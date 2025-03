https://www.palestinechronicle.com/israeli-army-spokesman-dismissed-as-military-faces-internal-turmoil/



Sprecher der israelischen Armee entlassen, da Militär mit internen Turbulenzen konfrontiert ist

7. März 2025 News

Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, wurde vom neuen Generalstabschef entlassen. (Foto: Videomitschnitt)

Die israelische Armee entließ ihren Sprecher Daniel Hagari angesichts wachsender Spannungen zwischen der Militärführung, politischer Einmischung und des anhaltenden Völkermords in Gaza.

Israelische Medien berichteten am Freitag, dass der Generalstabschef der israelischen Armee, Eyal Zamir, beschlossen habe, den Armeesprecher Daniel Hagari zu entlassen, während Oberstleutnant Benny Aharon als einer der möglichen Kandidaten für seine Nachfolge in Betracht gezogen wird.

Die israelische Rundfunkbehörde (KAN) gab an, dass Hagari mit Zamir vereinbart habe, in den kommenden Wochen zurückzutreten und aus der Armee auszuscheiden.

Die Entlassung ist eine der ersten wichtigen Entscheidungen von Zamir, der zwei Tage zuvor sein Amt angetreten hatte und die Nachfolge von Herzi Halevi antrat, der nach weit verbreiteter Kritik an seiner Führung während des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza zurückgetreten war.

Dem Bericht zufolge hat sich Hagaris Position in den letzten Monaten aufgrund von Spannungen zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Yisrael Katz und dem Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu verschlechtert.

Die Gründe für die Meinungsverschiedenheiten wurden nicht vollständig offengelegt, aber israelische Medien deuteten an, dass politische Streitigkeiten und widersprüchliche Botschaften bezüglich des Krieges eine Rolle bei seinem Ausscheiden spielten.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth bezeichnete die Entscheidung als überraschend, insbesondere da keine hochrangigen Militärbeamten wegen der Misserfolge vom 7. Oktober 2023 entlassen wurden.

Die Zeitung merkte an, dass die Entscheidung Fragen nach den Motiven für Hagaris Entlassung und der Möglichkeit politischer Einmischung bei militärischen Ernennungen aufwirft.

Es fügte hinzu, dass Netanyahus Büro bereits vor Monaten von der geplanten Entlassung wusste, was Spekulationen anheizt, dass der Schritt von politischen Überlegungen beeinflusst wurde.

Hagaris Abgang erfolgt auch vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen der Armee und dem Verteidigungsministerium.

Im Januar wies Verteidigungsminister Katz den ehemaligen Generalstabschef Halevi öffentlich an, bei der Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober durch den staatlichen Rechnungsprüfer uneingeschränkt zu kooperieren. Die Armee reagierte Berichten zufolge mit einer ungewöhnlichen Erklärung in den sozialen Medien, in der sie die Entscheidung kritisierte, interne Streitigkeiten über die Medien statt im privaten Dialog zu regeln.

Am 7. Oktober 2023 startete die Hamas eine groß angelegte Operation gegen israelische Militärziele und Siedlungen in der Umgebung von Gaza und griff elf Militärstützpunkte und 22 Siedlungen an.

Seitdem führt Israel mit amerikanischer Unterstützung einen völkermörderischen Krieg gegen Gaza, bei dem mehr als 160.000 Palästinenser getötet und verwundet wurden – hauptsächlich Frauen und Kinder – und zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 19. Januar 2025 über 14.000 vermisst wurden.

