Zionist Terrorism. The Oct 7 story, ZioNazism and killing families

Zionistischer Terrorismus

Der 7. Oktober war kein Hamas-Terrorismus

Von Julian Macfarlane

10. November 2023

In meinem jüngsten Artikel über den Anschlag vom 7. Oktober und die darauffolgenden Ereignisse habe ich versucht, die Darstellung in der Öffentlichkeit zu klären, indem ich eine Art forensische Analyse der Ereignisse und der Medienberichte vornahm. Ich war besorgt, dass namhafte Kritiker und Analysten durch zionistische Desinformation und westliche Fehlinformationen in die Irre geführt wurden.

Meine Analyse ergab, dass der 7. Oktober kein Terroranschlag war, sondern vielmehr ein strategischer militärischer Schachzug eines besetzten Volkes, das sein Recht auf Widerstand ausübte, um durch die Geiselnahme der Besatzungsmacht ein Druckmittel zu erlangen und gleichzeitig den Mythos der zionistischen militärischen Unverwundbarkeit zu entlarven.

Wie bei den meisten derartigen Militäraktionen gab es Kollateralschäden.

Im Laufe der Zeit wurde jedoch aus israelischen Quellen deutlich, dass die meisten zivilen Opfer durch das israelische Militär zu beklagen waren, und zwar zunächst durch Apache-Hubschrauber, deren Munition schnell aufgebraucht war, und später durch Bodentruppen mit Panzern und Artillerie.

Zu der Zeit, als ich den Artikel schrieb, sagten viele, dass die IDF für etwa 30 % der zivilen Opfer verantwortlich waren. Ich schätzte den Anteil auf über 50%.

Jetzt sieht es so aus, als ob bis zu 70 % der zivilen Opfer – vielleicht sogar mehr – von den Zionisten verursacht wurden, denen es egal ist, wie viele ihrer eigenen Leute sie töten – da sie es den „Terroristen“ in die Schuhe schieben können. „

Die Zionisten scheren sich nicht um Menschenleben. Das zeigen ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, bei denen inzwischen fast 11.000 Menschen ums Leben gekommen sind – vielleicht die Hälfte von ihnen Frauen und Kinder. Es ist nicht unsere Schuld“, sagen die Israelis, „es ist die Schuld der ‚Terroristen‘, die sich hinter ‚menschlichen Schutzschilden‘ verstecken.

Von den 240 Geiseln haben die Israelis 60 getötet – bis heute sind es vielleicht noch mehr.

Bald werden sie sich keine Sorgen mehr um Geiseln machen müssen. Sie werden sie alle getötet haben, womit die Verhandlungen über Geiseln vom Tisch sein werden.

Die israelischen Zionisten praktizieren das, was die Nazis „Sippenhaft“ nannten – kollektive Bestrafung, in der Regel der Familie. Sie haben es also auf Frauen und Kinder abgesehen.

Auch Journalisten sind nicht immun.

Der palästinensische Journalist Mohammad Abu Hasira hat seine Familie verloren, als die IDF sein Haus beschossen. Auch der Leiter des Al Jazeera-Büros, Wael Dahdouh, verlor seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter, seinen Enkel und mindestens acht weitere Verwandte.

Wenn Sie jemals einen Beweis für den Einfluss des deutschen Nationalsozialismus auf den Zionismus gesucht haben – hier ist er.

Der Begriff „Sippenhaft“ geht auf die vorrömische Zeit zurück und war bei Germanen, Kelten und Slawen weit verbreitet.

Ideologien, die sich auf historische Mythologien stützen, wie der Nationalsozialismus und der Zionismus, greifen oft alte Praktiken auf und erfinden sie neu. Die Nazis taten dies mit der „Sippenhaft“, die in der Antike bedeutete, dass man, wenn man etwas Schlechtes tat, z. B. jemanden tötete, seine Familie einen Preis zahlen musste, wenn man das nicht konnte – normalerweise einen finanziellen.

Dies spiegelte die gemeinschaftliche Natur der vorrömischen Stammeskulturen wider, hatte aber in den meisten Fällen keine totalitären Absichten, sondern diente eher dazu, störende Fehden zu verhindern – als primitive Form der wiederherstellenden Gerechtigkeit.

Die nationalsozialistische Version zielte darauf ab, den Menschen sehr, sehr viel Angst zu machen, gegen sie vorzugehen. Wie die deutsche Politik ist auch die zionistische Version nicht kodifiziert, sondern wird selektiv in verschiedenen Formen angewandt – meist getarnt als „Selbstverteidigung“. Der letztendliche Zweck ist jedoch derselbe wie bei den Nazis – totalitäre Kontrolle.

Der Terror war für die Nazis zunehmend ein verzweifelter Versuch der sozialen Kontrolle, als ihr Projekt an allen Fronten zu scheitern begann. Scheitern und Scheitern … das gilt auch für die Zio-Nazis.

Für sie ist der Terror ein Fehler.

Wenn sie untergehen, könnten die USA mit ihnen ertrinken.

Julian Macfarlane Investigativer Journalist, Schriftsteller, Autor, geopolitischer und militärischer Analyst mit Sitz in Tokio.

Opfer des israelischen Terrors



Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …