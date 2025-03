Australien widerruft Visum eines muslimischen Gelehrten unter pro-israelischem Druck

https://www.mintpressnews.com/australia-revokes-visa-muslim-scholar-hussain-makke-israel-pressure/289181/



Kurzmeldung

Alan MacLeod

7. März 2025

Nach einer Druckkampagne pro-israelischer Kräfte hat Australien das Visum von Hussain Makke widerrufen. Der in Großbritannien geborene muslimische Gelehrte und Motivationsredner sollte eine Vortragsreise durch das Land unternehmen. Doch der Druck von Sky News Australia und lokalen pro-israelischen Politikern, die seine pro-Widerstand-Haltung und seine Teilnahme an der Beerdigung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah hervorhoben, überzeugte die Regierung zum Handeln.

Australien, das eine ähnliche Siedler-Kolonial-Vergangenheit wie Israel hat, ist einer der stärksten internationalen Unterstützer Tel Avivs und hat die Hisbollah offiziell als terroristische Organisation eingestuft. Diesen Aspekt nutzte die Moderatorin von Sky News Australia, Sharri Markson, um gegen Makkes Einreise ins Land zu protestieren. In einer Live-TV-Sendung warf Markson ihm vor, „gefährliche Ansichten“ zu verbreiten und „den Terrorismus zu verteidigen“.

Der Schattenminister für Inneres, James Paterson, schloss sich Markson an und sagte gegenüber Sky News: „Niemand, der einen verstorbenen Terroristen lobt, geschweige denn an der Beerdigung teilnimmt, die von einer gelisteten Terrororganisation organisiert wurde, sollte in Australien willkommen sein.“

Israel setzte von den USA gelieferte bunkerbrechende Bomben ein und ermordete Nasrallah im September in Beirut. Der Angriff löste im Libanon weit verbreitete Empörung und eine Welle der Trauer aus. Schätzungsweise 700.000 bis 900.000 Menschen nahmen im Februar an seinem Trauerzug teil, fast ein Sechstel der Bevölkerung des Landes. Makke, der im Libanon lebt, war einer der Teilnehmer. In einem Beitrag auf Twitter bezeichnete er sich als Opfer einer von Sky News organisierten „Verleumdungskampagne“.

Markson ist nicht nur Journalistin und Fernsehmoderatorin, sondern auch eine offene und lautstarke Befürworterin Israels und seiner Angriffe auf seine Nachbarn. Im Oktober 2023 flog sie nach Jerusalem, um einen Kommandeur der israelischen Streitkräfte, der an dem Blutvergießen beteiligt war, zu interviewen, und nannte ihn einen „Helden“ und jemanden, der voller „Tapferkeit und Mut“ sei.

Der angeheftete Post auf ihrem offiziellen Instagram-Account zeigt sie Seite an Seite mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. In der Bildunterschrift wird das Treffen mit ihm als einer der Höhepunkte ihrer Karriere beschrieben und wie sie hörte, wie er „kämpft, um das Überleben Israels angesichts des Terrors und der feindlichen internationalen Gemeinschaft zu sichern“.

Die unerbittliche Unterstützung von Sky News Australia für Israel und seinen Krieg gegen Gaza ist vorhersehbar, da der Sender Teil von Rupert Murdochs riesigem Medienimperium ist. Murdoch ist ein enger Freund und Verbündeter von Netanjahu. Tatsächlich hob eine von Netanjahu selbst zusammengestellte, durchgesickerte handschriftliche Liste den australischen Milliardär als eine seiner besten Quellen für Wahlkampfspenden hervor.

Im vergangenen Jahr flog Murdochs Sohn Lachlan, der einen Großteil des Tagesgeschäfts des News-Corp-Imperiums leitet, zu Geheimgesprächen mit Netanjahu und dem ehemaligen Premierminister Benny Gantz nach Israel. Obwohl die Einzelheiten der Treffen unklar bleiben, ist klar, dass sie darüber sprachen, wie die Medien die Offensive Israels in Gaza und darüber hinaus besser unterstützen könnten.

Murdoch unterhält seit Jahrzehnten äußerst enge Beziehungen zu verschiedenen israelischen Staats- und Regierungschefs. In den 1980er Jahren verbrachte der australische Medienmogul seinen Urlaub auf dem israelischen Bauernhof des ehemaligen Premierministers Ariel Sharon. Und er hat öffentlich erklärt, dass er Israel als den Dreh- und Angelpunkt betrachtet, der die westliche Gesellschaft zusammenhält. Bei einem Treffen des American Jewish Committee im Jahr 2009 sagte er:

„Im Westen sind wir es gewohnt zu denken, dass Israel ohne die Hilfe Europas und der Vereinigten Staaten nicht überleben kann. Ich sage Ihnen: Vielleicht sollten wir uns fragen, ob wir in Europa und den Vereinigten Staaten überleben können, wenn wir den Terroristen in Israel Erfolg gönnen … Letztendlich kämpft das israelische Volk gegen denselben Feind wie wir: kaltblütige Mörder, die den Frieden ablehnen … die die Freiheit ablehnen … und die mit der Selbstmordweste, der Autobombe und dem menschlichen Schutzschild regieren.“

Es ist nicht überraschend, dass er auch ein starkes wirtschaftliches Interesse an Israel hat. Im Jahr 2010 wurde er Direktor von Genie Energy, einem Öl- und Gasunternehmen, das die Lizenz für die Förderung von Kohlenwasserstoffen in den Golanhöhen erhielt, einem Gebiet in Syrien, das Israel seit 1967 illegal besetzt hält.

Als Journalist, Lehrer und Filmemacher hat Makke in den sozialen Medien ein Publikum von Hunderttausenden von Anhängern gewonnen, die sich zu religiösen Fragen und der politischen Lage im Nahen Osten äußern. Er hat einen Abschluss in Journalismus von der Brunel University und einen Master-Abschluss in Religion und globaler Politik von der SOAS University of London. 2012 zog er in den Libanon, um ein Priesterseminar zu besuchen.

Die Aufhebung seines australischen Visums ist Teil einer breiteren Welle westlicher Repressalien gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihre Unterstützung für Widerstandskräfte zum Ausdruck gebracht haben. Der britische Professor David Miller, der ebenfalls an Nasrallahs Beerdigung teilnahm, wurde bei seiner Rückkehr in das Vereinigte Königreich von der Anti-Terror-Polizei festgenommen. Im vergangenen Monat wurde der kanadische Autor Yves Engler wegen seiner in den sozialen Medien veröffentlichten Beiträge, in denen er Israel und seine Unterstützer kritisierte, festgenommen. Der unabhängige Journalist Richard Medhurst wurde von den österreichischen Behörden festgenommen und verhört, die behaupteten, sie hielten Medhurst – einen christlichen Engländer – für ein Mitglied der Hamas. Und im Januar deportierten die Schweizer Behörden den palästinensisch-amerikanischen Intellektuellen Ali Abunimah, bevor er in Zürich einen Vortrag halten konnte.

Makke hat noch Zeit, gegen das Verbot Einspruch einzulegen, aber angesichts des Einflusses des Murdoch-Imperiums in Australien und der unerschütterlichen Unterstützung des Landes für Israel ist es alles andere als sicher, dass ein Einspruch erfolgreich wäre. Stattdessen wird der Fall wahrscheinlich nur ein weiterer Beleg dafür sein, dass die Meinungsfreiheit im Westen ein unerwartetes Opfer des israelischen Angriffs geworden ist.

Titelbild | Links: Moderatorin von Sky News Australia Sharri Markson und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“ sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …