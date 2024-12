https://www.wsws.org/en/articles/2024/12/30/ajao-d30.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



The Bibi Files– Israels Krise ist nicht das Produkt von Netanjahu, sondern des gesamten zionistischen Projekts

Jean Shaoul

30. Dezember 2024

The Bibi Files , der kürzlich auf dem Toronto International Film Festival als laufender Beitrag gezeigt wurde, kommt nun in überarbeiteter und aktualisierter Form in die Kinos, allerdings nur in Programmkinos. Denn, wie Alex Gibney, einer der Produzenten, sagte: „Kein Mainstream-Sender wird den Film in den USA zeigen“.

In Israel, wo Premierminister Benjamin Netanjahu erfolglos versucht hat, den Film verbieten zu lassen, wurde er noch immer nicht gezeigt. Trotzdem wurde der Film in die engere Auswahl für den Oscar für den besten Dokumentarfilm aufgenommen.

Das offizielle Plakat zu The Bibi Files [Foto: Studio and or Graphic Artist]

Regie führte der Südafrikaner Alexis Bloom, produziert wurde der Film u. a. von Alex Gibney. Bloom hatte zuvor mit Gibney an We Steal Secrets: The story of WikiLeaks (2013) zusammengearbeitet, einem Dokumentarfilm über den Rufmord an WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der durch zahlreiche Verzerrungen und Auslassungen gekennzeichnet ist. Er übernahm im Wesentlichen die Kampagne der Medien und der US-Regierung gegen die WikiLeaks-Website.

Der Film „The Bibi Files“ zeichnet das Bild, dass Israel von Netanjahu an den Rand einer Katastrophe gebracht wurde und einen Krieg führt, der kein erreichbares Ziel hat. Netanjahu wird von der Notwendigkeit seines eigenen politischen Überlebens getrieben, da er sich in einem laufenden Korruptionsverfahren befindet, das ihn für Jahre hinter Gitter bringen könnte.

Auf dem Toronto International Fim Festival im September sagte Bloom: „Es ist ein altmodischer Film, in dem die Wahrheit an die Macht kommt. Und er [Netanjahu] ist an der Macht“. Gibney stimmte dem zu: „Wir haben es mit einem Flächenbrand im Nahen Osten zu tun, bei dem jeden Tag Menschen sterben. Ich denke, es war wichtig, eine Plattform zu haben, auf der man einen Pfahl in den Boden rammen und gleichzeitig eine ernsthafte Diskussion über Netanjahu und seine Motive führen kann.“

The Bibi Files beginnt mit Israels Krieg gegen den Gazastreifen und deutet an, dass er das Ergebnis von Netanjahus Bemühungen war, an der Macht zu bleiben und seinen Prozess zu vermeiden oder zu verzögern. Der Film zeigt durchgesickerte Aufnahmen der israelischen Polizei, die Netanjahu, seine Frau Sara und seinen rechtsextremen Sohn Yair sowie Mitglieder seines inneren Kreises zu Korruptionsvorwürfen verhört.

Netanjahu sagt derzeit dreimal wöchentlich in seinem seit langem verzögerten Prozess wegen Bestechung, Betrug und Untreue in drei verschiedenen Fällen aus, die sich größtenteils auf seine Bemühungen um eine positive Berichterstattung in den Medien beziehen. Wird er für schuldig befunden, drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis. Der für seinen luxuriösen Lebensstil und seine Kontakte zur Finanzelite berüchtigte Mann hat wiederholt jegliches Fehlverhalten abgestritten und behauptet, Opfer eines von liberalen Medien und einer voreingenommenen Justiz inszenierten „Putsches“ der Linken zu sein.

Die polizeilichen Ermittlungen, über die in der Presse wortwörtlich berichtet wurde, zeigten eindeutige Fälle von Bestechung. Die tausenden Stunden an aufgezeichneten Vernehmungen der Polizei, die zwischen 2016 und 2018 aufgezeichnet wurden, wurden Gibney 2023 zugespielt. Sie enthüllen wenig Neues. Sie zeigen einen grinsenden Netanjahu, der auf die meisten Fragen, wie in seinem Prozess, mit „Ich erinnere mich nicht“ und „Was für ein Lügner“ antwortet.

Der Film zeigt die teuren Geschenke – Champagner und Zigarren -, die der verstorbene Milliardär Sheldon Adelson und seine Frau Miriam, der Hollywood-Produzent Arnon Milchan und seine frühere Adjutantin Hadas Klein sowie Iris und Shaul Elovitch Netanjahu und seiner Familie, oft auf deren Wunsch hin, machten, sowie teuren Schmuck für seine Frau Sara. Sie sagt der Polizei: „Ich habe nicht persönlich um einen Ring und eine Halskette gebeten“, während ihr Mann jede Kenntnis davon abstreitet.

Milchan soll Netanjahu Geschenke gemacht haben, um den ehemaligen US-Außenminister John Kerry dazu zu bewegen, die Entscheidung, ihm ein US-Visum zu verweigern, rückgängig zu machen, und er erhielt Steuererleichterungen, nachdem Netanjahu Druck auf seinen Finanzminister ausgeübt hatte, das Gesetz zu ändern.

Der Telekommunikationsunternehmer Shaul Elovitch wurde angeblich durch von Netanjahu vermittelte Kredite vor dem Bankrott gerettet und erhielt im Gegenzug die De-facto-Kontrolle der Familie Netanjahu über sein Medienunternehmen Walla! Die Übernahme führte zu einer Änderung der redaktionellen Linie: Reporter wurden entlassen und Netanjahu und sein Sohn Yair – von dem Uzi Beller, Netanjahus Jugendfreund, sagte, er werde auf seine Nachfolge vorbereitet – wurden bevorzugt behandelt.

Das durchgesickerte Filmmaterial enthält eine Aufnahme von Arnon Mozes, dem Herausgeber einer israelischen Zeitung, die Netanjahu mit einem Handy in seiner Tasche gemacht hat und an die er sich nach eigenen Angaben nicht erinnern kann.

In dem Film wird behauptet, Netanjahus Anwalt habe ihm nach der Anklage zum Rücktritt geraten. Er weigerte sich jedoch, da er befürchtete, dass noch mehr seiner Aktivitäten aufgedeckt werden könnten.

In der zweiten Hälfte des Films geht es darum, wie Netanjahus Kampf, seinem Prozess und einer möglichen Gefängnisstrafe zu entgehen, seine politische Strategie beeinflusste, einschließlich seines Bündnisses mit rechtsextremen, ultranationalistischen Kräften, die er zuvor gemieden hatte, um seiner Likud-Partei eine parlamentarische Mehrheit zu sichern, und seiner Entmachtung der Justiz, die darauf abzielte, seiner Regierung uneingeschränkte Befugnisse zu übertragen, sowie des Krieges in Gaza.

Raviv Drucker, ein Enthüllungsjournalist und einer der Produzenten des Films, der den gesamten Film kommentiert, sagte: „Er hat nicht versucht, es zu vertuschen. Er hat versucht, das ganze System zu demontieren“.

Gili Schwartz, ein Überlebender des Angriffs auf den Kibbutz Be’eri, macht Netanjahu für den Angriff und den Krieg verantwortlich, und viele Menschen machen Netanjahu dafür verantwortlich, dass die Hamas im Gazastreifen an der Macht bleibt, um die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu untergraben.

Als der Gaza-Krieg begann, wollte Netanjahu ihn bis zum „totalen Sieg“ fortsetzen und lehnte einen Geisel-Deal ab, der einen Waffenstillstand mit der Hamas vorsah, weil seine rechtsextremen Kabinettsmitglieder drohten, aus der Regierung auszutreten, was Neuwahlen zur Folge hätte, die Netanjahu verlieren würde. Der Verlust des Ministerpräsidentenamtes würde ihn seine Immunität vor dem Gefängnis kosten. „Das wäre eine Katastrophe für ihn“, sagte Drucker. „Er wird alles Nötige tun, um den Krieg fortzusetzen, und er wird so lange weitermachen, bis eine Situation eintritt, in der sein politisches Überleben gefährdet ist. Und dann wird er den Krieg beenden.“

Diese Sichtweise ignoriert die Tatsache, dass der Krieg gegen Gaza mit der Biden-Regierung koordiniert wurde, die nur wenige Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsandte und damit signalisierte, dass dies Teil einer umfassenderen Anstrengung war, die Region im Interesse des US-Imperialismus neu zu ordnen. Seitdem hat Israel eine verheerende Militärkampagne gegen die Hisbollah im Libanon, Hunderte von Angriffen gegen Syrien und die Besetzung seines Territoriums nach dem Sturz von Assad, Angriffe auf die Houthis im Jemen und mörderische Provokationen gegen den Iran durchgeführt und gleichzeitig seine brutale Besetzung des Westjordanlandes intensiviert.

The Bibi Files spielt zwar auf die Beziehungen der USA zu Israel an, geht aber nicht auf dieses Thema ein, einschließlich der massiven Hilfe für den zionistischen Staat, ohne die er nicht als Hüter der Interessen Washingtons im rohstoffreichen Nahen Osten funktionieren könnte.

Die Opposition der Filmemacher gegen Netanjahu unterscheidet sich nicht von derjenigen der Führung der israelischen Massenopposition gegen Netanjahus Justizputsch, die in der 75-jährigen Geschichte des Landes beispiellos ist. Sie setzen sich aus ehemaligen Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstchefs sowie aus ehemaligen Ministern zusammen, die alle irgendwann einmal unter Netanjahu gedient haben, und sind nicht minder der Expansion Israels auf Kosten der Palästinenser verpflichtet. Aus Angst, dass die Hinwendung zu einer offenen Diktatur die Interessen der israelischen Unternehmens- und Finanzelite gefährden könnte, flehten sie Netanjahu an, einen „Kompromiss“ einzugehen und seine Bemühungen um eine Kastration der Justiz aufzugeben. Als Netanjahu dem Gazastreifen den Krieg erklärte, unterstützten sie alle diesen Schritt, und drei Oppositionsführer traten Netanjahus Kriegskabinett bei.

Netanjahus politischer Werdegang ist nicht so sehr das Produkt seiner persönlichen Beweggründe, sondern das unvermeidliche Ergebnis des zionistischen Projekts, das vor 75 Jahren den Staat Israel durch die gewaltsame Vertreibung und brutale Unterdrückung der Palästinenser gegründet hat.

Ein solcher Staat, der auf dem Kapitalismus basiert, war immer unfähig, eine wirklich demokratische Gesellschaft zu entwickeln. Er fungiert als Garnisonsstaat für den US-Imperialismus, der sich immer wieder im Krieg mit seinen arabischen Nachbarn befindet, in einem ständigen Kriegszustand mit den Palästinensern und abhängig von US-Militärsubventionen. Es verfolgt eine expansionistische „Groß-Israel“-Politik und stützt sich immer stärker auf die rechtsgerichtete Siedlerbevölkerung in den besetzten Gebieten. Die soziale Ungleichheit ist akut und gehört zu den höchsten der Welt – 42 Israelis stehen auf der Forbes-Liste der Milliardäre für 2024 mit einem Gesamtvermögen von 205 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 7,8 Prozent gegenüber der letztjährigen Liste entspricht. Um einen guten Job zu bekommen, muss man „Protekzia“ oder die richtigen sozialen Verbindungen haben.

Dies sind die Bedingungen, die den Weg für Netanjahu und seine faschistische Regierung geebnet haben. Netanjahu ist nur einer von vielen israelischen Politikern, die wegen finanzieller Betrügereien angeklagt wurden: Der frühere Ministerpräsident Ehud Olmert wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, während Ariel Sharons Sohn Gilad wegen Bestechungsgeldern, die er für seinen Vater gezahlt hatte, verurteilt wurde. Mindestens sieben Minister und 12 Mitglieder der Knesset wurden wegen Finanzdelikten verurteilt.

Wie auch anderswo ist die Hinwendung der herrschenden Elite Israels zu Diktatur und Krieg im Wesentlichen in der extremen Zunahme der sozialen Ungleichheit und der Eskalation des Krieges begründet, die die beiden Produkte des Kapitalismus in seinem Todeskampf sind. Sie wird nicht aufgehalten werden, indem Netanjahu durch Israels „Oppositions“-Führer ersetzt wird, sondern nur durch die Vereinigung der palästinensischen und jüdischen Arbeiter und die Entwicklung des sich ausweitenden Klassenkampfes in der ganzen Welt zu einer bewussten politischen Bewegung für den Sozialismus.

Übersetzt mit Deepl.com

