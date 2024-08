https://www.middleeastmonitor.com/20240812-israel-is-a-state-built-on-lies-and-will-continue-promoting-lies/



Israel ist ein Staat, der auf Lügen aufgebaut ist und weiterhin Lügen verbreiten wird

von Motasem A Dalloul

12. August 2024

Palästinenser inspizieren das zerstörte Gebäude nach einem israelischen Angriff auf die Et-Tabiin-Schule, in der Vertriebene im Viertel Ed-Deraj in Gaza-Stadt Zuflucht gefunden haben, am 10. August 2024. [Mahmoud İssa – Anadolu Agency]

Im Morgengrauen des 10. August griffen die israelischen Besatzer mit hochmoderner amerikanischer Munition eine dreistöckige Moschee in der Al-Tabi’in-Schule in Gaza-Stadt an und töteten mehr als 115 Vertriebene und verletzten mehr als 150 weitere Menschen, darunter Frauen und Kinder.

In den letzten zwei Wochen haben die israelischen Besatzungstruppen mindestens 14 Schulen angegriffen, die als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, und dabei Hunderte von Vertriebenen getötet und verletzt, doch der Angriff auf die Al-Tabi’in-Schule war der schlimmste. Der Angriff auf die Al-Tabi’in-Schule war jedoch der schlimmste. Es handelte sich um eines der schlimmsten Massaker, das die israelischen Besatzungstruppen seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen im Oktober verübt haben.

Das Massaker führte zu einem regionalen und internationalen Aufschrei, doch wie immer blieb es bei bloßen Worten. Israel hingegen rechtfertigte den Angriff und feierte ihn als militärische Leistung und Sieg. Und wie? Ganz einfach, indem es Lügen erzählt, und die Welt muss die israelischen Lügen wie immer unhinterfragt akzeptieren.

In einem aufgezeichneten Video, das auf X veröffentlicht wurde, bekannte sich ein Sprecher der israelischen Besatzungsarmee zu dem Angriff auf die Moschee der Schule und sagte, ein „Hamas-Kommandozentrum“ sei angegriffen worden, da es sich in der Schule befinde. Er erklärte, dass „der Angriff mit drei präzisen Geschossen durchgeführt wurde“, die keinen großen Schaden anrichteten.

Er behauptete, dass „das von der Hamas geführte Regierungsinformationsbüro in Gaza“ die Schäden an der Schule übertrieben dargestellt habe. Er sagte auch, dass „vor dem Angriff zahlreiche Schritte unternommen wurden, um das Risiko, Zivilisten zu schädigen, zu verringern, einschließlich der Verwendung eines kleinen Sprengkopfes, Luftüberwachung und Geheimdienstinformationen“.

Die Geschehnisse bewiesen jedoch, dass die israelische Besatzungsarmee die Absicht hatte, zivile Opfer zu verursachen. Obwohl der Sprecher betonte, dass die Armee Luftüberwachung und Geheimdienstinformationen nutzte, schlug sie das Gebiet zu einer Zeit an, in der Gebetsversammlungen abgehalten werden, um ein Maximum an Opfern zu gewährleisten.

Haben die Luftüberwachungs- und Geheimdienstinformationen der Besatzungsarmee nicht gezeigt, dass es die Zeit des Fajr – Morgengebets – war? Oder dass sich mehr als 300 Menschen in der Moschee versammelt hatten? Zweifellos war das der Fall, und genau deshalb wurden diese Zeit und dieser Ort gewählt, um die Zahl der Todesopfer zu erhöhen.

Der israelische Armeesprecher behauptete dann, dass 19 der Ermordeten Hamas- und Islamischer Dschihad-Aktivisten waren. Ist es gerechtfertigt, eine Gruppe von 300 Zivilisten anzugreifen, um 19 „gesuchte“ Personen zu töten? EuroMed Human Rights Monitor hat diese israelische Behauptung widerlegt und sie als schmutzige Lüge entlarvt.

Laut EuroMed Monitor bot die Schule über 2.500 Vertriebenen in Gaza-Stadt eine Unterkunft und fügte hinzu, dass „drei der 19 Namen, die von der israelischen Armee als „Terroristen, die bei dem Massaker an der Tab’eeb-Schule eliminiert wurden“, aufgelistet wurden, bereits bei früheren israelischen Bombenangriffen getötet worden waren“.

Schlägt Israels Netanjahu mit seinen Attentaten die Trommeln für den Krieg? – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Außerdem waren „drei ältere Zivilisten, die nichts mit der Militäraktion zu tun hatten, unter den Opfern, darunter ein Schuldirektor … ein Arabischlehrer, … und sechs Zivilisten, von denen einige sogar Hamas-Gegner waren.“

Ihab Al-Jabari, eine der 19 Personen, die die israelische Besatzung als „Terroristen“ bezeichnete, die sie bei dem Luftangriff auf die Schule ins Visier genommen hatte, wurde laut EuroMed Monitor am 5. Dezember 2023 von den israelischen Besatzungstruppen getötet, als er mit seiner Familie aus seinem Haus floh.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein israelischer Beamter Lügen erzählt. Generalmajor der Reserve Yitzhak Brick hat Beweise dafür vorgelegt, dass sich die israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen in einer Krise befinden, während alle Äußerungen und Botschaften, die von allen israelischen Beamten über Erfolge und Siege verbreitet werden, falsch sind.

Nach dem letzten israelischen Bodenangriff auf den Stadtteil Jabalia in Gaza-Stadt behauptete das israelische Militär, dass 300 palästinensische Kämpfer getötet worden seien. In einem von den hebräischen Medien veröffentlichten Artikel zitierte Brick einen israelischen Soldaten, der sich auf dem Schlachtfeld befand und fragte, wie diese Zahl logisch sei, da die Besatzungstruppen keine palästinensischen Kämpfer auf dem Boden gesehen hätten, und betonte, dass die Armee lüge.

Brick fragte sich auch nach der Glaubwürdigkeit der Behauptungen des Stabschefs der israelischen Armee über die Tötung von 900 palästinensischen Kämpfern in Rafah. Er wiederholte, dass „alle“ Äußerungen und Behauptungen der israelischen Armee und israelischer Beamter Lügen seien.

„Eine Armee, die von Lügen lebt, kann keinen Sieg erringen“, betonte Brick und beschuldigte die Korrespondenten, „massive Misserfolge in illusorische Erfolge“ zu verwandeln. Sie werden von den Armeesprechern mit Lügen gefüttert und berichten nur über Lügen.

Am Samstag berichtete der israelische Kanal 14 : „Die Situation in Gaza ist weit von einem Sieg entfernt. Wir sind überrascht von den wiederholten Äußerungen der hochrangigen Militärs, die von einem nahen Sieg sprechen.“

Nicht nur die politischen und militärischen Offiziere sind Lügner in Israel. Auch die Gesetzgeber sind Lügner, und das israelische Parlament ist ein Ort der Legalisierung von Lügen.

Am Sonntag schrieb Itay Epshtain, ein hochrangiger israelischer Menschenrechts- und Politikberater, auf X: „Als er heute Morgen vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des israelischen Parlaments erschien, bezeichnete der Generalstaatsanwalt des Militärs die Untersuchung der Folterung palästinensischer Gefangener Berichten zufolge als einen ‚Versuch, sie und die Streitkräfte vor internationalen Gerichten zu schützen‘.“

Die israelischen Lügen reichen bis in die Anfänge des Besatzungsstaates zurück, als behauptet wurde, Palästina sei ein „Land ohne Volk“.

Der israelische Besatzungsstaat wurde auf Lügen aufgebaut, hat Lügen erzählt und wird auch weiterhin Lügen erzählen, denn die Wahrheit zu sagen, schadet seiner falschen Legitimität.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …