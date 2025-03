https://consortiumnews.com/2025/03/24/palestinian-rights-are-human-rights/



Palästinensische Rechte sind Menschenrechte

24. März 2025

Die willkürlichen Verhaftungen und Verstöße gegen das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, die in den USA stattfinden, sind das, was Palästinenser seit acht Jahrzehnten unter israelischer Militärbesatzung erleben, schreibt M. Reza Behnam.

Gaza, Januar 2025. (Jaber Jehad Badwan / Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Von M. Reza Behnam

Z-Network

Ter philosophische Glaube, dass bestimmte Rechte aufgrund der menschlichen Existenz angeboren und unveräußerlich sind, wird zur harten Realität, wenn sie verweigert werden. Dies gilt insbesondere für das palästinensische Volk, das seit mehr als hundert Jahren für seine unveräußerlichen Rechte kämpfen muss.

Die Verletzung ihrer Menschenrechte begann eigentlich am Freitag, dem 2. November 1917, als der britische Außenminister und christliche Zionist Arthur James Balfour einen Brief an den britisch-jüdischen Bankier Lionel W. Rothschild unterzeichnete und darin der Zionistischen Föderation in Europa das Land Palästina versprach. Damit begann die anhaltende Katastrophe.

Balfour-Erklärung, veröffentlicht in The Times, 9. November 1917. (The Times of London, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Am Ende des Krieges von 1967 hatte Israel das gesamte historische Palästina erobert. Zusätzlich zur unglückseligen Enteignung ihres Heimatlandes erlitten die Palästinenser auch den Verlust ihrer politischen Gemeinschaft und des Schutzes, den diese bot.

Die politische Theoretikerin des 20. Jahrhunderts, Hannah Arendt (1906-75), war der Ansicht, dass es außerhalb der höheren Autorität der politischen Gemeinschaft keine Garantie für Menschenrechte gibt. Sie bezeichnete Staatenlosigkeit als das völlige Fehlen des „Rechts, Rechte zu haben“, und stellte fest, dass Staatlichkeit eine Voraussetzung für den Schutz anderer Menschenrechte ist. Staatsbürgerschaft, so Arendt, biete den rechtlichen Schutz und die Rechte, die ein funktionierender Staat gewährt, und mache den Einzelnen weniger anfällig für den Missbrauch seiner Rechte.

Israel hat mit uneingeschränkter Unterstützung der Vereinigten Staaten dafür gesorgt, dass ein palästinensischer Staat, der den rechtlichen Status hat, seine Bürger zu schützen, niemals Realität wird. So sehr sie es auch versuchen, sie waren jedoch nicht in der Lage, den Palästinensern ihre Würde zu nehmen oder ihren Entschluss zu zerstören, das „Recht zu haben, Rechte zu haben“.

Universelle Menschenrechte

Die Menschenrechte wurden als grundlegende Freiheiten, Ansprüche und Privilegien definiert, die jeder Person allein aufgrund ihres Menschseins zustehen. Sie sind eine Anerkennung der angeborenen Würde und des Wertes jeder Person und ermöglichen es den Menschen, frei von Angst zu leben und sich zu entfalten.

Es bedurfte der Schrecken und Missbräuche des Zweiten Weltkriegs, um die Menschenrechte auf die globale Bühne und ins Bewusstsein der Welt zu rücken. Dies wurde durch den Wunsch vorangetrieben, sicherzustellen, dass es „nie wieder“ einen weiteren Völkermord geben würde und dass niemandem das Leben, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Nahrung, die Unterkunft und die Staatsangehörigkeit verweigert werden würde. Zu diesem Zweck wurden im Oktober 1945 die Vereinten Nationen gegründet und im Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verabschiedet. Sie ist zur allgemein anerkannten Grundlage des internationalen Menschenrechts geworden.

Erste Sitzung des UN-Entwurfsausschusses für die Internationale Bill of Rights am 9. Juni 1947. Die Vorsitzende der Kommission und ehemalige First Lady Eleanor D. Roosevelt, dritte von links. (UN Photo)

Bemerkenswert ist, dass die Palästinenser nur zwei der 30 in der AEMR festgelegten Rechte und Freiheiten haben. Die wichtigsten Elemente der Menschenrechtsgesetze sind in Artikel 3 festgelegt:

„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“

Hunderttausende Palästinenser wurden allein deshalb getötet, weil sie ihr grundlegendes „Recht auf Leben“ einforderten.

Seit dem Aufstand vom 7. Oktober 2023 hat Israel Berichten zufolge 48.964 Menschen in Gaza massakriert, weitere 62.413 sind an den Folgen von Zwangsverhungern gestorben und 14.000 werden vermisst. Im gleichen Zeitraum tötete Israel 896 Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. Und mehr als 400 wurden in Gaza abgeschlachtet, seit Israel das Waffenstillstandsabkommen vom Januar gebrochen und seinen Völkermord wieder aufgenommen hat.

Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem und zahlreiche UN-Organisationen haben kaum Zweifel daran gelassen, dass Palästinenser unter der Apartheid-Militärherrschaft Israels der in der Erklärung beschriebenen Grundrechte beraubt wurden.

Da Palästinenser staatenlos sind, können die Artikel 16, 21 bis 24 nicht angewendet werden:

Sie sind nicht „frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ (Artikel 1, 2 und 3)

Sie wurden „der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen“ (Artikel 5)

Sie sind nicht „vor dem Gesetz gleich“ (Artikel 6 bis 11)

Sie sind „Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie und ihre Wohnung ausgesetzt“ (Artikel 12)

Sie haben keine „Bewegungsfreiheit“ (Artikel 13)

Sie wurden „ihrer Staatsangehörigkeit beraubt“ (Artikel 15)

Sie werden „willkürlich ihres Eigentums beraubt“ (Artikel 17)

Sie haben kein „Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Meinungs-, Ausdrucks- und Religionsfreiheit“ (Artikel 18 und 19)

Sie haben nicht die Freiheit, sich friedlich zu versammeln und am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen (Artikel 20 und 27)

Sie sind nicht in der Lage, einen angemessenen Lebensstandard, Bildung und Gesundheitsversorgung zu erreichen (Artikel 25 und 26)

Die Palästinenser in Gaza und in den besetzten Gebieten sind regelmäßig systematischen, staatlich organisierten Zwangsumsiedlungen und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Sie waren nie frei von willkürlicher Gewalt, dem grundlegendsten aller Menschenrechte. Im Folgenden finden Sie zwei aktuelle Beispiele für jahrzehntelange israelische Böswilligkeiten:

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet veröffentlichte im März einen Bericht, in dem Israel beschuldigt wird, seit Oktober 2023 systematisch sexuelle, reproduktive und andere geschlechtsspezifische Gewalt anzuwenden, um „das palästinensische Volk ganz oder teilweise zu beherrschen, zu unterdrücken und zu vernichten“.

Die gezielten Angriffe Israels auf das Gesundheitssystem in Gaza stellen eine eklatante Verletzung internationaler humanitärer und Menschenrechtsgesetze dar.

Demonstrant trägt bei einer Demonstration in Cardiff, Wales, am 25. November 2023 ein Plakat mit Fotos von palästinensischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die in Gaza getötet wurden. (OwenBlacker, Wikimedia Commons, CC0)

Im September 2024 hatten laut der Weltgesundheitsorganisation 22.500 Menschen aus Gaza lebensverändernde Verletzungen durch den wahllosen Einsatz von Sprengwaffen durch Israel erlitten. Neben schweren Verletzungen an den Gliedmaßen wurden Amputationen, Rückenmarkstraumata, traumatische Hirnverletzungen und schwere Verbrennungen festgestellt. Die Vereinten Nationen stellten fest, dass Gaza die weltweit höchste Zahl an amputierten Kindern aufweist.

Es ist erwähnenswert, dass die Vereinigten Staaten allmählich die Auswirkungen ihrer unkritischen Unterstützung für Israels zahlreiche Verstöße gegen das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht und seine schreckliche Gewalt gegen die Palästinenser zu spüren bekommen. Clarence Darrow, der berühmte Anwalt der American Civil Liberties Union (ACLU), der für seine Verteidigung im Scopes-Prozess von 1925 bekannt ist, wies zu Recht darauf hin, dass „man seine Freiheiten in dieser Welt nur schützen kann, indem man die Freiheit des anderen schützt. Du kannst nur frei sein, wenn ich frei bin.“

Die Schutzmaßnahmen, die das Recht der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und Freiheit seit langem gewährleisten, werden im Namen Israels ausgehöhlt.

Mit erlogenen Anschuldigungen wegen Antisemitismus und Terrorismus – direkt aus dem israelischen Handbuch – hat die Trump-Regierung ihre Hexenjagd gegen pro-palästinensische Aktivisten und ihre Kampagne zur Unterdrückung legitimer Kritik an Israel begonnen.

Die Entführung des kolumbianischen Studenten und ständigen US-Bürgers Mahmoud Kahlil ist ein Beispiel für diese Erosion. Am Abend des 8. März wurde er von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde in New York willkürlich (ohne Haftbefehl) festgenommen, in New Jersey inhaftiert, dann heimlich in eine Haftanstalt in Louisiana gebracht, ihm wurde der Kontakt zu Familie und Anwälten verweigert und ihm wurde mit Abschiebung gedroht. Er ist weiterhin inhaftiert, obwohl er nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wurde. Seit seiner rechtswidrigen Verhaftung wurde auch Leqaa Kordia, ein weiterer palästinensischer Student an der Columbia University, inhaftiert und droht nun die Abschiebung.

Kahlils „Vergehen“ und das anderer, denen die Abschiebung, der Ausschluss oder die Suspendierung von der Universität droht, bestand darin, den Völkermord Israels in Gaza zu kritisieren und dagegen zu protestieren. Präsident Donald Trump hat damit gedroht, alle internationalen Studenten, die an pro-palästinensischen Protesten teilnehmen, zu verhaften, und missachtet damit ihre Rechte aus dem ersten Zusatzartikel der Verfassung.

Die willkürlichen Verhaftungen und das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens, die derzeit in den Vereinigten Staaten stattfinden, ähneln in eklatanter Weise dem, was Palästinenser seit acht Jahrzehnten unter der israelischen Militärbesatzung erleben. Amnesty International stellte fest, dass Israel systematisch Verwaltungshaft, oft verlängert und ohne Anklage oder Gerichtsverfahren, als Instrument zur Verfolgung von Palästinensern einsetzt.

Die plumpe Reaktion Washingtons auf US-amerikanische Kritiker Israels und die Missachtung der Menschenrechte der Palästinenser durch Tel Aviv haben gezeigt, wie ähnlich die beiden Regime ausgerichtet sind. Die sogenannten Friedensabkommen und Normalisierungsabkommen haben lediglich den Würgegriff Israels über Palästina verfestigt und seine systematische Entschlossenheit verstärkt, die Freiheit und Selbstbestimmung der Palästinenser vollständig auszulöschen.

Die Vereinigten Staaten haben sich weit von ihrem Kurs entfernt, seit Präsident Jimmy Carter Amerikas Bekenntnis zu den Menschenrechten erklärte und in seiner Antrittsrede am 20. Januar 1977 sagte:

„Weil wir frei sind, kann uns das Schicksal der Freiheit anderswo niemals gleichgültig sein. Unser moralisches Empfinden gebietet uns eine klare Präferenz für jene Gesellschaften, die mit uns die unerschütterliche Achtung der Menschenrechte teilen.“

Interessanterweise veranlasste der „moralische Sinn“ der Carter-Regierung sie dazu, die Menschenrechtsverletzungen der ehemaligen Sowjetunion, Ugandas und ähnlicher Länder zu kritisieren, nicht jedoch Israels, wodurch einem der schlimmsten Menschenrechtsverletzer eine „Ausnahmestellung“ eingeräumt wurde. Erst nach seinem Ausscheiden aus dem Amt und weniger ängstlich gegenüber der israelischen Lobby sprach er offen über Israels „anhaltende Missachtung der Menschenrechte“, wie er in seinem 2006 erschienenen Buch „Palestine Peace Not Apartheid“ erläuterte.

Es ist die Ironie unserer Zeit, dass die ältesten schriftlichen Quellen, die sich mit Menschenrechten befassen, aus Westasien stammen – der Cyrus Cylinder (539 v. Chr.) aus Persien, das Avesta des Zoroastrismus (die erste Verbindung zu monotheistischen Religionen), der babylonische Codex Hammurapi, die Bibel und der Koran – während heute einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen in dieser Region begangen werden. Das Ziel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte war es, eine humanere Welt zu schaffen; folglich liegt in ihr eine Verantwortung, die Unterdrückten zu schützen. Derzeit bedeutet dies, das Recht der Palästinenser auf Rechte zu schützen und damit unsere eigenen Freiheiten zu wahren.

M. Reza Behnam ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Geschichte, Politik und Regierungen des Nahen Ostens.

Dieser Artikel stammt von Z-Network.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Tags: 1967 War Arthur Balfour Clarence Darrow Columbia University Hannah Arendt James A. Balfour Leqaa Kordia Lionel W. Rothschild M. Reza Behnam Mahmoud Khalil Scopes Trial U.N. Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Universal Declaration of Human Rights Zionism

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …