Israel droht nach Explosion auf den Golanhöhen mit Unterstützung der USA mit einem weiteren Krieg

von Mike Head

29. Juli 2024

Kaum hat das israelische Regime die Zusicherung erhalten, von der Biden-Harris-Regierung in Washington weiterhin unterstützt zu werden, hat es einen angeblichen Raketenangriff auf den israelisch besetzten Golanhöhen, bei dem 12 arabische drusische Kinder getötet wurden, sofort genutzt, um mit einer Offensive im Libanon zu drohen, die einen breiteren, von den USA unterstützten Krieg gegen den Iran auslösen könnte.

Die Umstände des Angriffs auf ein kleines Fußballfeld in der besetzten Enklave sind nach wie vor unklar. Zwölf Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren wurden am Samstag bei der Explosion in dem drusischen Dorf Majdal Shams getötet, Dutzende weitere wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Einige Bewohner machten das israelische Regime für die Gräueltat verantwortlich. Sie bezweifelten, dass das israelische Frühwarnsystem richtig funktionierte, denn der Angriff erfolgte weniger als fünf Sekunden nach dem Ertönen der Sirenen, so dass die Kinder keine Chance hatten, sich in Schutzräume zu retten.

Einige Anwohner schrien den rechtsextremen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich an, der gekommen war, um die Todesfälle zu instrumentalisieren. In den Stunden nach dem Streik hatte er erklärt: „Der Libanon als Ganzes muss den Preis dafür zahlen.“ Anwohner schrien: „[Nationaler Sicherheitsminister Itamar] Ben-Gvir und Smotrich sind die Schuldigen“, und beschuldigten sie, die Spannungen weiter zu schüren.

Während die israelische Führung ihren völkermörderischen Angriff auf die Bevölkerung des Gazastreifens eskalierte, machte sie die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte Miliz im Libanon, für die Explosion auf den Golanhöhen verantwortlich, obwohl die Hisbollah „kategorisch“ bestritt, hinter dem Angriff zu stecken.

Die Hisbollah erklärte, ein herabfallendes Raketenabfanggeschoss des israelischen Raketensystems Iron Dome sei für die Todesfälle verantwortlich, nachdem die Hisbollah eine Reihe von Angriffen auf israelische Militärziele verübt hatte.

Dennoch brach Premierminister Benjamin Netanjahu seinen Besuch in den USA ab, um zum Hauptquartier der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in Tel Aviv zu reisen. Anschließend berief er ein Treffen mit Verteidigungsminister Yoav Gallant und den Chefs von Militär und Geheimdiensten ein und schwor, dass die Hisbollah „einen hohen Preis dafür zahlen werde, einen Preis, den sie noch nie zuvor gezahlt hat“.

Nach dem Treffen teilte Netanjahus Büro mit, das Sicherheitskabinett habe den Premierminister und den Verteidigungsminister ermächtigt, die „Art“ und den „Zeitpunkt“ der israelischen Reaktion festzulegen.

In einem ersten Angriff vor diesem Treffen führten israelische Kampfflugzeuge Luftangriffe gegen Ziele der Hisbollah „tief im libanesischen Hoheitsgebiet“ und entlang der Grenze durch, wie die IDF am Sonntagmorgen mitteilten.

Netanjahu, ein Kriegsverbrecher, der für den Tod zehntausender Kinder im Gazastreifen verantwortlich ist, erklärte, er sei „schockiert“ über den „mörderischen Angriff“ auf den Golanhöhen. Die Heuchelei war obszön. Laut einer Schätzung der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift Lancet ist Netanjahu für den Tod von bis zu 186.000 Palästinensern in den letzten neun Monaten verantwortlich.

Am selben Tag wie die Explosion auf den Golanhöhen ging das Blutbad in einer anderen früheren „sicheren Zone“ in Gaza weiter. Die IDF griffen eine Schule und ein Feldlazarett in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens an und töteten etwa 30 Menschen, wobei sie wie immer behaupteten, die Hamas habe Raketen aus diesem Gebiet abgefeuert.

Ebenso schnell wie Netanjahu beschuldigte auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, die Hisbollah. Dies taten auch der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses und Außenminister Antony Blinken, der sich in Tokio aufhielt.

Der nationale Sicherheitsberater von Harris, Phil Gordon, erklärte: „Israel sieht sich weiterhin ernsthaften Bedrohungen seiner Sicherheit gegenüber, und [Harris‘] Unterstützung für Israels Sicherheit ist eisern.“ Er betonte weiterhin, dass die USA an einer „diplomatischen Lösung“ des Gaza-Konflikts arbeiteten. Diese Behauptung wird jedoch schon seit Monaten aufgestellt, während der Völkermord sich verschärft hat.

Gordons Äußerungen spiegeln wider, was Harris letzte Woche nach ihrem privaten Treffen mit Netanjahu im Weißen Haus sagte, als sie ihre lebenslange Unterstützung für den zionistischen Staat und dessen fortgesetzte ethnische Säuberungskampagne im Gazastreifen bekräftigte. Sie verband diese Unterstützung ausdrücklich mit einer umfassenderen Agenda gegen den Iran.

„Ich hatte gerade ein offenes und konstruktives Treffen mit Premierminister Netanjahu“, sagte Harris. „Ich habe ihm gesagt, dass ich immer dafür sorgen werde, dass Israel in der Lage ist, sich zu verteidigen, auch gegen den Iran und die vom Iran unterstützten Milizen wie die Hamas und die Hisbollah.“

Harris verurteilte auch die Tausenden von Demonstranten, die sich Netanjahu entgegenstellten, als er vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses sprach, als „unpatriotisch“. Ihre Äußerungen konnten nur als politisches grünes Licht für das israelische Regime zur Ausweitung des Konflikts gedeutet werden.

Smotrich war mit seiner kriegerischen Erklärung nach der Explosion auf den Golanhöhen nicht allein. Außenminister Israel Katz erklärte gegenüber der Times of Israel, die Hisbollah habe „alle roten Linien überschritten“.

Katz sagte, Israel nähere sich „dem Moment eines totalen Krieges gegen die Hisbollah und den Libanon“ und versprach, dass Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah zusammen mit seiner Organisation vernichtet und der Libanon schwer beschädigt werde.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, warnte, dass jedes neue militärische „Abenteuer“ Israels im Libanon zu „unvorhersehbaren Konsequenzen“ führen könnte, einschließlich der „Ausweitung des Umfangs von Instabilität, Unsicherheit und Krieg in der Region“.

Etwa 20.000 drusische Araber leben auf den Golanhöhen, einem Gebiet, das Israel 1967 im Sechstagekrieg von Syrien erobert und 1981 annektiert hat. Das Gebiet gilt nach internationalem Recht und den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats als besetztes Gebiet und wird auch von etwa 25.000 israelischen jüdischen Siedlern bewohnt.

Die meisten Drusen in diesem Gebiet bezeichnen sich als Syrer und haben das Angebot, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen, abgelehnt. Der Regionalrat von Majdal Shams erklärte am Sonntag, dass keines der 12 getöteten Kinder die israelische Staatsbürgerschaft besaß.

Die zweite Hälfte von Netanjahus faschistoider Rede vor dem US-Kongress bestand darin, den Völkermord in Gaza als Teil eines umfassenderen, von den USA geführten Krieges im gesamten Nahen Osten darzustellen.

Netanjahu erklärte Amerika zum „Hüter der westlichen Zivilisation und zur größten Macht der Welt“: „Der Iran weiß, dass er, um Amerika wirklich herauszufordern, zuerst den Nahen Osten erobern muss … Doch im Herzen des Nahen Ostens steht dem Iran … der Staat Israel im Weg.“

Dies stellt die Realität auf den Kopf. Der amerikanische Imperialismus sieht die „Endlösung des Palästina-Problems“ als ersten Schritt in einem Krieg gegen den Iran, der wiederum Teil des eskalierenden Krieges gegen Russland und der Konfrontation mit China ist.

Eine groß angelegte israelische Offensive gegen die Hisbollah würde sich mit dem strategischen Ziel der Biden-Harris-Regierung im Nahen Osten decken, das iranische Regime zu stürzen, das seit langem als Hindernis für die Vorherrschaft der USA in der Region angesehen wird. Dies ist entscheidend für die Unterordnung Russlands und Chinas und die Kontrolle über die gesamte eurasische Landmasse.

Seit Israel im Oktober letzten Jahres seinen Völkermord im Gazastreifen begonnen hat, befindet es sich in einem relativ unauffälligen Konflikt mit der Hisbollah, der immer wieder an die Schwelle eines totalen Krieges rückt. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bei wiederholten israelischen Angriffen auf den Libanon mehr als 350 Menschen getötet, darunter etwa 100 Zivilisten.

Mehr als 90.000 Menschen wurden vertrieben und waren gezwungen, rund 100 Städte und Dörfer im Südlibanon zu verlassen, da sie von Bombardierungen bedroht waren.

Eine von den USA unterstützte vollständige israelische Offensive im Libanon wäre nicht einfach nur eine Wiederholung der früheren illegalen und brutalen Invasionen Israels in diesem Land, die bis in die 1980er Jahre zurückreichen. Genau wie im Gazastreifen würde Israel nicht nur versuchen, den militärischen Arm der Hisbollah zu zerstören, sondern auch ihre soziale Basis unter der verarmten schiitischen Bevölkerung des Libanon, indem es ganze Landstriche verwüstet.

Harris‘ öffentliche Äußerungen sind nur die jüngste Bestätigung dafür, dass eine demokratische Regierung unter ihrer Führung beim Völkermord in Gaza oder beim imperialistischen Krieg gegen den Iran im Nahen Osten, Russland in der Ukraine oder China im asiatisch-pazifischen Raum nicht weniger aggressiv vorgehen würde als die von Biden.

Während Netanjahu seine Hetzrede unter tosendem Beifall im US-Kongress hielt, veranstalteten die World Socialist Web Site und die Socialist Equality Party eine Kundgebung vor dem Capitol, die ein Programm und eine Perspektive gegen den Völkermord und den Imperialismus vorstellte.

In seinen Ausführungen auf der Kundgebung zog David North die notwendigen Schlussfolgerungen, die sich aus Netanjahus Rede, dem Völkermord in Gaza und der Unterstützung des gesamten politischen Establishments dafür ergeben müssen:

„Der Aufbau einer Antikriegsbewegung erfordert die Mobilisierung der Arbeiterklasse als internationale Kraft. Sie erfordert die Herstellung der politischen Unabhängigkeit der Arbeiterklasse. Und sie erfordert eine Perspektive, die nicht darauf abzielt, bei den Kapitalisten zu protestieren und sie zu einer friedlichen Politik aufzufordern, sondern der Arbeiterklasse zu erklären, dass sie die Macht erobern muss, wenn sie diesen Schrecken ein Ende setzen will, wenn sie die Zukunft sichern will.“

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

