Terrorherrschaft der illegalen Siedler im Westjordanland unter Druck setzen? Von Peter Osborne

Peter Oborne berichtet aus Hebron im südlichen Teil des israelisch besetzten Westjordanlandes, wo illegale Siedler, unterstützt vom israelischen Militär, Palästinenser ungestraft von ihrem Land vertreiben.

Palästinensische Demonstranten streiten sich mit israelischen Soldaten während einer Demonstration gegen israelische Siedlungen im Dorf Beit Dajan in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland, 15. September 2023. (Foto von Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

In jedem Dorf in den südlichen Hebron-Hügeln ist es die gleiche Geschichte.

Israelische Siedler beschlagnahmen das Vieh, zerstören Wassertanks, zertrümmern Solaranlagen, walzen Nebengebäude nieder und zerstören die Olivenhaine, von denen die palästinensischen Bauern leben.

Sie kommen unangekündigt und sind mit M16-Maschinengewehren bewaffnet, die sie auch gerne benutzen. Sie verprügeln die Dorfbewohner mit Eisenstangen, mit Stöcken, mit Fäusten, mit den Gewehrkolben.

Sie vergreifen sich an Frauen und älteren Menschen.

Sie dringen in palästinensische Häuser ein, reißen Einrichtungsgegenstände heraus, stehlen Geld, zerstören Papiere, werfen Möbel um.

Sie schießen, um zu töten. Viele tragen Militäruniform.

Sie haben eine Herrschaft des Terrors errichtet. Sie werden von der israelischen Armee unterstützt.

Ihre Botschaft an die Palästinenser ist immer dieselbe: Verschwindet oder ihr werdet getötet.

Während die bewaffneten Siedler ungestraft agieren, sind die Palästinenser schutzlos ausgeliefert.

Hafez Hureini. (Foto: Peter Oborne/DCUK)

Umzingelt

In Begleitung eines Führers erreichte ich am frühen Nachmittag die 300-köpfige Bauerngemeinde She’b Al-Butom, in deren Nähe wir die benachbarte israelische Siedlung Avigay sehen konnten.

Zwei „Außenposten“ von Avigay überblicken ebenfalls das Dorf, ebenso wie eine weitere Siedlung, Mitzbeh. She’b Al-Butom ist umzingelt.

Das belagerte Dorf lag am Ende eines langen, steinigen Weges, der unseren Allradantrieb fast zum Scheitern brachte.

Ich wurde von einem traumatisierten Kind empfangen, das eine Grimasse zog. Nach dem, was es in den letzten Wochen erlebt hatte, fürchtete es sich vor einem Fremden.

„Sie richteten eine Waffe auf meine Frau, schlugen mich, stahlen mein Telefon und richteten ihre Waffen auf Kinder.

Eine Gruppe von Bauern servierte Tee. Sie erzählten uns, dass kurz nach dem 7. Oktober vier bewaffnete Siedler in das Dorf eindrangen, kleinere Schäden anrichteten und wieder abzogen.

Einige Tage lang konzentrierten sich die Siedler auf die Außenbezirke, zerstörten Häuser und Wirtschaftsgebäude und zwangen die Bewohner zur Flucht.

Drei Tage später kehrten die Siedler, die alle Militäruniformen trugen, zurück. Diesmal schlugen sie mehrere Dorfbewohner und durchwühlten ihre alten Lehmhäuser.

Letzten Freitagabend kamen sie erneut. Sie griffen Dorfbewohner an, darunter auch einen 72 Jahre alten Mann.

Jedes Mal, wenn die Siedler kommen, fordern sie die Dorfbewohner auf zu gehen.

Der örtliche Bauer Khalid Jibril erzählte mir: „Sie richteten eine Waffe auf meine Frau, schlugen mich, stahlen mein Telefon und richteten ihre Waffen auf die Kinder.“ Der Keffiyeh-tragende Jibril fügte hinzu: „Erwähnen Sie den Kindern gegenüber einfach die Soldaten. Sie stehen da und zittern.“

Wiederholung der Nakba

Für die Palästinenser fühlt es sich an wie eine Wiederholung der Nakba von 1948, als 750.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden und nie wieder zurückkehren sollten. Wie heute wurden sie damals inmitten massiver Gewalt vertrieben.

Als wir die Hügel im Süden Hebrons verließen, setzten die Siedler Fristen fest.

In Um Al-Khair, einem winzigen Dorf, das von allen Seiten von israelischen Siedlern umgeben ist, forderten die Siedler die Bewohner auf, bis 19 Uhr am Vorabend eine israelische Flagge zu hissen, andernfalls drohe ihnen die Zerstörung.

Wir erfuhren, dass Siedler am Vortag das Haus eines Bauern niedergebrannt hatten. Als die Opfer die Polizei riefen, wurde ihnen gesagt: „Ihr seid Lügner und wir kommen, um euch zu verhaften.“

Im nahe gelegenen Tuwani wurden die Dorfbewohner aufgefordert, das Dorf zu verlassen. „Geht in die Stadt“, sagen die Siedler. Der örtliche Patriarch Hafez Hureini zeigte sich trotzig: „Nein, niemals. Nichts wird mich dazu bringen, mein Haus zu verlassen.“

Einige Dörfer haben sich bereits dem Druck gebeugt. Die 250-Seelen-Gemeinde von Khirbet Zanufah in den südlichen Hebron-Hügeln ist geflohen. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem wurden im letzten Monat 13 Hirtengemeinschaften vertrieben.

Die Siedler arbeiten nach einem Plan, und der ist kein Geheimnis.

Rechtsextreme Parteien

Ende letzten Jahres rettete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Haut, indem er eine Koalition mit zwei rechtsextremen Parteien bildete.

Die erste war Otzma Yehudit (übersetzt: „Jüdische Macht“), angeführt von Itamar Ben Gvir, einem ausgesprochenen Rassisten, der ein Porträt von Baruch Goldstein – dem Massenmörder, der 1994 das Massaker an 29 Palästinensern in der Ibrahim-Moschee in Hebron verübte – in seinem Büro aufhängte, bis er 2020 eine politische Karriere einschlug.

Ben Gvir ist jetzt als Netanjahus Minister für nationale Sicherheit für die Polizeiarbeit im Westjordanland zuständig und hat in dieser Funktion die Ausgabe von Sturmgewehren an „zivile Sicherheitsteams“ veranlasst. Wenn er kann, überwacht er die Verteilung persönlich.

Netanjahu brachte auch die Religiöse Zionistische Partei unter der Führung des rechtsextremen Bezalel Smotrich ins Spiel. Er übertrug Smotrich den begehrten Posten des Finanzministers – doch Smotrich beharrte auf einem noch wichtigeren Preis.

Entscheidend ist, dass Artikel 21 der Koalitionsvereinbarung vom Dezember letzten Jahres Smotrich die „volle Verantwortung“ für das Gebiet C im Westjordanland zusprach.

Das Gebiet C steht gemäß den Osloer Verträgen von 1993 unter vollständiger militärischer und ziviler Kontrolle Israels. Es umfasst etwa 60 % der Landfläche des Westjordanlandes, einschließlich der isolierten Dörfer in den südlichen Hebron-Hügeln.

Im Gebiet C leben etwa 350.000 Palästinenser und 500.000 israelische Siedler, die nach internationalem Recht illegal sind.

In der Koalitionsvereinbarung wurde Smotrich, der sich selbst als „faschistischer Homophobiker“ bezeichnet, die Verantwortung für die so genannte „Zivilverwaltung“ des Westjordanlandes übertragen.

Faraz Diab. (Foto: Peter Oborne/DCUK)

Militärisches Recht

„Zivilverwaltung“ ist jedoch ein orwellscher Begriff. Während die Siedler volle Rechte als israelische Bürger haben, unterliegen die Palästinenser dem israelischen Militärrecht.

Bestenfalls sind sie willkürlichen bürokratischen Entscheidungen der israelischen Militärbehörden unterworfen, aber mit Smotrich an der Spitze haben sie überhaupt keine Rechte.

Die Zivilverwaltung, die Smotrich leitet, gibt ihm die totale Kontrolle über fast jeden Aspekt des palästinensischen Lebens. Smotrich und Ben Gvir haben das Westjordanland zu ihrem Spielplatz gemacht.

„Die Botschaft der Siedler an die Palästinenser lautet: Geht oder ihr werdet getötet“.

Ihre Pläne waren nie ein Geheimnis. Sie sind ausdrücklich in den Grundprinzipien des Koalitionsabkommens festgehalten, wo es heißt, dass „das jüdische Volk das ausschließliche und unbestreitbare Recht auf alle Teile des Landes Israel hat“.

Mit anderen Worten, die Annexion des besetzten Westjordanlandes unter Missachtung der britischen und amerikanischen Behauptungen, eine „Zweistaatenlösung“ zu unterstützen.

Schon lange vor dem 7. Oktober waren Ben Gvir und Smotrich, die die „Auslöschung“ der palästinensischen Stadt Howara, Schauplatz eines Siedlerpogroms, forderten, dabei, ihre Ideen in die Tat umzusetzen.

Jetzt gibt ihre Vision die Erlaubnis für einen groß angelegten Siedlerangriff. Die Botschaft der Siedler an die Palästinenser lautet: Geht oder ihr werdet getötet.

Wartet auf die große Nakba“.

Die Bewohner des Dorfes Deir Istiya im Westjordanland haben Warnbriefe erhalten, in denen es heißt: „Ihr wolltet Krieg, wartet auf die große Nakba“ – und in denen sie aufgefordert werden, nach Jordanien zu fliehen.

Ich reiste mit dem Bus in dieses Dorf in den Hügeln oberhalb der alten palästinensischen Stadt Nablus, um Faraz Diab, den Leiter der Gemeinde, zu treffen.

Er erzählte mir, dass eine Telegrammgruppe mit dem Namen „Nazi-Jäger“ seine Daten, einschließlich eines Fotos, bedrohlich in Umlauf bringt. „Sie sollten eingesperrt werden“, sagt er, aber die Chancen dafür sind gering.

Die UN-Agentur für humanitäre Hilfe (OCHA) erklärte am 6. November, dass seit dem 7. Oktober 147 Palästinenser, darunter 44 Kinder, von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet wurden, weitere acht, darunter ein Kind, wurden von Siedlern getötet.

Sie fügt hinzu: „Seit dem 7. Oktober wurden mindestens 111 palästinensische Haushalte mit 905 Personen, darunter 356 Kinder, aufgrund von Siedlergewalt und Zugangsbeschränkungen vertrieben.“

Sie müssen gehen

Neben der menschlichen Tragödie handelt es sich um eine globale Katastrophe. Bauern, Hirten und nomadische Beduinenstämme leben seit Urzeiten in den zerklüfteten Hügeln und Tälern des Westjordanlandes.

Sie lebten lange vor den israelischen Siedlern, die in den letzten 50 Jahren eingeführt wurden. Wenn sie aus einer alten Lebensweise mit ihren eigenen Liedern, ihrer Geschichte und ihrer Literatur vertrieben werden, werden sie mit ihnen verschwinden.

Ihr Lebensunterhalt hängt vom Land und den Jahreszeiten ab, denn die Hirten ziehen von den Sommerweiden in den Hügeln zum Winterweiden in das jetzt abgeschlossene Jordantal.

Viele werden nicht gehen. Letzten Freitag, sagt Khalid Jibril, stellten die Siedler ein Ultimatum. „Ihr müsst gehen, oder wir werden euch töten. Und eure Kinder töten wir auch. So wie wir es mit den Kindern aus Gaza gemacht haben.“

Khalid ist bereits von den Siedlern verprügelt worden. Er sagte ihnen: „Unsere Kinder sind nicht besser als die Kinder aus Gaza. Wenn ihr müsst, dann kommt und tut das. Wir werden nicht gehen.“

Für die israelische Siedlerbewegung, die die israelischen Streitkräfte auf ihrer Seite hat, ist dies ihre Stunde. Die gewaltsame Verbringung eines besetzten Volkes ist ein Kriegsverbrechen, aber ich kann nicht mehr entdecken als den üblichen „Aufruf“ der britischen Regierung an Israel, „die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“.

Dieses Schweigen ist interessant. In normalen Zeiten verurteilt Diane Corner, die britische Generalkonsulin in Jerusalem, die Gewalt der Siedler mit scharfen Worten, aber ohne jede Wirkung.

Als die Angriffe zu einer Schreckensherrschaft im Westjordanland eskalierten, hatte sie nichts zu sagen.

Ich habe Frau Corner über Twitter kontaktiert und ihr erklärt, dass ich einen Bericht über die Gräueltaten der Siedler im Westjordanland, einschließlich der Zwangsumsiedlungen, vorbereite. Ich wies darauf hin, dass der britische Konsul solche Gräueltaten in normalen Zeiten schnell verurteilt hat. Ich fragte sie, warum sie geschwiegen hatte.

Als Declassified UK diesen Artikel für die Veröffentlichung vorbereitete, erhielt ich keine Antwort.

In Ermangelung einer Erklärung vermute ich, dass Diana Corner, eine anständige und sachkundige Frau, von einer britischen Regierung, die Benjamin Netanjahus Israel ihre „unmissverständliche“ Unterstützung zugesagt hat, angewiesen wurde, den Mund zu halten.

ÜBER DEN AUTOR

Peter Oborne ist Journalist und Autor. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Warum der Westen sich im Islam irrt.

