Starmer hat stillschweigend beschlossen, Selenskyj im Stich zu lassen und sich hinter Trumps Pläne für ein Friedensabkommen zu stellen.

Ian Proud

8. März 2025

Der Besuch von Premierminister Keir Starmer in Washington stand im Zeichen einer historischen Einladung an Präsident Trump zu einem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien. Trotz des beträchtlichen Hypes im Vorfeld des Besuchs in den britischen Mainstream-Medien wurde die Ukraine kaum erwähnt. Die bittere Wahrheit ist, dass Starmer Zelensky fallen lässt, um Zölle zu vermeiden.

Die subtile Kunst der Diplomatie ist für Außenstehende oft schwer zu verstehen. Als Keir Starmer am 27. Februar Donald Trump im Oval Office besuchte, herrschte eine Atmosphäre der Geselligkeit, die das Lügen strafte, was einige als bisher schwierige Beziehung betrachteten. Der Höhepunkt des Treffens war, als der Premierminister dem Präsidenten einen Brief Seiner Majestät, König Charles II., überreichte.

Obwohl es kaum kommentiert wurde, war der Brief des Königs an Präsident Trump eine diplomatische Meisterleistung. Ein Teil der ersten Seite wurde von einem Fotografen festgehalten. Diese Worte wurden von Seiner Majestät selbst in seiner eigenen Syntax verfasst und nicht von einem anonymen Komitee von Beamten in 10 Down Street. Der einleitende zweite Absatz scheint nur Nettigkeiten über einen möglichen Besuch Trumps in Schottland zu enthalten, aber es war so viel mehr.

Donald Trumps Mutter wurde in Schottland geboren und der Präsident besitzt dort bekanntermaßen Golfplätze. Der König lädt den Präsidenten persönlich ein, in Balmoral zu übernachten, der bevorzugten Residenz Ihrer verstorbenen Majestät Königin Elisabeth II. in Schottland, und dem Ort, an dem sie verstorben ist. Es gibt auch ein Angebot, Dumfries House zu besuchen und dort zu übernachten, das der Sitz Seiner Majestät in Schottland war, bevor er den Thron bestieg, als sein königlicher Titel in Schottland der Herzog von Rothesay war. Er erwähnt, dass benachteiligte junge Menschen im Haus ausgebildet werden und viele von ihnen später einen Beitrag zu den Golfanlagen des Präsidenten leisten.

Schottland hat einen besonderen Platz im Herzen beider Staatsoberhäupter. Und bei Diplomatie geht es letztendlich um menschliche Verbindungen. Dies war König Charles, der Präsident Trump als Gleichgestellten, Ebenbürtigen und geschätzten Freund ansprach. Und dann der Gnadenstoß, eine Einladung zu einem historischen zweiten Staatsbesuch, historisch, weil noch keinem US-Präsidenten zwei Staatsbesuche gewährt wurden.

Präsident Trump scheint die Form der Diplomatie mindestens genauso sehr zu schätzen wie ihren Inhalt. Der Stil und die Klasse des Briefes von König Charles stehen in krassem Gegensatz zu dem wütenden, unrasierten Präsidenten Selenskyj, der am 28. Februar im Oval Office argumentierte.

Und das Theater, das hinter der Übergabe des Briefes an Präsident Trump durch Keir Starmer stand, sollte zwei Wahrnehmungen verstärken. Die erste war, dass der König die Vereinigten Staaten weiterhin als einen lieben und vertrauenswürdigen Freund betrachtet. Die zweite, und vielleicht noch bedeutender, war, dass Premierminister Starmer der Bote und nicht der Ebenbürtige war.

Einige britische Journalisten bezeichneten das Treffen von Premierminister Keir Starmer im Oval Office am Donnerstag, dem 27. Februar, scherzhaft als einen Besuch beim König. Natürlich ist Präsident Trump kein Monarch und auch nicht Elvis Presley. Aber im diplomatischen Spiel zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sind Seine Majestät König Charles II. und Präsident Trump als Staatsoberhäupter gleichgestellt, und Premierminister Starmer ist ein rangniedrigerer Regierungschef. Während der erste Satz des Briefes nicht vollständig sichtbar ist, bedankt sich Seine Majestät eindeutig bei Präsident Trump für den Empfang des britischen Premierministers – d. h. seinen Regierungschef, so kurz nach der Amtseinführung empfängt.

Ich glaube nicht, dass der Präsident dies nicht bemerkt hat. Der Labour-Premierminister hatte einen schlechten Start mit Donald Trump. Der Brief des Königs bringt die Erwachsenen wieder ins Gespräch, und zwar auf eine Weise, die dem Vereinigten Königreich nur helfen kann, einen Teil des entstandenen Schadens zu beheben.

Mit der Einladung von Präsident Trump nach Großbritannien, mit all dem Pomp und der Zeremonie, die Großbritannien wie kein anderes Land zu bieten hat, möchte die britische Regierung ihre Handels- und Investitionsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten neu priorisieren. Während Europa und Amerika am Rande eines Handelskrieges stehen, strebt Großbritannien eine wirklich offene Handelsbeziehung mit Amerika an, die sowohl das Risiko von US-Zöllen verhindert als auch der britischen Wirtschaft nach dem Brexit den dringend benötigten Aufschwung verschafft.

Amerika ist Großbritanniens größter Exportpartner und macht 15,7 % des Geschäfts aus. Der Warenhandel ist ziemlich ausgeglichen, mit einem winzigen Überschuss von 2,5 Milliarden Pfund zugunsten Großbritanniens im Jahr 2023. Dies könnte erklären, warum Großbritannien weniger in der Schusslinie für US-Zölle zu stehen scheint als die Europäische Union, die laut Präsident Trump darauf ausgelegt war, „die USA zu verarschen“, indem sie Amerika mit einem Überschuss von 300 Milliarden Dollar im Warenhandel überschwemmt.

Nachdem Präsident Obama bekanntlich gesagt hatte, dass Großbritannien sich bei Handelsgesprächen mit Amerika nach dem Brexit hinten anstellen müsse, wurden die Handelsgespräche zwischen Großbritannien und den USA unter der Biden-Regierung nicht priorisiert. Dies ist nun für Großbritannien in seiner Beziehung zur Trump-Regierung zu einer der obersten Prioritäten geworden. Und Starmer hat erkannt, dass er nicht alles haben kann – er kann Trump nicht wegen der Ukraine kritisieren, indem er Selenskyj unterstützt und Europa auf einen kriegsbefürwortenden Kurs lenkt, während er gleichzeitig ein lukratives Handelsabkommen anstrebt und die Trump-Zölle vermeidet.

Er hat daher stillschweigend beschlossen, Selenskyj fallen zu lassen und sich hinter Trumps Pläne für ein Friedensabkommen zu stellen.

Nach dem katastrophalen Treffen im Oval Office am 28. Februar gab 10 Downing Street eine Erklärung ab, in der es hieß, der Premierminister habe sowohl mit dem US-Präsidenten als auch mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen. Darin wurde zwar die „unerschütterliche Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine“ zum Ausdruck gebracht, aber nicht so weit gegangen, sich im Streit auf die Seite von Präsident Selenskyj zu stellen. Nachdem er nach Washington gereist war, um den Präsidenten nicht zu brüskieren, steht für Starmer nun zu viel auf dem Spiel, als dass er sich der bedingungslosen Unterstützung Zelenskys anschließen könnte.

Tatsächlich positioniert sich Starmer nun als Brücke zwischen Europa und den USA und hat angedeutet, dass er gemeinsam mit Präsident Macron Ideen für den Frieden in der Ukraine entwickeln wird, die er Präsident Trump vorlegen will. Dies stellt eine bedeutende Verschiebung der britischen Position dar, da er die Führungsrolle der USA bei der Erzielung eines Friedensabkommens anerkennt, anstatt die europäischen Wagen gegen eine Änderung der Politik zu bündeln. Sein Lancaster-House-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 2. März, an dem Selenskyj teilnahm, war ein längst überfälliges Zeichen dafür, dass das Vereinigte Königreich eine gewisse Vordenkerrolle in der Ukraine-Politik einnimmt.

Zumindest deutet dies darauf hin, dass das Vereinigte Königreich den größeren Nutzen einer Stärkung der Handelsbeziehungen zu Amerika erkennt, anstatt an einem verlorenen Krieg in der Ukraine festzuhalten. Die Briten scheinen endlich realistisch zu werden.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.



