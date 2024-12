https://english.almayadeen.net/news/politics/syria-s-new-leadership-asserts-strategic-alliance-with-russi



Syriens neue Führung bekräftigt strategische Allianz mit Russland

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

29. Dezember 2024

Al-Sharaa sagt, dass die neue syrische Führung nicht möchte, dass die russische Präsenz in Syrien auf eine Art und Weise beendet wird, die mit ihren langjährigen bilateralen Beziehungen unvereinbar“ ist.

Ahmad al-Sharaa, früher bekannt als Abu Mohammed al-Golani, geht im Präsidentenpalast vor seinem Treffen mit Walid Ellafi, libyscher Staatsminister für Kommunikation und politische Angelegenheiten, in Damaskus, Samstag, 28. Dezember 2024. (AP)

Der Anführer der neuen syrischen Regimekräfte, Ahmed al-Sharaa, betonte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Al Arabiya die starken strategischen Beziehungen des Landes zu Russland. Zur globalen Bedeutung Moskaus erklärte al-Sharaa: „Russland ist der zweitmächtigste Staat der Welt. Er ist von großer Bedeutung. Syrien teilt strategische Interessen mit Russland“.

In einem Gespräch mit dem staatlichen saudischen Nachrichtensender sagte al-Sharaa, der auch unter dem Namen Abu Mohammad al-Jolani bekannt ist, dass die neue syrische Führung nicht wolle, dass die russische Präsenz in Syrien „in einer Weise beendet wird, die mit den langjährigen bilateralen Beziehungen unvereinbar ist“.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Sonntag gegenüber Sputnik , Moskau sei nicht über Pläne der syrischen Übergangsregierung informiert worden, die Vereinbarungen über die russische Militärpräsenz zu überdenken.

„Der Machtwechsel, der stattgefunden hat, und die veränderte Lage vor Ort führen zweifellos zu gewissen Anpassungen der russischen Militärpräsenz in Syrien. Es geht nicht nur um den Erhalt unserer Stützpunkte oder Festungen, sondern auch um die Bedingungen für ihren Betrieb, ihre Instandhaltung und Versorgung sowie die Interaktion mit der lokalen Seite. Diese Themen könnten Gegenstand von Verhandlungen mit der neuen syrischen Führung sein“, sagte Lawrow.

Darüber hinaus habe die Situation in Syrien keine Auswirkungen auf das umfassende Abkommen zwischen Russland und dem Iran, bekräftigte der Außenminister und fügte hinzu, es sei unterschriftsreif und könne in Kraft treten.

Er beschrieb das Abkommen als umfassend, langfristig und an alle Umstände anpassbar, so dass trotz des Wechsels in der syrischen Führung keine Änderungen erforderlich seien. Lawrow hob hervor, dass das Abkommen einen bedeutenden Fortschritt in den bilateralen Beziehungen darstelle und diese auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft hebe.

USA und Großbritannien lenken Angriffe auf russische Militärbasen in Syrien

Am Samstag berichtete Sputnik unter Berufung auf den russischen Geheimdienst SVR, dass die USA und Großbritannien terroristische Angriffe auf russische Militärbasen auf syrischem Gebiet vorbereiten.

Nach Angaben des Pressebüros des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) wurden ISIS-Feldkommandeure mit Angriffsdrohnen ausgestattet, um russische Militärbasen in Syrien anzugreifen, da die scheidende US-Regierung und die britische Führung die Bemühungen um eine Stabilisierung der Lage in Syrien behindern wollen.

„Nach Informationen des SVR zielen die scheidende US-Regierung und die britische Führung mit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad darauf ab, die Stabilisierung der Lage in diesem Land zu verhindern. Allgemeiner ausgedrückt, wollen sie das Chaos im Nahen Osten aufrechterhalten“, heißt es in dem Bericht.

Dem SVR zufolge geht es darum, die Vorherrschaft der USA und Großbritanniens aufrechtzuerhalten und ihre geopolitischen Ziele in der Region „auf der Grundlage des abscheulichen Konzepts einer auf Regeln basierenden Ordnung“ zu erreichen. Das größere Komplott wird jedoch durch die russische Präsenz an der syrischen Mittelmeerküste in Frage gestellt, die die Stabilität in der Region nach wie vor weitgehend bewahrt.

Die Erklärung deutet auch darauf hin, dass die USA planen, die ölreichen Regionen Syriens östlich des Euphrat unter dem Vorwand des Kampfes gegen ISIS weiterhin zu besetzen, und betonen, dass Washington nicht die Absicht hat, diese Gebiete zu verlassen.

Übersetzt mit Deepl.com

