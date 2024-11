Starker Anstieg der Auswanderung aus Israel löst in Israel Besorgnis aus

https://english.almayadeen.net/news/politics/sharp-rise-in-israeli-emigration-raises-alarm-amid-security



11. November

Abgesehen von der Auswanderung ist auch die Zahl der aus dem Ausland zurückkehrenden Israelis um 7 % gesunken. Nur 11.300 kehrten zurück, was in starkem Kontrast zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 12.214 steht.

Die israelische Nachrichten-Website Ynet berichtete am Montag über einen deutlichen Anstieg der Auswanderung aus den besetzten palästinensischen Gebieten. Die vom Zentralamt für Statistik (CBS) veröffentlichten und von der Shoresh-Institution für sozioökonomische Forschung analysierten Daten zeigen einen Anstieg der Zahl der Israelis, die sich dafür entscheiden, „Israel“ zu verlassen, um 42 %.

Dieser Trend, der bereits vor Ausbruch des Krieges zu beobachten war, hat sich seit dem Amtsantritt der derzeitigen Koalition unter der Führung von Premierminister Benjamin Netanjahu und der Einführung von Gesetzesänderungen, die sich auf das Kräfteverhältnis zwischen den Regierungszweigen auswirken, beschleunigt.

Laut den Statistiken des CBS entschieden sich im Jahr 2023 24.900 Israelis für ein Leben im Ausland, verglichen mit 17.520 in den Vorjahren.

Die Zahl der Israelis, die aus dem Ausland zurückkehrten, ging ebenfalls um 7 % zurück, wobei nur 11.300 zurückkehrten, was in krassem Gegensatz zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 12.214 steht.

Diese Diskrepanz hat zu einer Kluft von 44 % zwischen Auswanderern und Rückkehrern geführt, was von Analysten als „statistisch signifikantes Migrationsmuster“ bezeichnet wird.

„Sozioökonomische und politische Notlage“

Der von der Shoresh Institution verfasste Bericht untersucht die Migrationsentscheidungen von Siedlern, die im besetzten Palästina geboren wurden, indem er Daten verfeinert, um neue Siedler auszuschließen, insbesondere aus Russland und der Ukraine, deren Ankunft zuvor die allgemeinen Migrationsstatistiken verzerrte.

Durch die Isolierung von Daten für Israelis, die im besetzten Palästina geboren wurden, bietet der Bericht einen klareren Überblick über die Auswanderungstrends, die langfristige Siedler betreffen.

Die Autoren des Berichts warnen davor, dass diese zunehmende Auswanderung erhebliche sozioökonomische Herausforderungen mit sich bringen könnte, wenn die politische und sicherheitspolitische Lage in „Israel“ weiterhin turbulent bleibt.

Sie betonen, dass die steigenden Zahlen auf ernsthafte Bedenken hindeuten und auf „sozioökonomische und politische Not“ innerhalb von „Israel“ hinweisen, die ein sofortiges Eingreifen der Regierung erfordert.

In ihrer Schlussfolgerung plädieren die Autoren des Berichts für „strategische Initiativen“, um die Ursachen dieser Migration anzugehen, und fordern die israelische Führung auf, Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die darauf abzielen, die Bevölkerung zu halten und Rückkehrer zu ermutigen.

„Für Israel ist es unerlässlich, diese Erkenntnisse zu nutzen, um seine demografische und wirtschaftliche Zukunft zu sichern“, heißt es in dem Bericht, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Berücksichtigung der Migrationsdeterminanten für die Stabilisierung der sozioökonomischen Landschaft ‚Israels‘ in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein könnte.

Zehntausende haben ‚Israel‘ im Zuge der ‚großen Migration‘ verlassen

In einem ähnlichen Bericht, der Mitte Oktober veröffentlicht wurde, berichtete die Jerusalem Post ausführlich, dass der Auswanderungstrend unter Israelis stetig zunimmt, was hauptsächlich auf erhöhte Sicherheitsbedenken und anhaltende politische Instabilität zurückzuführen ist.

Der Bericht vom Oktober stellte einen deutlichen Anstieg der Auswanderungen nach der Bildung der derzeitigen Koalitionsregierung fest, die umstrittene Reformen eingeführt hat, die die „israelische“ richterliche Unabhängigkeit betreffen. Diese Gesetzesänderungen haben in Verbindung mit den eskalierenden regionalen Spannungen zu einer „Vertrauenskrise“ unter Israelis beigetragen, wie es in dem Bericht heißt.

Laut den im Bericht zitierten Daten handelt es sich bei vielen der Auswanderer um junge Fachkräfte und hochgebildete Personen, was zu einem „Brain Drain“-Effekt führt, der nachhaltige Auswirkungen auf den Wirtschafts- und Wissenschaftssektor „Israels“ haben könnte. Der Bericht hebt hervor, dass ein erheblicher Teil der Auswanderer im Jahr 2023 in ihren Zwanzigern und Dreißigern ist, eine Bevölkerungsgruppe, die für Israels Arbeitskräfte und die zukünftige wirtschaftliche Stabilität von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus wies der Bericht vom Oktober auf einen Anstieg der Finanztransfers ins Ausland hin, wobei israelische Staatsbürger angesichts der wachsenden Unsicherheit zunehmend Vermögenswerte aus den besetzten Gebieten verlagern.

Analysten warnen davor, dass diese Kapitalbewegung zusammen mit der Auswanderung qualifizierter Arbeitskräfte schwerwiegende Auswirkungen auf die langfristige sozioökonomische Widerstandsfähigkeit „Israels“ haben könnte, insbesondere wenn die politische und sicherheitspolitische Lage instabil bleibt.

