Lehren aus Syrien und dem Libanon: Widerstand ist der einzige Garant für Souveränität

Mohamad Hasan Sweidan

12. DEZEMBER 2024

Das Vorgehen Israels nach dem Zusammenbruch Syriens hat das kalkulierte zionistische Streben nach regionaler Expansion und Vorherrschaft offenbart. Ohne Widerstand gegen Tel Avivs unkontrollierte Aggressionen wird die Souveränität jedes westasiatischen Staates von wirtschaftlicher, militärischer und politischer Besatzung bedroht sein.

Nach den kaum verhüllten Drohungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der abgesetzte syrische Präsident Baschar al-Assad spiele „mit dem Feuer“, und unter Ausnutzung der Gelegenheit, die sich durch den plötzlichen Zusammenbruch des syrischen Staates bot, drang die Besatzungsarmee zum ersten Mal seit 50 Jahren in syrisches Gebiet ein.

Der Vorwand, eine „Pufferzone“ einzurichten, war ein durchsichtiger Versuch, Israels historische regionale Agenda zu verschleiern: die Schwächung und Zersplitterung der arabischen Staaten, um Tel Avivs regionale Vorherrschaft zu erleichtern.

Israel nutzte das durch den Sturz von Damaskus entstandene Machtvakuum aus, indem es Hunderte von Luftangriffen flog, um die ohnehin schon geschwächten militärischen Kapazitäten Syriens zu lähmen, und klopfte sich selbst auf die Schulter für den größten Luftangriff seiner Geschichte. Ihre Landstreitkräfte und gepanzerten Fahrzeuge liegen jetzt nur noch wenige Kilometer von der syrischen Hauptstadt entfernt, nachdem sie buchstäblich durch das Grenzgebiet gefahren sind, ohne von den gegnerischen Truppen auch nur einmal herausgefordert worden zu sein.

Für viele Beobachter im benachbarten Libanon – und vielleicht auch im Irak und anderen Staaten der Region – beantwortete die israelische Flucht eine entscheidende Frage: Wenn sie den Willen oder die Fähigkeit zur Selbstverteidigung aufgäben, würde dies auch das Schicksal des Libanon sein?

Ein Erbe des Expansionismus

Das Konzept von „Groß-Israel“ ist tief in der zionistischen Ideologie verwurzelt. Von Theodor Herzl, dem Vater des modernen Zionismus, über revisionistische Figuren wie Ze’ev Jabotinsky bis hin zu Israels erstem Premierminister David Ben-Gurion waren expansionistische Ambitionen ein durchgängiges Thema.

Der Plan von Oded Yinon, Eine Strategie für Israel in den achtziger Jahren, hat diese Vision weiter gefestigt. Der Plan, der erstmals im Februar 1982 in der Zeitschrift Kivunim (Richtungen) der Zionistischen Weltorganisation veröffentlicht wurde, basierte auf der Vision von Herzl und den Gründern des israelischen Staates in den späten 1940er Jahren, darunter der in Polen geborene US-amerikanische Zionistenführer Jacob Fishman.

Von Nordafrika über die Levante bis hin zur arabischen Halbinsel befürwortete Yinon eine Strategie der Zerschlagung und chronischen Schwächung der arabischen Staaten, um Israels Sicherheit langfristig zu gewährleisten.

„Israels Politik, sowohl im Krieg als auch im Frieden, sollte auf die Liquidierung Jordaniens unter dem gegenwärtigen Regime und die Übergabe der Macht an die palästinensische Mehrheit gerichtet sein … Die Auflösung Syriens und des Irak, später in ethnisch oder religiös eindeutige Gebiete wie im Libanon, ist Israels primäres Ziel an der Ostfront … Der Irak, einerseits reich an Öl und andererseits innerlich zerrissen, ist garantiert ein Kandidat für Israels Ziele. Seine Auflösung ist für uns noch wichtiger als die von Syrien … Die gesamte arabische Halbinsel ist aufgrund des inneren und äußeren Drucks ein natürlicher Kandidat für die Auflösung, und die Angelegenheit ist unvermeidlich, besonders in Saudi-Arabien … Ägypten ist geteilt und in viele Herrschaftsbereiche zerrissen. Wenn Ägypten zerfällt, werden Länder wie Libyen, der Sudan oder auch die weiter entfernten Staaten in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren und sich dem Untergang und der Auflösung Ägyptens anschließen.“

Dieser zerstörerische und expansionistische Drang ist nicht auf historische israelische Persönlichkeiten beschränkt. Der derzeitige israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat offen seinen Wunsch geäußert, dass Israel ein Gebiet kontrolliert , das bis nach Damaskus reicht und Jordanien einschließt. In einem Interview von 2016 wird er mit den Worten zitiert: „Unsere großen religiösen Ältesten pflegten zu sagen, dass die Zukunft Jerusalems bis nach Damaskus reichen sollte.“

In jüngerer Zeit, nach dem Fall von Damaskus, drängte Smotrich : „Es ist an der Zeit, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, der Hamas ihre zivile Autorität zu entziehen und ihre Lebensader abzuschneiden“ und eine Großoffensive im besetzten Westjordanland zu starten.

Solche Äußerungen sind keine Einzelfälle, sondern spiegeln ein zentrales zionistisches Prinzip wider, das in Zeiten von Konflikten mit zunehmender Intensität wieder zum Vorschein kommt.

Der anhaltende Krieg in Gaza ist ein Beispiel dafür. Fast 10 Monate nach Beginn des Krieges sagte Netanjahu über die besetzten palästinensischen Gebiete: „Es ist ein Teil unseres Heimatlandes. Wir haben die Absicht, dort zu bleiben.“ Smotrichs Präsentation einer Karte von „Groß-Israel“, die das gesamte historische Palästina und Jordanien umfasst, während eines Besuchs in Paris im Jahr 2023 verdeutlicht diese Ambitionen noch weiter.

Historisch gesehen haben diese rechtsextremen Expansionsphantasien ihre Wurzeln im religiösen Glauben, dass sich das „Gelobte Land“ vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat im Irak erstreckt. Dieser Glaube wurde von den Führern der zionistischen Bewegung seit ihrer Gründung vor mehr als 120 Jahren genährt und gefördert.

Die Aufteilung Westasiens

Ihre Expansionsphantasien sind nicht nur ideologischer Natur. Der Yinon-Plan skizzierte eine Strategie zur Zerschlagung der arabischen Staaten in schwache, sektiererische Staaten, die zum Überleben jeweils von Israel abhängig sind. Der Irak soll in kurdische, sunnitische und schiitische Staaten aufgeteilt, der Libanon in Fragmente zerlegt und Syrien ausgelöscht werden. Dies ist keine Theorie – es ist ein zionistischer Fahrplan für die Vorherrschaft, und die Aggression des Besatzungsstaates in Syrien ist eine direkte Umsetzung dieser finsteren Ziele.

Israels Vorgehen in Syrien entlarvt die unersättliche Gier des Besatzungsstaates. Ohne die Widerstandsbewegungen im benachbarten Libanon wären die israelischen Panzer zweifellos tief in das libanesische Territorium eingedrungen und hätten sich weit über den Süden des Litani hinaus Land angeeignet.

Die Beweise sind eindeutig. Seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon am 27. November hat die israelische Besatzungsarmee die libanesische Souveränität mindestens 195 Mal verletzt. Zu diesen Verstößen gehören Luftangriffe, Drohnenangriffe, Artilleriebeschuss und die Zerstörung von Häusern – Terrorakte, die den Libanon in die Knie zwingen sollen.

Die libanesische Regierung und die libanesischen Streitkräfte sind aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten und der internationalen Vernachlässigung nicht in der Lage, diese Aggressionen zu stoppen. Internationale Mechanismen wie das fünfköpfige Komitee – bestehend aus den USA, Frankreich, dem Libanon, Israel und der UNIFIL – sind nichts weiter als diplomatisches Theater.

Widerstand: Die Barriere gegen die Besatzung

Einen Tag nach der Sitzung des Komitees am 9. Dezember beging die israelische Armee 12 Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen.

Sie treffen sich, sie reden, aber sie handeln nicht. Während diese Parteien zögern, verschärft Tel Aviv seinen Griff und beweist immer wieder aufs Neue, dass die einzige Sprache, die es versteht, die Sprache der Gewalt ist. Aus diesem Grund bleibt der libanesische Widerstand der einzige echte nationale Schutz gegen die israelische Aggression.

Die Menschen im Süden des Libanon kennen diese Wahrheit nur zu gut: Ohne den Widerstand kennt Israels Gier keine Grenzen. Jeder Übergriff, jede Verletzung ist eine Erinnerung daran, dass Widerstand nicht nur eine Wahl ist – er ist eine Notwendigkeit.

Die unerbittliche Aggression des Besatzungsstaates offenbart eine harte Realität: In einer Welt, die von Macht beherrscht wird, lädt Schwäche zur Ausbeutung ein. Realisten in den internationalen Beziehungen argumentieren, dass Macht die einzige Währung ist, die zählt, und die Erfahrung des Libanon bestätigt diese Ansicht.

Die Widerstandsbewegungen haben gezeigt, dass das Gleichgewicht der Kräfte die einzige Möglichkeit ist, den Appetit und die Ambitionen Tel Avivs zu zügeln. Israels Expansionsdrang wird nicht mit Syrien oder Palästina enden. Es hat es auf jede schwache Nation in der Region abgesehen und versucht, sie aufzuteilen und zu beherrschen.

Die Lektion ist klar. Die Souveränität kann nur durch Widerstandskraft und Stärke verteidigt werden. Widerstand ist nicht nur ein Schutzschild – er ist der einzige Weg, um gegen ein Gebilde zu überleben, das von Zerstörung und Besatzung lebt.

