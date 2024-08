https://thecradle.co/articles/walid-jumblatt-key-lebanese-politico-switches-sides-as-war-looms



Walid Jumblatt: Libanesischer Spitzenpolitiker wechselt angesichts des drohenden Krieges die Seiten

Von Ibrahim Chamas

1. AUGUST, 2024

Der drusische „Königsmacher“ Walid Jumblatt hat in seiner langen Geschichte der wechselnden Allianzen eine weitere strategische Wende vollzogen und sein beträchtliches politisches Gewicht – und das der drusischen Gemeinschaft im Libanon – hinter die Hisbollah geworfen, während der Krieg mit Israel immer heißer wird.

Walid Jumblatt, der ehemalige Vorsitzende der Sozialistischen Fortschrittspartei, ist eine einzigartige Figur in der libanesischen Politik. Jumblatt ist bekannt für seine Fähigkeit, die politische Spaltung des Libanon zwischen den Konfessionen geschickt zu manövrieren, und wechselt häufig seine Allianzen, um seine Interessen und die seiner drusischen Gemeinschaft zu schützen.

Jumblatts scharfsinniges politisches Gespür, das ihn oft als „Wetterfahne des Libanon“ bezeichnet, hat dem drusischen Führer geholfen zu entscheiden, wann er sich mit verschiedenen politischen Gruppierungen verbündet oder sich von ihnen distanziert. Auch sein Verhältnis zu externen Mächten – er gilt als enger Verbündeter der USA – hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt.

In den letzten Jahren hat sich der 74-jährige Jumblatt eher aus dem Rampenlicht zurückgezogen und einmal sogar den Wunsch geäußert, lieber als Müllmann in New York City zu arbeiten, als sich weiter mit den nicht enden wollenden politischen Turbulenzen im Libanon zu beschäftigen.

Heute ist er jedoch direkt in den Ring zurückgekehrt und hat sich als wichtiger Akteur an der Seite der Hisbollah gegen die regionalen Aggressionen Israels profiliert. Eine Position, die bei seinen traditionellen Verbündeten in Washington, London und Paris nicht gut ankommen wird.

Unterstützung für den Widerstand

Ja, ich unterstütze den libanesischen Widerstand oder den Islamischen Widerstand und die Hisbollah.

Dies sagte Jumblatt in einem Telefoninterview auf Sky News Arabia als Reaktion auf den tödlichen Beschuss der südlichen Vororte von Beirut durch Israel am 30. Juli.

Die Bombardierung erfolgte unmittelbar nach einem Zwischenfall in der von Israel besetzten Stadt Majd Shams auf den syrischen Golanhöhen, bei dem 12 Zivilisten – darunter 10 Kinder – getötet wurden. Tel Aviv machte sofort eine Rakete der Hisbollah für die Todesfälle verantwortlich, während Anwohner – hauptsächlich syrische Drusen – sagten, die Opfer seien durch Splitter einer israelischen Iron-Dome-Rakete verursacht worden, die auf ein Fußballfeld gefallen sei.

Am 19. Juli schickte Jumblatt sogar einen Brief an den hochrangigen drusischen Scheich Muwaffaq Tarif im besetzten Palästina, in dem er ihn beschämte, weil er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nach Majd al-Shams empfangen hatte, und warnte, dass Israel versuche, Gräben zwischen den drusischen und schiitischen Gemeinschaften zu schaffen.

Während seines Treffens mit Netanjahu sprach Tarif über die Drusen in der israelischen Armee als tapfere Männer, die gegen „Terroristen“ in Gaza gekämpft und „die Siedlungen rund um den Gazastreifen verteidigt“ hätten, und warf Netanjahu vor, die drusischen Dörfer im Norden im Stich gelassen zu haben. Tarif hatte Israel auch nach dem Vorfall in Majdal Shams verteidigt und gesagt, dass „kein Staat die ständige Aggression gegen seine Bürger und Bewohner tolerieren kann. Dies war in den letzten neun Monaten die Realität in den nördlichen Siedlungen. Heute Abend wurde jede mögliche rote Linie überschritten“. Diese Erklärung löste eine Welle der Wut gegen Tarif aus.

Der libanesische Widerstand leugnete sofort jede Beteiligung, und die libanesische Regierung versuchte, nach israelischen Vergeltungsdrohungen eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat einzureichen.

Doch Tel Aviv nutzte seine Version der Geschichte als Vorwand für einen Angriff auf Beirut, bei dem der oberste Hisbollah-Kriegsführer Fuad Shukr und sechs weitere Personen, darunter drei Frauen und zwei Kinder, getötet und über 80 Zivilisten verletzt wurden.

Jumblatt äußerte sich zu dem eskalierenden Angriff und erklärte, dass die Behauptungen und Rechtfertigungen Tel Avivs für den Angriff auf Beirut falsch seien und dass es für Israel an der Zeit sei zu verstehen, dass es nicht in der Lage sei, den Geist des Widerstands auszulöschen.

Jumblatts außergewöhnliche Haltung veranlasste Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, ihm ein Anerkennungsschreiben zu schicken.

Die aktuelle Position des libanesischen Drusenführers steht im Einklang mit seiner historischen Unterstützung für Widerstandsbewegungen. Bei einem Besuch in Moskau am 11. Februar verglich er den Widerstand der Hisbollah mit der von seinem Vater Kamal Jumblatt geführten nationalen Bewegung, die während des libanesischen Bürgerkriegs von 1975 bis 1989 linke und palästinensische Gruppierungen gegen rechte christliche Gruppierungen und die israelischen Besatzungstruppen vereinte.

Eine komplexe Beziehung zur Hisbollah

Trotz dieser langjährigen Unterstützung ist Jumblatts Beziehung zur Hisbollah seit mindestens zwei Jahrzehnten von Spannungen geprägt. Nach der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafik Hariri im Jahr 2005 verschärfte sich die Rivalität zwischen Jumblatts sozialistischer Partei und der Hisbollah, insbesondere nachdem er sich mit dem von den USA unterstützten politischen Bündnis „14. März“ gegen die Hisbollah verbündet hatte und die militärische Strategie des Widerstands häufig aufs Korn nahm.

Jumblatt ging sogar so weit, die Waffen des Widerstands als „Waffe des Verrats“ zu bezeichnen, woraufhin die Hisbollah erwiderte: „Wenn der Verrat einen Menschen verkörpern würde, dann hieße er Walid Jumblatt“. Während des Krieges mit Israel im Jahr 2006 vertrat Jumblatt eine harte Linie gegen den Widerstand und beschuldigte ihn, den 33-tägigen Krieg gegen Israel provoziert zu haben.

Er zeigte kontrovers eine Karte aus dem Jahr 1962, die den Anspruch der libanesischen Regierung auf die umstrittenen, von Israel besetzten Shebaa-Farmen anzweifelte, ein Gebiet, das nach Ansicht der Hisbollah an den Libanon zurückgegeben werden muss. Und seine wiederholten Forderungen nach Entwaffnung des Widerstands belasteten die Beziehungen weiter.

Im Jahr 2008 explodierten die Spannungen, als Jumblatt den Beschluss der Regierung von Premierminister Fouad Siniora unterstützte, das private Glasfaserkommunikationsnetz der Hisbollah abzubauen, was zu gewaltsamen Zusammenstößen in Beirut und anderswo führte. Der Konflikt konnte nur vorübergehend entschärft werden, nachdem Katar in aller Eile eine politische Lösung vermittelt hatte.

Diese Vereinbarung sah die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit und eine ausgewogenere Machtverteilung vor, was zur Wiederherstellung einer gewissen Stabilität im Land beitrug.

Nach den Zusammenstößen von 2008 erneuerte Jumblatt 2010 seine zerrütteten Beziehungen zum syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und verbesserte die Beziehungen zur Hisbollah, bevor er Monate später erneut die Seiten wechselte und öffentlich den Sturz der Regierung in Damaskus unterstützte. Und 2019 legte sich Jumblatt erneut mit der Hisbollah an, indem er bekräftigte, dass die Shebaa-Farmen kein libanesisches Gebiet seien.

Jumblatts politische Entwicklung

Jumblatts Haltung hat nun eine weitere Wendung genommen, diesmal als Reaktion auf Israels brutalen Militärangriff auf den Gazastreifen und seine zehnmonatigen Angriffe auf den Südlibanon. Trotz seiner Vorbehalte gegen eine Eskalation des Krieges unterstreicht seine erneute öffentliche Unterstützung für die Hisbollah den pragmatischen Ansatz des Drusenführers in der libanesischen Politik.

In einem Interview im Mai verteidigte Jumblatt die Hisbollah dafür, dass sie „ihre Pflicht“ zur Verteidigung des Libanon tue, und kritisierte in einem kürzlichen Interview mit Sky News die Forderung des libanesischen Außenministers Abdallah Bouhabib nach einer verhältnismäßigen militärischen Reaktion, indem er sagte, die Hisbollah müsse allein über eine angemessene Reaktion entscheiden.

Jumblatt wandte sich auch gegen den US-Gesandten Amos Hochstein, indem er dessen Vorschlag zurückwies, Beirut müsse israelische Bedingungen erfüllen, um Frieden zu erreichen, und betonte, dass solche Forderungen unrealistisch seien:

Der Waffenstillstand in Gaza hat nichts mit dem Libanon zu tun, und der Krieg gegen den Libanon wird so lange weitergehen, bis die israelischen Bedingungen erfüllt sind, nämlich der Rückzug der Hisbollah aus einem Teil des Südlibanon und andere Vereinbarungen. Wir sagen ihm jetzt und immer wieder, dass dies unmöglich ist.

Bei Jumblatts derzeitigem Schulterschluss mit der Hisbollah geht es nicht nur um kurzfristige politische Vorteile. Sie spiegelt eine umfassendere Strategie wider, um seinen Einfluss im Nachkriegslibanon zu erhalten. Indem er sich gegen israelische Aktionen stellt und sich von der umstrittenen Haltung des in Israel lebenden Drusenführers Scheich Akl al-Druze distanziert, versucht Jumblatt, die nationale und arabische Identität der drusischen Gemeinschaft zu bewahren und seinen politischen Einfluss zu stärken.

Walid Jumblatts politischer Weg ist durch strategische Veränderungen und gelegentliche Kehrtwendungen gekennzeichnet. Dass er sich jetzt hinter die Hisbollah stellt, beweist nur seine Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen und sich mit mächtigen Verbündeten zu verbünden, um seine Interessen und die seiner Gemeinschaft zu schützen.

