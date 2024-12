https://www.middleeastmonitor.com/20241214-israel-sent-message-to-hts-in-syria-media-reports/



Medienberichte: Israel schickt Botschaft an HTS in Syrien

14. Dezember 2024

Der Anführer der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die eine Blitzoffensive der Rebellen anführte, die Damaskus der Kontrolle der Regierung entrissen, Abu Mohammed al-Jolani, spricht am 8. Dezember 2024 vor einer Menschenmenge in der Umayyad-Moschee, dem Wahrzeichen der Hauptstadt. (AREF TAMMAWI/AFP via Getty Images)

Der israelische Journalist und politische Analyst Barak Ravid hat enthüllt, dass der israelische Besatzungsstaat eine Botschaft an Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) geschickt hat, die zu dem Blitzangriff der syrischen Opposition auf das gestürzte Regime und seinen Präsidenten Bashar Al-Assad führte.

In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN erklärte Ravid, die von Israel an die Organisation gesendete Botschaft sei über drei Parteien gekommen und habe eine Warnung enthalten, sich der israelischen Grenze zu nähern.

Er betonte, dass die israelische Besatzungsarmee gegen die HTS vorgehen werde, sollte sie sich der Grenze nähern.

Der israelische Journalist fügte hinzu, dass der Besatzungsstaat enge Beziehungen zu verschiedenen Gruppen in Syrien unterhält, insbesondere zu kurdischen Gruppen im Norden des Landes sowie zu der drusischen Gemeinschaft auf den syrischen Golanhöhen: „Wenn es um die Drusen in Syrien geht, hat Israel die drusische Gemeinschaft in Israel darüber informiert, dass es eingreifen wird, wenn die drusische Gemeinschaft in Syrien bedroht ist.“

Ravid wies darauf hin, dass der Besatzungsstaat große Zweifel an der HTS hegt, die weitaus größer sind als diejenigen, die von der Regierung des US-Präsidenten Joe Biden oder den europäischen Ländern gegenüber der Gruppe geäußert wurden.

Der Journalist deutete an, dass der Besatzerstaat derzeit versucht, die verbliebenen Fähigkeiten der syrischen Armee zu schwächen, und erklärte, dass Israel seine Luftangriffe in den letzten Tagen intensiviert hat, und zwar auf mehr als 400. Dies hat dazu geführt, dass die syrischen Luft- und Seestreitkräfte weitgehend verschwunden sind und dass die syrischen Waffendepots und das Chemiewaffenprogramm zerstört wurden.

Ravid betonte, dass der Besatzungsstaat die verbleibenden Einrichtungen in den kommenden Tagen weiter bombardieren werde, um die syrische Armee endgültig zu schwächen. Er merkte an, dass Israel die gegenwärtige Situation ausnutzen wolle, um sicherzustellen, dass jede Partei, die Syrien in den kommenden Jahren kontrollieren werde, lange Zeit brauche, um ihre Armee wieder aufzubauen, so dass sie weniger in der Lage sei, eine Bedrohung darzustellen.

