Syrische Übergangsregierung fordert UNSC auf, „Israel“ zum Rückzug zu zwingen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

14. Dezember 2024



Die Associated Press berichtet, dass die syrische Übergangsregierung zwei identische Briefe an den UN-Sicherheitsrat und den Generalsekretär geschickt hat, in denen sie „Israel“ auffordert, seine Angriffe auf Syrien einzustellen und sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen.

Die syrische Übergangsregierung fordert den UN-Sicherheitsrat auf, Maßnahmen zu ergreifen, um „Israel“ zu zwingen, seine Angriffe auf syrisches Territorium einzustellen und sich aus den nördlichen Gebieten zurückzuziehen, in die es eingedrungen ist, was einen Verstoß gegen das Rückzugsabkommen von 1974 darstellt, berichtet die Associated Press.

In gleichlautenden Briefen an den UN-Sicherheitsrat und Generalsekretär Antonio Guterres, die Associated Press am Freitag vorliegen, erklärte Syriens UN-Botschafter Koussay Aldahhak, er handele „auf Anweisung meiner Regierung“, als er die Forderungen stellte.

Anfang der Woche hatte der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen, Qusay al-Dahhak, den UN-Sicherheitsrat und den Generalsekretär aufgefordert, „Israel“ daran zu hindern, die Umbruchphase, die das Land erlebt, auszunutzen.

„Auf Anweisung der derzeitigen Regierung hat Syrien an den Sicherheitsrat und den Generalsekretär der Vereinten Nationen appelliert, die israelische Aggression zu stoppen“, sagte er gegenüber Reportern.

Es ist erwähnenswert, dass die israelische Besatzung ihre Besetzung des syrischen Territoriums ausgeweitet hat, indem sie die gesamte Golan-Region und neun Städte im südlichen Umland von Damaskus eingenommen und ihre Streitkräfte nur 20 km von der Hauptstadt entfernt positioniert hat. Das israelische Regime hat außerdem fast 300 Angriffe auf syrische Militäreinrichtungen durchgeführt und dabei einen Großteil der syrischen Luftwaffe und der Luftverteidigung zerstört, die inaktiv und nicht in der Lage waren, sich gegen die Aggression zu verteidigen.

Al-Dahhak, der noch unter der vorherigen Regierung des gestürzten Präsidenten Bashar al-Assad in sein Amt berufen wurde, übt seine Beiträge bei den Vereinten Nationen weiterhin aus.

Außenminister Bassam al-Sabbagh und Premierminister Mohammad Ghazi al-Jalali arbeiten weiterhin von Damaskus aus mit der syrischen Übergangsregierung zusammen, um die Übergabe abzuschließen.

Übersetzt mit Deepl.com

