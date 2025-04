https://english.almayadeen.net/articles/analysis/trump-2-0–one-hundred-days-of-institutionalizing-injustice



Trump 2.0: Hundert Tage der Institutionalisierung von Ungerechtigkeit

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

30. April 2025

Wie alarmierend die Lage ist, lässt sich daran ablesen, dass keine US-Regierung so viele Vergleiche mit der Politik und dem Verhalten Nazi-Deutschlands in seinen Anfangsjahren hervorgerufen hat wie Trump 2.0.

Hundert Tage sind vergangen, seit der siebzigjährige „Konsenskandidat der amerikanischen Raubritterkaste“, Donald Trump, dank einer Welle der Unterstützung durch ein pseudodemokratisches Zweiparteiensystem, in dem die Wähler, um es mit einem alten Sprichwort zu sagen, zwischen Baum und Borke stecken, wieder ins Amt des US-Präsidenten zurückgekehrt ist.

Seit seiner zweiten Amtseinführung sind der Präsident und seine handverlesenen Untergebenen auf einer messianischen Mission, um Ungerechtigkeit in jedem Winkel des amerikanischen Nationalstaates zu institutionalisieren, entlang der Grenzen typischer rechtsextremer Ideologien wie Ultranationalismus und Hass auf Gleichheit.

Die Säuberung staatlicher Institutionen von Kritikern des neuen Regimes, die Kriminalisierung abweichender Meinungen und die Aushöhlung der Gewaltenteilung, die die Autokratie in Schach hält, sind in den USA zur neuen Normalität geworden.

Die jüngste Verhaftung eines Richters aus Wisconsin durch ein gekapertes FBI, das nun von einem Trump-Hardliner geleitet wird, der offenbar entschlossen ist, die wichtigste Strafverfolgungsbehörde des Landes in die glorreichen Zeiten der Verfolgung unter J. Edgar Hoover zurückzuversetzen, ist eine weitere Eskalation der Angriffe der Regierung auf eine unabhängige Justiz in einer sogenannten „Verfassungskrise“, einem Euphemismus für eine sich anbahnende Diktatur.

Ob es nun Trumps Versuche sind, ganze Bundesbehörden aufzulösen und bis zur Unkenntlichkeit umzugestalten, damit sie seiner rückständigen Agenda entsprechen, oder seine wiederholten Drohungen, Kanada und Kalaallit Nunaat (Grönland) zu annektieren und die Kontrolle über den Panamakanal und die Überreste des Gazastreifens zu übernehmen, nachdem „Israel“ Einige wenige scheinen bereit oder in der Lage zu sein, den Bemühungen des zweimaligen Präsidenten entgegenzuwirken, das Land zu „MAGAfizieren“ und den amerikanischen Lebensraum zu erweitern.

Wie alarmierend die Lage ist, lässt sich daran ablesen, dass keine US-Regierung so viele Vergleiche mit der Politik und dem Verhalten Nazi-Deutschlands in seinen Gründungsjahren hervorgerufen hat wie Trump 2.0.

Sei es die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die wegen der systematischen Verhaftung von Einwanderern ohne Papiere und ausländischen Studenten mit legalem Status mit der Gestapo verglichen wird, Trumps Gleichschaltung staatlicher Institutionen oder seine giftige Rhetorik, die Hitlers Hassreden widerspiegelt – die Geschichte wiederholt sich heute mit erschreckender Vertrautheit.

Der amerikanische Faschismus der aktuellen Amtszeit Trumps ist keine Anomalie. Der McCarthyismus und die Masseninternierung japanischstämmiger Amerikaner in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs sind nur zwei von vielen historischen Präzedenzfällen für die heutige umfassende Verfolgung von Aktivisten, die sich für Palästina einsetzen, und die Masseninhaftierung von Migranten in ICE-Haftanstalten, im Guantanamo-Gulag oder in salvadorianischen Mega-Gefängnissen.

Es wäre auch fahrlässig, nicht darauf hinzuweisen, dass Trumps postfaktische Maschen, etwas zu sagen und dann das Gegenteil zu tun, nicht das alleinige Monopol des rechtsextremen US-Republikanismus sind. Die Demokratische Partei ist in der Politik der Täuschung und der Verschleierung der sogenannten Demokratie Amerikas mindestens genauso versiert wie ihre Rivalen, wenn nicht sogar noch mehr.

Malcolm X‘ Analogie von Wölfen und Füchsen kommt mir in den Sinn, deren Kernaussage er während seiner legendären Debatte an der Oxford Union in einem kraftvollen Einzeiler zusammenfasste: „Ich habe mehr Respekt vor einem Mann, der mir sagt, wo er steht, auch wenn er Unrecht hat, als vor einem, der wie ein Engel auftritt und nichts als ein Teufel ist.“

Organisierte böswillige Handlungen wie Trumps rassistische Abschiebungswelle finden nicht in einem Vakuum statt. Müssen wir uns daran erinnern, dass es der demokratische Scheinengel Barack Obama war, der mehr Zwangsabschiebungen von Einwanderern überwachte als jeder andere Präsident in der Geschichte der USA, was ihm den wohlverdienten Spitznamen „Deporter-in-Chief“ einbrachte?

Unter dem Deckmantel von Initiativen für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) und der Vertretung von Minderheiten blühte die schädliche Politik der USA unter der Biden-Regierung weiter.

Vergessen wir nicht die schwarze Pressesprecherin des Weißen Hauses, die die erfundenen Rechtfertigungen von „Genozid-Joe“ für die Unterstützung des „Israel“ , oder die schwarze UN-Gesandte, die ebenso vom Zionismus indoktriniert war und deren großmütterliches Auftreten ihre Grausamkeit nicht erahnen ließ, als sie wiederholt ihre verfluchte Hand hob, um jeden Versuch zu verhindern, das zu beenden, was als „Holocaust unserer Zeit“ in die Annalen der antihegemonialen Geschichtsschreibung eingegangen ist.

Der entscheidende Unterschied zu den gestürzten Demokraten besteht darin, dass mit Trump Amerikas sprichwörtliche Hühner nach Hause gekommen sind, um zu schlafen. Wir erleben lediglich, wie sich das autokratische und böswillige Verhalten des US-Imperiums im Ausland nach innen kehrt.

Nach 100 Tagen an der Macht sind Trump und seinesgleichen, das größere von zwei gewählten Übeln, die Amerika abwechselnd in einem der wohl dreistesten Beispiele für gesellschaftlich akzeptierte politische Preisabsprachen regieren, weiterhin entschlossen, der Menschheit im In- und Ausland unter dem vorhersehbaren Vorwand, „Amerika an erste Stelle zu setzen“, mit Vorsatz maximalen Schaden zuzufügen, selbst wenn dies bedeutet, den Selbstzerstörungsknopf der mächtigsten Nation der Welt zu drücken.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

