„So was passiert nur in autoritären Staaten“ – Mehrheit der Deutschen gegen Baerbocks Wechsel zur UN

Ab September startet laut Karriereplan von Annalena Baerbock der neue Job bei den UN. Mehr als 50 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage sehen den erzwungenen Wechsel nach New York negativ oder eher negativ. Ex-Diplomat Christoph Heusgen berichtet erneut von internationaler Kritik am Vorgang der Nominierung.

Seit Dienstag dieser Woche ist Annalena Baerbock nur noch kommissarisch deutsche Außenministerin. Die jüngst erfolgte interne Abfertigung der bereits nominierten und ursprünglich vorgesehenen Kandidatin Helga Schmid im Auswärtigen Amt, für den Job der Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York, dies im reinen Eigeninteresse und zugunsten von Baerbock, stößt auch bei den Bürgern auf wenig Verständnis. Ex-Diplomat Christoph Heusgen, der die Grünen-Politikerin nach Bekanntwerden ihres Karriereplans als „Auslaufmodell“ bezeichnete, berichtet erneut von internationalen Irritationen.

Am 25. März erhielt die ambitionierte Grünen-Politikerin Annalena Baerbock aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre offizielle Entlassungsurkunde zu ihrer Funktion der deutschen Außenministerin in der Restregierung. Die Deutsche-Presse-Agentur (DPA) beauftragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov mit einer Umfrage, um zu erfahren, wie die Bürger des Landes den Karriereschritt von Baerbock, die Nominierung für den Vorsitz der UN-Generalversammlung, bewerten. Dazu heißt es in einem Artikel des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND):

„57 Prozent der Teilnehmer sehen die Nominierung negativ oder eher negativ. 42 Prozent der Befragten bewerteten die Entscheidung als negativ, weitere 15 Prozent als eher negativ. Als positiv beziehungsweise eher positiv stuften nur 12 und 16 Prozent der Befragten die Nominierung ein.“

Der RND-Artikel erwähnt ebenfalls die Tatsache, dass ursprünglich „die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid“ für den Job in New York vorgesehen war. Dazu heißt es weiter.

„Nun soll die Position aber politisch besetzt und Baerbock als deutsche Kandidatin für die Sitzungsperiode 2025/26 benannt werden.“

Zu dieser „politischen“, dabei seitens Baerbock erzwungenen Entscheidung, äußerte sich erneut der deutsche Ex-Diplomat Christoph Heusgen. In einer Gesprächsrunde mit dem Spiegel-Redakteur Markus Feldenkirchen wiederholte Heusgen seine Bedenken hinsichtlich Baerbocks Eignung. Der UN-Posten sei laut dem erfahrenen Diplomaten „nicht für innenpolitische Rochaden geeignet“. Weiter erklärt in dem Gespräch:

„Die Uno ist kein Selbstbedienungsladen. Deutschland tut sich damit keinen Gefallen.“

Heusgen schildert dann die aktuellen Wahrnehmungen aus dem diplomatischen Kollegenumfeld:

„Mir hat ein UNO-Kollege geschrieben, und deswegen ‚Auslaufmodell‘, der hat mir geschrieben, ’sagt mal, wir dachten, sowas passiert bei euch nicht‘. (…) Es kann nicht sein, dass die Politik, auch UNO, als Selbstbedienungsladen gesehen wird.“

Der ungenannte Uno-Kollege hätte zudem an Heusgen gerichtet formuliert: „Wir dachten, so was passiert nur in autoritären Staaten.“ Der Berliner Tagesspiegel zitiert vorliegende „Chat-Nachrichten innerhalb der UN-Belegschaft“. So lautet ein Zitat aus einem Chat zwischen UN-Botschaftern zum Zeitpunkt erster Gerüchte zu den Plänen im Regierungsviertel in Berlin:

„All die Ländervertreter, mit denen Helga Kontakt aufgenommen hat, wahrscheinlich Hunderte von Stunden knapper Zeit (…) Ich habe sie getroffen und Veranstaltungen mit ihr besucht, um sie kennenzulernen – alles umsonst? Jetzt sollen wir wegen der Bundestagswahl von vorn anfangen und eine andere Person kennenlernen?“

Die Botschafter standen demnach „mehr hinter Schmid als hinter Baerbock“. Die Abfertigung der anerkannten Kollegin bezeichnete man als „respektlos“. Das Argument der geschäftsführenden Regierung, mit Absegnung von Unionschef Merz, die Entsendung der Ministerin „stehe für die Bedeutung, die die Bundesrepublik den Vereinten Nationen beimesse“, würde in UN-Kreisen anders eingeschätzt. Ein ungenannter UN-Diplomat teilte dem Tagesspiegel mit:

„Das ist ein weiterer Sargnagel für die Vereinten Nationen. Baerbocks Berufung wird den Eindruck verstärken, dass mächtige Staaten UN-Schlüsselpositionen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.“

Die Grünen-Politikerin sei als Außenministerin „sehr spalterisch“ aufgetreten, heißt es laut TS-Artikel in dem Chat „in Bezug auf ihren ‚Clash mit China, Gaza etc.‘.“ Während Baerbock in Deutschland teils vorgeworfen wird, „zu israelkritisch aufzutreten, sieht man das bei den Vereinten Nationen mehrheitlich anders“.

