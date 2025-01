https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/13/peno-j13.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Studenten der Berliner Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit protestieren gegen den Völkermord in Gaza

Unsere Reporter

12. Januar 2025

Am vergangenen Montag besetzten Studierende der Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit in Berlin den größten Hörsaal, um gegen den andauernden Völkermord im Gazastreifen zu protestieren. „Stoppt die Aufrüstung Israels“ und „Befreit Palästina“ stand in großen Buchstaben an den Fenstern des Gebäudes. Am Donnerstagabend endete der Protest mit Diskussionen und einer Vorführung des Dokumentarfilms No Other Land.

Protestbanner an der besetzten Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit in Berlin, 9. Januar 2024

In ihrem Flugblatt mit dem Titel „Kein ‚Business as Usual‘ während eines Genozids!“ erklären die Studierenden ihre „Solidarität und Anerkennung für frühere Studierendenbesetzungen weltweit“ und stellen fest:

Nach mehr als 450 Tagen brutalen Völkermords am palästinensischen Volk, der mit jeder Sekunde katastrophaler wird, unterstützt unsere Universitätsverwaltung weiterhin die völkermörderische, rassistische und kriminalisierende deutsche Staatspolitik.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Deutschland Waffen im Wert von 160 Millionen Euro zur Unterstützung des Völkermords des Apartheidstaates Israel geliefert. In dieser Zeit hat die rassistische Polizeipräsenz und Gewalt bei Protesten zur Unterstützung Palästinas zugenommen. Dies wurde durch eine massive Aufstockung der Mittel für die Unterdrückung und Kriminalisierung von Palästinenser*innen und solidarischen Menschen unterstützt. Gleichzeitig kürzt der deutsche Staat die Mittel für den sozialen Sektor, um faschistische Formen der Kontrolle und Unterdrückung zu finanzieren.

Die Alice-Salomon-Hochschule (ASH) ist eine der bekanntesten Hochschulen für Sozialarbeit und Gesundheitserziehung in Deutschland und bietet Kurse und Seminare zu Menschenrechten und Antirassismus an, heißt es in dem Flugblatt. Die Studierenden konnten das von der Hochschule aufgestellte Banner mit der Aufschrift „Menschenrechte, Menschenwürde, Menschlichkeit“ sehen, aber in ihrem Flugblatt wurde darauf hingewiesen, dass die Hochschule „den Völkermord in Gaza weiterhin leugnet und die Komplizenschaft des deutschen Staates unterstützt. Was für eine Heuchelei!“

Die Universitätsleitung unter Rektorin Bettina Völter duldete die Besetzung des Audimax, forderte die Studierenden dann aber auf, das Gebäude über Nacht zu verlassen, was diese akzeptierten. Gleichzeitig war die Polizei mit mehreren Streifenwagen vorgefahren und hatte sich vor dem Eingang der Universität positioniert, um den Protest einzuschüchtern.

Die Universitätspräsidentin Prof. Dr. Sabine Völter stellte sich mutig den aggressiven Polizeibeamten entgegen und forderte sie auf, den Eingang der Universität zu verlassen. In einem Video auf Instagram ist sie zu sehen, wie sie das Verhalten der Beamten als „bedrohlich“ verurteilt.

Auf ihrer Instagram-Seite –notinourname_ash – erklärten die Besetzer, dass die etwa 50 Studierenden die Universität friedlich verlassen hätten, dass sie aber am nahe gelegenen Alice-Salomon-Platz von einer „massiven Polizeipräsenz“ erwartet würden. Bei der dortigen Kundgebung wurden fünf Personen vor den Augen der Universitätsleitung ohne Grund „brutal festgenommen“. Laut Polizei wurden sechs Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Freitag nach der Räumung war die Polizei noch mit Streifenwagen am Alice-Salomon-Platz präsent.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei Proteste und Besetzungen an der Berliner Humboldt-Universität und der Freien Universität brutal unterdrückt. Begleitet wurde dies von einer wütenden Medienkampagne gegen die Studierenden und der Forderung nach polizeistaatlichen Maßnahmen auf dem Campus.

Nach dem ersten Tag der ASH-Besetzung begann auch eine mediale und politische Verleumdungskampagne. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), kritisierte Völters Verhalten gegenüber der Polizei und diffamierte die studentischen Besetzer als „vermummte und gewaltbereite Antisemiten“. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Senat (Landesversammlung), Dirk Stettner, forderte sogar den Rücktritt der Universitätspräsidentin. Der innenpolitische Sprecher der Berliner Sozialdemokraten (SPD) sagte gegenüber t-online, er sei „entsetzt“, dass sie ihre Autorität nicht genutzt habe, um die Protestierenden zu entfernen, und Ina Czyborra (SPD), Staatsministerin für Wissenschaft, stellte sich in einer Pressemitteilung demonstrativ hinter die Polizei.

Die notorisch rechtsgerichtete Zeitung Jüdische Allgemeine bezeichnete die Studierenden als „Unterstützer des Terrorismus“. Auch der Zentralrat der Juden und der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hetzten gegen den ASH-Rektor und die Protestierenden.

Mitglieder der Sozialistischen Gleichheitspartei (SGP) und ihrer Jugend- und Studentenorganisation IYSSE (International Youth and Students for Social Equality) unterstützten den Protest und diskutierten mehrere Tage lang mit Studierenden der ASH. Sie sammelten auch rund 50 Unterschriften für die Zulassung der SGP zur Bundestagswahl im Februar, da die SGP die einzige Partei ist, die für eine internationale Bewegung der Arbeiterklasse gegen Krieg und Völkermord eintritt.

Die Studentin Noura sagte: „Es ist gut, dass ihr [Unterschriften] an der ASH sammelt, denn die meisten Studenten hier sind eindeutig gegen den Völkermord in Gaza. Ich kannte die SGP vorher nicht und bin sehr begeistert von eurer Website.“

Frieder freute sich, dass die Vierte Internationale noch aktiv ist und die WSWS in so vielen Sprachen erscheint: „Weil wir international denken müssen – ob Klimakrise, Kriegsentwicklung oder Umweltverschmutzung.“

Julia sagte zunächst, sie wolle die Unterschriftenliste nicht unterschreiben, bevor sie den SGP-Flyer gelesen habe. Kurz darauf änderte sie ihre Meinung: ‚Auf der Rückseite stehen einige eurer Perspektiven, wie zum Beispiel: ‘Kein Dritter Weltkrieg! Stoppt den NATO-Krieg in der Ukraine! Stoppt den Völkermord in Gaza! Nie wieder Faschismus! Für ein vereintes, sozialistisches Europa!„ Das spricht mir aus der Seele, das kann ich sofort unterschreiben.“

„Es war an der Zeit, dass hier an der ASH endlich auch einmal protestiert wird“, sagte ein anderer Student und fügte hinzu, dass es absurd sei, Kritik an der rechtsextremen Regierung Netanjahu mit Antisemitismus gleichzusetzen.

Eine Kommilitonin drückte ebenfalls ihre Unterstützung für den Widerstand gegen den Völkermord in Gaza aus. Sie stimmte zu, dass die Verbrechen in Gaza Teil einer umfassenderen Entwicklung des Krieges im Nahen Osten und in Osteuropa seien. Das Geld, das jetzt für die Aufrüstung der Bundeswehr und die Lieferung von Waffen ausgegeben werde, solle in den sozialen Sektor investiert werden, sagte sie. Auch die ASH war von den Sparmaßnahmen des Berliner Senats betroffen. Im Dezember strich die Universität die Kinderbetreuung, auf die viele studentische Eltern angewiesen sind. Sie berichtete, dass Freunde, die Sozialarbeiter seien, aufgrund von Kürzungen bereits ihre Jobs verloren hätten.

In den Diskussionen äußerten einige Studierende ihre Besorgnis über den politischen Rechtsruck. Michelle sagte: „Ich habe ziemliche Angst davor, was nach Trumps Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten passieren wird. Es besteht eine große Gefahr des Nationalismus und des Wachstums rechter Parteien, und wir müssen jetzt Stellung beziehen. Faschismus darf nicht wieder zugelassen werden.“

Die italienische Studentin Valentina, die über die Situation in Italien unter der Faschistin Giorgia Meloni entsetzt war, fragte nach den Ursachen des Rechtsrucks. Die IYSSE-Mitglieder diskutierten mit ihr darüber, dass die stalinistische Italienische Kommunistische Partei und die angeblich „linken“ Nachfolgeparteien die Interessen der Arbeiterklasse wiederholt verraten und damit den Weg für die Rechte geebnet haben.

Die IYSSE unterstützt den Protest an der ASH und ruft Studierende und Arbeiter weltweit auf, die Studierenden dort gegen die rechten Angriffe der etablierten Politiker und Medien zu verteidigen. Krieg und Militarismus gehen Hand in Hand mit Repression im eigenen Land, sei es gegen protestierende Studierende und Schüler oder streikende Arbeiter. Um der wachsenden sozialen Opposition Herr zu werden, greift die herrschende Klasse weltweit zu autoritären Methoden eines Polizeistaats und fördert rechtsextreme Kräfte.

Aber die Studierenden können die Kriegspolitik nicht durch Appelle an Regierungen und Hochschulleitungen stoppen. Sie müssen sich an der internationalen Arbeiterklasse orientieren, der einzigen gesellschaftlichen Kraft, die durch Massenstreiks und eine revolutionäre Antikriegsbewegung den Völkermord in Gaza beenden kann. Dafür kämpfen die IYSSE und die SGP. Meldet euch bei uns und macht mit!

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …