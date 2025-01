https://consortiumnews.com/2025/01/13/genocidal-president-genocidal-politics/?eType=EmailBlastContent&eId=a071ff5f-9db2-4e9a-b1f7-70e7b94cb8d6

Präsident des Völkermords, Politik des Völkermords

Von Norman Solomon

Z-Netzwerk

13. Januar 2025

Die Gewöhnung der USA an den Völkermord in Gaza wurde vor allem von Biden und seinen Loyalisten begünstigt, die so taten, als würde er nicht das tun, was er wirklich tat, sagt Norman Solomon.

Free Gaza-Demonstration vor dem Weißen Haus, 4. November 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC)

Als letzte Woche bekannt wurde, dass Präsident Joe Biden gerade weitere 8 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an Israel bewilligt hat, versprach ein namentlich nicht genannter Beamter, dass „wir weiterhin die für die Verteidigung Israels erforderlichen Kapazitäten bereitstellen werden“.

Nach den Berichten von Amnesty International und Human Rights Watch im vergangenen Monat, in denen die israelischen Aktionen in Gaza als Völkermord eingestuft wurden, war Bidens Entscheidung ein neuer Tiefpunkt für seine Präsidentschaft.

Es ist logisch, sich auf Biden als Individuum zu konzentrieren. Seine Entscheidung, weiterhin riesige Mengen an Waffen nach Israel zu schicken, war entscheidend und katastrophal. Aber der Völkermord des Präsidenten und die aktive Duldung durch die große Mehrheit des Kongresses werden von den dominierenden Medien und der allgemeinen Politik der Vereinigten Staaten unterstützt.

Vierzig Tage nach Beginn des Gaza-Krieges kündigte Anne Boyer ihren Rücktritt als Lyrikredakteurin des New York Times Magazine an. Mehr als ein Jahr später beleuchtet ihre Erklärung, warum die moralische Glaubwürdigkeit so vieler liberaler Institutionen im Zuge der Zerstörung des Gazastreifens zusammengebrochen ist.

Während Boyer „den von den USA unterstützten Krieg des israelischen Staates gegen die Menschen im Gazastreifen“ anprangerte, entschied sie sich nachdrücklich dafür, sich von der führenden liberalen Nachrichtenorganisation des Landes zu distanzieren:

„Ich kann nicht über Poesie schreiben, wenn ich mich in den ‚vernünftigen‘ Tönen derer wiederfinde, die uns an dieses unvernünftige Leid gewöhnen wollen. Keine makabren Euphemismen mehr. Keine verbal entschärften Höllenlandschaften mehr. Keine kriegstreiberischen Lügen mehr.“

Anne Boyer bei einem Poesiefestival in Buenos Aires im Februar 2023. (Ministerio de Cultura de la Nación, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Der Akklimatisierungsprozess wurde bald zur Routine. Er wurde vor allem von Präsident Biden und seinen Loyalisten vorangetrieben, die besonders motiviert waren, so zu tun, als würde er nicht wirklich das tun, was er wirklich tat.

Für etablierte Journalisten erforderte der Prozess die freiwillige Aussetzung des Glaubens an einen einheitlichen Standard in Bezug auf Sprache und Menschlichkeit. Als Boyer die verheerende Bedeutung der Berichterstattung über Gaza erkannte, zog sie sich aus der „Zeitung der Aufzeichnungen“ zurück.

Eine Inhaltsanalyse der ersten sechs Kriegswochen ergab, dass die Berichterstattung von The New York Times, Washington Post und Los Angeles Times eine stark entmenschlichende Tendenz gegenüber Palästinensern aufwies. Die drei Zeitungen „betonten überproportional die israelischen Todesfälle in dem Konflikt“ und „verwendeten eine emotionale Sprache, um die Tötung von Israelis, aber nicht von Palästinensern zu beschreiben“, wie eine Studie von The Intercept zeigte.

„Der Begriff „Schlachten“ wurde von Redakteuren und Reportern verwendet, um die Tötung von Israelis im Vergleich zu Palästinensern im Verhältnis 60 zu 1 zu beschreiben, und „Massaker“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis im Vergleich zu Palästinensern im Verhältnis 125 zu 2 zu beschreiben. „Horrormäßig“ wurde verwendet, um die Tötung von Israelis im Vergleich zu Palästinensern im Verhältnis 36 zu 4 zu beschreiben.“

Nach einem Jahr des Gaza-Krieges sagte der arabisch-amerikanische Historiker Rashid Khalidi:

„Mein Einwand gegen meinungsbildende Organe wie The New York Times ist, dass sie absolut alles aus israelischer Perspektive betrachten. „Wie wirkt es sich auf Israel aus, wie sehen es die Israelis?“ Israel steht im Mittelpunkt ihrer Weltanschauung, und das gilt für unsere Eliten im Allgemeinen, im gesamten Westen. Die Israelis haben diese israelozentrische Perspektive sehr geschickt weiter gefördert, indem sie direkte Berichterstattung aus Gaza verhindert haben.“

Khalidi fasste zusammen: „Die Mainstream-Medien sind so blind wie eh und je und bereit, für jede monströse israelische Lüge zu werben, als Stenografen der Macht zu fungieren und zu wiederholen, was in Washington gesagt wird.“

Khalidi im Jahr 2011. (IMF, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Das konformistische Medienklima ebnete den Weg für Biden und seine prominenten Rationalisierer, sich aus der Affäre zu ziehen und die Erzählung zu gestalten, indem sie Komplizenschaft als unparteiische Politik tarnten. Unterdessen kamen mächtige Schübe von Waffen und Munition für Israel aus den Vereinigten Staaten. Fast die Hälfte der Palästinenser, die sie töteten, waren Kinder.

Für diese Kinder und ihre Familien war der Weg zur Hölle mit gutem Doppeldenken gepflastert. So konfrontierte beispielsweise kein Journalist Biden mit seinen Äußerungen zum Zeitpunkt der weithin kritisierten Schießerei an einer Schule in Uvalde, Texas, als der Präsident schnell live im Fernsehen aufgetreten war.

„Es gibt Eltern, die ihr Kind nie wiedersehen werden“, sagte er und fügte hinzu: ‚Ein Kind zu verlieren ist, als würde einem ein Stück der Seele entrissen. …‘ Dieses Gefühl teilen die Geschwister, die Großeltern, die Familienangehörigen und die zurückgelassene Gemeinschaft.“

Und er fragte klagend: „Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben? Warum lassen wir das immer wieder zu?“

Biden trifft sich am 24. Mai 2022 mit Familien der Opfer der Massenerschießung, die Tage zuvor in der Robb-Grundschule in Uvalde, Texas, stattgefunden hat. (White House, Adam Schultz)

Bei dem Massaker in Uvalde wurden 19 Kinder getötet. Bei dem täglichen Massaker in Gaza wurden innerhalb weniger Stunden ebenso viele palästinensische Kinder getötet.

Während Biden sich weigerte, die von ihm immer wieder ermöglichte ethnische Säuberung und den Massenmord anzuerkennen, schwiegen die Demokraten in seinem Umfeld oder wichen auf andere Weise aus. Ein seit langem übliches Manöver besteht darin, das Kästchen für eine erforderliche Plattitüde anzukreuzen, indem man die Unterstützung für eine „Zwei-Staaten-Lösung“ bekräftigt.

Auf dem Capitol Hill herrscht das unausgesprochene Gebot, dass das palästinensische Volk aus praktischen politischen Gründen entbehrlich ist.

Parteiführer wie Senator Chuck Schumer und Abgeordneter Hakeem Jeffries haben praktisch nichts unternommen, um etwas anderes zu signalisieren. Sie haben sich auch nicht dafür eingesetzt, die amtierenden Abgeordneten der Demokraten Jamaal Bowman und Cori Bush zu verteidigen, die bei den Vorwahlen im Sommer mit einer beispiellosen Flut von millionenschweren Werbekampagnen, die von AIPAC und republikanischen Spendern finanziert wurden, besiegt wurden.

Danke Kongress/Biden, eure Hilfe wurde angenommen! Marsch für ein freies Palästina, Freedom Plaza, Washington, D.C., 4. November 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC)

Das gesamte Medienumfeld war etwas vielfältiger, aber nicht weniger tödlich für palästinensische Zivilisten. In den ersten Monaten wurde in den Mainstream-Medien ausführlich über den Gaza-Krieg berichtet, was sich mit der Zeit abschwächte; die Auswirkungen bestanden hauptsächlich darin, das anhaltende Gemetzel zu normalisieren.

Es gab einige außergewöhnliche Berichte über das Leid, aber der Journalismus nahm allmählich eine mediale Atmosphäre an, die an Hintergrundgeräusche erinnerte, während Bidens schwache Waffenstillstandsversuche leichtgläubig als entschlossene Unternehmungen hochgespielt wurden.

Premierminister Benjamin Netanjahu wurde zunehmend kritisiert. Aber die vorherrschende Berichterstattung in den US-Medien und die politische Rhetorik – die nicht bereit waren, die israelische Mission zur Vernichtung von Palästinensern en masse aufzudecken – gingen selten über die Darstellung hinaus, dass die israelischen Führer sich nicht ausreichend um den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung kümmerten.

Anstatt die schrecklichen Wahrheiten offen anzusprechen, boten die üblichen Geschichten der US-Medien und der Politik Euphemismen und Ausflüchte.

Als sie Mitte November 2023 als Lyrikredakteurin des New York Times Magazine zurücktrat, verurteilte Boyer das, was sie als „einen andauernden Krieg gegen das palästinensische Volk“ bezeichnete, „ein Volk, das sich jahrzehntelang gegen Besatzung, Vertreibung, Entbehrung, Überwachung, Belagerung, Inhaftierung und Folter gewehrt hat“.

Ein anderer Dichter, William Stafford, schrieb vor Jahrzehnten:

Ich nenne es grausam und vielleicht die Wurzel aller Grausamkeit,

zu wissen, was geschieht, aber die Tatsache nicht anzuerkennen.

Norman Solomon ist der nationale Direktor von RootsAction.org und Geschäftsführer des Institute for Public Accuracy. Sein Buch „War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine“ wurde im Juni 2023 von The New Press veröffentlicht.

Dieser Artikel stammt aus Z Network.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

