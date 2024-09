Stoppt den Völkermord: Israels Endlösung für das Palästina-Problem von Judith Deutsch

https://www.counterpunch.org/2024/09/04/stop-genocide-israels-final-solution-to-the-palestine-problem/



von Judith Deutsch

4. September 2024

Foto von Steel Brooks.

Die Definition von Wahnsinn ist, dass man dasselbe immer und immer wieder tut und ein anderes Ergebnis erwartet“ Einstein zugeschrieben

Dies ist eine kurze Mitteilung über ein großes Thema. Der Schwerpunkt liegt auf den offensichtlichen Schritten zur Beendigung des Völkermords im Gazastreifen, Israels Endlösung. Der aktuelle israelische Protest richtet sich nicht gegen den Völkermord, sondern gegen die Hannibal-Politik, israelische Geiseln zu töten, damit diese Geiseln nicht als Verhandlungsmasse für einen Gefangenenaustausch verwendet werden können. Hier ist ein Bericht über das, was gleichzeitig zu den Protesten führt – Israels eskalierende Massaker im Westjordanland und im Gazastreifen.

In diesen Zeiten verschlimmern sich die schlimmsten Situationen in der Welt: Palästina, Klima, Atomwaffen. Siehe zum Beispiel und zu Palästina, Atomwaffen, Klima.

Hier ist nur ein Tag der sich wiederholenden repräsentativen Nachrichten über diesen Völkermord seit dem 7. Oktober, berichtet von Democracy Now https://www.democracynow.org/

27. August 2024: der Irrsinn der Unwirksamkeit, immer wieder „das Gleiche zu tun“, angeblich um den Völkermord zu stoppen.

* News U.N. ist gezwungen, die Hilfe im Gazastreifen einzustellen, da die humanitären Bedürfnisse aufgrund der ständigen Evakuierungsbefehle sehr groß sind.

* Die USA haben seit Beginn des Völkermordes über 50.000 Tonnen Waffen und militärische Ausrüstung nach Israel geliefert

* Israelische Streitkräfte und illegale Siedler setzen tödliche Angriffe im besetzten Westjordanland fort

* Palästinensisches Gesundheitspersonal angekettet, ausgehungert, sexuell missbraucht: Neuer HRW-Bericht über israelische Gefängnisse

* Eine Studie des Lancet vom Juli, die in Counterpunchveröffentlicht wurde, schätzt die Zahl der Todesopfer zu diesem Zeitpunkt auf 186.000.

In diesem Artikel geht es um drei Themen: Sofortmaßnahmen zur Beendigung der Völkermorde (insbesondere Israels „Endlösung“ gegen das palästinensische Volk, aber auch für andere aktuelle Völkermorde im Sudan, Jemen, Afghanistan, Myanmar, DRK. Zweitens beschreibe ich die Maßnahmen, die nicht wirksam waren, die nicht einen einzigen Mord verhindert haben, und drittens gebe ich einige interpretierende Kommentare ab.

Jeff Halper, antizionistischer israelischer politischer Aktivist, der als Gründer des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD) echte Veränderungen in die Praxis umsetzt und bewirkt, hat gerade ein neues Buch über den Abbau des Siedlerkolonialismus veröffentlicht. Er schreibt über die „Beschwörung der Macht“, um eine realisierbare und wirksame politische Agenda von revolutionärer Tragweite umzusetzen. Aber Völkermord ist eine andere Größenordnung: Er erfordert sofortiges Handeln und wirksames Eingreifen. Es gibt keine Versöhnung oder Wiedergutmachung – der Tod ist endgültig, und er bringt den Hinterbliebenen großes Leid und Elend.

Zunächst sind hier die offensichtlich machbaren (die nicht als „utopisch“ abgetan werden sollten) und notwendigen grundlegenden Maßnahmen zu nennen, um das Töten tatsächlich zu stoppen, Israels „Endlösung“:

Sofortige Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Notversorgung.

Sofortige Bereitstellung von Polio-Impfstoff, Basismedikamenten, Notfallausrüstung, einschließlich chirurgischer und diagnostischer Instrumente, und Bereitstellung des notwendigen medizinischen Personals

Wiederherstellung der Stromversorgung zur Sicherstellung von Trinkwasser, Nahrungsmitteln einschließlich frischem Gemüse und Obst und Eiweißquellen, sanitären Einrichtungen (Toiletten, Privatsphäre, Seife, Babyartikel wie Windeln), Unterkünften und Decken, einigen Waschgelegenheiten.

Dauerhafter Waffenstillstand und Einstellung der Waffenlieferungen und des Waffenhandels.

Abzug aller israelischen und pakistanischen Militär- und Polizeikräfte aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland und Ostjerusalem und Bereitstellung von UN-Beobachtern, um die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.

Beendigung der Besetzung des Gazastreifens, des Westjordanlands und Ostjerusalems sowie der Belagerung des Gazastreifens.

Offene Grenzen.

Aufräumtrupps mit Ausrüstung zur Beseitigung von Schutt und zur Entgiftung der Umwelt.

Zweitens, die unwirksamen Maßnahmen:

Dazu gehören der unwirksame UN-Sicherheitsrat, die Aufrufe der UN-Generalversammlung zum Waffenstillstand, die Urteile des Internationalen Gerichtshofs, die durch keinerlei Maßnahmen durchgesetzt werden, die weltweiten Proteste, die sich leider nicht auf das politische Handeln ausgewirkt haben, der Anschein von Verhandlungen durch die großen Nationalstaaten, der sich als das erwiesen hat, was der frühere israelische Minister Dov Weisglass als Strategie skizzierte, um den Friedensprozess in Formaldehyd zu versetzen. Es ist fraglich, ob eine dieser Maßnahmen auch nur einen einzigen Mord an einem Palästinenser verhindert hat.

Drittens, interpretierende Anmerkungen

Ich habe den brillanten Soziologen und Historiker Boris Kagarlitsky gelesen, dessen Verständnis von Russland/Ukraine und den Ursachen des Ersten Weltkriegs zu dem gegenwärtigen globalen Abstieg in die Verwüstung passt. Solche „Katastrophen sind in der Tat die natürlichen Ergebnisse früherer Prozesse“. Er schreibt, dass „die Politiker jetzt anfangen, sich so zu verhalten, als ob sie verrückt geworden wären. …ein Beispiel für einen solchen Wahnsinn, der sogar noch dramatischer ist als der Wahnsinnsanfall, der die Politiker und Monarchen der Alten Welt im Juni 1914 ergriff…Man sollte sich indessen daran erinnern, dass all diese Leute noch wenige Wochen vor der Katastrophe den Ruf hatten, völlig rationale und erfahrene politische Akteure zu sein.“ Und weiter: „Was die Diplomatiehistoriker verschweigen, ist die Tatsache, dass sich alles vor dem Hintergrund einer wachsenden Wirtschaftskrise, immer schärferer sozialer Konflikte und des offensichtlichen Versagens der herrschenden Klassen bei der Ausarbeitung eines Programms zur Umsetzung überfälliger sozialer Reformen abspielte… konservative Regierungen reagieren zwangsläufig mit panischer Aggression und versuchen, interne Probleme mit außenpolitischen Mechanismen und sozioökonomische Probleme mit militärischen außenpolitischen Mechanismen zu lösen…(S. 121-122)

Von Freud und späteren Freudianern stammt eine Aufschlüsselung dessen, was „verrückt“ ist. Missverstanden wird die zentrale Bedeutung, die Freud der Fähigkeit beimisst, die Realität zu beobachten und rational und objektiv zu sein. Schon in seinen ersten Werken begriff Freud die irrationale Logik der Träume und der frühen Kindheit sowie die reife Fähigkeit zum logischen und sachlichen Denken.

Im primären Prozessdenken kommt es zu einer Verwechslung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, zu einer Verwischung der Unterscheidung zwischen menschlich und nicht-menschlich (z. B. wenn Palästinenser als „kleine Schlangen“ bezeichnet werden) und zwischen belebt und unbelebt, wenn Menschen als „Elemente“ oder „Zahlen“ bezeichnet werden.

Es herrscht Verwirrung über Worte und Handlungen – als ob Worte selbst Handlungen sind und daher gefährlich sein können, wie bei der Kriminalisierung von „BDS“, oder dass Worte an sich wirksame Handlungen sind, wie bei gerichtlichen Stellungnahmen, die nie umgesetzt werden – als ob es ausreicht, „Waffenstillstand“ zu sagen.

Im primären Prozessdenken gibt es ein irrationales Konzept von Zeit… ein Verlust der Perspektive über die Dauer der Zeit, oder die Verschmelzung von zwei völlig unterschiedlichen Zeiträumen wie bei der Verschmelzung des alten und des modernen Palästinas.

Diese Aspekte des primären Prozessdenkens sind „verrückte“ und im Allgemeinen nicht erkannte Abweichungen von der Realität. Sie finden sich in der postmodernen Infragestellung der Möglichkeit von Objektivität, die sich quer durch das politische Spektrum zieht, wie z. B. in den historischen Idealisierungen von Judith Butler über eine universelle humanitäre Moral des Judentums, obwohl sich diese nur in äußerst kurzen Zeiträumen der Geschichte manifestiert hat.

Und jetzt? Wie ich bereits geschrieben habe, ist dies der schlimmste Völkermord: verübt von der überwiegenden Mehrheit Israels, von einem wohlhabenden und gut ausgebildeten Volk, das den Nürnberger Kodex kennt, der es verbietet, Befehle zu befolgen, die gegen internationale Menschenrechtsgesetze verstoßen, verübt mit besonderen Handlungen des individuellen Sadismus, die sich insbesondere gegen Kinder richten, indem sie getötet, verstümmelt, mit Schalldämpfern terrorisiert, Eltern vor ihren Kindern gedemütigt, notwendige medizinische Behandlung vorenthalten und entsetzliche Bedingungen auferlegt werden, wie Amputationen ohne Betäubung, Entführung und Inhaftierung von Kindern in Einrichtungen für Erwachsene, die oft mit Folter verbunden sind.

Haben die Israelis und das jüdische Volk wirklich Angst? Es gibt zahlreiche Belege für die israelischen Strategien zur Schürung von Angst. Es gibt das weit verbreitete Foto von Bewohnern von Sderot, die auf Liegestühlen sitzen und das Spektakel des Abwurfs von Feuerwerkskörpern mit weißem Phosphor auf eine UNRWA-Schule in Gaza genießen.

Konsequenzen für die Völkermörder: Untersuchung, wer getötet hat? Was geschah tatsächlich am 7. Oktober – wie lauten die genauen Zahlen? Wurden die Menschen von den IDF oder auf Befehl der Hamas getötet? Die Hannibal-Richtlinie, die verhindert, dass Soldaten als Geiseln für einen Gefangenenaustausch verwendet werden, und die Dahiya-Doktrin der verbrannten Erde und des Massenmordes.

Verbrechen und Bestrafung? Untersuchung der Hintergründe und Beweggründe der Täter gemäß dem modernen Strafrecht. Sofortige Sanktionen und Einschränkungen: Einfrieren von Bankkonten und Entzug von Pässen, um Reisen und Flucht zu verhindern, Verbot unbeaufsichtigter Kontakte zwischen Israelis und Palästinensern, insbesondere Kindern. Bildung: internationale Menschenrechtsgesetze, Geschichte der Völkermorde, genaue Darstellung der israelischen und jüdischen Geschichte.

Die moralische Dimension. Erforschen Sie diese a-historischen Überzeugungen über Israel und das Judentum: Israel als Licht auf die Nationen, moralischste Armee, Volk des Buches und des Gesetzes, Volk mit universellen humanitären Werten. Aharon Shabtai schreibt in seinem Gedicht J’Accuse über „Techniker des Schlachtens, Bastarde, in deren Augen die Moral eine Nervensäge ist… Langfristige Lösungen können für jedes Problem gefunden werden, wenn es nicht mehr atmet.“

Was ist zu tun? Politisch handeln. Alle Mittel des zivilen Ungehorsams, gepaart mit ausdrücklichen Forderungen nach sofortigem Handeln und Durchsetzung und Überprüfung der Wirksamkeit: Hat es das Töten gestoppt?

ANMERKUNGEN

[1] Jeff Halper. Israel dekolonisieren, Palästina befreien: Zionismus, Siedlerkolonialismus und der Fall für einen demokratischen Staat. Pluto Press, London, 2021.

[2] Boris Kagarlitsky Der lange Rückzug: Strategien zur Umkehrung des Niedergangs der Linken. Pluto Press, London, 2024.

[3] Die kleine abweichende israelische Opposition: Die Unterzeichner des Olga-Dokuments, Ilan Pappe, Tanya Reinhart, Nurit Peled-Elhanan, Avi Mograbi, Uri Avnery, Haim Bresheeth-Zabner, Meron Benvenisti, Neve Gordon, Eyal Weizman, Amira Hass, Gideon Levy, Aharon Shabtai, Israel Shahak, Tikva Honig-Parnas, Ruchana Marton

Judith Deutsch ist Psychoanalytikerin in Toronto. Sie ist ehemalige Präsidentin von Science for Peace. Sie kann unter judithdeutsch0@gmail.com erreicht werden.

Übersetzt mit Deepl.com

