Netanjahu behauptet auf lustige Weise, Israel wolle sich nicht in die Angelegenheiten Syriens einmischen

Caitlin Johnstone

12. Dezember 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Benjamin Netanjahu sagt urkomisch, dass Israel „nicht die Absicht hat, sich in die inneren Angelegenheiten Syriens einzumischen.“

Nur Israel kann in ein Land einmarschieren und große Teile davon besetzen, es innerhalb von 48 Stunden 480 Mal bombardieren, 80 Prozent seiner militärischen Verteidigung zerstören und dann behaupten, es habe nicht die Absicht, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.

Die westlichen Befürworter des Regimewechsels feiern in Syrien, was das Zeug hält, denn sie wissen, dass sie bald bei allem, was in diesem Land passiert, für die nächsten Jahre ein Auge zudrücken müssen, so wie sie es mit Libyen getan haben.

Die neuen Verantwortlichen in Syrien haben angekündigt, dass sie die Märkte des Landes öffnen und sich in die Weltwirtschaft integrieren werden, was eine der am wenigsten überraschenden Entwicklungen in dieser Geschichte ist. Das ist Katastrophenkapitalismus wie aus dem Lehrbuch, den wir bei jeder großen imperialen Machtergreifung in einem ungehorsamen Land beobachten können. Syrien wird nun zerpflückt und vom Meistbietenden ausgeschlachtet. Sieht aus, als stünde wieder Fleisch auf dem Speiseplan, Jungs.

TikTok wird offenbar wirklich bald verboten oder an einen dem Imperium treueren Besitzer verkauft. Alles nur, weil die US-Regierung nicht will, dass Kinder Fakten über Palästina teilen.

Leute, die sagen, dass Gewalt niemals die Antwort ist, ignorieren in der Regel einige massive und äußerst folgenreiche Formen von systemischer Gewalt, die zu der Gewalt geführt haben, die sie anprangern. Das war beim 7. Oktober so, und das war beim CEO der Krankenversicherung so.

Gestern habe ich meine Twitter-Follower gebeten, den folgenden Satz zu vervollständigen: „Anstatt die missbräuchlichen Plutokraten, die ihren Reichtum und ihre Macht ausbauen, indem sie Leben ruinieren und Menschen töten, physisch anzugreifen, sollten normale Bürger die anderen Möglichkeiten nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen, um gegen solche Ungerechtigkeiten vorzugehen, wie _________.“

Die Antworten waren interessant. Ich erhielt viele wütende Antworten von Leuten, die behaupteten, ich würde mit dieser Frage zu Gewalt aufrufen, was eigentlich ziemlich aufschlussreich ist, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe nicht zu Gewalt aufgerufen, ich habe die Leute nur gebeten, die Alternativen zur Gewalt aufzuzählen. Wenn die Befragten wüssten, dass es neben der Gewalt noch andere Möglichkeiten gibt, mit den Missbräuchen reicher Oligarchen umzugehen, wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, meine Frage so zu sehen. Sie selbst sehen keine andere Möglichkeit als Gewalt, um diese Missstände zu beseitigen; sie sind einfach der Meinung, dass die Menschen sich weiterhin dem Missbrauch unterwerfen sollten.

Die weit verbreitete Unterstützung für den mutmaßlichen Mörder des CEO Luigi Mangione erinnert mich an einen Aufsatz des Risikokapitalgebers Nick Hanauer aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „The Pitchforks Are Coming For Us Plutocrats“(Die Heugabeln kommen für uns Plutokraten), in dem er seine „Mitmillionäre“ warnte: „Keine Gesellschaft kann diese Art von wachsender Ungleichheit ertragen.“

„Das Problem ist nicht, dass wir Ungleichheit haben“, schrieb Hanauer. „Das Problem ist, dass die Ungleichheit ein historisch hohes Niveau erreicht hat und jeden Tag schlimmer wird. Unser Land wird immer weniger zu einer kapitalistischen Gesellschaft und immer mehr zu einer feudalen Gesellschaft. Wenn sich unsere Politik nicht drastisch ändert, wird die Mittelschicht verschwinden, und wir werden uns wieder im Frankreich des späten 18. Vor der Revolution.“

„Wenn wir nichts tun, um die eklatanten Ungleichheiten in dieser Wirtschaft zu beseitigen, werden die Mistgabeln auf uns zukommen“, warnte Hanauer. „Keine Gesellschaft kann diese Art von zunehmender Ungleichheit aufrechterhalten. In der Tat gibt es kein Beispiel in der Geschichte der Menschheit, bei dem sich der Reichtum so angehäuft hat und die Mistgabeln nicht irgendwann zum Einsatz kamen. Zeigen Sie mir eine sehr ungleiche Gesellschaft, und ich zeige Ihnen einen Polizeistaat. Oder einen Aufstand. Es gibt keine Gegenbeispiele. Keine. Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wann.“

Hanauer sprach nicht aus Mitleid oder Altruismus, sondern aus grundsätzlicher Sorge um sich selbst. Er hat nicht versucht, den Armen zu helfen, er hat versucht, seinen Schöpfer am Ende einer Guillotineklinge zu vermeiden.

Die ganze Wut und der Blutrausch, die sich gegen diese Plutokraten richten, scheinen sich dem Siedepunkt zu nähern, vor dem er gewarnt hat. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber ich sage, dass wir uns an einem faszinierenden Punkt der Geschichte befinden.

