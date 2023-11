Israel’s psychological operation in Gaza The brutal Israeli war on Gaza is aimed at devastating Palestinian bodies and minds alike.

Die Zeichnung eines palästinensischen Kindes zeigt israelische Jets, die ein Haus und Menschen bombardieren

(Mit freundlicher Genehmigung von Lluis Isern)

Israels psychologische Operation in Gaza

Der brutale israelische Krieg gegen den Gazastreifen zielt darauf ab, Körper und Geist der Palästinenser gleichermaßen zu zerstören.

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

6. November 20236. November 2023

Im Jahr 2014, neun Jahre vor Israels derzeitigem Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen, führte die israelische Armee in demselben Gebiet die so genannte „Operation Protective Edge“ durch. Die 51-tägige Kampagne löschte 2.251 palästinensische Leben aus, darunter 551 Kinder.

Nicht lange nach dem Amoklauf von 2014 schickte mir ein mit mir befreundeter Psychoanalytiker aus Barcelona einige Fotos, die er von einem Kollegen in Gaza erhalten hatte. Es handelte sich um Zeichnungen von Kindern in der Stadt Khuzaa im südlichen Gaza-Gouvernement Khan Yunis, nahe der Grenze zu Israel.

Auf den ersten Blick sehen viele der Zeichnungen wie ganz normale Kinderzeichnungen aus, mit bunten Häusern, lächelnden Strichmännchen, Gras, Wolken, Sonne und so weiter. Abgesehen von den stilistischen Ähnlichkeiten zeigen die Illustrationen jedoch eine beunruhigend andersartige Landschaft, in der Raketen, Panzer, Bulldozer und Jets in den jeweiligen Universen der jungen Künstler eindeutig eine zentrale Stellung einnehmen.

Auf einer Zeichnung beispielsweise ist ein vom Himmel herabfallendes Projektil im Begriff, ein orangefarbenes Haus mit rotem Dach und einer über ihm wehenden palästinensischen Flagge zu treffen. In einem anderen Bild fliegen Raketen aus einem Flugzeug auf eine lächelnde Strichmännchengruppe zu. Das Kunstwerk, das einen Blick auf die Welt aus der Sicht palästinensischer Kinder bietet, ist auch ein weiterer Beweis für die psychologisch verwerfliche Natur der israelischen Operationen im Gazastreifen.

Die Zeichnung eines palästinensischen Kindes zeigt ein Haus, das von einer Rakete getroffen wird.

(Mit freundlicher Genehmigung von Lluis Isern)

Die Kinder, die diese Zeichnungen angefertigt haben, sind heute Teenager – vorausgesetzt, sie haben die jüngste Runde des israelischen Gemetzels im Gazastreifen überlebt, bei dem fast 10.000 Menschen, darunter mehr als 4.800 Kinder, getötet wurden. In dem gesamten Gebiet gibt es keinen einzigen sicheren Ort, da Israel weiterhin Häuser, Schulen und Krankenhäuser gleichermaßen unter Beschuss nimmt. Israelische Militäroffiziere haben zugegeben, dass sie keine „chirurgische“ Präzision mehr vorgeben.

Es liegt auf der Hand, dass die Verwandlung des Alltags in Gaza in einen buchstäblichen Albtraum bedeutet, dass selbst wenn die israelischen Bomben aufhören zu fallen, psychologische Traumata weiterhin die Regel sein werden – vermutlich in noch größerem Ausmaß als ohnehin schon. Vor fünf Jahren berichtete der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) von schwerwiegenden „psychischen Gesundheitsproblemen und psychologischem Verfall“ unter den Jugendlichen im Gazastreifen. Im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die Mehrheit der Kinder in der belagerten Enklave an PTBS oder posttraumatischer Belastungsstörung leidet.

Und im Mai 2021 nahmen zwölf der mehr als 60 Kinder, die innerhalb einer Woche bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen getötet wurden, an einem psychosozialen Programm des NRC für Opfer von Kriegstraumata teil – eine Ironie, die man nicht oft genug erwähnen kann.

Neben dem physischen Gemetzel scheint es also auch einen kalkulierten Versuch zu geben, im Gazastreifen psychologische Verwüstungen anzurichten.

Der englische Begriff „psyops“ reicht nicht ganz aus, um zu beschreiben, was Israel tut. Laut dem Merriam-Webster-Wörterbuch ist psyops ein Pluralwort, das „militärische Operationen, die in der Regel darauf abzielen, den Geisteszustand des Feindes durch nicht-kommerzielle Mittel (wie das Verteilen von Flugblättern) zu beeinflussen“ bezeichnet.

Israel hat sich seit langem darin hervorgetan, Flugblätter von Flugzeugen aus auf die Zivilbevölkerung in Palästina und im Libanon abzuwerfen, oft mit der Aufforderung, ein bestimmtes Gebiet zu evakuieren; heutzutage lassen sich solche Psyops auch leicht per Mobiltelefon durchführen.

In Anbetracht der Gewohnheit Israels, Menschen zu bombardieren, wenn sie Evakuierungsbefehlen nachkommen, kann man dies jedoch nicht wirklich als „nicht-kämpferische Mittel“ bezeichnen. Im Falle des blockierten Gazastreifens, aus dem es derzeit genau null Evakuierungsrouten gibt, wird diese Art der psychologischen Kriegsführung sogar noch beunruhigender.

Natürlich ist es psychologisch nicht sonderlich beruhigend, in einem überfüllten Stück Land gefangen zu sein, selbst wenn Israel keinen totalen Krieg führt. Bereits 2005, im Jahr des israelischen Rückzugs aus dem Gazastreifen, der keiner war, verurteilte der verstorbene Dr. Eyad El-Sarraj – Gründer des Gaza Community Mental Health Programme – Israel für seine Bemühungen, den Palästinensern im Gazastreifen „erlernte Hilflosigkeit zu vermitteln, mit dem Ziel, die gesamte Bevölkerung in Angst und Lähmung zu versetzen“.

In dem Dokumentarfilm On Gaza’s Mind aus dem Jahr 2009 machte El-Sarraj die anhaltende israelische Besatzung für den „Zerfall“ der Gesellschaft im Gazastreifen und für „Generationsprobleme“ verantwortlich, die auf „das über Jahre hinweg angesammelte toxische Trauma“ zurückzuführen seien. Und die Krise der psychischen Gesundheit hat sich in den folgenden Jahren noch verschärft, mit steigenden Raten von Depressionen und Selbstmord.

Die psychologischen Auswirkungen der illegalen israelischen Belagerung des Gazastreifens, die nun schon 17 Jahre andauert, können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden – ebenso wenig wie ihr Beitrag zu lähmender Arbeitslosigkeit und Armut, Faktoren, die wiederum allgemeine Ängste und Depressionen weiter schüren. Der Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Strom im Gazastreifen verstärkt das Gefühl der Ohnmacht noch und verhindert psychische Stabilität.

Gleichzeitig fügt Israel den Menschen in Gaza ein massives psychologisches Trauma zu und blockiert die Einfuhr wichtiger Medikamente, einschließlich Psychopharmaka, in das Gebiet. Natürlich ist es auch nicht hilfreich, wenn Israel Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen bombardiert.

Aber was für eine Zukunft erwartet den Gazastreifen letztendlich, wenn Israel darauf besteht, seine Kinder zu töten und zu traumatisieren? Im Jahr 2018, als die israelische Armee im Rahmen des Großen Marsches der Rückkehr Hunderte von Palästinensern in Gaza tötete, berichtete die Washington Post über die psychische Gesundheitskatastrophe in der Enklave und hob den Fall des 14-jährigen Mohammad Ayyoub hervor.

Wie die Post feststellte, hatte Ayyoub in seinem jungen Alter bereits nicht weniger als drei Kriege erlebt, die ihn „tief traumatisiert“ hatten. Die Entscheidung der Vereinigten Staaten in diesem Jahr, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, machte ihn „wütend“, so der Artikel, und nachdem er seiner Mutter gesagt hatte, dass er bereit wäre, sein Leben für die Stadt zu opfern, „schlich er sich am 20. April zu einer Demonstration“ an der Grenze zwischen Gaza und Israel, „wo ihm ein israelischer Scharfschütze in den Kopf schoss“.

Jetzt, da die Mitschuld der USA an der physischen und psychischen Zerstörung im Gazastreifen offenkundig völkermörderische Ausmaße angenommen hat – das israelische Militär löscht systematisch ganze palästinensische Familien aus -, wäre es vielleicht nicht mehr so überraschend, wenn mehr palästinensische Jugendliche den Weg des Märtyrertums einschlagen würden.

Wie Dr. El-Sarraj einmal gegenüber PBS bemerkte, sind Menschen ein „Produkt der Umgebung“; wenn man jemandem ein Umfeld der totalen „Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung“ auferlegt – wie einem jungen Palästinenser in Gaza, der „so viel Bombenangriffe, Töten, Mord, Blut und Erniedrigung gesehen hat“ -, könnte man am Ende „einen Märtyrer haben, jemanden, der glaubt, dass der Tod der Anfang des Lebens ist“.

Der Gazastreifen dient Israel nicht nur als Labor, um seine Waffen zu testen, sondern auch als Testgelände für kranke Gedankenspiele. Und während Israel weiterhin einen beispiellosen Amoklauf anführt, der nur als völlig psychotisch bezeichnet werden kann, bleibt die Frage: Was werden die Kinder von Gaza von nun an zeichnen? Wird es noch Häuser und Sonne geben, oder nur noch Blut und Schutt?

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat unter anderem für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben.

Übersetzt mit Deepl.com



