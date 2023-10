Defiant Gaza – The reasons for Resistance are clear As astonishing as the break-out of the Gaza concentration camp has been, and ensuing attacks within Israel’s southern settler towns, seized from indigenous Palestinians in past ethnic cleansing, the reasons…

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Izz ad-Din al-Qassam Brigaden, zerstören einen Panzer der israelischen Streitkräfte in Gaza-Stadt, Gaza, am 07. Oktober 2023. (Hani Alshaer – Anadolu Agency)

Trotziges Gaza – Die Gründe für den Widerstand sind klar

von Ronnie Kasrils

10. Oktober 2023

So erstaunlich der Ausbruch des Konzentrationslagers im Gazastreifen und die darauf folgenden Angriffe auf die Siedlerstädte im Süden Israels sind, die den einheimischen Palästinensern im Rahmen einer ethnischen Säuberung abgenommen wurden, so klar sind die Gründe für diese Aktionen für alle, die einen offenen Geist und einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Diese Widerstandskämpfer wurden durch das Leiden ihres Volkes angetrieben. Sie wurden durch die Gerechtigkeit der palästinensischen Sache für Freiheit motiviert. Der Grund dafür ist der groß angelegte Diebstahl ihres Landes, die ethnische Säuberung und der schrittweise Völkermord als Folge eines rassistischen zionistischen Projekts, das schon vor der Gründung Israels vor 75 Jahren begann. Die mörderische militärische Besatzung seit 1967 hat der Unterdrückung und dem Widerstand eine neue Wendung gegeben. Fünfhundert palästinensische Dörfer wurden 1948 ausgelöscht und mit künstlichen Wäldern überdeckt. Netanjahus verbrecherisches Regime will den Gazastreifen vom Angesicht der Erde tilgen, wenn es damit durchkommt. Israels Militärchef bezeichnet die Palästinenser als Tiere. Hitler bezeichnete die Juden als Vieh. Sogar Vieh hat Anspruch auf Nahrung und Wasser! Und wie verlockend müssen die vor der Küste gelegenen Ölfelder des Gazastreifens für den israelischen Imperialismus sein.

Der gegenwärtige Widerstand folgt auf 16 Jahre unmenschlicher Belagerung des Gazastreifens, die neben Hunger und Verelendung auch eine Reihe von Bombardierungen zu Land, zu Wasser und aus der Luft durch die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mit sich brachte. Unter den Tausenden von Toten sind Hunderte von Frauen und Kindern, ganze Familien, in einer faschistischen Seuche der kollektiven Bestrafung zu finden. Sie erinnert auf grausame Weise an die Methoden der Nazis.

Die Worte eines Überlebenden des Überfalls auf das israelische Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen machen den nicht enden wollenden Chor westlicher Politiker und Medien lächerlich, der behauptet, die Angriffe seien, unabhängig davon, wie schockierend sie waren, „unprovoziert“ gewesen. Er bemerkte dazu: „Sie können sich bei der israelischen Regierung dafür bedanken, dass sie die Palästinenser täglich terrorisiert und eine Opposition radikalisiert, die auf diese Weise handelt.“ Die Regierungen der USA, Großbritanniens und der EU haben durch ihre Politik und ihre Unterstützung die blutigen Provokationen und die Kriegstreiberei Israels in seiner ganzen Geschichte mitgemacht und dafür gesorgt, dass die Verbrechen des zionistischen Staates gegen die Menschheit ungestraft bleiben.

Im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, terrorisieren regelmäßige militärische Angriffe, blutrünstige Siedlerpogrome mit dem Ruf „Tötet die Araber“ und die Beschlagnahme von Land für illegale Siedlungen die Palästinenser. Der Widerstand in Städten wie Dschenin und Nablus gegen den täglichen Alptraum der militärischen Besatzung hat im Vorfeld der Gaza-Offensive eine neue Phase des bewaffneten Kampfes eingeläutet.

Südafrikaner, die für die Freiheit gekämpft haben, haben die Notlage der Palästinenser immer wieder mit unserem eigenen Leiden verglichen – und es als noch schlimmer bezeichnet. Unter dem ultrarechten Regime Netanjahus, einer logischen Weiterentwicklung des Zionismus, in dem sich sein Polizeiminister Ben-Gvir stolz als Faschist bezeichnet, hat sich die Situation noch weiter verschärft. Wir haben unter grausamer Brutalität und Massakern gelitten, aber nie in dem Ausmaß, wie die IDF sie an den Palästinensern verübt hat. Wie diese litt auch unser Volk unter der Enteignung von Land, der Abschaffung von Rechten und dem Verlust von Freiheit. Wir haben uns aus dem gleichen Grund wie die Palästinenser dem bewaffneten Kampf zugewandt – es gab keine andere Möglichkeit.

In der letzten Phase unseres bewaffneten Kampfes riefen unsere Führer dazu auf, „den Kampf in die weißen Gebiete zu tragen“ und das Land unregierbar zu machen – damit die Weißen verstehen konnten, dass wir nicht einfach weiter zulassen würden, dass das Regime Tod und Zerstörung auf die schwarzen Townships und die Nachbarstaaten beschränkt. Wir entlarvten die Lügen des Regimes, dass es die Kontrolle habe, dass seine Geheimdienst-, Sicherheits- und Verteidigungskapazitäten überragend seien und dass unsere Bemühungen lächerlich seien. Die psychologische Wirkung auf Unterdrücker und Unterdrückte war unabsehbar. Erstere waren von Furcht erfüllt, letztere von Hoffnung.

Das südafrikanische Apartheidregime musste den Preis für seine überhebliche Arroganz zahlen.

Es scheint, dass die Operation Al Aqsa Flood genau dies erreicht hat.

Es stimmt, dass die Menschen in Gaza einen schrecklichen Preis für diese Aktionen zahlen werden, aber der bekannte Journalist Mohammed Mhawish, der um das Leben seiner Familie fürchtet, schreibt:

„Für diejenigen von uns, die aus dem belagerten Gazastreifen zusehen, ist die Situation nichts weniger als erschreckend … Die Welt hat zugesehen, wie wir hier gelebt haben, gefangen in diesem Freiluftgefängnis, uns nach Freiheit sehnend. Wir haben diese Existenz jahrzehntelang ertragen und uns trotz allem an unsere Hoffnung und unsere Entschlossenheit zum Widerstand geklammert: Wenn wir jemals die Chance dazu hätten, würden wir es tun.“ fügt er hinzu:

„Was die Welt nicht versteht, ist, dass das palästinensische Volk das Recht hat, bewaffneten Widerstand im Kampf um Freiheit zu leisten und sich gegen die israelische Aggression zu verteidigen. Viele von denen, die derzeit die Angriffe der Hamas auf die Zivilbevölkerung verurteilen, waren furchtbar still, während Israel unsägliche Verbrechen gegen das palästinensische Volk begangen hat, einschließlich der Verhängung von Kollektivstrafen gegen die Bewohner von Gaza. Jede Analyse oder jeder Kommentar, der diese Realität nicht anerkennt, ist nicht nur hohl, sondern auch unmoralisch und entmenschlichend.

Wie auch immer diese aktuelle Episode im langwierigen Kampf Palästinas um die Befreiung vom Apartheid-Siedlerkolonialismus und das Massaker, das Israel jetzt anrichtet, ausgehen mag, es ist festzustellen, dass die Hamas, die unter schwierigsten Bedingungen operiert, die Taktik des Guerillakriegs auf ein neues Niveau gebracht hat. Diese Fähigkeit und Entschlossenheit muss vom Unterdrücker verstanden werden.

Juden auf der ganzen Welt sollten sich an den Wagemut und die Todesverachtung der Aufständischen des Warschauer Ghettos gegen den Nationalsozialismus erinnern, wo die Eingeschlossenen es vorzogen, im Kampf zu sterben, anstatt einen lebendigen Tod zu ertragen oder wie Tiere zur Schlachtbank geführt zu werden.

Man fühlt sich an den Mut und die Todesverachtung unseres eigenen Volkes erinnert, das dem Feind mit der Waffe in der Hand entgegentrat.

Über die Auswirkungen dieses palästinensischen Aufstandes auf die kollaborierenden arabischen Staaten und das Schicksal des von den USA vermittelten Abraham-Abkommens können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Sicherlich hat der palästinensische Widerstand mit den bedauernswerten Gefangenen, die er für einen Austausch der in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Personen, darunter Frauen und Kinder, hält, einen Trumpf in der Hand. Natürlich fühlt man mit den Zivilisten unter ihnen – den Frauen, Kindern und Alten – mit, wenn auch nicht mit den Soldaten einer kriminellen Besatzungsarmee. Wenn Israel um die Entführten besorgt ist, muss es sie und ihre Familien so schnell wie möglich aus ihrer Notlage befreien, den grausamen Angriff auf Gaza beenden und einen Gefangenenaustausch aushandeln. Niemand sollte sich an menschlichem Leid erfreuen, aber die Verantwortung für Tod und Zerstörung liegt auf der Seite derjenigen, die für die Unterdrückung verantwortlich sind. Erwarten Sie kein Mitleid von denjenigen, die in all den qualvollen Jahren unter den schrecklichsten Bedingungen, die Israel auferlegt hat, gefangen gehalten wurden.

Wie beim Kampf gegen die Apartheid in Südafrika muss die internationale Gemeinschaft die weltweite Solidarität mit dem palästinensischen Volk stärken – und dies umso mehr, als die unheilige Allianz zwischen den USA und Israel auf dem Kriegspfad der Rache ist und Gaza auslöschen will, während die Palästinenser anderswo in Israels Reichweite sind. Die Palästinenser zahlen nach wie vor einen hohen Preis für ihren Widerstand, aber kein Widerstand bedeutet, dass sie weiterhin als Gefangene unter den schrecklichsten Bedingungen leben müssen. Sie sind nicht das erste Volk in der Geschichte, das sich weigert, sich zu unterwerfen. Ihre Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit ist ungebrochen. Wenn die Palästinenser es mit dem taktischen Einfallsreichtum der Operation Al Aqsa Flood aufnehmen können, indem sie sich zusammenschließen und eine politische Strategie für einen inklusiven, säkularen, demokratischen Staat für alle entwickeln – die Antithese zum Zionismus -, könnte das Ende des Apartheid-Siedlerkolonialismus, der Israel in seiner heutigen Form ausmacht, nur eine Frage der Zeit sein. Dies ist der einzige Weg, auf dem Muslime, Christen, Juden und andere in Frieden und Sicherheit im historischen Palästina zusammenleben können. Übersetzt mit Deepl.com



