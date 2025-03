https://strategic-culture.su/news/2025/03/28/the-best-response-to-us-tariffs-for-developing-countries-sell-us-debt/



Die beste Antwort auf die US-Zölle ist, dass Entwicklungsländer US-Schulden verkaufen

Ian Proud

28. März 2025

© Foto: Public domain

In der Kunst des Deals würde die Drohung, die US-Wirtschaft zum Absturz zu bringen, Trump viel schneller an den Verhandlungstisch bringen als ein Zollkrieg.

Während Präsident Trump die Welt mit umfassenden Zöllen bedroht, versucht er, die grundlegenden Gesetze der Wirtschaft durch Willenskraft zu ändern. Das wird ihm nicht gelingen. Anstatt sich mit gegenseitigen Zöllen zu wehren, sollten Entwicklungsländer US-Schulden verkaufen.

Der österreichisch-amerikanische Ökonom Ludwig von Mises sagte einmal: „Die Zahlungsbilanztheorie vergisst, dass das Handelsvolumen vollständig von den Preisen abhängt.“

Die Vereinigten Staaten haben ein so gigantisches Handelsdefizit von über 1 Billion US-Dollar pro Jahr, weil sie ausländische Waren billiger kaufen können, als sie im Inland produzieren können. Einige Länder subventionieren möglicherweise die Produktion, um die Preise zu senken, andere exportieren möglicherweise Waren, die im Vergleich zu den Produkten amerikanischer Hersteller weiter unten in der Wertschöpfungskette stehen.

Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, ist der US-Dollar so mächtig, dass er amerikanische Exporte verteuert, unabhängig von den Verzerrungen, die durch seine Handelspartner entstehen. Dies ist Teil des exorbitanten Privilegs, das der US-Dollar als weltweit führende Reservewährung genießt, die 58 % der gesamten Reserven ausmacht.

Ausländische Länder investieren ihr Kapital in den USA, weil es stabil und sicher ist, was den Preis des Dollars auf den Devisenmärkten erhöht, da die Nachfrage immer hoch ist. Ein starker Wechselkurs verbilligt ausländische Importe und hilft so, die Inflation in Amerika in den Griff zu bekommen.

Präsident Trump möchte ganz klar seine Unterstützung in den Arbeitervierteln Amerikas stärken und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der traditionellen amerikanischen Industrie vorantreiben, die seit vielen Jahren durch ausländische Importe untergraben wird. Aber er kann nicht zwei Kuchen haben und beide essen. Er kann nicht gleichzeitig das riesige US-Zahlungsbilanzdefizit abbauen – was den Arbeitern helfen würde – und gleichzeitig die USA als bevorzugtes Ziel für ausländisches Kapital erhalten.

Das würde der Logik der Wirtschaft zuwiderlaufen.

Um es etwas zu vereinfachen: Amerika hat seinen aufgeblähten Bundesapparat auf dem Rücken billiger Importe aufgebaut. Die enormen Leistungsbilanzüberschüsse, die Exportgiganten wie China, Indien, europäische und ASEAN-Länder aufgebaut haben, haben einen Strom an leicht verfügbarem Kapital erzeugt, mit dem der US-Staat gestützt werden kann.

Die USA haben einen Schuldenberg von rund 35 Billionen US-Dollar, was in etwa der Summe der Schulden ausländischer Investoren entspricht. Davon sind rund 8,5 Billionen US-Dollar in Form von US-Staatsanleihen, buchstäblich Darlehen an die US-Regierung, angelegt, ein ähnlicher Betrag in Unternehmensanleihen und der Rest größtenteils in Aktien.

Deshalb geht Trump so hart gegen Elon Musks DOGE-Initiative vor. Er ist verzweifelt bemüht, den Umfang des US-Staatsapparats zu reduzieren, weil er weiß, dass das Kartenhaus der Bundesregierung auf fiskalischem Treibsand gebaut ist. Wahrscheinlich geht er auch davon aus, dass die Bundesangestellten – die mit einem massiven Stellenabbau konfrontiert sind – eher zu den Demokraten neigen als die Fabrikarbeiter.

Deshalb ist die Idee einer BRICS-Währung für Trump so beängstigend, denn die BRICS-Staaten machen heute 41 % der Weltwirtschaft nach Kaufkraftparität aus. Eine BRICS-Währung birgt das längerfristige Risiko, dass der Dollar an Attraktivität verliert und daher schwächer wird, was die Inflation in die Höhe treibt.

Denn die eigentliche Herausforderung für die USA ist nicht die Staatsverschuldung selbst, sondern ihre Fähigkeit, ihre Schulden zu bedienen. Das exorbitante Privileg, gepaart mit der massiven disinflationären Flutwelle der globalen Finanzkrise, leitete eine Phase historisch niedriger Inflation und niedriger Zinssätze ein.

Diese Ära ist vorbei, wie die Ratingagentur Moody’s diese Woche betonte. Die US-Zinssätze sind jetzt höher, bei 4,25-4,5 %, was die Kosten für die Bedienung des enormen Schuldenbergs des Landes in die Höhe treibt. Die Bedrohung für die USA ist derzeit die Inflation und was das für die Schuldendienstrechnung bedeutet, wenn die Zinssätze gehalten oder sogar noch weiter erhöht werden.

Hier gibt es Parallelen zu den 1970er Jahren, als die galoppierende Inflation, die durch eine Reihe von Faktoren wie die Ölkrise und den Übergang Amerikas zu einer Papierwährung ausgelöst wurde, dazu führte, dass die US-Zinssätze zeitweise auf 20 % stiegen. In dieser Zeit zogen ausländische Länder ihre Investitionen ab, und der Dollar brach auf 45 % der gesamten globalen Devisenreserven ein.

Und hierin liegt Trumps Herausforderung. Ohne einen schwachen Dollar kann er nicht mehr exportieren, und ein schwacher Dollar erschwert die Bedienung der US-Schulden.

Zölle sind einfach sein Versuch, weniger entwickelte Volkswirtschaften zu erpressen, um Amerikas politischen und wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen. Sie verursachen Kosten für ausländische Exporteure, die in keinem Zusammenhang mit dem Preis der Waren stehen, der durch den Wechselkurs zu jedem Zeitpunkt bestimmt wird. Und es ist für ein einzelnes Land wenig sinnvoll, mit Gegenzöllen zu reagieren, gerade weil es mehr in die USA exportiert als importiert. Auf der Eskalationsleiter der Zölle werden sie immer nur verlieren.

Aber Entwicklungsländer haben mehr Macht, als sie glauben. Länder, die mehr exportieren als importieren, bauen Devisenbestände auf, die sie im Ausland investieren. Wenn man sich die Höhe der Handelsüberschüsse der Länder mit den USA ansieht, ist das aufschlussreich. China hat jedes Jahr ein Defizit von etwa 300 Milliarden US-Dollar, gegenüber der EU sind es über 220 Milliarden US-Dollar und gegenüber Indien 37 Milliarden US-Dollar. Diese Länder/Blöcke parken aufgrund der Bedeutung des Dollars erhebliche Mengen ihres Kapitals in den USA.

Anstatt Zölle mit Zöllen zu bekämpfen, sollten Entwicklungsländer versuchen, ihre langfristigen Schuldtitel in US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen auf breiter Basis zu veräußern. Wenn sie ihre amerikanischen Schulden verkaufen und in Entwicklungsländer reinvestieren oder sich zurückziehen, um die Auswirkungen der geringeren Exporte in die USA zu bewältigen, würde der Dollar an Wert verlieren.

Die US-Exporte könnten steigen. Allerdings würde die Inflation, wie in den 1970er Jahren, über Jahre hinweg zu einem erheblichen systemischen Risiko für die US-Wirtschaft werden, da die Preise für ausländische Importe angesichts eines schwächelnden Dollars steigen würden. Dies würde die Zinssätze in die Höhe treiben, da die US-Regierung versuchen würde, die Nachfrage nach dem Dollar zu stützen, um den Inflationsdruck zu verringern. Und das würde die Kosten für die Bedienung des amerikanischen Schuldenbergs in die Höhe treiben.

In der Kunst des Verhandelns würde die Drohung, die US-Wirtschaft zum Absturz zu bringen, Trump viel schneller an den Verhandlungstisch bringen als ein Zollkrieg. Wie der US-Präsident selbst sagen würde: „Verkaufen, Baby, verkaufen.“

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …