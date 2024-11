https://english.almayadeen.net/news/politics/tehran-calls-us-veto-of-un-gaza-resolution-a–license–for-i



Teheran bezeichnet US-Veto gegen UN-Resolution zum Gazastreifen als „Lizenz“ für israelischen Krieg

21. November 2024



Der Iran hat die Vereinigten Staaten scharf dafür verurteilt, dass sie ihr Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt haben, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, und bezeichnete das Vorgehen als „schändlich“.

Der Iran hat die Vereinigten Staaten dafür verurteilt, dass sie ihr Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt haben, in der ein Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde. Er bezeichnete diesen Schritt als „schändlich“ und beschuldigte sie, „Israel“ einen „Freibrief“ für die Fortsetzung seiner gewalttätigen Aktionen in der Region zu erteilen.

In einer Erklärung, die am Donnerstag auf X veröffentlicht wurde, kritisierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, die USA dafür, dass sie den Resolutionsentwurf, der im UN-Sicherheitsrat 14 Ja-Stimmen erhalten hatte, blockiert hatten.

Er sagte: „Dieses schändliche Veto markiert nicht nur ein weiteres Versagen des UN-Sicherheitsrats bei der Einhaltung seines auf der Charta basierenden Mandats, sondern dient auch als von den USA erteilte Lizenz für das Besatzungsregime, sein Gemetzel in Gaza und Libanon ungestraft fortzusetzen.“

Trotz der überwältigenden weltweiten Unterstützung und der Rückendeckung von 14 #UNSC-Mitgliedern für den #Gaza #Friedensstopp hat die scheidende demokratische US-Regierung ihr Veto gegen den Resolutionsentwurf eingelegt und damit ihre völlige Verachtung für das Leben unschuldiger Menschen und den Frieden in der Region offenbart und ihre 13 Monate andauernde Komplizenschaft in…

– Esmaeil Baghaei (@IRIMFA_SPOX) November 21, 2024

Baghaei argumentierte auch, dass das Veto gegen den Grundsatz des humanitären Völkerrechts (HVR), „Achtung und Respekt“ zu gewährleisten, und gegen die Völkermordkonvention verstoße, und fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten für ihre Komplizenschaft bei „Gräueltaten“ international verantwortlich seien.

Der Sprecher betonte, dass das Veto der USA die Missachtung Washingtons für das Leben unschuldiger Palästinenser und seine Rolle bei deren Massaker deutlich mache.

Er schrieb: „Trotz der überwältigenden weltweiten Unterstützung für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und der Unterstützung von 14 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates hat die scheidende demokratische US-Regierung ihr Veto gegen den Resolutionsentwurf eingelegt und damit ihre völlige Verachtung für das Leben unschuldiger Menschen und den Frieden in der Region offenbart und ihre 13 Monate währende Komplizenschaft mit Israels Völkermord noch verstärkt.“

Die USA legen zum vierten Mal ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ein, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen befürwortet

Die Vereinigten Staaten haben am Mittwoch ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt, in der eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird. Sie warfen den anderen Ratsmitgliedern vor, die Bemühungen um einen Kompromiss zynisch abzutun.

Der 15-köpfige Rat stimmte über eine von den 10 nicht-ständigen Mitgliedern vorgeschlagene Resolution ab, die einen „sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand“ forderte und die Freilassung der Gefangenen verlangte. Die USA waren das einzige Mitglied, das sich gegen die Resolution aussprach und ihr Vetorecht als ständiges Ratsmitglied nutzte, um sie zu blockieren.

Ein hochrangiger US-Beamter, der vor der Abstimmung unter der Bedingung der Anonymität sprach, erklärte, die USA würden nur eine Resolution unterstützen, die ausdrücklich die sofortige Freilassung der Gefangenen als Teil eines Waffenstillstandsabkommens fordert.

„Wie wir bereits mehrfach erklärt haben, können wir einen bedingungslosen Waffenstillstand, der nicht die sofortige Freilassung der Geiseln vorsieht, nicht unterstützen“, so der Beamte.

Im Vorfeld der Abstimmung schlug das Vereinigte Königreich eine neue Formulierung vor, die die USA als Kompromiss zu unterstützen bereit waren, die aber letztlich abgelehnt wurde, so der US-Beamte.

Es ist erwähnenswert, dass die Vereinigten Staaten vor der Sitzung und während des Entwurfsprozesses, der sich bis spät in die Nacht hinzog, „Einwände gegen eine Klausel erhoben, die sich auf die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeordneten vorläufigen Maßnahmen“ gegen das israelische Regime bezog, einschließlich der Einstellung der Feindseligkeiten in Rafah, so Quellen gegenüber Al Mayadeen.

Die Formulierung wurde schließlich überarbeitet, um „jeden direkten Bezug auf die vorläufigen Maßnahmen des IGH zu streichen, aber eine Erklärung beizubehalten, in der die Achtung des IGH und seiner Funktionen bekräftigt wird“, was einen Kompromiss darstellt.

Darüber hinaus enthielt der endgültige Resolutionsentwurf nicht die von den USA geforderte Formulierung zur Einrichtung eines ständigen Mechanismus zur Überprüfung der von Israel vorgebrachten Anschuldigungen bezüglich angeblicher Verbindungen zwischen UNRWA-Mitarbeitern und der Hamas“.

Das Veto der USA kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die israelische Besatzung ihre völkermörderische Kampagne gegen den Gazastreifen fortsetzt und seit dem 7. Oktober 43.985 Menschen getötet und 104.092 verletzt hat. Das Gesundheitsministerium von Gaza teilte mit, dass das israelische Militär am 411. Tag des Völkermords im Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden zwei Massaker verübt hat, bei denen 13 Menschen getötet und 84 verletzt wurden, wobei viele Opfer immer noch unter Trümmern oder aufgrund der israelischen Bombardierung unerreichbar sind.

