Nides can’t convince his own children to take Israel’s side Former ambassador Tom Nides quit his banking job last month to work as an Israel lobbyist but he can’t even convince his own kids. „They’re for the perceived underdog,“ he told PBS.

Tom Nides, ehemaliger US-Botschafter in Israel und jetzt Israel-Lobbyist, spricht in der PBS-Show „Firing Line“ am 10. November 2023.

Der ehemalige Botschafter Tom Nides hat letzten Monat seinen Job als Banker aufgegeben, um als Israel-Lobbyist zu arbeiten, aber er kann nicht einmal seine eigenen Kinder überzeugen. „Sie sind für den vermeintlichen Underdog“, sagte er gegenüber PBS.

Nides kann seine eigenen Kinder nicht davon überzeugen, sich auf die Seite Israels zu stellen

Von Philip Weiss

17. November 2023

Tom Nides war während seiner zwei kurzen Jahre als Botschafter in Israel ein unerbittlicher Befürworter Israels. Dann nahm er diesen Sommer einen großen Job bei Wells Fargo an, bis zum Hamas-Angriff am 7. Oktober – und nach nur einem Monat verließ Nides die Bank, um ein Vollzeit-Israel-Lobbyist zu werden, der mit den jüdischen Verbänden zusammenarbeitet, um Israels Geschichte zu fördern.

Genau wie sein Vater Arnold, der ein Finanzier, demokratischer Spender und Leiter der jüdischen Verbände in Duluth, Minnesota, war.

Aber Tom Nides‘ eigene Kinder sind nicht mit ihm einverstanden. Bei einem Auftritt in der PBS-Sendung „Firing Line“ am 10. November deutete Nides an, dass sie auf der Seite der Palästinenser stehen.

Auf die Frage, ob Israel „das Narrativ auf dem College-Campus verliert“, brachte Nides seine eigenen Kinder ins Spiel und sagte, sie seien für den „Underdog“.

„Ich habe mich damit befasst, seit ich nach Israel gekommen bin. Und College-Kinder – meine Kinder, wissen Sie – sie sind immer für den vermeintlichen Underdog. Das ist einfach die Realität. Und wir – ich habe in jeder Rede gesagt, dass man – ich bin für Israel und für das palästinensische Volk – sein kann. Man kann beides tun. Wenn sie die Grenze überschreiten und die Leute über „den Fluss bis zum Meer“ sprechen, dann bin ich mehr als glücklich, zu tun, was wir tun müssen, um diese Sprache loszuwerden… Das ist einfach Bigotterie. Das ist Ignoranz und Bigotterie.

Nides fuhr fort, dass er „besser mit meinen Kindern reden“ müsse.

Ich habe kein Problem damit, wenn Schüler über die Sache des palästinensischen Volkes sprechen wollen und wofür sie kämpfen und was sie brauchen, dann ist das in Ordnung. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir besser mit meinen Kindern und den Kindern anderer Leute und den Universitäten sprechen müssen, um sicherzustellen, dass sie die Geschichte Israels verstehen, die Bedeutung dieser Geschichte, warum Israel überhaupt gegründet wurde, und auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich um das palästinensische Volk zu kümmern. Ich bin voll dabei.

Der Generationsunterschied in der Haltung gegenüber Israel hat sich während des Angriffs auf den Gazastreifen deutlich bemerkbar gemacht. Laut einer CNN-Umfrage vom Oktober halten die meisten Amerikaner die israelischen Bombardierungen für gerechtfertigt. Aber unter 50 Jahren sinken die Zahlen drastisch. Nur etwa ein Viertel der unter 35-Jährigen sieht den Angriff als gerechtfertigt an. Die Verschiebung ist auch in der jüdischen Gemeinschaft spürbar, und die junge jüdische Gruppe IfNotNow hat Demonstrationen für einen Waffenstillstand angeführt, unter anderem gestern Abend vor dem Democratic National Committee. Die Tochter von Vizepräsidentin Kamala Harris, Ella Emhoff, hat Berichten zufolge Millionen für die Hilfe von Kindern in Gaza gesammelt.

„Wir haben ein großes, großes, großes Generationsproblem“, soll Jonathan Greenblatt von der ADL in einer durchgesickerten Aufnahme (die sich nach Greenblatt anhört, aber nicht als echt bestätigt wurde) zu einem anderen Israel-Befürworter gesagt haben.

Bereits im Februar berichteten wir über Nides‘ Beschwerde bei David Axelrod, dass der Diskurs an den Universitäten „mich nachts wach hält“. Israel hat „das Narrativ verloren“.

Worüber ich mir wirklich Sorgen mache, David, was mich nachts wach hält, ist das, was auf den Universitäten passiert…. Wenn man aufsteht und ein jüdisches Kind oder ein nicht-jüdisches Kind ist und über Israel spricht, ist es sehr schwierig. Wir haben das Narrativ an den Universitäten verloren und wir müssen uns darauf konzentrieren… Ich habe ein Video für Hillel gemacht… Ich sagte: Hört zu Leute, wir haben dieses Narrativ verloren, ihr könnt für Israel und für die Palästinenser sein! Irgendwie haben wir dieses Narrativ auf dem College-Campus vermisst.

In seiner neuen Inkarnation als Israel-Lobbyist folgt Nides‘ Auftritt bei PBS auf Auftritte bei Bloomberg und CNN, in denen er israelische Argumente wiederholte und die Idee eines Waffenstillstands bedauerte. Auch wenn viele „unschuldige Menschen sterben werden“. Wie er bei Bloomberg sagte:

„Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie diese unschuldigen Kinder und Mütter und Väter getötet werden. Die Hamas repräsentiert nicht das palästinensische Volk… [Die Hamas sagt], je mehr Palästinenser sterben, desto besser für ihre Sache… Hier geht es um Märtyrertum… Die Hamas weiß, was sie vorhat, sie versucht, Chaos zu stiften… und einen regionalen Krieg.

„Israel muss das Land von der Hamas befreien… nicht nur für die Sicherheit des Staates Israel, sondern auch für die Sicherheit der Region und, offen gesagt, für die Vereinigten Staaten.“

Auf PBS fragte Margaret Hoover: „Glauben Sie, dass Israel so viel wie möglich tut, um zivile Opfer zu vermeiden?“ und Nides sagte: „Ja, das glaube ich.“

In der CNN-Show „State of the Union“ am 8. Oktober konzentrierte sich Nides auf die Schwierigkeiten für Israelis – nichts über Palästinenser.

Dies betrifft jeden einzelnen Menschen in Israel. Es bricht einem das Herz und es ist sinnlos. Es ist jenseits – es ist jenseits von Worten. Und ich kann nicht – als jemand, der ein paar Jahre dort verbracht hat, kann ich meine Wut und Frustration nicht in Worte fassen und es bricht mir einfach das Herz für all diese Menschen. Sie können sich nicht vorstellen, welche Auswirkungen dies auf jeden einzelnen Menschen hat, der im Staat Israel lebt. Und für mich ist es – die Wut ist – sie ist ganz tief in mir drin.

Diese Leute, diese – Hamas sind ein Haufen von Monstern, die Kinder und ältere Menschen und Frauen und Kinder werfen und sie herumführen.

Nides trat in der CNN-Sendung auf, obwohl seine Frau, Virginia Moseley, stellvertretende CNN-Geschäftsführerin ist, der man nachsagt, dass sie maßgeblich an der Festlegung der Nachrichtenprioritäten beteiligt ist.

Übersetzt mit Deepl.com



