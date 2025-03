https://www.palestinechronicle.com/greater-israel-and-the-destruction-of-palestine-can-the-us-and-israel-be-stopped/



Groß-Israel und die Zerstörung Palästinas: Können die USA und Israel aufgehalten werden?

6. März 2025

Massive Zerstörung in Gaza-Stadt. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Von Jeremy Salt

Israels expansionistische Ambitionen und die unerschütterliche Unterstützung der USA treiben die Auslöschung Palästinas weiter voran und werfen die entscheidende Frage auf: Können die USA und Israel aufgehalten werden?

Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 spaltete die arabische Welt zum ersten Mal in ihrer Geschichte physisch in zwei Teile. Der östliche Mashriq (zentralarabische Länder) auf der einen Seite der Grenze und der westliche Maghrib (Nordafrika) auf der anderen Seite.

Israel liegt auf der Landkarte wie ein Feuersteindolch. Es wurde absichtlich in das Herz der Region getrieben und wird nun noch tiefer hineingetrieben, in Richtung Fragmentierung und Zerstörung dessen, was von einer arabischen Welt noch übrig ist. Palästina ist das Hindernis, das beseitigt werden muss, damit diese Ziele erreicht werden können.

Im Jahr 2023 wurde der langsame Völkermord in Palästina zu einem beschleunigt, der für die Welt jeden Tag sichtbar begangen werden konnte. Gaza wurde zerstört, während sich im Westjordanland die Soldaten und Siedler der Besatzung in einer Orgie von Tod und Zerstörung suhlen.

Fast alle Opfer Israels sind unbewaffnete, schutzlose Zivilisten, darunter viele Kinder. Die Israelis weinen bittere Tränen um die beiden Bibas-Kinder, aber nicht um die 17.000 palästinensischen Kinder, die ihr Militär auf Befehl der Politiker ermordet hat, nicht gegen, sondern überwiegend mit der Unterstützung des Volkes.

Vor kurzem sagte der stellvertretende Sprecher der Knesset, Nissim Vaturi, dass in Gaza „die Kinder und Frauen getrennt und die [männlichen] Erwachsenen getötet werden sollten“. Andere gehen noch weiter und wollen, dass sie alle getötet werden.

Israel hat nun jegliche Hilfe für Gaza blockiert, einschließlich Zelte, um Familien vor dem Wetter zu schützen. Unter Verletzung des Waffenstillstands und der einseitigen Auferlegung neuer Bedingungen sagt Netanjahu, dass alle israelischen Gefangenen unverzüglich freigelassen werden müssen, sonst drohen Gaza „unvorstellbare“ Konsequenzen.

Sein sogenannter „Verteidigungsminister“ Israel Katz sagt: „Die Tore von Gaza werden verschlossen und die Tore der Hölle werden sich öffnen.“ Da sie bereits geöffnet wurden, meint er vermutlich, dass sie weiter geöffnet werden. Der „Generalplan“, der auf Massenhunger basiert, wurde nun durch den „Höllenplan“ ersetzt. Smotrich und Ben-Gvir wollen sogar, dass im Rahmen dieser geplanten „Hölle“ Wasser und Strom abgestellt werden. Trump hat seine eigene Hitler-Drohung an die Menschen in Gaza gerichtet: Wenn die Gefangenen nicht freigelassen werden, „werdet ihr sterben“.

Die „internationale Gemeinschaft“ hat nichts unternommen, um Israels barbarischen, grausamen und sadistischen Amoklauf zu stoppen, obwohl der Internationale Gerichtshof (IGH) im Januar 2024 befand, dass der Vorwurf des Völkermords durch Südafrika „plausibel“ sei.

Tatsächlich wäre es für die USA ein großer Schritt nach vorne, nichts zu unternehmen, da ihr Außenminister Marco Rubio gerade einen „Notfallzuschuss“ für Israel in Höhe von 4 Milliarden Dollar für Waffen genehmigt hat. Zu den Waffen gehören laut der New York Times 35.000 ungelenkte 900-kg-Bomben des Typs Mark 84.

Das ist ein völlig verrückter Zustand. Niemand, der bei Verstand ist, könnte zu einem anderen Schluss kommen. Wenn ein Axtmörder auf der Straße Amok läuft, rufen die Umstehenden die Polizei. Sie geben ihm keine weitere Axt, damit er noch mehr Menschen töten kann, was die USA im Grunde genommen tun.

Die Worte von Winston Churchill sind es wert, in Erinnerung gerufen zu werden. Einst ein glühender Verfechter des Zionismus, sagte er nach dem Mord an dem britischen Minister in Kairo, Lord Moyne, durch die Lehi im Jahr 1944: „Wenn unsere Träume für den Zionismus im Rauch der Pistolen von Attentätern enden und unsere Arbeit für seine Zukunft nur eine neue Gruppe von Gangstern hervorbringt, die Nazi-Deutschland würdig sind, werden viele wie ich die Position, die wir in der Vergangenheit so konsequent und so lange vertreten haben, überdenken müssen.“

Nun, Churchills Träume gipfelten in einer „neuen Gruppe von Gangstern“, aber schlimmer als alles, was er sich hätte vorstellen können.

„Groß-Israel“ Redux

Nachdem Israel terroristische Gruppen bei ihrem Versuch, die syrische Regierung zu stürzen, unterstützt hat, nutzt es nun die Übernahme von Damaskus durch die HTS (Haya’t Tahrir al Sham) als Vorwand, um weiteres syrisches Land zu erobern. Im Süden Syriens sind seine Streitkräfte 13 km in das Gouvernement Dara’a eingedrungen und festigen dort ihre Position.

Israel sagt, dass es den Streitkräften nicht erlauben wird, sich südlich von Damaskus zu bewegen, und droht mit einer Invasion von Jaramana, das eigentlich ein Vorort der Stadt ist, unter dem Vorwand, die drusische Gemeinschaft vor „Terroristen“ schützen zu wollen.

Es hat den mit dem Libanon unterzeichneten Waffenstillstand gebrochen und fünf neue Orte zu dem während des langen Krieges mit der Hisbollah eroberten Gebiet hinzugefügt. Im Gazastreifen hält es den Philadelphi-Korridor entlang der ägyptischen Grenze besetzt und verstößt damit gegen die Camp-David-Abkommen von 1978, die dem „Friedensvertrag“ mit Ägypten vorausgingen.

Es zog sich aus dem Sinai zurück, weil es den Verlust Ägyptens aus den arabischen Frontstaaten wert war, aber als Teil des „gelobten Landes“ wurde der biblische Anspruch auf den Sinai und darüber hinaus nie aufgegeben und kann jederzeit wiederbelebt werden.

Der jüdische Staat, den sich Herzl vorstellte, sollte sich „vom Nil bis zum Euphrat“ erstrecken. Im Juli 1947 erklärte Rabbi Fischmann von der Jewish Agency vor dem Sonderausschuss der Vereinten Nationen für Palästina, dass „das gelobte Land sich vom Nil bis zum Euphrat erstreckt [und] Teile von Syrien und dem Irak umfasst“.

Nachdem Israel 1956 den Sinai erobert hatte, jubelte Ben Gurion der Armee zu: „Ihr habt uns zu diesem entscheidenden und erhabenen Moment in unserer alten Geschichte zurückgebracht … zu dem Ort, an dem das Gesetz gegeben wurde und an dem unserem Volk befohlen wurde, ein auserwähltes Volk zu sein … Ihr habt König Salomo die Hand gereicht.“

Er bestritt, dass Israel Ägypten angegriffen habe, da ‚unsere Streitkräfte auf die Sinai-Halbinsel beschränkt waren‘, wobei der Sinai offensichtlich nicht zu Ägypten gehörte.

Dass Israel tun würde, was es will, ohne Rücksicht auf internationales Recht, wurde 1955 von Israels erstem „Premierminister“ David Ben-Gurion noch verstärkt. Ben-Gurion stimmte den Äußerungen von Moshe Dayan, dem Stabschef der Armee, zu und schrieb: „Dieser Staat hat keine internationalen Verpflichtungen, keine wirtschaftlichen Probleme: Die Frage des Friedens stellt sich nicht. Er muss seine Schritte engstirnig kalkulieren und mit dem Schwert leben. Er muss das Schwert als das wichtigste und einzige Instrument betrachten, um seine Moral hoch zu halten.

„Zu diesem Zweck kann – nein, muss – er nicht existierende Gefahren erfinden, und dazu muss er die Methode der Provokation und Vergeltung anwenden. Und vor allem hoffen wir auf einen neuen Krieg mit den arabischen Ländern, damit wir endlich unseren Raum bekommen.“

1982 wurde der Yinon-Plan zur Aufteilung des Nahen Ostens in ethnisch-religiöse Kleinstaaten in Kivunim, der Zeitschrift der Informationsabteilung der Zionistischen Weltorganisation, veröffentlicht.

Der Autor, Oded Yinon, ein ehemaliger Beamter des israelischen Außenministeriums, trug mit seinen Beiträgen zur Gestaltung der Landkarte bei. In Ägypten stellte er sich die Gründung eines koptischen Staates vor, während die „Rückeroberung“ der Sinai-Halbinsel „mit ihren gegenwärtigen und potenziellen Ressourcen“ eine politische Priorität blieb, die durch das Ergebnis des „Friedensprozesses“ „behindert“ wurde.

Die „vollständige Auflösung“ des Libanon in fünf Provinzen würde als „Präzedenzfall für die gesamte arabische Welt“ dienen, einschließlich Syrien, Irak und der arabischen Halbinsel.

Die libanesische Formel von fünf „autonomen“ christlichen, muslimischen und drusischen Regionen würde in Syrien wiederholt werden, das einen alawitischen Staat, zwei muslimische Staaten (Damaskus und Aleppo) und einen drusischen Staat haben würde. Der einheitliche Irak würde durch kurdische, sunnitisch-muslimische und schiitische Kleinstaaten ersetzt werden.

Yinon vergaß nicht die Chancen, die sich durch die Spaltung Nordafrikas böten, wo Qaddafi ein Land regierte, „das dünn besiedelt ist und keine mächtige Nation werden kann“.

Unter verschiedenen Rubriken, insbesondere des „Greater Middle East“, des „Project for the New American Century (PNAC)“ und Netanyahus Strategiepapier „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (1996)“, entwickelte sich Yinons Plan bald zu einer gemeinsamen Liste der USA und Israels mit Ländern, die demontiert und „wiederaufgebaut“ werden sollten.

Der Irak war bereits 1991 angegriffen worden und wurde 2003 erneut von US-geführten Streitkräften besetzt.

Die Amerikaner entwarfen eine Verfassung, die die Kurden privilegierte, und forderten andere ethnisch-religiöse Gruppen auf, Autonomie zu verlangen. Trotz der Intrigen der USA gelang es dem Irak, als Einheitsstaat zu bestehen.

Um die Entstehung eines starken Einheitsstaates in Somalia, einem weiteren Land auf der Liste, zu verhindern, unterstützten die USA 2006 die Invasion Äthiopiens mit Bodentruppen und Luftstreitkräften. Das Ergebnis war Chaos, die Stärkung von Al Qaida am Horn von Afrika und die endgültige Demütigung der US-Streitkräfte in der Schlacht von Mogadischu 1993, wie im Film „Blackhawk Down“ dargestellt.

2011 wurde Libyen zerstört und Gaddafi ermordet. Dann wandten sich die USA Syrien zu. Da es ihnen nicht gelang, die Unterstützung des UN-Sicherheitsrats für dieselbe „Flugverbots“-Resolution zu erhalten, die es ihnen ermöglicht hatte, Libyen anzugreifen, begannen sie in Zusammenarbeit mit Großbritannien, europäischen Regierungen und ihren regionalen Verbündeten, allen voran der Türkei und Katar, einen Stellvertreterkrieg gegen Syrien.

Theoretisch gegen Al Qaida, gab der Beamte des Außenministeriums, Jake Sullivan, bereits im Februar 2012 zu, dass „AQ [Al Qaida] in Syrien auf unserer Seite steht“. Tatsächlich waren alle bewaffneten Gruppen in Syrien, trotz ihrer internen Streitigkeiten, ideologische Klone von Al Qaida oder dem Islamischen Staat. HTS war eine von ihnen.

Im Dezember 2024 brach die syrische Regierung, erschöpft von mehr als einem Jahrzehnt des Konflikts, unter noch nicht vollständig geklärten Umständen zusammen. Syrien, das bereits teilweise besetzt war, ist nun effektiv aufgeteilt zwischen der Türkei im Nordwesten, den USA und den Kurden im Nordosten und Israel im Süden.

Israel hat seinen Vorteil ausgenutzt, indem es die militärische Verteidigungsfähigkeit Syriens zerstört hat. Tatsächlich ist der Emir von Damaskus, Ahmad al Shara’a, weit davon entfernt, Syrien verteidigen zu wollen, und sagt, er habe „nicht die Absicht, Israel zu konfrontieren“.

Wenn Israel morgen Damaskus einnehmen wollte, könnte es das tun, und niemand sollte überrascht sein, wenn es eines Tages so weit ist, es sei denn, man hat die Besetzung Beiruts im Jahr 1982 vergessen.

Israel beabsichtigt, die militärische Kontrolle über Gaza auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Die Westbank steht kurz vor der Annexion. Der Libanon bleibt unter Besatzung, was einen Verstoß gegen den derzeitigen Waffenstillstand darstellt, und ist ständig von israelischen Vorstößen in Richtung Litani-Fluss bedroht, wenn sich die Gelegenheit ergibt oder geschaffen werden kann.

Welches Land wird als nächstes von Israel ins Visier genommen, das seit 1948 ein expansionistischer Staat ist? Wo ist das schwache Glied in der Kette, das reißen und Israel die nächste Gelegenheit bieten könnte? Könnte es Jordanien sein, wo die Bevölkerung zu 70 Prozent aus Palästinensern besteht? Was wäre, wenn der König durch die öffentliche Empörung über die Gräueltaten in Gaza und im Westjordanland gezwungen wäre, den „Friedensvertrag“ von 1994 mit Israel aufzukündigen? Was wäre, wenn er gestürzt würde?

Eine solche Situation würde Israel zahlreiche Möglichkeiten eröffnen. Schließlich ist das Ostufer des Flusses in den Augen der territorialen Maximalisten ebenso das Geburtsrecht des jüdischen Volkes wie der Westen.

Israelitische Stämme lebten dort in der Antike und der Revisionist und Theoretiker der „eisernen Wand“ Vladimir Jabotinsky schrieb ein Gedicht darüber: „Zwei Ufer hat der Jordan. Dies ist unser und das andere auch.“ Netanyahus Vater war Jabotinskys Sekretär und „Groß-Israel“ ist auch Netanyahus Leitstern.

Im Jahr 1919 stellte die zionistische Delegation auf der Pariser Friedenskonferenz fest, dass „die fruchtbaren Ebenen östlich des Jordans seit den frühesten biblischen Zeiten wirtschaftlich und politisch mit dem Land westlich des Jordans verbunden sind. Das Land, das in der Römerzeit nur sehr dünn besiedelt war, beherbergte eine große Bevölkerung. Es könnte nun hervorragend für eine großflächige Kolonisierung dienen.“

Vielleicht wird es nicht Jordanien sein, aber es wird irgendwo sein. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Gelegenheit. Die Gründung Israels ist noch nicht abgeschlossen. Der zionistische „Traum“ muss noch erfüllt werden.

Da das Schwert einen sehr guten Beitrag geleistet hat, warum sollte Israel es niederlegen wollen, insbesondere jetzt, wo es sich in der stärksten Position seiner Geschichte befindet? Es gibt keine Anzeichen für eine Veränderung zum Besseren, nur Anzeichen für Veränderungen zum Schlechteren. Die USA und Israel haben jetzt einen Plan der Arabischen Liga abgelehnt, Gaza unter Beteiligung der Palästinenser wieder aufzubauen. Sie sind weiterhin entschlossen, sie zu entfernen.

Ein weiterer kritischer Wendepunkt ist in der Geschichte erreicht. Die arabische Öffentlichkeit ist empört, aber Könige, Emire und Präsidenten sind in ihren eigenen Palästen Geiseln Israels und der USA. „Groß-Israel“ und der „Groß-Mittlere Osten“ können nicht aufgebaut werden, solange es noch ein Palästina gibt. Es muss beseitigt werden. Die USA und Israel widmen sich dieser Aufgabe mit großem Einsatz. Können sie aufgehalten werden? Das ist die Frage des Augenblicks.

– Jeremy Salt lehrte viele Jahre an der University of Melbourne, der Bosporus University in Istanbul und der Bilkent University in Ankara und spezialisierte sich auf die moderne Geschichte des Nahen Ostens. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören das 2008 erschienene Buch „The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands“ (University of California Press) und „The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Er hat diesen Artikel für The Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

