Der ehemalige südafrikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Ebrahim Rasool, umgeben von Unterstützern und Angehörigen des südafrikanischen Polizeidienstes, kommt am 23. März 2025 am Internationalen Flughafen Kapstadt in Kapstadt an.

(Foto von Gianluigi Guercia/AFP via Getty Images)

Südafrikanischer Diplomat, der von Marco Rubio als „Schande“ bezeichnet wurde, kehrt als Held nach Hause zurück

Die Entlassung des südafrikanischen Botschafters in den USA, Ebrahim Rasool, durch die Trump-Regierung sollte sicherlich andere Länder vor den Folgen einer Herausforderung der Vereinigten Staaten warnen – aber es könnte durchaus nach hinten losgehen.

Medea Benjamin

24. März 2025

Am 14. März rügte Außenminister Marco Rubio den südafrikanischen Botschafter in den USA, Ebrahim Rasool, öffentlich in einem höchst undiplomatischen Tweet und schrieb: „Der Botschafter Südafrikas in den Vereinigten Staaten ist in unserem großartigen Land nicht mehr willkommen. Ebrahim Rasool ist ein Politiker, der mit rassistischen Parolen Stimmung macht und Amerika und @POTUS hasst. Wir haben mit ihm nichts zu besprechen, und deshalb gilt er als PERSONA NON GRATA.“ Am Sonntag, dem 23. März, kehrte der südafrikanische Botschafter unter großem Jubel in seine Heimat zurück.

Die Vereinigten Staaten verloren einen erfahrenen südafrikanischen Vertreter, der zuvor unter Präsident Obama als Botschafter tätig war, Mitglied der südafrikanischen Nationalversammlung war und während des Kampfes seines Landes gegen die Apartheid aktiv war (und inhaftiert wurde). Und den Konflikt mit einem Land zu schüren, das international so hohes Ansehen genießt, könnte sich für Präsident Trump als schlechter Schachzug erweisen.

Die Trump-Regierung war empört über die Äußerungen des Botschafters, die er Anfang der Woche bei einer Videokonferenz auf einer Konferenz in Südafrika gemacht hatte. Er kommentierte die MAGA-Bewegung und sagte, sie sei von weißer Vorherrschaft getrieben und eine Reaktion auf die wachsende demografische Vielfalt in den Vereinigten Staaten. Der Botschafter äußerte auch seine Besorgnis über die globale Reichweite der Bewegung, einschließlich der Unterstützung durch Elon Musk, der in Südafrika geboren wurde und Verbindungen zu rechtsextremen Bewegungen im Ausland hat. Der Botschafter bezeichnete sein Land Südafrika als „das historische Gegenmittel zum Suprematismus“.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa erklärte, die Entscheidung, Rasool auszuweisen, sei „bedauerlich“ und dass „Südafrika weiterhin bestrebt ist, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu den Vereinigten Staaten aufzubauen“.

Botschafter Rasool, der sagt, er bereue nichts, wurde bei seiner Landung in Kapstadt von einer großen Menschenmenge begrüßt.

Rasools Ausweisung ist nur der jüngste Ausdruck des Missfallens der USA gegenüber Südafrika. Am 17. März zählte die Sprecherin des Außenministeriums, Tammy Bruce, eine ganze Reihe von Problemen auf, die die USA mit Südafrika haben, darunter das „ungerechte Landaneignungsgesetz“, die wachsenden Beziehungen zu Russland und dem Iran und die Tatsache, dass Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt hat. Bruce prangerte den Mangel an Anstand der Botschafterin an, den sie als obszön bezeichnete, und zeichnete ein Bild von Südafrika als einem Land, dessen Politik die Vereinigten Staaten und die ganze Welt unsicherer macht.

Dies steht in krassem Gegensatz zur Sichtweise des Globalen Südens auf Südafrika, wo die Außenpolitik der afrikanischen Nation oft als vorbildlich angesehen wird. Seit dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 verfolgt der regierende African National Congress (ANC) eine blockfreie Außenpolitik und versucht, dem Druck westlicher Länder zu widerstehen. Südafrika hat auch weiterhin Nationen wie Russland, Kuba und den Iran gewürdigt, die den Kampf gegen die Apartheid unterstützt haben.

Südafrikas blockfreie Haltung wurde nach der Invasion der Ukraine durch Russland im Jahr 2022 zu einem Streitpunkt mit der Biden-Regierung. Die Vereinigten Staaten drängten die Weltgemeinschaft dazu, Russland zu verurteilen, aber Südafrika, zusammen mit vielen afrikanischen Nationen, weigerte sich, Partei zu ergreifen. Südafrika unterhält seit langem herzliche Beziehungen zu Russland, die bis in die Zeit zurückreichen, als die Sowjetunion viele der ANC-Freiheitskämpfer ausbildete und unterstützte. Anstatt Russland zu verurteilen, führte Südafrika eine Gruppe von sechs afrikanischen Nationen an, die sich für Verhandlungen zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts einsetzten.

Doch es war Israels Krieg im Gazastreifen, der die Vereinigten Staaten und Südafrika auf Kollisionskurs brachte. Weit davon entfernt, den Verbündeten der USA, Israel, zu unterstützen, beschuldigte Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Die Biden-Regierung verurteilte den Fall als „unbegründet, kontraproduktiv und völlig ohne jegliche faktische Grundlage“, doch der Fall löste eine Lawine weltweiter Unterstützung für die prinzipientreue Haltung Südafrikas aus. Dr. Haidar Eid, ein palästinensischer Akademiker aus Gaza, sagte: „Indem Südafrika mutig für das Richtige eintritt und Israel vor den Internationalen Gerichtshof bringt, zeigt es uns, dass eine andere Welt möglich ist: eine Welt, in der kein Staat über dem Gesetz steht, in der abscheulichste Verbrechen wie Völkermord und Apartheid niemals akzeptiert werden und in der die Völker der Welt Schulter an Schulter gegen Ungerechtigkeit zusammenstehen. Danke, Südafrika.“

Als Präsident Trump wieder ins Weiße Haus einzog, verurteilte er Südafrika nicht nur wegen seines IGH-Verfahrens gegen Israel, sondern mischte sich auch in eine Angelegenheit ein, die ausschließlich die afrikanische Nation betraf. Höchstwahrscheinlich von Elon Musk angestachelt, verurteilte Trump das Enteignungsgesetz von 2025, das ein Programm zur Enteignung ungenutzter landwirtschaftlicher Flächen vorsah, die weiße Eigentümer nicht an schwarze Käufer verkaufen wollten. Weiße Südafrikaner (Afrikaaner) kontrollierten die unterdrückerische Apartheidregierung, bis sie 1994 gestürzt wurde, und die Afrikaaner besitzen nach wie vor den Großteil des Vermögens (der typische schwarze Haushalt besitzt 5 Prozent des Vermögens eines typischen weißen Haushalts). Doch Trump bezeichnete die weiße Bevölkerung als „rassistisch benachteiligte Landbesitzer“ und bestrafte Südafrika nicht nur schockierenderweise mit der Einstellung der US-Hilfe, sondern förderte auch die „Umsiedlung von Afrikaander-Flüchtlingen, die vor staatlich geförderter rassistischer Diskriminierung fliehen“. Während er Einwanderern anderer Hautfarbe aus der ganzen Welt die Türen der USA verschloss, rollte Trump den weißen Afrikaanern den roten Teppich aus. Kein Wunder, dass Botschafter Rasool die Trump-Regierung als Vorreiter der weißen Vorherrschaft bezeichnete.

Trumps Entscheidung, die Kürzung der Hilfe für Südafrika fällt mit der Aushöhlung der US-Entwicklungshilfe durch die Regierung zusammen, was katastrophale Auswirkungen auf die an HIV/AIDS leidenden Südafrikaner hat. Der „President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)“ war ein US-Programm, das 2003 von Präsident Bush ins Leben gerufen wurde, um lebensrettende HIV-Pflege und -Behandlung bereitzustellen. Südafrika hat eine der höchsten HIV-Raten der Welt, und die USA hatten 17 Prozent des 400 Millionen US-Dollar schweren HIV-Budgets des Landes beigesteuert. Mit diesen Mitteln wurden antiretrovirale Medikamente für die HIV-Behandlung von jährlich 5,5 Millionen Menschen finanziert. Schätzungen zufolge könnte der Einfrieren der Hilfe in den nächsten zehn Jahren zu über einer halben Million Todesfällen in Südafrika führen.

Was die südafrikanische Wirtschaft im Allgemeinen und die möglichen Folgen der Kürzungen durch die USA betrifft, so sind die Vereinigten Staaten der zweitgrößte Exportmarkt Südafrikas (China ist die Nummer eins), mit Waren im Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar, die 2024 in die Vereinigten Staaten exportiert wurden. Südafrika profitiert auch vom African Growth and Opportunity Act (AGOA), einem Präferenzhandelsprogramm, das zollfreien Zugang zu den US-Märkten bietet. Wenn die Trump-Regierung Südafrika von der AGOA-Berechtigung ausschließt, werden seine Exporte mit Sicherheit einbrechen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die USA diese Woche die Auszahlung von 2,6 Milliarden US-Dollar an Südafrika über den Klimainvestitionsfonds der Weltbank eingestellt haben. Diese Gelder sollen Südafrika beim Übergang von Kohle zu saubereren Energiequellen helfen.

Die harte Haltung der Trump-Regierung gegenüber Südafrika soll sicherlich andere Länder vor den Folgen einer Konfrontation mit den Vereinigten Staaten warnen. Aber Trumps Vorgehen könnte durchaus nach hinten losgehen. Als Reaktion auf die Einstellung der Hilfe und des Handels verfassten 100 Parlamentarier aus aller Welt einen Brief, in dem sie ihre eigenen Regierungen aufforderten, die öffentlichen Gesundheitsprogramme Südafrikas zu unterstützen und neue Wege für den internationalen Handel zu erschließen, als Zeichen der „internationalen Solidarität mit dem südafrikanischen Volk, das sich diesem Angriff auf sein Recht auf Selbstbestimmung gegenübersieht“. Südafrika ist auch ein wichtiger Akteur in der wachsenden Allianz der BRIC-Staaten, einer Gruppe großer Länder, die versuchen, der wirtschaftlichen Macht der Vereinigten Staaten entgegenzuwirken. Die BRIC-Staaten machen heute etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung und 35 Prozent des globalen BIP aus.

Trumps Ausweisung und Drohungen hatten auch eine einigende Wirkung innerhalb Südafrikas. Botschafter Rasool, der sagt, dass er nichts bereut, wurde bei seiner Landung in Kapstadt von einer riesigen Menschenmenge begrüßt. Für die Menschen in Südafrika und weltweit, die sich gegen die Vorherrschaft der Weißen stellen, ist Rasool kein in Ungnade gefallener Botschafter. Er ist ein Held.

