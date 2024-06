https://www.trtworld.com/magazine/meet-the-irish-artists-boycotting-a-berlin-exhibition-over-gaza-massacre-18176872



Treffen Sie die irischen Künstler, die eine Berliner Ausstellung wegen des Gaza-Massakers boykottieren

Von Ayse Isin Kirenci

25. Juni 2024

Die deutsche Kunstszene weigert sich, die israelischen Gräueltaten in Gaza anzuerkennen.

Zu den Künstlern, die sich von der Berliner Ausstellung distanzieren, gehören Kate Nolan, Mark Curran und Ruby Wallis. /Foto: TRT World

Mindestens 13 irische Künstler haben sich aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinen Unterstützern, deren Recht auf Protest gegen Israel in Deutschland auf beispiellose Weise beschnitten wird, von einer in Berlin stattfindenden Fotoausstellung zurückgezogen.

Die Ausstellung Changing States: Irland im 21. Jahrhundert zeichnet 100 Jahre irischer Geschichte durch die Linse versierter Künstler nach, die das Leben der Menschen in dem Land mit etwas mehr als 5 Millionen Einwohnern auf unterschiedliche Weise dokumentiert haben. Die Ausstellung läuft bis zum 11. August.

Nachdem sich jedoch einige der Künstler zurückgezogen hatten, beschlossen die Berliner Ausstellungsmacher, jegliche Erwähnung ihrer Werke zu streichen. Die Organisatoren gaben auch nicht öffentlich bekannt, warum die Künstler sich weigerten, an der Ausstellung teilzunehmen.

„Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass (das Vorgehen der Ausstellungsorganisatoren) die Reaktion des deutschen Staates in Bezug auf das Verschweigen und Auslöschen dessen, was in der Ausstellung tatsächlich geschah, nachahmt“, sagt Mark Curran, einer der Künstler.

Curran zieht einen Vergleich zwischen dem aktuellen politischen Klima in Deutschland und der Situation in den 1930er Jahren, als der Nazifaschismus das Land beherrschte.

„Die Leute reden darüber, was sie in den 1930er Jahren getan hätten. Dies ist ein weiterer Moment (wie damals), um aufzustehen und Stellung zu beziehen“.

Die Künstler, die sich von der Berliner Ausstellung distanziert haben, die vom Photo Museum Ireland, dem IKS Düsseldorf und dem Haus am Kleistpark organisiert wurde, sagen, dass die Schau bedeutungslos gewesen wäre, ohne das Leiden des palästinensischen Volkes zu beleuchten.

„Als Künstlerin fände ich es unaufrichtig, Arbeiten zu politischen und sozialen Themen auszustellen, ohne die Gräueltaten in Gaza zu würdigen“, sagt Ruby Wallis, eine weitere Künstlerin, die sich aus der Ausstellung zurückgezogen hat.

Für einige Teilnehmer ist die Ausstellung ihrer Werke in Berlin angesichts der anhaltenden militärischen Unterstützung Deutschlands für das israelische Militär, das mehr als 37.600 Palästinenser getötet hat, zu einer moralischen Frage geworden.

„Meine Werke in einem Land zu zeigen, das die Meinungsfreiheit unterdrückt und Waffen an Israel liefert, widerspräche der Ethik meiner Praxis“, sagt Kate Nolan, eine in Dublin lebende irische Künstlerin.

Persönliche Reisen

Curran, ein 59-jähriger irischstämmiger Aktivist und Künstler, lebt seit fast 21 Jahren in Berlin.

Als er 16 Jahre alt war, nahm er an seiner ersten Demonstration für Palästina in Dublin teil. Er besucht weiterhin fast jede Woche Demonstrationen und schließt sich vielen anderen an, die ein Ende des Völkermordes in Gaza fordern.

„Wenn man aus Irland kommt, ist man sich seines eigenen Kampfes gegen den Antiimperialismus, den Antikolonialismus, gegen die Kolonialisierung Irlands durch Großbritannien bewusst, und man kennt auch die Kämpfe in Südafrika und in Palästina im Besonderen.“

Curran arbeitete in den 1980er und 1990er Jahren an Projekten gegen die südafrikanische Apartheid und zur Unterstützung Palästinas.

Die Künstler hatten die Organisatoren der Ausstellung gebeten, der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie beschlossen hatten, sich von der Veranstaltung zurückzuziehen und ihren Standpunkt in den Ausstellungskatalog aufzunehmen.

Reuters

Pro-Palästina-Demonstrationen in Berlin /Foto: Reuters Archiv

„Tatsächlich wurde der Katalog eine Woche vor der Ausstellungseröffnung neu aufgelegt, und alle Arbeiten der Künstler, die sich zurückgezogen hatten, wurden aus dem Katalog entfernt, und zwar wiederum ohne Hinweis auf ihren Rückzug“, so Curran.

Nachdem die Künstler ihren Rückzug per E-Mail angekündigt hatten, entschied das Haus am Kleispark, dies zu ignorieren. Der Veranstalter gab auch die Gründe für die Entscheidung der irischen Künstler nicht bekannt.

„Das fühlt sich an wie eine Auslöschung und das Verstummen unseres Rückzugs“, sagt Nolan, dessen Arbeit sich mit der Natur der Identität befasst.

Während sich die Ausstellung um politische Themen, den Begriff der Heimat und die sich wandelnden Identitäten seit der Gründung der Republik Irland drehte, gab es keinen künstlerischen Raum für Meinungen zu Palästina.

Der Akt des Schweigens

Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Exporteur von Waffen nach Israel.

„Ich kann mein Leben als Künstlerin und Mutter nicht weiterführen, solange diese Zustände in Gaza und im besetzten Westjordanland andauern“, sagt Ruby Wallis.

Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich auf Gender und Diskurse und untersucht sichere und unsichere Räume für Frauen.

„Ich bin entschlossen, meine Meinung zu diesen tödlichen Angriffen auf unschuldige Familien kundzutun, von denen viele in Flüchtlingslagern leben und keine Möglichkeit zur Flucht haben.

Ähnlich äußert sich Mark Curran: „Die Kunst hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit auf die Situation in Berlin zu lenken und auch auf die Mitschuld Deutschlands an dem, was wir in Gaza und im besetzten Westjordanland erleben.“

Zweitens wollen die Künstler auf das anhaltende Schweigen pro-palästinensischer Stimmen in der Berliner Kunstszene und die Polizeigewalt gegen Menschen, die gegen Israels Völkermord protestieren wollen, aufmerksam machen.

Die Ausstellung der in Berlin lebenden Video- und Fotokünstlerin Candice Bereitz wurde im November vom Saarlandmuseum in Saarbrücken abgesagt, da die jüdische Künstlerin in einem Beitrag dazu aufrief, die palästinensische Befreiung zu unterstützen.

Weitere Künstler und Gruppen, die abgesagt wurden, waren Lankum im November, Laurie Anderson mit „Letter Against Apartheid“ im Januar und Johanna Tagada Hoffbeck im Januar wegen der Verwendung der Phrase „Free Palestine“.

„Kulturboykott hilft erstens den Künstlern, kulturelle Institutionen zu hinterfragen und zur Rechenschaft zu ziehen, und zweitens anderen Künstlern und dem Kunstpublikum, die Unterdrücker ebenfalls zu hinterfragen und unter Druck zu setzen“, sagt Nolan und bezieht sich dabei auf den Prozess des Schweigens.

Mit ihrer Entscheidung, sich von der Ausstellung zurückzuziehen, setzten die Künstler auch ein Zeichen der Bestürzung über das brutale Vorgehen der Polizei gegen pro-palästinensische Demonstranten.

„Ich habe das gefährliche Klima für Proteste in Solidarität mit Palästina in Deutschland persönlich erlebt und fühle mich gezwungen, etwas zu unternehmen“, sagt Wallis.

Die Kunst spielt eine wichtige Rolle, um all diese Anliegen zum Ausdruck zu bringen, denn „Künstler dienen oft als politische Stimme, die durch ihre Arbeit die Ungleichgewichte in unserer Gesellschaft sichtbar macht“, fügt sie hinzu.

QUELLE: TRT Welt

Ayse Isin Kirenci ist eine stellvertretende Produzentin bei TRT World.

