der Vergewaltigung ihrer palästinensischen Gefangenen zufügen dürfen. Sie glauben mir nicht? Sehen Sie sich diesen Beitrag von Israels Kanal 12 an:

Wenn die Existenzängste von Israelis und Juden ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Holocaust immer noch die Ermordung, Vergewaltigung und ethnische Säuberung von Palästinensern erfordern, dann müssen wir dieses Trauma als das Problem behandeln – und uns weigern, es weiter zu ertragen.

Die Menschen in Gaza fliehen aus ihren Häusern – oder zumindest aus den wenigen Häusern, die noch nicht zerbombt sind – nicht, weil sie keine Bindung zu Palästina haben. Sie fliehen aus einem Teil des Käfigs, den Israel für sie geschaffen hat, in einen anderen Teil, und zwar aus einem einzigen Grund: weil sie alle – Männer, Frauen und Kinder – Angst haben, von einem israelischen Militär abgeschlachtet zu werden, dem ihr Leiden und ihr Schicksal bestenfalls gleichgültig sind.

Es kann heute nicht ernsthaft behauptet werden, dass Israel eines seiner Verbrechen in Gaza – von der Bombardierung der Zivilbevölkerung bis hin zum Aushungern – mit Bedauern ausführt oder dass seine Führer das Beste für die palästinensische Bevölkerung wollen.

Israel ist vor dem höchsten Gericht der Welt wegen Völkermordes angeklagt, weil die Richter dort die allerschlimmsten Absichten gegenüber dem palästinensischen Volk vermuten.

Wir sind jahrzehntelang über die Gründung Israels belogen worden. Es war immer ein Siedlerkolonialprojekt. Und wie andere Siedlerkolonialprojekte – von den USA und Australien bis Südafrika und Algerien – betrachtete es die Eingeborenen immer als minderwertig, als Nicht-Menschen, als Tiere, und war darauf aus, sie zu eliminieren.

Was heute so offensichtlich wahr ist, war auch damals, bei der Geburt Israels, wahr. Israel wurde in Sünde geboren, und es lebt weiterhin in Sünde.

Wir im Westen haben 1948 seine Verbrechen begünstigt, und wir begünstigen sie auch heute noch. Nichts hat sich geändert, nur die Ausreden funktionieren nicht mehr.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

Übersetzt mit deepl.com

