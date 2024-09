https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Israel tötet Dutzende bei Angriffen im Gazastreifen, während die Angriffe auf das Westjordanland zunehmen

Laut einer Quelle aus der Koalition ist Netanjahu nicht an einer Einigung interessiert und nutzt die Grenze zwischen Ägypten und Gaza als Druckmittel

625.000 Schüler im Gazastreifen verpassen den Beginn des Schuljahres

Deutsche Außenministerin verurteilt israelische Minister, die eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnen

Zahl der Toten in Gaza übersteigt 40.800

Albanien: Oberrabbiner, der Gebete der israelischen Armee im Gazastreifen leitet, wird aufgefordert, ihn abzusetzen

vor 18 Minuten

Ein Video, das Albaniens Oberrabbiner Yoel Kaplan zeigt, wie er die Zerstörung im Gazastreifen feiert und die israelischen Truppen zum Gebet anleitet, hat in dem Land zu wütenden Reaktionen geführt.

Kaplan, der auch israelischer Offizier ist, kehrte am 7. Oktober nach dem Angriff der Hamas auf den Süden des Landes nach Israel zurück, bei dem fast 1 200 israelische Staatsangehörige und Ausländer getötet und 251 Personen gefangen genommen und nach Gaza zurückgebracht wurden.

Seitdem wurden mehr als 40.000 Palästinenser von Israel getötet und über 94.000 verwundet.

Das Video, das Kaplan im Gazastreifen zeigt, wurde am Montag von einer Website der jüdischen Gemeinde veröffentlicht, wobei nicht genau feststeht, wann es aufgenommen wurde.

READ MORE: Oberrabbiner, der Gebete der israelischen Armee in Gaza leitet, wird zur Absetzung aufgefordert

Albaniens Oberrabbiner Yoel Kaplan mit Erion Veliaj, dem Bürgermeister von Tirana, der Hauptstadt Albaniens, im Mai 2023 (Soziale Medien)

Mindestens drei Tote bei israelischem Angriff in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses

vor 25 Minuten

Al Jazeera Arabic berichtet, dass mindestens drei Palästinenser bei israelischem Granatenbeschuss in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen getötet und viele weitere verwundet wurden.

Netanjahu sagt, dass die von ihm gezeigte Karte, die die Westsahara als von Marokko getrennt darstellt, ein Fehler war

vor 54 Minuten

Das Büro von Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass der israelische Premierminister während einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche „irrtümlich“ eine Karte gezeigt hat, auf der die Westsahara als von Marokko getrennt dargestellt wurde.

Netanjahu zeigte während einer Pressekonferenz am Montag eine Karte des Nahen Ostens und Nordafrikas, auf der er den Reportern erklärte, warum Israel seiner Meinung nach den Philadelphi-Korridor – die Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und Ägypten– kontrollieren muss.

Auf der Karte waren sowohl Marokko als auch die Westsahara eingezeichnet, was in den sozialen Medien Marokkos zu heftigen Reaktionen führte. Rabat beansprucht seit 1975 die Souveränität über das umstrittene Gebiet.

Auf der „Atlas“-Karte, die während der heutigen Erklärung des Premierministers vorgestellt wurde, wurde der Name „Westsahara“ fälschlicherweise auf marokkanischem Territorium angezeigt“, so Netanjahus Büro in einer auf X veröffentlichten Erklärung.

Mindestens 16 Palästinenser bei israelischen Razzien im besetzten Westjordanland verhaftet

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben seit gestern Abend 16 Palästinenser im besetzten Westjordanland verhaftet, so die Palestinian Prisoners‘ Society, die die täglichen Verhaftungen verfolgt.

Unter den Festgenommenen befinden sich ein Mädchen, ein prominenter Journalist und mehrere ehemalige Gefangene, berichtete die Gruppe.

Die Verhaftungen erfolgten in den Bezirken Ramallah, Hebron, Nablus, Jericho und Jerusalem. Die Gruppe stellte außerdem fest, dass die israelischen Streitkräfte die Familien der Festgenommenen während der Razzien angriffen und bedrohten.

Zusätzlich zu den Verhaftungen wurden bei den jüngsten Angriffen auf das Westjordanland mindestens 39 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet.

Israelische Armee führt erneute Razzia im Flüchtlingslager Tulkarm durch

vor 1 Stunde

Al-Jazeera berichtet, dass israelische Soldaten nach einem kurzen Rückzug am Donnerstag erneut das Flüchtlingslager Tulkarm gestürmt haben.

Aus dem Gebiet wurden anhaltende Kämpfe gemeldet.

Palästinenser wehrten sich gegen das Vorrücken von Bulldozern und Militärfahrzeugen am Rande des Lagers, was zu bewaffneten Zusammenstößen führte.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa drang die israelische Armee in das Viertel al-Akasha ein, setzte Scharfschützen ein und umstellte das staatliche Krankenhaus Martyr Thabet. Außerdem verhängte sie eine Ausgangssperre in der Nähe des Al-Shweika-Kreisverkehrs und zwang die Geschäfte zu schließen.

Israel hat seit Sonnenaufgang mindestens 15 Palästinenser im Gazastreifen getötet

vor 1 Stunde

Medizinische Quellen teilten Al Jazeera Arabic mit, dass seit der Morgendämmerung am Donnerstag mindestens 15 Menschen bei israelischen Luftangriffen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens getötet worden sind.

Israel verwandelt das besetzte Hebron in ein „großes Gefängnis

vor 2 Stunden

Das israelische Militär hat Hebron und die umliegenden Städte im südlichen besetzten Westjordanland in ein „großes Gefängnis“ verwandelt, sagte der Bürgermeister der Stadt, Taysir Abu Sneineh.

Die israelische Armee habe die Stadt in ein großes Gefängnis verwandelt und eine Politik der kollektiven Bestrafung betrieben“, wird Abu Sneineh von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert. Militärische Kontrollpunkte und Eisentore wurden verstärkt, und Straßen und Eingänge zu Städten und Ortschaften im gesamten Westjordanland wurden geschlossen, da Israel die belagerte Stadt immer stärker in den Würgegriff nimmt.

Medizinische Teams haben Schwierigkeiten, Patienten zu transportieren, da sie sie an den Kontrollpunkten oft von einem Fahrzeug auf ein anderes umladen müssen. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass grundlegende Dienstleistungen wie die Müllabfuhr aufgrund der Sperrungen unterbrochen wurden.

„Die Menschen wollen mit ihren Rechten in Sicherheit leben; wenn man ihnen diese Rechte nimmt, könnte es zu einer Explosion kommen“, warnte Abu Sneineh.

