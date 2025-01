https://english.almayadeen.net/articles/opinion/trudeau-is-the-latest-casualty-of-liberal-hubris-and-hypocri



Trudeau ist das jüngste Opfer liberaler Hybris und Heuchelei

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13. Januar 2025

Mitschuld an Völkermord, Feindseligkeit gegenüber Palästinensern, beiläufiger Rassismus und eine Vorliebe für Fettnäpfchen der Superlative: Dafür wird der vorgeblich progressive Justin Trudeau bei seinen zahlreichen Kritikern im gesamten politischen Spektrum in Erinnerung bleiben.

Die Beziehungen zwischen Krone und Ureinwohnern unter Trudeau lassen sich am besten mit den Worten von Eva Jewell vom Yellowhead Institute zusammenfassen: „Er war genauso kolonial wie jeder andere Premierminister.“ (Al Mayadeen English; Illustration: Mahdi Rtail)

Nach dem Zusammenbruch der Mitte-Links-Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz und den für Februar angesetzten vorgezogenen Neuwahlen ist Kanadas Premierminister Justin Trudeau der jüngste liberale Amtsinhaber, dessen Mandat aufgrund der zunehmenden Unzufriedenheit der Wähler vorzeitig abgelaufen ist.

Am 6. Januar stand der Erbe einer der einflussreichsten politischen Dynastien des kanadischen Siedlerkolonialstaats vor seiner offiziellen Residenz und kündigte seinen Rücktritt als Premierminister sowie die Aussetzung des Parlaments bis zum 24. März an. Es war ein kurzes Ende seiner neunjährigen Amtszeit an der Spitze der Regierung, deren Verlauf ein Kommentator mit den Worten „steigender Ehrgeiz und brutales Scheitern“ zusammenfasste.

Nachdem eine übermütige Kamala Harris die US-Präsidentschaftswahlen auf phänomenale Weise an einen nun noch kämpferischeren Donald Trump verloren hatte, der durch sein umfassendes Wahlmandat ermutigt wurde, könnte Trudeaus Sturz durchaus den Beginn einer weiteren Verschiebung eines wichtigen NATO-Mitgliedslandes hin zur populistischen Rechten einläuten.

Während sich Deutschland auf ein böses Erwachen am Wahltag vorbereitet und alle Augen auf die rechtsgerichtete AfD gerichtet sind, die in den Umfragen auf dem zweiten Platz liegt, versucht die kanadische Konservative Partei unter ihrem Vorsitzenden Pierre Poilievre, der als „kanadischer Trump“ bezeichnet wird, bereits, aus dieser antiliberalen Dynamik Kapital zu schlagen, indem sie so schnell wie möglich vorgezogene Wahlen fordert.

Die Ukraine/Gaza-Doppelmoral

Es gibt eine Reihe von Gründen, die dazu beigetragen haben, dass die US-Demokraten keine zweite Amtszeit in Folge gewinnen konnten und Scholz und Trudeau gescheitert sind. Der Hauptgrund ist die grenzenlose Heuchelei ihrer liberalen Politik, bei der rückwärtsgewandte Maßnahmen von anmaßenden Akteuren, die arrogant an die moralische Unfehlbarkeit ihrer (Fehl-)Taten glauben und meinen, sie seien ethischer als ihre politischen Rivalen von rechts, als Fortschritt an die Bevölkerung verkauft werden.

In der Außenpolitik fällt mir die messianische Unterstützung sowohl für den kostspieligen Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine als auch für den schrecklichen Völkermord „Israels“ in Gaza ein, die auf dem Rücken der steuerzahlenden Arbeiterklasse ausgetragen werden und gegen den wachsenden Unmut der Wähler über die Verstrickung ihres jeweiligen Landes in diese Kriege im Ausland gerichtet sind, die als notwendige Maßnahmen zur Sicherung der „freien Welt“ vermarktet werden.

In Kanada und Deutschland hat die Politik der offenen Tür von Trudeau und Scholz für ukrainische Flüchtlinge verständlicherweise zu tiefem Unmut unter den Flüchtlingen geführt, die vor anderen, weitaus verheerenderen Kriegen in Bezug auf menschliches Leid, die Zahl der getöteten Zivilisten und das Ausmaß der Zerstörung, wie im Sudan oder im Gazastreifen, fliehen.

Nach Angaben, die von der kanadischen Einwanderungs-, Flüchtlings- und Staatsbürgerschaftsbehörde (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC) veröffentlicht wurden, waren bis zum 5. Oktober 2024 nur 334 Personen im Rahmen der befristeten Sondermaßnahmen für palästinensische Großfamilien in Gaza nach Kanada gekommen. Auf der Website der Regierungsbehörde wird die beschämend niedrige Zahl auf „äußerst schwierige … Faktoren, die außerhalb der Kontrolle Kanadas liegen“, anstatt auf den fehlenden politischen Willen zurückgeführt. Außerdem ist die Zahl der Anträge auf befristete Aufenthaltsgenehmigungen für Menschen aus Gaza, die vor dem Völkermord fliehen, auf 5000 begrenzt.

Wenn man dies nun mit den fast 1 Million befristeten Notfallvisa vergleicht, die seit März 2022 an ukrainische Staatsangehörige ausgestellt wurden, werden die ungeheuerliche Doppelmoral und die (anti-palästinensischen) Grenzen von Trudeaus progressiver Politik überdeutlich.

„Ein schmutziges Erbe“

Während der unmittelbare Auslöser für Trudeaus Rücktritt möglicherweise die parteiinterne Politik war, wie es bei Scholz der Fall war, muss die bedauerliche Außenpolitik Ottawas gegenüber dem anhaltenden Völkermord „Israels“ in Gaza, bei dem das Apartheidregime seit dem 7. Oktober 2023 über 46.000 Palästinenser getötet hat, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, in jede posthume Analyse der Trudeau-Ära einbezogen werden.

„Trudeau hinterlässt letztendlich ein schmutziges Erbe der Mittäterschaft an Israels völkermörderischer Kampagne in Gaza“, heißt es in einer Erklärung der in Quebec ansässigen Interessenvertretung Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME), die seine ‚entschlossen pro-israelische Politik‘ und seine ‚extreme Gleichgültigkeit gegenüber den palästinensischen Menschenrechten und seine offene Missachtung des Völkerrechts‘ verurteilt.

CJPME kritisiert auch seine „durchweg feindselige Haltung“ gegenüber Kanadas Solidaritätsbewegung für Palästina und weist darauf hin, dass er im Parlament für einen Anti-BDS-Antrag gestimmt hat und dass unter seiner Führung „der anti-palästinensische Rassismus noch stärker in der Regierungspolitik verankert ist“.

„Mit seinen unerbittlichen Verleumdungen gegen Kanadier, die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen, hat Trudeau ein Klima der Unterdrückung für Palästinenser und ihre Verbündeten geschaffen“, so die vernichtende Anklage der CJPME gegen einen Mann, der seine Siegesrede in der Wahlnacht 2015 mit den Worten ‚Sunny ways, my friends, sunny ways. Das ist es, was positive Politik bewirken kann‘ begann.

13 von 94

Palästinenser und ihre Verbündeten in Kanada sind nicht die Einzigen, die es schwer haben werden, Trudeau zu vermissen. Auch viele Angehörige der kanadischen First Nations hegen aufgrund seiner durchwachsenen Bilanz in Bezug auf die Rechte der Ureinwohner und die Umweltrechte keine Liebe für den 23. Premierminister des Landes.

Im März 2016, vier Monate nach Trudeaus Amtsantritt und zwei Monate bevor er die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) in Kraft setzte, veröffentlichte die kanadische Wahrheits- und Versöhnungskommission ihre bahnbrechenden 94 Handlungsaufforderungen, um „das Erbe der Internatsschulen wiedergutzumachen und den Prozess der kanadischen Versöhnung voranzutreiben“. Im September 2021 waren auf der interaktiven „Beyond 94“-Website der Canadian Broadcasting Corporation, die den Status jedes einzelnen Aktionsaufrufs verfolgt, nur 13 als abgeschlossen markiert.

Im Jahr 2018 genehmigte die Regierung Trudeau den umstrittenen Kauf der Trans-Mountain-Pipeline, die durch Alberta und British Columbia verläuft, und erweiterte sie trotz seines Versprechens, keine neuen Ölpipelines zu bauen. Dieser Schritt festigte seinen Ruf als „Klimaheuchler“ weiter.

Das Erweiterungsprojekt, das durch nicht anerkanntes indigenes Land führt, sah sich einer Reihe von (letztendlich erfolglosen) rechtlichen Anfechtungen durch First Nations-Gruppen gegenüber, die das Versäumnis der Regierung anführten, ihrer verfassungsrechtlich verankerten Pflicht zur Konsultation und Berücksichtigung indigener Gruppen nachzukommen, wenn sie „Verhaltensweisen in Betracht zieht, die sich nachteilig auf potenzielle oder etablierte Rechte der Aborigines oder auf Vertragsrechte auswirken könnten“.

Die Beziehungen zwischen der Krone und den Ureinwohnern unter Trudeau lassen sich am besten mit den Worten von Eva Jewell vom Yellowhead Institute, einem von Ureinwohnern geführten Forschungszentrum an der Toronto Metropolitan University, zusammenfassen: „Er war genauso kolonial wie jeder andere Premierminister.“

Ein Progressiver mit schwarz geschminktem Gesicht

Kanadas 1,5 Millionen Schwarze werden sich natürlich an den Diversität betonenden Trudeau als Premierminister erinnern, der sich wiederholt an der verabscheuungswürdigen rassistischen Praxis des Blackfacing beteiligte. Das berüchtigte Bild seines dunkel geschminkten Gesichts als Teil eines Kostüms ging 2019, als der Skandal aufflog, viral und erlebte nach Trudeaus Abgang in den sozialen Medien ein Revival. Es ist eine Mahnung, die antirassistischen Überzeugungen sogenannter Progressiver immer mit Vorsicht zu genießen und seine Verbündeten mit Bedacht auszuwählen.

Ebenso berüchtigt ist, dass er als Premierminister in die kanadische Geschichte eingehen wird, weil er unwissentlich einen Nazi-Kriegsverbrecher ins Parlament eingeladen hat. Der heute 99-jährige Yaroslav Hunka, ein ukrainisch-kanadischer ehemaliger Wehrpflichtiger der Waffen-SS, der in unzählige Kriegsverbrechen verwickelt ist, erhielt im August 2024 nicht nur eine, sondern gleich zwei Standing Ovations von Mitgliedern des Unterhauses, darunter Trudeau und der zu Besuch weilende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Mitschuld an Völkermorden, Feindseligkeit gegenüber Palästinensern, beiläufiger Rassismus und eine Vorliebe für Fettnäpfchen der Superlative: Dafür wird der vorgeblich progressive Justin Trudeau bei seinen zahlreichen Kritikern im gesamten politischen Spektrum in Erinnerung bleiben, sein Vermächtnis ist ein Zeugnis liberaler Hybris und Heuchelei.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem Bachelor-Abschluss in Asien- und Afrikawissenschaften.

Übersetzt mit Deepl.com

