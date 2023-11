‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 42: Communications blackout obscures full picture of Israel’s devastation in Gaza Israel’s purported proof of Hamas command center under al-Shifa hospital is seen as ‚anticlimactic‘ as bombardment continues across the Gaza Strip, leaving only 4 percent of Gaza’s 2.3 million inhabitants with access to safe drinking water.

Menschen durchsuchen am 16. November 2023 in Nuseirat, Gaza, im südlichen Gazastreifen Gebäude, die bei israelischen Luftangriffen am Vortag zerstört wurden. (Foto: Bashar Taleb/APA Images)



Tag 42 der „Operation Al-Aqsa-Flut“: Stromausfall verdunkelt das Bild der israelischen Verwüstung in Gaza

Israels angeblicher Beweis für die Hamas-Kommandozentrale unter dem Al-Shifa-Krankenhaus wird als „antiklimaktisch“ angesehen, während die Bombardierung des gesamten Gazastreifens weitergeht und nur 4 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Von Mondoweiss Palästina-Büro

17. November 2023

Todesopfer

11.470 Tote*, darunter 4.707 Kinder, und mehr als 29.000 Verletzte in Gaza

197 getötete und 2.750 verletzte Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert die geschätzte Zahl der Toten vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.200.

*Diese Zahl bezieht sich auf die Opfer vom 7. Oktober bis zum 16. November.

Wichtige Entwicklungen

Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsdienste im nördlichen Gazastreifen hatte das palästinensische Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche „erhebliche Schwierigkeiten“, seine Daten zur Zahl der Todesopfer zu aktualisieren. Die neuen Zahlen können nicht das ganze Ausmaß der Verwüstung im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt berücksichtigen, wo unzählige Tote aufgrund der Präsenz der israelischen Streitkräfte nicht aus den Trümmern geborgen werden können und israelische Scharfschützen Berichten zufolge auf jeden schießen, der sich auf der Straße befindet.

Die israelischen Streitkräfte halten das Al-Shifa-Krankenhaus weiterhin besetzt, da der angebliche Beweis, dass sich unter dem medizinischen Komplex eine Kommandozentrale der Hamas befindet, nicht überzeugt.

Auch andere Krankenhäuser im Gazastreifen sind unter Beschuss geraten, während die israelischen Luftangriffe sowohl im Norden als auch im Süden des Gazastreifens fortgesetzt werden.

Leiter der wichtigsten humanitären Organisationen der Vereinten Nationen lehnen „einseitigen“ israelischen Vorstoß für so genannte „sichere Zonen“ in Gaza ab

Laut Paltel hat der Mangel an Elektrizität aufgrund von Treibstoffmangel zu einem totalen Stromausfall im Gazastreifen geführt

Die Abschaltung der Telekommunikation bedeutet, dass internationale Hilfsgüter am Freitag nicht in den Gazastreifen gelangen, so das UNRWA, da eine Koordinierung nicht möglich ist

Das Welternährungsprogramm warnt vor der „unmittelbaren Möglichkeit einer Hungersnot“ in Gaza

Nach Angaben des palästinensischen Zentralbüros für Statistik haben derzeit nur 4 Prozent der Menschen in Gaza Zugang zu sauberem Trinkwasser

Mindestens fünf getötete Palästinenser im Westjordanland – drei in Dschenin und zwei in Hebron – bei Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Streitkräften

Israelische Streitkräfte nehmen über Nacht 35 Palästinenser im Westjordanland fest

Israelische Streitkräfte feuern Tränengas auf Palästinenser, die in der Al-Aqsa-Moschee beten wollen

Ein bewaffneter Mann wird in der Nähe der israelischen Botschaft in Aserbaidschan festgenommen, weil er angeblich einen Anschlag geplant hat – einen Tag nach einem angeblichen Anschlag auf die israelische Botschaft in Japan.

Jordanien erklärt, dass es ein Abkommen nicht unterzeichnen wird, das vorsah, dass Amman im Austausch für Wasser Energie an Israel liefert, und zwar aufgrund der „Vergeltungsbarbarei Israels“ in Gaza

Die American Civil Liberties Union (ACLU) verklagt den Bundesstaat Florida wegen des Verbots pro-palästinensischer Studentengruppen und bezeichnet den Schritt als „gefährlichen Angriff auf die Meinungsfreiheit“.

Das International Center of Justice for Palestinians kündigt an, kanadische Politiker, darunter Premierminister Justin Trudeau, wegen „Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen in Gaza“ strafrechtlich verfolgen zu wollen.

Al-Shifa“-Krankenhaus bleibt von der israelischen Armee besetzt

Der Krieg in Gaza geht weiter, und die Situation im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt steht weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtet, dass Tausende von medizinischem Personal, Patienten und Zivilisten, die sich in den größten medizinischen Komplex im belagerten Gazastreifen geflüchtet hatten, von den israelischen Streitkräften „als Geiseln“ genommen wurden. Die israelischen Streitkräfte haben Al-Shifa‘ seit Mittwoch mit der Begründung besetzt, dass das Krankenhaus über einer unterirdischen Hamas-Kommandozentrale liegt.

Die israelischen Streitkräfte haben das Krankenhaus seit mehr als einer Woche mit Panzern, Bulldozern und Scharfschützen eingekreist und das Gelände in ebenso vielen Tagen mindestens dreimal gestürmt. Berichten zufolge zwangen sie das Personal und Zivilisten, sich nackt auszuziehen, verhörten und hielten eine Reihe von Palästinensern fest, von denen viele derzeit nicht bekannt sind, und zerstörten medizinische Geräte. Die Ärzte von Al-Shifa“ erklärten, israelische Soldaten hätten auch eine Reihe von Leichen verstorbener Patienten an einen unbekannten Ort gebracht.

Der Direktor von „Al-Shifa“ erklärte am Freitag gegenüber Al Jazeera, dass über Nacht 22 Menschen in dem Krankenhaus gestorben seien. Es blieb unklar, ob eine frühere Erklärung des palästinensischen Gesundheitsministeriums, in der es hieß, dass seit dem 11. November etwa 40 Patienten, darunter drei Frühgeborene, im Al-Shifa‘ gestorben seien, diese 22 mit einschloss.

Die Leichen von zwei israelischen Geiseln – Noa Marciano, 19, und Yehudit Weiss, 65 -, die am 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppen gefangen genommen worden waren, wurden von israelischen Streitkräften in der Nähe von Al-Shifa“ geborgen, wobei sowohl die Hamas als auch Israel die jeweils andere Seite beschuldigen, hinter ihrem Tod zu stecken.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu räumte in einem Interview mit CBS am Donnerstag ein, dass es Israel „nicht gelungen“ sei, Zivilisten zu verschonen, gab aber der Hamas die Schuld daran, dass Israel Tausende von palästinensischen Kindern getötet habe.

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und Saudi-Arabien verurteilten am Donnerstag den Angriff auf Al-Shifa‘ aufs Schärfste. Die OIC bezeichnete die „kollektive Bestrafung und den Völkermord an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen […] als Kriegsverbrechen nach dem humanitären Völkerrecht“.

Angesichts der zunehmenden internationalen Kritik an Israels wiederholten völkerrechtswidrigen Angriffen auf Krankenhäuser im Gazastreifen hat Tel Aviv mit Hochdruck versucht zu beweisen, dass Al-Shifa‘ als Militärbasis genutzt wird. Al Jazeera hat auch die Behauptung angezweifelt, dass Waffen neben einem MRT-Gerät gefunden wurden, und darauf hingewiesen, dass das Magnetfeld solcher Geräte ein unwahrscheinliches Versteck für Metallgegenstände darstellt. Sogar israelische Medien haben Fragen über die „Antiklimax“ der Razzia der israelischen Streitkräfte in Al-Shifa aufgeworfen.

Der Euro-Med Human Rights Monitor forderte am Freitag eine internationale Untersuchung der „absurden Behauptungen“ Israels über Al-Shifa‘. Israel hat wiederholt die Glaubwürdigkeit palästinensischer Berichte aus dem Gazastreifen in Frage gestellt, während es ausländischen Beobachtern und Journalisten den Zutritt verwehrt und das Telekommunikationsnetz des kleinen palästinensischen Gebiets ins Visier genommen hat. Die Paltel Group, der größte Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Palästina, gab am Donnerstagabend bekannt, dass alle Festnetz-, Mobilfunk- und Internetdienste im gesamten Gazastreifen aufgrund von Stromausfällen unterbrochen seien.

„Das Beharren der israelischen Armee darauf, Medien, internationale Organisationen, Gesundheitsbeamte und Nichtregierungsorganisationen während der Razzien nicht in die Krankenhäuser zu lassen, sollte große Besorgnis hervorrufen […] und lässt Zweifel an der Darstellung der Armee aufkommen“, schrieb Euro-Med Monitor. „Krankenhäuser sind keine Schlachtfelder.“

Während die israelische Armee behauptet, sie stehe „kurz vor der Zerschlagung“ der Hamas im nördlichen Gazastreifen und behauptete, am Freitag einen ehemaligen hochrangigen Fatah-Aktivisten, Khaled Abu Halal, getötet zu haben, erklärten bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppen auf Telegram, dass in Gaza-Stadt, Beit Lahia und Beit Hanoun heftige Kämpfe stattfänden und eine Reihe von israelischen Soldaten getötet worden seien.

Humanitäre Lage verschlechtert sich weiter, da die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen andauern

Andernorts im Gazastreifen gingen die israelischen Bombardierungen unvermindert weiter. Die Nachrichtenagentur WAFA meldete, dass seit Donnerstag tödliche Luftangriffe in den Stadtvierteln Sheikh Radwan, Tuffah, Shujaa’ya und Yafa Street in Gaza-Stadt sowie in den Flüchtlingslagern Nuseirat und Jabalia geflogen wurden. Mindestens 21 Menschen wurden bei mehreren Angriffen in Jabalia getötet, und Al Jazeera berichtete, dass die Menschen „mit bloßen Händen“ in den Trümmern nach Überlebenden suchten.

Wie Al Jazeera berichtet, wurde auch eine Schule im südlichen Gaza-Stadtviertel al-Zaytoun getroffen.

Israelische Luftangriffe trafen auch den südlichen Gazastreifen, einschließlich Rafah und Khan Younis, die Israel weiterhin als „sichere Zone“ bezeichnet, in die Palästinenser fliehen sollen, um der Kampfzone im nördlichen und zentralen Gazastreifen zu entkommen.

Die Angriffe in Khan Younis fanden in der Nähe des al-Nasr-Krankenhauses statt, was eine weitere Gefährdung medizinischer Einrichtungen im Gazastreifen darstellt, von denen bereits mehr als zwei Drittel außer Betrieb genommen wurden. Israelische Panzer umstellten Berichten zufolge das Baptistenkrankenhaus in Gaza-Stadt und hinderten Krankenwagen daran, Verletzte zu bergen, während sieben Mitarbeiter des jordanischen Feldkrankenhauses bei einem Angriff verletzt wurden.

Der Euro-Med Human Rights Monitor meldet inzwischen mehr als 1.000 israelische Angriffe mit weißem Phosphor innerhalb von 40 Tagen.

Humanitäre Organisationen und palästinensische Organisationen schlagen weiterhin Alarm wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen. Das palästinensische Zentralbüro für Statistik gab an, dass die Palästinenser im Gazastreifen von 82,7 Litern Wasser pro Person und Tag vor dem 7. Oktober auf ein bis drei Liter pro Tag gesunken sind.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erklärte unterdessen am Freitag, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen „unmittelbar vom Hungertod bedroht“ sei. Das UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge, teilte mit, dass am Freitag keine Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen gelangen würden, da der Zusammenbruch der Kommunikationsnetze die Koordinierung der humanitären Konvois verhindere.

UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini sagte am Donnerstag vor Journalisten, er glaube

er glaube, dass es einen „absichtlichen Versuch gebe, unsere Operation zu strangulieren und die UNRWA-Operation zu lähmen“, und fügte hinzu, dass Israels anhaltende Weigerung, die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen zuzulassen, alle humanitären Operationen dort gefährde.

Der Ständige Ausschuss der Hilfsorganisationen (Inter-Agency Standing Committee, IASC), das höchste Gremium der Vereinten Nationen zur Koordinierung der humanitären Hilfe, gab am Donnerstag eine Erklärung ab, in der es hieß, die Leiter der wichtigsten Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen würden sich nicht an „einseitigen Vorschlägen zur Schaffung von ’sicheren Zonen'“ im Gazastreifen beteiligen – eine Rüge für Israels anhaltenden Druck, immer mehr Zivilisten in einen immer kleineren Teil des ohnehin schon winzigen Gazastreifens zu drängen, ohne ihnen tatsächliche Sicherheit zu bieten.

„Unter den vorherrschenden Bedingungen besteht die Gefahr, dass Vorschläge zur einseitigen Schaffung von ’sicheren Zonen‘ im Gazastreifen der Zivilbevölkerung Schaden zufügen, einschließlich des Verlustes von Menschenleben in großem Umfang, und sie müssen abgelehnt werden. Ohne die richtigen Bedingungen kann die Konzentration von Zivilisten in solchen Zonen im Kontext aktiver Feindseligkeiten das Risiko von Angriffen und zusätzlichen Schäden erhöhen“, heißt es in der Erklärung. „Keine ’sichere Zone‘ ist wirklich sicher, wenn sie einseitig erklärt oder durch die Anwesenheit von Streitkräften erzwungen wird.“

Fünf Palästinenser im Westjordanland getötet

Die Gewalt im besetzten Westjordanland hielt auch in der Nacht an. Es wurde bestätigt, dass mindestens drei palästinensische Kämpfer bei heftigen bewaffneten Auseinandersetzungen im Flüchtlingslager Jenin von israelischen Streitkräften getötet wurden.

Berichten zufolge waren vier der fünf Krankenhäuser im Gebiet von Dschenin außer Betrieb, da die israelischen Streitkräfte das Ibn-Sina-Krankenhaus belagerten und das Personal verhörten.

Zwei weitere Palästinenser wurden am Freitagmorgen von israelischen Streitkräften an einem der Eingänge zur Stadt Hebron getötet. Die israelischen Streitkräfte behaupteten, die beiden Palästinenser hätten auf Soldaten geschossen, während auf israelischer Seite keine Verletzten gemeldet wurden.

Dies geschah einen Tag, nachdem drei Palästinenser an einem Kontrollpunkt in der Gegend von Bethlehem einen israelischen Soldaten getötet und fünf weitere verwundet hatten, bevor sie selbst getötet wurden.

Mindestens fünf Palästinenser, darunter zwei Kinder, wurden in den vergangenen Tagen in Masafer Yatta, Deir Nidham und Beita von israelischen Streitkräften verwundet. In der Zwischenzeit wurden über Nacht mindestens 35 Palästinenser im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften festgenommen – 28 davon in Nilin, einem Dorf, das für seine regelmäßigen Proteste gegen die Besetzung bekannt ist.

Im besetzten Ostjerusalem feuerten israelische Streitkräfte Tränengas auf Gläubige, die in der Al-Aqsa-Moschee beten wollten, wie die Zeitung Al-Quds berichtete.

Unterdessen wurden zwei 14-jährige palästinensische Staatsbürger aus der Stadt Umm al-Fahm am Freitag wegen versuchten Mordes an einem israelischen Soldaten angeklagt.

Während bewaffnete palästinensische Gruppen weiterhin Raketen aus dem Gazastreifen auf Gebiete im Süden Israels abfeuerten, hat die libanesische Hisbollah-Bewegung nach eigenen Angaben seit Donnerstag ein Dutzend Orte in Nordisrael getroffen. Israelische Streitkräfte haben eine Reihe von Gebieten im Südlibanon angegriffen, berichtete L’Orient Today.

In Israel hat Netanjahu Berichten zufolge einen Besuch bei verwundeten Soldaten in einem Krankenhaus in Tel Aviv abgesagt. Ynet berichtet, dass diese Entscheidung wahrscheinlich auf die Befürchtung zurückzuführen sei, dass „er von den Familien der Verwundeten mit Protesten konfrontiert werden würde“, wie es bei Verkehrsministerin Miri Regev der Fall war. Tausende Israelis haben in den letzten drei Tagen die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gefordert, und für Samstag ist ein weiterer Protest vor dem Büro des Premierministers geplant. Einige Familien von Geiseln haben ihre Wut über die israelische Regierung zum Ausdruck gebracht, weil sie der sicheren Rückkehr ihrer Angehörigen offenbar keine Priorität einräumt, während Oppositionsführer Yair Lapid Netanjahu öffentlich zum Rücktritt aufgefordert hat, weil die Öffentlichkeit das Vertrauen in ihn verloren hat.





